Подготовьте документы

Для ИП

Паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП



Для ООО

Паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя, устав, если он нетиповой