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Бесплатный расчётный счёт для ООО

3 месяца за 0 ₽ на тарифе «Развитие» —если открыть счёт до 10 ноября
Бесплатный расчётный счёт для ООО

Откроем счёт для бизнеса

Бесплатно и онлайн

Базовые бухгалтерия
и ЭДО — бесплатно

Подключим после открытия счёта

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Счёт за 0 ₽ и сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽

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Онлайн‑бухгалтерия от 0 ₽

  • Базовая бухгалтерия — бесплатно: мы рассчитаем налоги и взносы, сформируем декларацию и КУДиР, напомним о сроках сдачи отчётности
  • Расширенная бухгалтерия — от 1 408 ₽ при оплате за год
Онлайн‑бухгалтерия от 0 ₽

ЭДО от 0 ₽

  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте неограниченное количество документов по готовым шаблонам и принимайте документы от контрагентов
  • Продвинутый ЭДО — от 3 900 ₽ при оплате за год
ЭДО от 0 ₽

Бизнес‑карта

  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте кешбэк до 4% за траты в популярных категориях — ими можно оплатить сервисы банка или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽
Бизнес‑карта
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Сервисы для селлеров с выгодой до 187 000 ₽

Выберите до 5 бонусов при открытии счёта

Сервисы для селлеров с выгодой до 187 000 ₽

1 месяц бесплатного доступа к Единому кабинету селлера

  • Контролируйте остатки на всех площадках, чтобы работать без овербукинга
  • Рассчитайте экономику магазина при переходе на FBS
  • Анализируйте продажи, корректируйте ассортимент и увеличивайте маржу

5 дней бесплатного доступа к аналитике MPSTATS

  • Автоматизируйте управление ценами и рекламными ставками
  • Анализируйте ниши и конкурентов, находите прибыльные товары и оценивайте спрос
  • Адаптируйте карточки под тренды и поднимайте позиции в выдаче

Скидка 50% на услуги
MPSTATS Consulting

  • Поможем запустить продажи с нуля или масштабировать действующий магазин
  • Оптимизируем рекламные кампании
  • Подскажем, как выстроить работу с покупателями

1 месяц бесплатного доступа к топовым нейросетям в 24AI

  • Генерируйте тексты, изображения и видео в ChatGPT, Claude, Grok, DeepSeek и Nano Bananа
  • Редактируйте фото товаров, создавайте инфографику, удаляйте и заменяйте фон

Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа от 500 000 ₽

  • Организуем закупку под ключ на сумму от 500 000 ₽
  • Договоримся с поставщиком и поможем отправить платёж
  • Разберёмся с сертификацией, маркировкой, таможенным оформлением и доставкой

Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа от 500 000 ₽

Участие в тендерах и госзакупках

  • Бесплатно откроем спецсчёт и вернём до 2% годовых ежемесячно от суммы остатка по спецсчёту
  • Выдадим банковскую гарантию
  • Подключим вас к ЕРУЗ
Участие в тендерах и госзакупках

Финансирование для бизнеса

Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽. 

Овернайт

Откройте депозит на один день — деньги вернутся в оборот с процентами уже на следующее утро.

Транспортный ЭДО

Стоимость — от 3 500 ₽

  • Заполняйте накладные за пару минут
  • Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД

Транспортный ЭДО

Бесплатный зарплатный проект

На тарифах «Развитие» и «Корпоративный».

  • Переводите зарплату сотрудникам в любой банк
  • Моментально загружайте списки выплат из вашей CRM или 1С
Бесплатный зарплатный проект

Приём платежей через СБП от 0,4%

  • Подключим бесплатно всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Приём платежей через СБП от 0,4%

Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду.

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотором, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими

Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж онлайн и офлайн.

