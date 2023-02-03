Бесплатный расчётный счёт для ООО

Откроем счёт для бизнеса
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Скидка 20%
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Для ИП и ООО на любом тарифе
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Ставка 2,5%
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На тарифах «Развитие» и «Корпоративный».
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Расчётный счёт с бесплатным обслуживанием — это банковский счёт для ИП или ООО, за ведение которого банк не взимает фиксированную ежемесячную абонентскую плату.
По условиям акции ООО могут пользоваться тарифом «Развитие» в Точка Банке бесплатно первые 3 месяца.
В акции могут участвовать только новые клиенты, которые открывают свой первый счёт для ООО в банке. Подать заявку необходимо до 10 ноября 2026 года.
Бесплатное обслуживание расчётного счёта для ООО длится три месяца с даты открытия счёта.
Через три месяца стоимость составит 4 200 ₽ в месяц либо 0 ₽ в месяц, если по счёту не было операций.
Не все операции по расчётному счёту бесплатны. На тарифе «Развитие» переводы физлицам свыше 1 000 000 ₽ — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽.
Снятие наличных свыше 300 000 ₽ в месяц — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽. Пополнение счёта наличными или с карты другого банка свыше 600 000 ₽ — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽. Свыше 60 платежей ИП и юрлицам в месяц — 50 ₽ за каждый.
Вы можете подать заявку и загрузить документы онлайн, но договор нужно будет подписать лично. Это можно сделать без визита в банк — менеджер приедет куда удобно. Но если предприниматель живёт и работает в отдалённом населённом пункте, менеджеру понадобится больше времени, чтобы приехать на встречу. В этом случае точный срок можно узнать, когда специалист Точка Банка позвонит по заявке и предложит время для встречи с менеджером.
Ускорить открытие расчётного счёта бесплатно и онлайн можно, если заранее изучить тарифы на сайте банка и подготовить документы по списку. А ещё можно сократить время на ожидание звонка — позвоните в Точка Банк: +7 (804) 700‑97‑16.
Само открытие — 0 ₽. Бесплатное открытие расчётного счёта для ООО включает доступ к интернет‑банку, в том числе через мобильное приложение, базовые ЭДО и Онлайн‑бухгалтерию.