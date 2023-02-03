Онлайн‑заявка на РКО

После заполнения заявки на сайте банк может сразу зарезервировать номер счёта и выдать реквизиты, которые разрешено передавать контрагентам.

Резервирование реквизитов. После заполнения заявки на сайте банк может сразу зарезервировать номер счёта и выдать реквизиты, которые разрешено передавать контрагентам.

Окончательное решение. Счёт откроется и заработает только после того, как мы завершим проверку, встретимся лично и подпишем договор. Банк может отказать в открытии счёта без объяснения причин, если компания или ИП не пройдут внутреннюю проверку.