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
  • Подключим фискальный накопитель и оформим подписку на ОФД

Всё для работы по 54‑ФЗ

Поддержка без ботов и скриптов

Эксперты в бухгалтерии

  • Подберём оптимальную систему налогообложения
  • Поможем с любыми вопросами: от ведения бухгалтерии на АУСН или патенте до учёта НДС
Эксперты в бухгалтерии

Помогаем круглосуточно

В чате и по телефону 

Сами вникаем в каждый вопрос

Вам ответят люди, а не роботы

Помним всю историю общения

Не придётся повторять дважды

Тарифы для ООО

Для всех
Для селлеров
Начало
950 ₽
в месяц
Подойдёт компаниям и ИП без сотрудников, сезонного бизнеса
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 400 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 100 ₽ за каждые 75 000 ₽
Снятие наличных
До 50 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 1 500 ₽ за каждые 50 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 100 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 350 ₽ за каждые 50 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
30 платежей в месяц бесплатно
Далее 75 ₽ за каждый
Переводы через зарплатный проект на карты МТС Банка, Совкомбанка
Бесплатно
Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков
0,65%
Депозиты
Стандартные ставки
Подробнее
РазвитиеАкция до 10 ноября
0 ₽
в месяц
4 200 ₽
Подойдёт растущим компаниям и ИП с сотрудниками
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽
Снятие наличных
До 300 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 600 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 600 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
60 платежей в месяц бесплатно
Далее 50 ₽ за каждый
Переводы через зарплатный проект на карты МТС Банка, Совкомбанка
Бесплатно
Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков
Бесплатно
Депозиты
Стандартные ставки
Подробнее
Корпоративный
25 000 ₽
в месяц
Только для компаний, ИП и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 10 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Снятие наличных
До 5 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
Бесплатно
Переводы через зарплатный проект на карты МТС Банка, Совкомбанка
Бесплатно
Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков
Бесплатно
Депозиты
Стандартные ставки
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Изучит ваш бизнес, предложит идеи для роста и подсветит риски

Как открыть расчётный счёт для ООО бесплатно

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он нетиповой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

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Частые вопросы

Что значит расчётный счёт с бесплатным обслуживанием?

Расчётный счёт с бесплатным обслуживанием — это банковский счёт для ИП или ООО, за ведение которого банк не взимает фиксированную ежемесячную абонентскую плату. 

Какие ООО могут открыть бесплатный расчётный счёт?

По условиям акции ООО могут пользоваться тарифом «Развитие» в Точка Банке бесплатно первые 3 месяца.

В акции могут участвовать только новые клиенты, которые открывают свой первый счёт для ООО в банке. Подать заявку необходимо до 10 ноября 2026 года.

Сколько длится бесплатное обслуживание?

Бесплатное обслуживание расчётного счёта для ООО длится три месяца с даты открытия счёта.

Что будет после бесплатного периода?

Через три месяца стоимость составит 4 200 ₽ в месяц либо 0 ₽ в месяц, если по счёту не было операций.

Все ли операции по счёту бесплатны?

Не все операции по расчётному счёту бесплатны. На тарифе «Развитие» переводы физлицам свыше 1 000 000 ₽ — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽.

Снятие наличных свыше 300 000 ₽ в месяц —  2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽. Пополнение счёта наличными или с карты другого банка свыше 600 000 ₽ — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽. Свыше 60 платежей ИП и юрлицам в месяц — 50 ₽ за каждый.

Можно ли открыть счёт для ООО онлайн?

Вы можете подать заявку и загрузить документы онлайн, но договор нужно будет подписать лично. Это можно сделать без визита в банк — менеджер приедет куда удобно. Но если предприниматель живёт и работает в отдалённом населённом пункте, менеджеру понадобится больше времени, чтобы приехать на встречу. В этом случае точный срок можно узнать, когда специалист Точка Банка позвонит по заявке и предложит время для встречи с менеджером.

Ускорить открытие расчётного счёта бесплатно и онлайн можно, если заранее изучить тарифы на сайте банка и подготовить документы по списку. А ещё можно сократить время на ожидание звонка — позвоните в Точка Банк: +7 (804) 700‑97‑16.

Какие услуги предоставляются бесплатно при открытии расчётного счёта для ООО?

Само открытие — 0 ₽. Бесплатное открытие расчётного счёта для ООО включает доступ к интернет‑банку, в том числе через мобильное приложение, базовые ЭДО и Онлайн‑бухгалтерию.

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