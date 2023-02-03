ИП на УСН Годовую декларацию, уведомления по ЕНП Декларацию раз в год, уведомления — перед платежами за первый квартал, полугодие и 9 месяцев

ООО на УСН Годовую декларацию по УСН, бухгалтерскую отчётность, уведомление по ЕНП Декларация и бухотчётность — раз в год. Уведомления по ЕНП — раз в квартал

ИП и ООО на АУСН Налог считает ФНС по данным банка; отчётность по сотрудникам — по правилам режима Проверка и разметка операций — раз в месяц. Кадровая отчётность — по событиям, например приём или увольнение. Отчёт о выплатах сотрудникам — в установленные сроки

ИП на ПСН Декларацию по УСН, даже если нулевая. Если есть сотрудники — налоговую и кадровую отчётность за них, см. строку «Работодатели» Декларация по УСН — раз в год. Отчётность за сотрудников — см. строку «Работодатели»

Работодатели РСВ, 6-НДФЛ, сведения для СФР Раз в год, раз в квартал, раз в месяц и по кадровым событиям, например приём или увольнение, не позднее следующего рабочего дня после даты события