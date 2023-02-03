Калькулятор НДС

Калькулятор НДСРассчитайте налог по любой ставке или итоговую сумму, если знаете только НДС
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Можно выделить или начислить НДС, а также вычислить сумму, если вы уже знаете налог
В зависимости от типа расчёта это может быть сумма с НДС, без НДС или сам налог
И получите результат
Декларацию нужно отправлять каждый квартал в электронном виде. Если плательщик НДС не вёл деятельность, ему нужно подать нулевую декларацию.
Нужно внести данные из книги продаж и книги покупок — в них продавец регистрирует все выставленные и полученные счета‑фактуры или УПД.
На ОСНО такие ставки обязательны, на УСН — по выбору. Общие ставки дают право вычесть налог, уплаченный поставщикам, из НДС с продаж. Это выгодно, если у вас много поставщиков с НДС.
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Эти ставки используют предприниматели на УСН с доходом выше 20 000 000 ₽ по итогам 2025 года и в 2026 году. На специальных ставках нельзя вычитать уплаченный налог из НДС с продаж.
При доходе от 272 500 000 до 490 500 000 ₽ в год
При доходе от 20 000 000 до 272 500 000 ₽ в год
Предположим, что в первом квартале предприниматель ремонтировал автомобили и получил 12 200 000 ₽. При этом он купил запчасти на сумму 7 000 000 ₽, а НДС поставщика составляет 5%.
Представим, что селлер — ИП на УСН. Его годовой доход выше 20 000 000 ₽, поэтому он платит НДС по ставке 5%. В первом квартале 2026 года он продал товары на 1 500 000 ₽.НДС нужно рассчитать так: 1 500 000 × 5 / 105 = 71 428,57 ₽. Здесь 100% — полная стоимость, а 5% — налоговая ставка. НДС включён в стоимость товара, поэтому и происходит деление на 105.
Ставки НДС указаны в ст. 164 НК РФ и составляют 0, 5, 7, 10 или 22% на 2026 год. Они зависят от системы налогообложения и доступных льгот.
Точная формула зависит от того, что вам нужно:
Если известна сумма без НДС, нужно умножить её на ставку НДС. Например, вы ИП на УСН, стали плательщиком НДС 5% и рассчитываете, как изменится стоимость товара, который ранее продавали за 1 000 ₽ без НДС.
НДС 5% составит 50 ₽. Итоговая цена для покупателя — 1 050 ₽ с учётом НДС.
Чтобы выделить НДС из суммы, нужно использовать формулу: сумма с НДС × ставка / (100 + ставка).Если в договоре или счёте сумма НДС не указана отдельно, для плательщика она считается включённой в общую стоимость. В этом случае из суммы нужно выделить НДС. Этот способ применяют при получении предоплаты за товар, выставлении счёта‑фактуры, удержании НДС налоговыми агентами и в других случаях, указанных в п. 4 ст. 164 НК РФ.
Формула для выделения НДС: сумма с НДС × ставка / (100 + ставка).Например, вы арендуете имущество у госоргана, поэтому выступаете налоговым агентом и обязаны уплатить НДС за арендодателя. Договор заключён на сумму 120 000 ₽ и включает НДС 22%.
В итоге вам нужно уплатить НДС 21 639 ₽ — налог округляется до целого числа. Сумма аренды без НДС составит 98 360 ₽.
Чтобы рассчитать сумму НДС для отчисления в бюджет, нужно применить простую формулу: сумма НДС = налог, который получен от покупателя – налог, уплаченный поставщикам.При специальных ставках вычесть входящий НДС нельзя. В таком случае предприниматель уплачивает только налог с продаж.