Рассчитаем
Налоги и взносы, независимо от того, в каком банке у вас счёт
Подготовим
И отправим отчётность в налоговую прямо из интернет‑банка
Проконсультируем
Опытные бухгалтеры ответят на вопросы
Рассчитаем налоги по операциям, учтём эквайринг и валюту, напомним об уплате и поможем внести платёж
Подготовим декларации и уведомления по ЕНП, а для ООО и ИП на АУСН проведём разметку операций
Рассчитаем налог на основе ваших операций и подготовим декларацию к отправке в налоговую
Подготовим РСВ, 6‑НДФЛ, персонифицированные сведения и кадровую отчётность для СФР
Разберём операции, выплаты, удержания и комиссии площадок, чтобы верно определить налоговую базу и отразить её в отчётности
ИИ‑Ассистент разъяснит запрос налоговой, а бухгалтер поможет составить и отправить грамотный ответ
|Кто сдаёт
|Что сдаёт
|Когда
|ИП на УСН
|Годовую декларацию, уведомления по ЕНП
|Декларацию раз в год, уведомления — перед платежами за первый квартал, полугодие и 9 месяцев
|ООО на УСН
|Годовую декларацию по УСН, бухгалтерскую отчётность, уведомление по ЕНП
|Декларация и бухотчётность — раз в год. Уведомления по ЕНП — раз в квартал
|ИП и ООО на АУСН
|Налог считает ФНС по данным банка; отчётность по сотрудникам — по правилам режима
|Проверка и разметка операций — раз в месяц. Кадровая отчётность — по событиям, например приём или увольнение. Отчёт о выплатах сотрудникам — в установленные сроки
|ИП на ПСН
|Декларацию по УСН, даже если нулевая. Если есть сотрудники — налоговую и кадровую отчётность за них, см. строку «Работодатели»
|Декларация по УСН — раз в год. Отчётность за сотрудников — см. строку «Работодатели»
|Работодатели
|РСВ, 6-НДФЛ, сведения для СФР
|Раз в год, раз в квартал, раз в месяц и по кадровым событиям, например приём или увольнение, не позднее следующего рабочего дня после даты события
|Плательщики НДС
|Декларацию по НДС
|Ежеквартально
Для ИП на УСН, АУСН, патенте без сотрудников, а также для ООО на АУСН
При оплате 19 900 ₽ в год
От 1 658 ₽ в месяц
Для ИП на УСН, АУСН «Доходы», патенте, а также для ООО на УСН и АУСН
Для ООО — от 15 000 ₽ в месяц
От 7 000 ₽ в месяц
Для ИП и ООО на УСН
С персональным бухгалтером — от 10 000 ₽ в месяц
От 39 900 ₽ в год
Для ИП на УСН, АУСН «Доходы» и патенте, если у вас до 15 сотрудников. Для ООО, если у вас до 10 сотрудников.
На УСН — от 14 000 ₽ в месяц
От 10 000 ₽ в месяц
Да. Загрузите выписку из своего банка, и сервис учтёт операции в расчётах и отчётности.
Нет, сдавать отчётность нескольких ИП или ООО из одного личного кабинета нельзя. Для каждого отдельного юридического лица ООО или ИП необходимо подключать собственный сервис онлайн‑бухгалтерии. Из конкретного кабинета можно отправить отчётность исключительно по тому клиенту, на которого он оформлен, — технической возможности сдать документы за кого‑то другого в рамках одного аккаунта нет.
Загрузите выписки по каждому счёту. Сервис объединит операции и посчитает налоги по всем доходам.
Да, такие операции вносятся вручную и попадают в расчёт налога.
Онлайн‑бухгалтерия автоматически определяет доходы по отчётам Яндекс Маркета, Wildberries и Ozon с учётом комиссий и удержаний площадок. Эти данные корректно отражаются в книге учёта доходов и расходов, на основании которой затем формируется налоговая декларация.
Если вы вели учёт в сервисе Онлайн‑бухгалтерия, мы постараемся закрыть возникающие задачи в рамках текущих тарифов. В части случаев система позволяет автоматически сформировать и сдать необходимую отчётность, однако возможность и порядок её подготовки напрямую зависят от того, какие именно налоговые режимы вы совмещаете или с какого режима на какой переходите.
Сервис поможет распределить доходы и расходы, а также вовремя напомнит обо всех дедлайнах с учётом специфики вашего перехода.
Да, вы можете начать пользоваться Онлайн‑бухгалтерией от Точка Банка в любой момент. Достаточно внести или загрузить ваши операции с начала отчётного периода. Сервис автоматически рассчитает налоги и взносы, определит текущие задачи и подготовит необходимую отчётность. Если до этого вы уже вели учёт в наших сервисах, мы максимально поможем закрыть все прошлые задачи и учесть нюансы. Например, при смене системы налогообложения в рамках вашего тарифа.
Да, вы можете перейти в Онлайн‑бухгалтерию от Точка Банка от другого оператора. После подключения сервиса данные можно перенести разными способами в зависимости от вашей ситуации.