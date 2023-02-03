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Расчётный счёт для юридического лица

3 месяца за 0 ₽ на тарифе «Развитие» —если открыть счёт до 10 ноября
Расчётный счёт для юридического лица

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до 1 000 000 ₽ в месяц

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Поддержка без ботов и скриптов

Мы рядом 24/7

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Зачем юрлицу расчётный счёт

Управлять операциями

Оплачивайте услуги поставщиков и принимайте оплату от клиентов с одного счёта

Уплачивать налоги и взносы

Встроенная онлайн‑бухгалтерия рассчитает платежи и напомнит о сроках, а копилка на налоги отложит нужную сумму с доходов

Автоматизировать выплаты

Переводите зарплаты сотрудникам по реестру — без ручного оформления каждого платежа отдельно

Возможности РКО
для юрлиц в Точка Банк

Прозрачные платежи и операции

Переводы контрагентам и платежи в бюджет внутри банка проходят без комиссии. Актуальные выписки со счёта и история операций всегда под рукой.

Прозрачные платежи и операции

Интернет‑банк и приложение

Управляйте счётом, платежами и документами онлайн — с компьютера или телефона. Получайте полный контроль над финансами везде, где есть интернет.

Интернет‑банк и приложение

Безопасность и комплаенс

Банк проверяет операции по 115‑ФЗ, чтобы защитить ваш бизнес и снизить риски блокировки счёта. Комплаенс‑ассистент подсказывает, как правильно платить налоги, снимать наличные и переводить деньги без лишних вопросов от госорганов.

Безопасность и комплаенс

Поддержка без ботов

На любые вопросы в чате или по телефону круглосуточно отвечают живые эксперты. Вникают в каждую задачу — от подбора СНО и ведения АУСН или патента до сложного учёта НДС. Помним всю историю общения и не заставляем вас повторять дважды.

Поддержка без ботов

Один счёт — доступ ко всем сервисам

Для любого бизнеса
Для селлеров
Для строителей
Для грузоперевозчиков
Для розницы

Онлайн‑бухгалтерия от 0 ₽

  • Базовая бухгалтерия — бесплатно: мы рассчитаем налоги и взносы, сформируем декларацию и КУДиР, напомним о сроках сдачи отчётности
  • Расширенная бухгалтерия — от 1 408 ₽ при оплате за год
Онлайн‑бухгалтерия от 0 ₽

ЭДО от 0 ₽

  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте неограниченное количество документов по готовым шаблонам и принимайте документы от контрагентов
  • Продвинутый ЭДО — от 3 900 ₽ при оплате за год

ЭДО от 0 ₽

Бизнес‑карта

  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте кешбэк до 4% за траты в популярных категориях — полученные баллы можно потратить на оплату сервисов банка или обменять на рубли по курсу: 1 балл = 1 ₽
Бизнес‑карта
Акция до 10 ноября

Сервисы для селлеров с выгодой до 187 000 ₽

Выберите до 5 бонусов при открытии счёта

Сервисы для селлеров с выгодой до 187 000 ₽

1 месяц бесплатного доступа к Единому кабинету селлера

  • Контролируйте остатки на всех площадках, чтобы работать без овербукинга
  • Рассчитайте экономику магазина при переходе на FBS
  • Анализируйте продажи, корректируйте ассортимент и увеличивайте маржу

5 дней бесплатного доступа к аналитике MPSTATS

  • Автоматизируйте управление ценами и рекламными ставками
  • Анализируйте ниши и конкурентов, находите прибыльные товары и оценивайте спрос
  • Адаптируйте карточки под тренды и поднимайте позиции в выдаче

Скидка 50% на услуги
MPSTATS Consulting

  • Поможем запустить продажи с нуля или масштабировать действующий магазин
  • Оптимизируем рекламные кампании
  • Подскажем, как выстроить работу с покупателями

1 месяц бесплатного доступа к топовым нейросетям в 24AI

  • Генерируйте тексты, изображения и видео в ChatGPT, Claude, Grok, DeepSeek и Nano Bananа
  • Редактируйте фото товаров, создавайте инфографику, удаляйте и заменяйте фон

Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа от 500 000 ₽

  • Организуем закупку под ключ на сумму от 500 000 ₽
  • Договоримся с поставщиком и поможем отправить платёж
  • Разберёмся с сертификацией, маркировкой, таможенным оформлением и доставкой

Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа от 500 000 ₽

Участие в тендерах и госзакупках

  • Бесплатно откроем спецсчёт и вернём до 2% годовых ежемесячно от суммы остатка по спецсчёту
  • Выдадим банковскую гарантию
  • Подключим вас к ЕРУЗ
Участие в тендерах и госзакупках

Финансирование для бизнеса

Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽. 

Овернайт

Откройте депозит на один день — деньги вернутся в оборот с процентами уже на следующее утро.

