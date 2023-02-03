Переводы физлицам
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Разделяйте выручку одного вида деятельности и поступления от другого, например продажи в рознице и услуги по договорам.
Контролируйте закупки, ремонты и авансы без хаоса в бухгалтерии. Деньги проекта хранятся отдельно, а для отчётности нужна одна выписка.
Принимайте оплату от иностранных клиентов или оплачивайте товары и услуги зарубежных поставщиков.
Контролируйте закупки, ремонты и авансы без хаоса в бухгалтерии. Деньги проекта хранятся отдельно.
Узнавайте чистую прибыль каждого направления, пока филиалы сами платят поставщикам, а бухгалтер легко контролирует бюджет и отчётность.
Экспортёрам для приёма иностранной оплаты и для импортёров при закупке товаров и услуг за рубежом. Также счёт помогает защитить капитал от скачков курса.
В интернет‑банк или мобильное приложение Точка Банка
В раздел управления счетами или откройте чат с поддержкой
Создание нового расчётного счёта
Доступны рублёвые и валютные счета
Перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Для ИП
Паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
Для ООО
Паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя, устав, если он нетиповой
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Все счета видны в одном интернет‑банке, у каждого своя выписка и свои реквизиты.
Платежи можно проводить с любого из них.
Бухгалтеру и руководителю проще сверять деньги по направлениям.
Вы можете открыть новый счёт, даже если у вас уже есть действующий. Порядок действий для ИП и ООО одинаковый: подача заявки, проверка данных и выдача реквизитов.
Да, можно открыть второй расчётный счёт в том же банке, где у вас уже есть счёт.
Оба счёта будут оформлены на одного владельца, но у них будут разные реквизиты и отдельные выписки. Условия обслуживания нового счёта уточняйте на странице «Тарифы».
Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.
Отслеживайте все этапы в личном кабинете. Как только мы откроем счёт, пришлём вам смс‑уведомление.
Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.
Банк проверяет каждую заявку и принимает решение самостоятельно, поэтому мы не можем гарантировать одобрение. Однако вы можете заранее подготовить полный пакет документов и чётко объяснить, для чего вам нужен новый счёт.
Если не уверены, какие документы нужны, расскажите менеджеру о своей задаче — он подскажет, что потребуется предоставить.
По действующим правилам Налогового кодекса РФ самостоятельно уведомлять налоговую при открытии дополнительного расчётного счёта вам не придётся. Банк отправит все необходимые уведомления сам.