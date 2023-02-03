Рассчитаем налоги и взносы
Независимо от того, в каком банке у вас счёт
Поможем с кадровым учётом
Рассчитаем зарплаты и отпускные, сформируем кадровые документы
Настроим связь с маркетплейсами
Загрузим отчёты по API, учтём комиссии и скидки площадок
Сравним УСН, патент и другие режимы. Подберём тот, что подходит для вашего бизнеса.
Поможем составить заявление и отправим в налоговую в электронном виде.
Рассчитаем сумму уменьшения на уплаченные взносы и поможем подать уведомление.
Рассчитаем и напомним о сроках уплаты фиксированных и дополнительных взносов ИП.
Соберём данные из отчётов маркетплейсов, рассчитаем налог, подготовим и отправим отчётность в ФНС.
Ответим на любые вопросы по налоговому учёту, на связи 24/7.
Соберём данные и подготовим декларацию в электронном виде
Декларация сформируется в актуальном формате, и её можно будет отправить в налоговую через наш сервис
Подготовим и отправим декларацию по НДС в ФНС в электронном виде
Сформируем и вовремя отправим в ФНС уведомление о начисленных налогах
Рассчитаем зарплату, больничные, отпускные, премии и выплаты при увольнении, а также НДФЛ и ежемесячные взносы в фонды
Подготовим полный пакет кадровых документов: трудовой договор, личную карточку, заявления и приказы — от приёма на работу и отпусков до премий и увольнения
Подготовим и сдадим отчётность в Социальный фонд и налоговую
Разберёмся с причинами, подготовим и отправим ответ
Выясним причины блокировок и поможем их устранить
Проверим задолженности и переплаты, определим причины расхождений и поможем их исключить
Поможем с кадрами, бухгалтерией и налогами — напомним об обязательных платежах, подготовим отчётность в ФНС и Социальный фонд
При оплате 70 000 ₽ в год
7 000 ₽ в месяц
При оплате 140 000 ₽ в год
14 000 ₽ в месяц
При оплате 100 000 ₽ в год
10 000 ₽ в месяц
При оплате 200 000 ₽ в год
20 000 ₽ в месяц
При оплате 70 000 ₽ в год
7 000 ₽ в месяц
При оплате 100 000 ₽ в год
от 10 000 ₽ в месяц
На УСН и АУСН «Доходы», «Доходы минус расходы», УСН «Доходы» с НДС 5 или 7% с сотрудниками и без.
От 15 000 ₽ в месяц
Да, вы можете полностью доверить налоговые вопросы Онлайн‑бухгалтерии Точка Банка. Сервис разработан под разные налоговые режимы и закроет все ключевые задачи.
Для ИП на УСН и патенте
Для ИП на АУСН
Работа с сотрудниками
Стоимость зависит от выбранного тарифного плана, который подбирается под ваш налоговый режим.
В базовый тариф входит: расчёт налога, формирование и отправка налоговой декларации и КУДиР, 10 консультаций в месяц, автоматическая отправка отчётности.
УСН «Доходы», УСН «Доходы минус расходы», ПСН , АУСН.
Мы застрахуем риски на 100 000 000 ₽. Компенсируем штрафы или пени, если их начислят по нашей ошибке.
Настройте интеграцию с маркетплейсами, например: с Яндекс Маркетом, Ozon или Wildberries через API. Отчёты будут автоматически загружаться в Онлайн‑бухгалтерию — останется только сверить данные.