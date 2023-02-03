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Таможенное оформление

Поможем с закупкой товаров из‑за рубежа, таможенным контролем и оформлением документов
Таможенный брокер для бизнеса

Защита от штрафов

Гарантируем корректное оформление

Бесплатная консультация

По закупке товаров вбелую

Без сюрпризов на таможне

Риски доначислений — наша забота

Безопасный импорт для бизнеса и ВЭД‑менеджеров

Импортёрам — ИП и ООО

Закрываем разовые и регулярные поставки, в том числе из Китая.

Подходит тем, кто ввозит товар самостоятельно и не хочет рисковать грузом, деньгами и сроками.

ВЭД Импортёрам – ИП и ООО

Менеджерам ВЭД

Выступаем партнёром для сопровождения растаможки на постоянной основе.

Подходит тем, кто ищет брокера и хочет заранее знать стоимость услуг.

Менеджерам ВЭД

Таможенное оформление и доставка грузов под ключ

Что мы делаем, чтобы ваш груз прошёл таможню без штрафов и задержек

Общаемся с поставщиком

Ведём переговоры о цене и делаем полный расчёт стоимости закупки.

Выстраиваем логистику

Подбираем и просчитываем выгодный и надёжный маршрут для вашего груза.

Проводим валютный платёж

Передаём оплату поставщику. Вы оплачиваете только прямые расходы: конвертацию и валютный контроль.

Отвечаем за сертификацию и маркировку

Оформляем декларации соответствия, сертификаты и формируем КИЗ Честного знака.  Вы переводите только обязательные платежи.

Помогаем пройти таможню

Всё официально: готовим декларации, организуем уплату пошлин и НДС.

Работаем на результат

Несём юридическую и финансовую ответственность за каждый этап вашей закупки — от поставщика до вашего склада.

Как мы работаем

Фиксируем важное

До оплаты вы знаете, кто выступает импортёром, что входит в стоимость и какие обязательства компания берёт на себя

Официальный договор для ВЭД

Заранее рассчитываем расходы на ввоз

До закупки определяем код ТН ВЭД и рассчитываем пошлины, НДС, сборы и другие расходы на таможенное оформление — без неожиданных доплат после отправки товара

Готовим документы для ввоза и продажи товара

Определяем требования к товару и помогаем оформить сертификаты, декларации соответствия, СГР, маркировку и другие необходимые документы

Помогаем пройти таможенное оформление

  • Ввозим товар в страну
  • Готовим полный пакет документов
  • Подаём декларацию через лицензированного таможенного представителя в реестре ФТС
  • Сопровождаем груз до полного выпуска

Передаём товар с закрывающими документами

По итогу вы покупаете уже официально растаможенный товар с полным пакетом документов и можете продавать его без ограничений

Рассчитайте стоимость доставки из Китая

Что входит в стоимость

Стоимость

Сроки

Поиск поставщика

5 000 ₽

Включим в стоимость закупки, если доверите её нам

до 10 рабочих дней

Доставка товара из-за границы

Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа

до 12 дней

Авиаперевозки груза

25–35 дней

Автомобильные грузоперевозки

35–45 дней

Железнодорожные грузоперевозки

55–65 дней

Морские грузоперевозки

Таможенное оформление, пошлины и НДС

Рассчитаем в соответствии с товарной группой и действующими ставками

до 2 рабочих дней

Услуги сервиса

При закупке от 500 000 ₽ — 10%

При закупке от 2 000 000 ₽ — 5%

Конвертация валюты

от 2%

От курса банка

Валютный контроль

0,12%

От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽

Дополнительные услуги

Стоимость

Сроки

Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах

Подготовка к оформлению — 1 500 ₽

Включим в стоимость закупки, если доверите её нам

Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах

Оформление — от 15 000 ₽

Рассчитывают партнёры по сертификации

от 3 дней

Декларация

от 14 дней

Сертификат

Маркировка «Честный знак»

60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно

Проверка поставщика

От 15 000 ₽

Сроки рассчитываются индивидуально

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8 (804) 500 31 13
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Частые вопросы

Что входит в услугу таможенного оформления груза?

Подбор кода ТН ВЭД, расчёт и уплата пошлин и НДС, контроль документов, подача декларации, сопровождение досмотра и выпуск груза. 

Сколько времени занимает таможенное оформление груза?

Срок зависит от товара, документов и необходимости дополнительных проверок со стороны таможни. Мы заранее готовим документы и сопровождаем оформление до выпуска товара. Если у таможенного инспектора появятся вопросы или потребуются дополнительные сведения, сами возьмём взаимодействие с таможней на себя.

Какие документы нужны для оформления импорта?

Базовый пакет — контракт, инвойс, упаковочный лист, транспортные документы. По отдельным категориям товара — сертификаты соответствия, лицензии, разрешения. Полный список пришлём после уточнения товара.

Что такое код ТН ВЭД и зачем он нужен?

Код товарной номенклатуры ВЭД определяет ставку пошлины, НДС и необходимость разрешительных документов. Ошибка в коде — частая причина доначислений и задержек на таможне, поэтому мы проверяем и подтверждаем его до подачи декларации.

Можно ли оформить таможенную очистку или растаможку груза из Китая?

Да, направление из Китая — одно из основных. Работаем со сборными и контейнерными поставками, включая консолидацию на складах в КНР.

Что делать, если груз уже задержали на таможне?

Если ваш груз задержали, просто пришлите нам имеющиеся документы — дальше действовать будем мы. Сами соберём весь пакет недостающих документов, составим правильные и аргументированные ответы на запросы таможни и возьмём на себя переговоры с инспекторами.
Вам не придётся вникать в требования ведомства: мы полностью закроем этот вопрос, оперативно решим проблему и сделаем всё, чтобы вы не переплачивали за хранение товара на складе.

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Таможенное оформление грузов - услуги растаможки товаров – Точка Банк