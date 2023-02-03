Онлайн‑заявка на РКО

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Он перезвонит в течение 30 минут.
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Специалист поможет выбрать тариф под задачи бизнеса и посоветует подходящие сервисы.
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Минимальный набор для ИП — паспорт.
ООО предоставляет паспорт руководителя, решение или протокол о его назначении, устав, если нетиповой, и сведения об участниках компании.
Менеджер назначит встречу
Он приедет в удобное время и комфортное вам место: офис, дом, кафе.
На встрече вы оформите договор на РКО
Встреча нужна для подтверждения личности клиента. Представитель банка проверит оригиналы документов и получит сведения для заключения договора. Ехать в банк не придётся.
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Заявка на РКО — это официальное обращение ИП или компании в банк для подключения расчётно‑кассового обслуживания и открытия расчётного счёта. После отправки менеджер банка проверяет данные, связывается по заявке и подсказывает дальнейшие шаги.
Чтобы оставить заявку на расчётно‑кассовое обслуживание в Точка Банке, зайдите на официальный сайт банка, нажмите кнопку «Оставить заявку», введите номер телефона и ИНН, выберите подходящий тариф для ИП или ООО и дождитесь звонка менеджера для согласования встречи.
Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.
Как проходит открытие счёта в Точка Банке:
Банк связывается с клиентом, уточняет данные, помогает с тарифом и документами, затем открытие проходит по действующему сценарию Точка Банка.
В форме заявки достаточно указать телефон и ИНН компании.
Посмотреть актуальные тарифы Точка Банка можно на странице, а действующий тариф вашего счёта отображается в интернет‑банке в разделе сведений о счёте.
Чтобы открыть расчётный счёт ИП, потребуется:
Чтобы открыть расчётный счёт ООО, нужно подготовить:
В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы. Подробную информацию смотрите здесь.
Обычно менеджер звонит через 30 минут после заявки. Точный срок зависит от данных, документов и проверки банка.
Нет, простая подача заявки на расчётно‑кассовое обслуживание в Точка Банке не гарантирует автоматическое открытие счёта.