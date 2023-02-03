Стоимость зависит от выбранного тарифного плана, который подбирается под ваш налоговый режим.

Базовая бухгалтерия бесплатно на год. Подходит для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников. Сервис сам считает налоги и взносы, ведёт КУДиР, готовит отчётность и напоминает о сроках.

С автоматизацией учёта и консультациями экспертов — с 1 ноября 2026 года 6 900 ₽ за квартал или 19 900 ₽ в год. Подходит для ИП на УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы», а также на патенте без сотрудников. Важное примечание по функциям тарифа: для пользователей на УСН «Доходы» доступны автоматический учёт комиссий маркетплейсов и функция «Копилка на налоги».

С персональным бухгалтером — от 5 833 ₽ в месяц при оплате 70 000 ₽ в год. Включает работу с личным специалистом, который помогает с патентами, отвечает на требования ФНС, контролирует правильность учёта, следит за сроками уплаты налогов и сдачей отчётности.

С учётом НДС — от 8 333 ₽ в месяц при оплате 100 000 ₽ в год.