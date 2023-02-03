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Что такое расчётный счёт юридического лица?
Расчётный счёт юридического лица — это банковский счёт для операций компании. Он нужен для приёма оплат, перевода платежей контрагентам, уплаты налогов, выплаты зарплаты и других операций бизнеса.
Можно ли открыть счёт онлайн?
Да, при открытии счёта часть процесса можно пройти онлайн, но для активации потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.
Как проходит открытие счёта в Точка Банке:
1. Вы оставляете заявку.
2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.
3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.
4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется — можно принимать платежи.
Сколько времени занимает открытие счёта?
Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени — например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.
Отслеживайте все этапы в личном кабинете. Как только мы откроем счёт, мы пришлём вам смс‑уведомление.
Какие документы нужны юридическому лицу для открытия счёта?
Для открытия расчётного счёта для ООО в Точка Банке потребуется базовый пакет документов:
Сколько стоит расчётный счёт для юрлица?
Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.
Какие комиссии есть по счёту?
Основные комиссии сверх лимитов
Переводы физическим лицам. Бесплатный лимит: до 1 000 000 ₽ в месяц на тарифе «Развитие». При превышении лимита комиссия составляет 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽.
Снятие наличных:
- Бесплатный лимит: до 300 000 ₽ в месяц.
- При превышении лимита комиссия составляет 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽.
Пополнение счёта наличными:
- Бесплатный лимит: до 600 000 ₽ в месяц в зависимости от тарифа.
- При превышении лимита: свыше 600 ₽ за каждые 100 000 ₽.
Платежи юридическим лицам и ИП на базовых тарифах, например «Начало» или «Развитие», часто входят в бесплатные пакеты платежей либо оплачиваются фиксировано за каждый платёж сверх пакета.
Можно ли открыть несколько счетов юридическому лицу?
Да, юридическому лицу можно открыть несколько расчётных счетов в Точка Банке, лимита на их количество нет. Кроме того, вы можете открыть счета не только в рублях, но и в иностранной валюте. Например, в юанях, белорусских рублях и не только.
Есть ли интернет‑банк?
Да, интернет‑банк для бизнеса доступен после открытия счёта. Управлять счётом и документами можно из личного кабинета.
Как дать доступ к счёту бухгалтеру или сотруднику?
Предоставить доступ к счёту бухгалтеру или сотруднику в Точка Банке можно через интернет‑банк или мобильное приложение. Действие выполняет только руководитель.
Пошаговая инструкция
1. Откройте раздел настроек доступов:
2. Введите данные сотрудника. Укажите российский номер телефона сотрудника — он будет использоваться как логин — и срок предоставления доступа.
3. Выберите тип доступа:
4. Отправьте приглашение. Нажмите «Отправить приглашение» (проверка документов занимает до 15 минут).
5. Подпишите документы. Руководителю необходимо подписать доверенность в интернет‑банке.
Действия сотрудника. Сотрудник получит смс‑сообщение со ссылкой, она действует 24 часа. Ему нужно войти в систему, загрузить фото паспорта и подписать заявление на дистанционное обслуживание.
Может ли банк отказать в открытии счёта?
Да, банк может отказать в открытии счёта. Почему это происходит:
Как действовать
Запросите официальную причину отказа. Если дело в документах, исправьте ошибки и подайте заявку заново.