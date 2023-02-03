Чтобы подключить эквайринг в Точка Банке, отдельные документы собирать не нужно, если у вашего ООО уже открыт расчётный счёт здесь. Если нет — откройте счёт в Точка Банке, он нужен, так как выручка от покупателей зачисляется именно туда. Заявка на эквайринг оформляется онлайн на сайте банка или в интернет‑банке.

Для интернет‑эквайринга дополнительно потребуется готовый сайт или страница в соцсетях с описанием товаров, цен и условий возврата. Если счёт открывается в Точка Банке одновременно с подачей заявки на эквайринг, банк запросит стандартный пакет документов для ООО: паспорт руководителя, решение или протокол о назначении, устав, выписку из ЕГРЮЛ, но повторно для самого эквайринга их предоставлять не придётся.