Транспортный ЭДО

Стоимость — от 3 500 ₽

  • Заполняйте накладные за пару минут
  • Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД

Транспортный ЭДО

Бесплатный зарплатный проект

На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»

  • Переводите зарплату сотрудникам в любой банк
  • Моментально загружайте списки выплат из вашей CRM или 1С
Бесплатный зарплатный проект

Приём платежей через СБП от 0,4%

  • Подключим бесплатно — всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Приём платежей через СБП от 0,4%

Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими

Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж в онлайне и офлайне

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
  • Подключим фискальный накопитель и оформим подписку на ОФД

Всё для работы по 54‑ФЗ

Тарифы на обслуживание расчётного счёта для юридических лиц

Для всех
Для селлеров
Начало
950 ₽
в месяц
Подойдёт компаниям и ИП без сотрудников, сезонного бизнеса
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 400 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 100 ₽ за каждые 75 000 ₽
Снятие наличных
До 50 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 1 500 ₽ за каждые 50 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 100 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 350 ₽ за каждые 50 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
30 платежей в месяц бесплатно
Далее 75 ₽ за каждый
Переводы через зарплатный проект на карты МТС Банка, Совкомбанка
Бесплатно
Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков
0,65%
Депозиты
Стандартные ставки
Подробнее
РазвитиеАкция до 10 ноября
0 ₽
в месяц
4 200 ₽
Выгодные условия для растущих ИП, ООО и других компаний с сотрудниками
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽
Снятие наличных
До 300 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 600 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 600 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
60 платежей в месяц бесплатно
Далее 50 ₽ за каждый
Переводы через зарплатный проект на карты МТС Банка, Совкомбанка
Бесплатно
Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков
Бесплатно
Депозиты
Стандартные ставки
Подробнее
Корпоративный
25 000 ₽
в месяц
Только для компаний, ИП и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 10 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Снятие наличных
До 5 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
Бесплатно
Переводы через зарплатный проект на карты МТС Банка, Совкомбанка
Бесплатно
Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков
Бесплатно
Депозиты
Стандартные ставки
Подробнее
Персональный менеджер
Изучит ваш бизнес, предложит идеи для роста и подсветит риски

Как открыть счёт
для юридического лица

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он нетиповой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

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Частые вопросы

Что такое расчётный счёт юридического лица?

Расчётный счёт юридического лица — это банковский счёт для операций компании. Он нужен для приёма оплат, перевода платежей контрагентам, уплаты налогов, выплаты зарплаты и других операций бизнеса. 

Можно ли открыть счёт онлайн?

Да, при открытии счёта часть процесса можно пройти онлайн, но для активации потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке:

1. Вы оставляете заявку.

2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.

3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.

4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется — можно принимать платежи.

Сколько времени занимает открытие счёта?

Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени — например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.

Отслеживайте все этапы в личном кабинете. Как только мы откроем счёт, мы пришлём вам смс‑уведомление.

Какие документы нужны юридическому лицу для открытия счёта?

Для открытия расчётного счёта для ООО в Точка Банке потребуется базовый пакет документов:

  • паспорт руководителя;
  • протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя;
  • устав, если он нетиповой.

Сколько стоит расчётный счёт для юрлица?

Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

Какие комиссии есть по счёту?

Основные комиссии сверх лимитов

Переводы физическим лицам. Бесплатный лимит: до 1 000 000 ₽ в месяц на тарифе «Развитие». При превышении лимита комиссия составляет 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽.

Снятие наличных:

- Бесплатный лимит: до 300 000 ₽ в месяц.

- При превышении лимита комиссия составляет 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽. 

Пополнение счёта наличными:

- Бесплатный лимит: до 600 000 ₽ в месяц в зависимости от тарифа.

- При превышении лимита: свыше 600 ₽ за каждые 100 000 ₽. 

Платежи юридическим лицам и ИП на базовых тарифах, например «Начало» или «Развитие», часто входят в бесплатные пакеты платежей либо оплачиваются фиксировано за каждый платёж сверх пакета.

Можно ли открыть несколько счетов юридическому лицу?

Да, юридическому лицу можно открыть несколько расчётных счетов в Точка Банке, лимита на их количество нет. Кроме того, вы можете открыть счета не только в рублях, но и в иностранной валюте. Например, в юанях, белорусских рублях и не только.

Есть ли интернет‑банк?

Да, интернет‑банк для бизнеса доступен после открытия счёта. Управлять счётом и документами можно из личного кабинета.

Как дать доступ к счёту бухгалтеру или сотруднику?

Предоставить доступ к счёту бухгалтеру или сотруднику в Точка Банке можно через интернет‑банк или мобильное приложение. Действие выполняет только руководитель.

Пошаговая инструкция 

1. Откройте раздел настроек доступов:

  • в интернет‑банке: нажмите на значок шестерёнки вверху, затем перейдите в пункты «Доступы» > «Предоставить доступ»;
  • в мобильном приложении: откройте «Настройки» > «Доступ к компании» > «Предоставить доступ»..

2. Введите данные сотрудника. Укажите российский номер телефона сотрудника — он будет использоваться как логин — и срок предоставления доступа.

3. Выберите тип доступа:

  • с правом подписи — полные права, равные владельцу счёта. Например, распоряжение деньгами, подписание платежей, сделки, получение документов;
  • без права подписи — основные возможности без права перевода денег (создание платежей на подпись, просмотр информации по счетам, работа с документами).

4. Отправьте приглашение. Нажмите «Отправить приглашение» (проверка документов занимает до 15 минут).

5. Подпишите документы. Руководителю необходимо подписать доверенность в интернет‑банке.

Действия сотрудника. Сотрудник получит смс‑сообщение со ссылкой, она действует 24 часа. Ему нужно войти в систему, загрузить фото паспорта и подписать заявление на дистанционное обслуживание.

Может ли банк отказать в открытии счёта?

Да, банк может отказать в открытии счёта. Почему это происходит:

  • Несоответствие требованиям 115-ФЗ: сомнения в легальности операций или целях открытия счёта.
  • Проблемы с ФНС: наличие действующих блокировок или приостановок от налоговой.
  • Неточности в данных: ошибки в документах, неактуальные сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
  • Специфика бизнеса: отсутствие обязательных лицензий или несоответствие внутренним правилам банка.

Как действовать

Запросите официальную причину отказа. Если дело в документах, исправьте ошибки и подайте заявку заново. 

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