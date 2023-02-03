Поиск
  1. tochka.com
  2. Онлайн-бухгалтерия для ИП
  3. Бухгалтерские услуги для бизнеса

Бухгалтерские услуги
для ИП и ООО онлайн

Для ИП на УСН, патенте, АУСН и ООО на АУСН и УСН
Бухгалтерские услуги для ИП и ООО онлайн

Рассчитаем налоги и взносы

Независимо от того, в каком банке у вас счёт

Поможем с кадровым учётом

Рассчитаем зарплаты и отпускные, сформируем кадровые документы

Настроим связь с маркетплейсами

Загрузим отчёты по API, учтём комиссии и скидки площадок

Перечень бухгалтерских услуг

Налоги и взносы
Отчётность и документы
Сотрудники и учёт
Проверки и требования ФНС

Подобрать систему налогообложения

Сравним УСН, патент и другие режимы. Подберём тот, что подходит для вашего бизнеса.

Подать заявление на патент

Поможем составить заявление и отправим в налоговую в электронном виде.

Уменьшить стоимость патента

Рассчитаем сумму уменьшения на уплаченные взносы и поможем подать уведомление.

Рассчитать страховые взносы ИП

Рассчитаем и напомним о сроках уплаты фиксированных и дополнительных взносов ИП.

Оптимизировать налоги на маркетплейсах

Соберём данные из отчётов маркетплейсов, рассчитаем налог, подготовим и отправим отчётность в ФНС.

Получить консультацию по налогам

Ответим на любые вопросы по налоговому учёту, на связи 24/7.

Сформировать декларацию по УСН

Соберём данные и подготовим декларацию в электронном виде

Отправить декларацию по УСН

Декларация сформируется в актуальном формате, и её можно будет отправить в налоговую через наш сервис

Сдать декларацию по НДС

Подготовим и отправим декларацию по НДС в ФНС в электронном виде

Сформировать и отправить уведомление по ЕНП

Сформируем и вовремя отправим в ФНС уведомление о начисленных налогах

Рассчитать выплаты сотрудникам

Рассчитаем зарплату, больничные, отпускные, премии и выплаты при увольнении, а также НДФЛ и ежемесячные взносы в фонды

Оформить или уволить сотрудника

Подготовим полный пакет кадровых документов: трудовой договор, личную карточку, заявления и приказы — от приёма на работу и отпусков до премий и увольнения

Сформируем и отправим кадровую отчётность

Подготовим и сдадим отчётность в Социальный фонд и налоговую

Ответить на требование

Разберёмся с причинами, подготовим и отправим ответ

Разблокировать расчётный счёт

Выясним причины блокировок и поможем их устранить

Сверить расчёты с налоговой

Проверим задолженности и переплаты, определим причины расхождений и поможем их исключить

Учёт для ООО

Поможем с кадрами, бухгалтерией и налогами — напомним об обязательных платежах, подготовим отчётность в ФНС и Социальный фонд

alt к картинке

Стоимость ведения бухгалтерского аутсорсинга для ИП и ООО

ИП
ООО

Для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников

  • Рассчитаем налоги, подготовим декларацию и уведомление по ЕНП
  • Поможем оформить патент и уменьшить его стоимость
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью Копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов  
  • Автоматически отправим отчётность
  • Учтём доход по выпискам из любого банка

При оплате 70 000 ₽ в год

7 000 ₽ в месяц

Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками

  • Рассчитаем налоги, подготовим декларацию и уведомление по ЕНП
  • Поможем оформить патент и уменьшить его стоимость
  • Свяжемся с ФНС и СФР за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью Копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Автоматически отправим отчётность
  • Учтём доход по выпискам из любого банка
  • Рассчитаем зарплату, налоги и взносы по сотрудникам, сформируем кадровые документы по приёму и увольнению

При оплате 140 000 ₽ в год

14 000 ₽ в месяц

Для УСН с НДС 5 или 7% без сотрудников

  • Рассчитаем налоги, подготовим и сдадим декларацию по НДС и уведомление по ЕНП
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью Копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Автоматически отправим отчётность
  • Учтём доход по выпискам из любого банка

При оплате 100 000 ₽ в год

10 000 ₽ в месяц

Для УСН с НДС 5 или 7% с сотрудниками

  • Рассчитаем налоги, подготовим и сдадим декларацию по НДС и уведомление по ЕНП
  • Свяжемся с ФНС и СФР за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью Копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Рассчитаем зарплату, налоги и взносы по сотрудникам, сформируем кадровые документы по приёму и увольнению
  • Автоматически отправим отчётность

При оплате 200 000 ₽ в год

20 000 ₽ в месяц

Для ИП на АУСН «Доходы» без сотрудников

  • Выделим доход из всех поступлений, в налоговую уйдёт точная сумма без ошибок и переплат
  • Обеспечим документооборот с ФНС, СФР и Росстатом
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Рассчитаем для вас комиссию маркетплейсов
  • Накопим и заплатим налоги с помощью Копилки

