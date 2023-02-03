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Эквайринг для ООО
от 0,4%

Эквайринг для ООО

Простая настройка

Интегрируем эквайринг с вашей кассой и CRM‑системой

Человечная поддержка

Решаем все вопросы 24/7 — без ботов и скриптов

Всё в одном банке

Онлайн‑касса и фискальный накопитель, терминалы и платежи по QR‑коду  

Какой способ приёма платежей выбрать ООО

Можно подключить один способ или все сразу — тариф не зависит от их количества
Ставка от 1,14%
Торговый эквайринг

Принимайте платежи по карте или QR‑коду через терминал в своей торговой точке или при доставке

  • Аренда терминала от 1 ₽
  • Широкая линейка POS‑оборудования
  • Бесплатная доставка
Ставка от 1,5% при оплате картой
Интернет‑эквайринг

Принимайте платежи онлайн на сайте или по ссылке в соцсетях или мессенджерах

  • Оплата картой, через T‑Pay, СБП или Долями
  • Подключение за один рабочий день
  • Простая интеграция с сайтом и CRM

Ставка от 0,4%
СБП

Распечатайте QR‑код или создавайте платёжные ссылки в чат‑боте и отправляйте покупателям

  • Подключение за 10 минут
  • Зачисление денег за 15 секунд даже в праздники и выходные дни
  • Работа без терминала

Оборудование и решения для формирования и выдачи чеков

Фискальный накопитель и подписка на ОФД — всё сразу готово к работе
Онлайн‑касса

После офлайн‑оплаты для покупателя распечатывается чек, а затем данные шифруются и отправляются на фискальный накопитель и в налоговую

Облачная касса

После онлайн‑оплаты чеки формируются автоматически и отправляются на почту покупателя и в налоговую

Сервис «Чеки»

Формирует чеки для онлайн‑платежей, отправляет покупателю и налоговой без аренды или покупки кассы

Организуем приём безналичных платежей для ООО

Откроем расчётный счёт 

Менеджер привезёт документы в удобное вам место 

Откроем расчётный счёт
Подключим эквайринг 

Подскажем, как интегрировать его в ваш бизнес 

Подключим эквайринг
Настроим выдачу чеков

И автоматически отправим данные в ОФД

Настроим выдачу чеков

Тарифы на эквайринг для ООО

Ставка зависит от оборота и способа приёма оплаты

Торговый эквайрингИнтернет‑эквайрингQR-платежи
Медицинаот 1,63%от 2,5%0,4%
Образованиеот 1,63%от 1,8%0,4%
Туризмот 1,64%от 2%0,7%
Общепитот 1,51%от 2,5%0,7%
Бьютиот 2,79%от 2,8%0,7%

Частые вопросы

Нужен ли расчётный счёт, чтобы подключить эквайринг для ООО?

Да, для подключения любого вида эквайринга для ООО — торгового, интернет или СБП — расчётный счёт обязательно нужен.

Какие виды эквайринга подходят для ООО?

ООО доступны все способы приёма безналичной платы: торговый эквайринг для торговых точек с терминалом, интернет‑эквайринг для сайта или приложения и приём оплаты через СБП по QR‑коду.

Какие документы нужны ООО, чтобы подключить эквайринг?

Чтобы подключить эквайринг в Точка Банке, отдельные документы собирать не нужно, если у вашего ООО уже открыт расчётный счёт здесь. Если нет — откройте счёт в Точка Банке, он нужен, так как выручка от покупателей зачисляется именно туда. Заявка на эквайринг оформляется онлайн на сайте банка или в интернет‑банке.

Для интернет‑эквайринга дополнительно потребуется готовый сайт или страница в соцсетях с описанием товаров, цен и условий возврата. Если счёт открывается в Точка Банке одновременно с подачей заявки на эквайринг, банк запросит стандартный пакет документов для ООО: паспорт руководителя, решение или протокол о назначении, устав, выписку из ЕГРЮЛ, но повторно для самого эквайринга их предоставлять не придётся.

Сколько стоит подключение эквайринга для ООО?

Ставка начинается от 0,4% при оплате через СБП и зависит от оборота и способа приёма оплаты. Терминал обойдётся в 1 ₽ при обороте от 500 000 ₽ в месяц, при меньшем обороте — фиксированная аренда без скрытых платежей.

От чего зависит комиссия за эквайринг для ООО?

На размер комиссии влияют оборот компании, вид эквайринга — торговый, интернет‑эквайринг или СБП — и сфера деятельности.

Когда деньги поступают на счёт ООО?

Стандартный срок зачисления — на следующий рабочий день после оплаты.

Какое оборудование требуется для подключения эквайринга?

Для торгового эквайринга — терминал, который можно получить за 1 ₽ или в аренду. Для интернет‑эквайринга оборудование не требуется. Для СБП оборудование не нужно вовсе.

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Эквайринг для ООО: тарифы и условия от 0,4% — Точка Банк