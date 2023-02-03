Простая настройка
Интегрируем эквайринг с вашей кассой и CRM‑системой
Человечная поддержка
Решаем все вопросы 24/7 — без ботов и скриптов
Всё в одном банке
Онлайн‑касса и фискальный накопитель, терминалы и платежи по QR‑коду
Принимайте платежи по карте или QR‑коду через терминал в своей торговой точке или при доставке
Принимайте платежи онлайн на сайте или по ссылке в соцсетях или мессенджерах
Распечатайте QR‑код или создавайте платёжные ссылки в чат‑боте и отправляйте покупателям
После офлайн‑оплаты для покупателя распечатывается чек, а затем данные шифруются и отправляются на фискальный накопитель и в налоговую
После онлайн‑оплаты чеки формируются автоматически и отправляются на почту покупателя и в налоговую
Формирует чеки для онлайн‑платежей, отправляет покупателю и налоговой без аренды или покупки кассы
Менеджер привезёт документы в удобное вам место
Подскажем, как интегрировать его в ваш бизнес
И автоматически отправим данные в ОФД
|Торговый эквайринг
|Интернет‑эквайринг
|QR-платежи
|Медицина
|от 1,63%
|от 2,5%
|0,4%
|Образование
|от 1,63%
|от 1,8%
|0,4%
|Туризм
|от 1,64%
|от 2%
|0,7%
|Общепит
|от 1,51%
|от 2,5%
|0,7%
|Бьюти
|от 2,79%
|от 2,8%
|0,7%
Да, для подключения любого вида эквайринга для ООО — торгового, интернет или СБП — расчётный счёт обязательно нужен.
ООО доступны все способы приёма безналичной платы: торговый эквайринг для торговых точек с терминалом, интернет‑эквайринг для сайта или приложения и приём оплаты через СБП по QR‑коду.
Чтобы подключить эквайринг в Точка Банке, отдельные документы собирать не нужно, если у вашего ООО уже открыт расчётный счёт здесь. Если нет — откройте счёт в Точка Банке, он нужен, так как выручка от покупателей зачисляется именно туда. Заявка на эквайринг оформляется онлайн на сайте банка или в интернет‑банке.
Для интернет‑эквайринга дополнительно потребуется готовый сайт или страница в соцсетях с описанием товаров, цен и условий возврата. Если счёт открывается в Точка Банке одновременно с подачей заявки на эквайринг, банк запросит стандартный пакет документов для ООО: паспорт руководителя, решение или протокол о назначении, устав, выписку из ЕГРЮЛ, но повторно для самого эквайринга их предоставлять не придётся.
Ставка начинается от 0,4% при оплате через СБП и зависит от оборота и способа приёма оплаты. Терминал обойдётся в 1 ₽ при обороте от 500 000 ₽ в месяц, при меньшем обороте — фиксированная аренда без скрытых платежей.
На размер комиссии влияют оборот компании, вид эквайринга — торговый, интернет‑эквайринг или СБП — и сфера деятельности.
Стандартный срок зачисления — на следующий рабочий день после оплаты.
Для торгового эквайринга — терминал, который можно получить за 1 ₽ или в аренду. Для интернет‑эквайринга оборудование не требуется. Для СБП оборудование не нужно вовсе.