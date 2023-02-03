Калькулятор НДС

Чтобы выделить НДС из суммы, нужно использовать формулу: сумма с НДС × ставка / (100 + ставка).Если в договоре или счёте сумма НДС не указана отдельно, для плательщика она считается включённой в общую стоимость. В этом случае из суммы нужно выделить НДС. Этот способ применяют при получении предоплаты за товар, выставлении счёта‑фактуры, удержании НДС налоговыми агентами и в других случаях, указанных в п. 4 ст. 164 НК РФ.