При оплате 70 000 ₽ в год

7 000 ₽ в месяц

Для ИП на АУСН «Доходы» с сотрудниками

  • Выделим доход из всех поступлений, в налоговую уйдёт точная сумма без ошибок и переплат
  • Обеспечим документооборот с ФНС, СФР и Росстатом
  • Свяжемся с ФНС и СФР за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью Копилки
  • Рассчитаем для вас комиссию маркетплейсов
  • Рассчитаем зарплату, налоги и взносы по сотрудникам, сформируем кадровые документы по приёму и увольнению

При оплате 100 000 ₽ в год

от 10 000 ₽ в месяц

Для ООО

На УСН и АУСН «Доходы», «Доходы минус расходы», УСН «Доходы» с НДС 5 или 7% с сотрудниками и без.

  • Обеспечим полный налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт 
  • Рассчитаем налоги, подготовим и сдадим отчётность в ФНС, СФР, Росстат
  • Возьмём всю работу с ФНС на себя, если потребуется
  • Проконсультируем без ограничений

От 15 000 ₽ в месяц

Частые вопросы

Можно ли ИП доверить все вопросы по налоговой отчётности Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк?

Да, вы можете полностью доверить налоговые вопросы Онлайн‑бухгалтерии Точка Банка. Сервис разработан под разные налоговые режимы и закроет все ключевые задачи.

Для ИП на УСН и патенте

  • Расчёт налогов: сервис автоматически рассчитывает суммы к уплате на основе ваших доходов.
  • Отчётность: система сама формирует налоговые декларации и КУДиР.
  • Дистанционная отправка: готовые отчёты отправляются в налоговую онлайн, для этого нужно лишь выпустить квалифицированную электронную подпись.

Для ИП на АУСН 

  • Автоматическая разметка: банк сам размечает операции по счёту, но у вас всегда есть возможность скорректировать их вручную.
  • Контроль сроков: сервис вовремя пришлёт уведомления о сроках разметки операций и уплаты налога.
  • Уплата налога по АУСН прямо через личный кабинет.
  • Интеграция с 1С: данные легко синхронизируются с вашей учётной системой.

Работа с сотрудниками

  • Расчёт НДФЛ: сервис рассчитывает подоходный налог за персонал на основе данных о выплатах физлицам, которые клиент внёс вручную или которые удалось загрузить через интеграцию с 1С.
  • Отчётность по кадрам: необходимые отчёты по НДФЛ формируются на основе заполненных данных — самостоятельно клиентом, бухгалтером в рамках тарифов «Под контролем» или автоматически при настроенной интеграции с 1С.

Как рассчитывается стоимость услуг по ведению налогового учёта для ИП на УСН?

Стоимость зависит от выбранного тарифного плана, который подбирается под ваш налоговый режим.

  • Базовая бухгалтерия бесплатно на год. Подходит для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников. Сервис сам считает налоги и взносы, ведёт КУДиР, готовит отчётность и напоминает о сроках.
  • С автоматизацией учёта и консультациями экспертов — с 1 ноября 2026 года 6 900 ₽ за квартал или 19 900 ₽ в год. Подходит для ИП на УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы», а также на патенте без сотрудников. Важное примечание по функциям тарифа: для пользователей на УСН «Доходы» доступны автоматический учёт комиссий маркетплейсов и функция «Копилка на налоги».
  • С персональным бухгалтером — от 5 833 ₽ в месяц при оплате 70 000 ₽ в год. Включает работу с личным специалистом, который помогает с патентами, отвечает на требования ФНС, контролирует правильность учёта, следит за сроками уплаты налогов и сдачей отчётности.
  • С учётом НДС — от 8 333 ₽ в месяц при оплате 100 000 ₽ в год.
  • С кадровым учётом или тариф «Под контролем» — 11 666 ₽ в месяц при оплате 140 000 ₽ в год для ИП с сотрудниками. Включает расчёт зарплат и кадровый документооборот.На платных тарифах действует финансовая гарантия: если по нашей вине вы получите штрафы или пени, мы возместим их на сумму до 100 000 000 ₽.

Что входит в базовый тариф: расчёт налогов, сдача отчётности, консультации или только декларации?

В базовый тариф входит: расчёт налога, формирование и отправка налоговой декларации и КУДиР, 10 консультаций в месяц, автоматическая отправка отчётности. 

С какими системами налогообложения работает Онлайн‑бухгалтерия Точка Банк?

УСН «Доходы», УСН «Доходы минус расходы», ПСН , АУСН. 

Кто несёт ответственность за ошибки, есть ли страховка и возврат средств?

Мы застрахуем риски на 100 000 000 ₽. Компенсируем штрафы или пени, если их начислят по нашей ошибке.

Как вы работаете с маркетплейсами?

Настройте интеграцию с маркетплейсами, например: с Яндекс Маркетом, Ozon или Wildberries через API. Отчёты будут автоматически загружаться в Онлайн‑бухгалтерию — останется только сверить данные.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка