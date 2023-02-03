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Онлайн‑заявка на РКО

АКЦИЯ
3 месяца за 0 ₽ на тарифах «Развитие» и «Селлер» — если открыть счёт до 10 ноября
Онлайн-заявка на РКО

Без посещения банка

Подайте заявку онлайн, менеджер приедет на встречу

Реквизиты за 20 минут

Используйте сразу: указывайте в договорах и выставляйте счета

Поддержка без ботов и скриптов

Мы рядом 24/7

Почему РКО в Точка Банк — это выгодно

Открытие счёта бесплатно  и онлайн

Сэкономим ваше время и деньги

Переводы физлицам
до 1 000 000 ₽ в месяц

Бесплатно

За превышение лимитов — прозрачные комиссии

Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов

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Что будет после того, как отправите заявку

1

Дождитесь звонка менеджера

Он перезвонит в течение 30 минут.

2

Обсудите условия

Специалист поможет выбрать тариф под задачи бизнеса и посоветует подходящие сервисы.

3

Подготовьте документы

Минимальный набор для ИП — паспорт.

ООО предоставляет паспорт руководителя, решение или протокол о его назначении, устав, если нетиповой, и сведения об участниках компании.

4

Менеджер назначит встречу

Он приедет в удобное время и комфортное вам место: офис, дом, кафе.

5

На встрече вы оформите договор на РКО

Встреча нужна для подтверждения личности клиента. Представитель банка проверит оригиналы документов и получит сведения для заключения договора. Ехать в банк не придётся.

Тарифы на РКО

Для всех
Для селлеров
Ноль
0 ₽
в месяц
Только для ИП, которые зарегистрированы не более 90 дней назад
Обслуживание счёта
Всегда бесплатно
Переводы физлицам
До 150 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 500 ₽ за каждые 15 000 ₽
Снятие наличных
Комиссия 350 ₽ за каждые 10 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
За каждые 10 000 ₽ комиссия 80 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
5 платежей в месяц бесплатно
Далее 150 ₽ за каждый
Начало
950 ₽
в месяц
Подойдёт компаниям и ИП без сотрудников, сезонного бизнеса
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 400 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 100 ₽ за каждые 75 000 ₽
Снятие наличных
До 50 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 1 500 ₽ за каждые 50 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 100 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 350 ₽ за каждые 50 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
30 платежей в месяц бесплатно
Далее 75 ₽ за каждый
РазвитиеАкция до 10 ноября
0 ₽
в месяц
4 200 ₽
Подойдёт растущим компаниям и ИП с сотрудниками
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽
Снятие наличных
До 300 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 600 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 600 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
60 платежей в месяц бесплатно
Далее 50 ₽ за каждый
Корпоративный
25 000 ₽
в месяц
Только для компаний, ИП и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 10 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Снятие наличных
До 5 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Если нужно больше, предложим индивидуальные условия
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
Бесплатно
Персональный менеджер
Изучит ваш бизнес, предложит идеи для роста и подсветит риски

Полезные сервисы для бизнеса

Онлайн‑бухгалтерия Контроль рисков по 115‑ФЗЭДОЭквайрингФинансированиеБизнес‑карта

Доверьте учёт Онлайн‑бухгалтерии

  • Загружайте первичку в ЭДО — остальное сделает сервис. Система рассчитает НДС, сформирует декларации и вовремя отправит отчётность в налоговую.
  • Автоматизируйте бухгалтерию маркетплейса через API: забудьте про ручной учёт комиссий и легко сводите баланс.
  • Получайте безлимитные консультации бесплатно: задавайте вопросы опытным бухгалтерам 24/7.

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Как оставить заявку на РКО

Для ИП
Для ООО
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Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

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Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
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Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

alt к картинкеalt к картинке

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

alt к картинкеalt к картинке

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он нетиповой
alt к картинкеalt к картинке

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Что такое заявка на РКО?

Заявка на РКО — это официальное обращение ИП или компании в банк для подключения расчётно‑кассового обслуживания и открытия расчётного счёта. После отправки менеджер банка проверяет данные, связывается по заявке и подсказывает дальнейшие шаги.

Как оставить заявку на РКО онлайн?

Чтобы оставить заявку на расчётно‑кассовое обслуживание в Точка Банке, зайдите на официальный сайт банка, нажмите кнопку «Оставить заявку», введите номер телефона и ИНН, выберите подходящий тариф для ИП или ООО и дождитесь звонка менеджера для согласования встречи.

Можно ли открыть РКО онлайн?

Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке:

  1. Вы оставляете заявку.
  2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.
  3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.
  4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется — можно принимать платежи.

Что происходит после отправки заявки?

Банк связывается с клиентом, уточняет данные, помогает с тарифом и документами, затем открытие проходит по действующему сценарию Точка Банка. 

Какие данные нужны для заявки?

В форме заявки достаточно указать телефон и ИНН компании.

Где посмотреть тарифы РКО?

Посмотреть актуальные тарифы Точка Банка можно на странице, а действующий тариф вашего счёта отображается в интернет‑банке в разделе сведений о счёте.

Какие документы могут понадобиться?

Чтобы открыть расчётный счёт ИП, потребуется:

  • паспорт;
  • свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой.

Чтобы открыть расчётный счёт ООО, нужно подготовить:

  •  паспорт руководителя;
  • протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя;
  • устав в случае, если он нетиповой.

В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы. Подробную информацию смотрите здесь.

Сколько обрабатывается заявка?

Обычно менеджер звонит через 30 минут после заявки. Точный срок зависит от данных, документов и проверки банка.

Гарантирует ли заявка открытие РКО?

Нет, простая подача заявки на расчётно‑кассовое обслуживание в Точка Банке не гарантирует автоматическое открытие счёта. 

Как работает процесс открытия счёта?

  • Резервирование реквизитов. После заполнения заявки на сайте банк может сразу зарезервировать номер счёта и выдать реквизиты, которые разрешено передавать контрагентам. 
  • Проверка клиента. Заявка и предоставленные документы обязательно проходят внутренние этапы проверки службой комплаенса и безопасности банка.
  • Окончательное решение. Счёт откроется и заработает только после того, как мы завершим проверку, встретимся лично и подпишем договор. Банк может отказать в открытии счёта без объяснения причин, если компания или ИП не пройдут внутреннюю проверку.

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