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Калькулятор НДС

Рассчитайте налог по любой ставке или итоговую сумму, если знаете только НДС

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Сумма без НДС

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Как пользоваться калькулятором НДС

1

Выберите тип расчёта

Можно выделить или начислить НДС, а также вычислить сумму, если вы уже знаете налог

2

Введите сумму

В зависимости от типа расчёта это может быть сумма с НДС, без НДС или сам налог

3

Выберите ставку НДС

И получите результат

Что такое НДС

Налог на добавленную стоимость — косвенный налог, который продавец добавляет к цене товара или услуги

Кто платит НДС

  • Все предприниматели на ОСНО
  • Некоторые предприниматели на УСН
  • Налоговые агенты
  • Импортёры при таможенном оформлении

Как сдавать отчётность по НДС

Основная отчётность — это налоговая декларация

Когда сдавать

Декларацию нужно отправлять каждый квартал в электронном виде. Если плательщик НДС не вёл деятельность, ему нужно подать нулевую декларацию.

Как заполнять

Нужно внести данные из книги продаж и книги покупок — в них продавец регистрирует все выставленные и полученные счета‑фактуры или УПД.

Какие ставки НДС действуют в 2026

Общие
Специальные

Как применяются

На ОСНО такие ставки обязательны, на УСН — по выбору. Общие ставки дают право вычесть налог, уплаченный поставщикам, из НДС с продаж. Это выгодно, если у вас много поставщиков с НДС.

22%

  • Для большинства товаров, работ и услуг без льгот
  • Применяется с 1 января 2026 вместо ставки 20%

10%

Для социально значимых товаров: лекарств, медицинских изделий, детских товаров, основных продуктов питания. Весь список

0%

При экспорте товаров и перевозках за границу, а также для гостиниц и туристических объектов. Весь список 

Как применяются

Эти ставки используют предприниматели на УСН с доходом выше 20 000 000 ₽ по итогам 2025 года и в 2026 году. На специальных ставках нельзя вычитать уплаченный налог из НДС с продаж.

7%

При доходе от 272 500 000 до 490 500 000 ₽ в год

5%

При доходе от 20 000 000 до 272 500 000 ₽ в год

Как узнать сумму налога: пример расчёта НДС

По общей ставке 22%

Предположим, что в первом квартале предприниматель ремонтировал автомобили и получил 12 200 000 ₽. При этом он купил запчасти на сумму 7 000 000 ₽, а НДС поставщика составляет 5%.

  • НДС с оказанных услуг составит 10 000 000 × 0,22 = 2 200 000 ₽
  • Входящий НДС — налог, уплаченный поставщику — равен 7 000 000 × 5 / 105 = 333 333,33 ₽
  • Получается, НДС для уплаты в бюджет = 2 200 000 – 333 333,33 = 1 866 666,67 ₽

По специальной ставке 5%

Представим, что селлер — ИП на УСН. Его годовой доход выше 20 000 000 ₽, поэтому он платит НДС по ставке 5%. В первом квартале 2026 года он продал товары на 1 500 000 ₽.НДС нужно рассчитать так: 1 500 000 × 5 / 105 = 71 428,57 ₽. Здесь 100% — полная стоимость, а 5% — налоговая ставка. НДС включён в стоимость товара, поэтому и происходит деление на 105.

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Частые вопросы

Какие ставки НДС бывают?

Ставки НДС указаны в ст. 164 НК РФ и составляют 0, 5, 7, 10 или 22% на 2026 год. Они зависят от системы налогообложения и доступных льгот.

Какая формула подходит для расчёта НДС?

Точная формула зависит от того, что вам нужно:

  • начислить НДС сверху = сумма без НДС × ставка;
  • выделить НДС из суммы = сумма с НДС × ставка / (100 + ставка).

Как начислить НДС сверху?

Если известна сумма без НДС, нужно умножить её на ставку НДС. Например, вы ИП на УСН, стали плательщиком НДС 5% и рассчитываете, как изменится стоимость товара, который ранее продавали за 1 000 ₽ без НДС.

  1. Найдите НДС = сумма без НДС × ставка НДС. 1 000 × 5% = 1 000 × 0,05 = 50 ₽.
  2. Увеличьте цену на НДС = сумма без НДС + сумма НДС. 1 000 + 50 = 1 050 ₽.

 НДС 5% составит 50 ₽. Итоговая цена для покупателя — 1 050 ₽ с учётом НДС.

Как выделить НДС из суммы?

Чтобы выделить НДС из суммы, нужно использовать формулу: сумма с НДС × ставка / (100 + ставка).Если в договоре или счёте сумма НДС не указана отдельно, для плательщика она считается включённой в общую стоимость. В этом случае из суммы нужно выделить НДС. Этот способ применяют при получении предоплаты за товар, выставлении счёта‑фактуры, удержании НДС налоговыми агентами и в других случаях, указанных в п. 4 ст. 164 НК РФ.

Как проводить расчёты по формуле для выделения НДС?

Формула для выделения НДС: сумма с НДС × ставка / (100 + ставка).Например, вы арендуете имущество у госоргана, поэтому выступаете налоговым агентом и обязаны уплатить НДС за арендодателя. Договор заключён на сумму 120 000 ₽ и включает НДС 22%.

  1. Определите ставку. Поскольку НДС 22% и включён в общую стоимость аренды, используем формулу 22 / 122.
  2. Найдите НДС: сумма с НДС × ставка / (100 + ставка). 120 000 × 22 / 122 = 21 639,34 ₽.
  3. Рассчитайте сумму без НДС: сумма с НДС – НДС. 120 000 − 21 639,34 = 98 360,66 ₽.

 В итоге вам нужно уплатить НДС 21 639 ₽ — налог округляется до целого числа. Сумма аренды без НДС составит 98 360 ₽.

Как рассчитать сумму НДС для отчисления в бюджет?

Чтобы рассчитать сумму НДС для отчисления в бюджет, нужно применить простую формулу: сумма НДС = налог, который получен от покупателя – налог, уплаченный поставщикам.При специальных ставках вычесть входящий НДС нельзя. В таком случае предприниматель уплачивает только налог с продаж.

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Калькулятор НДС онлайн: расчет 22%, 20%, 10%, 7%, 5% — Точка Банк