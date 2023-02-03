Защита от штрафов
Гарантируем корректное оформление
Бесплатная консультация
По закупке товаров вбелую
Без сюрпризов на таможне
Риски доначислений — наша забота
Закрываем разовые и регулярные поставки, в том числе из Китая.
Подходит тем, кто ввозит товар самостоятельно и не хочет рисковать грузом, деньгами и сроками.
Выступаем партнёром для сопровождения растаможки на постоянной основе.
Подходит тем, кто ищет брокера и хочет заранее знать стоимость услуг.
Ведём переговоры о цене и делаем полный расчёт стоимости закупки.
Подбираем и просчитываем выгодный и надёжный маршрут для вашего груза.
Передаём оплату поставщику. Вы оплачиваете только прямые расходы: конвертацию и валютный контроль.
Оформляем декларации соответствия, сертификаты и формируем КИЗ Честного знака. Вы переводите только обязательные платежи.
Всё официально: готовим декларации, организуем уплату пошлин и НДС.
Несём юридическую и финансовую ответственность за каждый этап вашей закупки — от поставщика до вашего склада.
До оплаты вы знаете, кто выступает импортёром, что входит в стоимость и какие обязательства компания берёт на себя
До закупки определяем код ТН ВЭД и рассчитываем пошлины, НДС, сборы и другие расходы на таможенное оформление — без неожиданных доплат после отправки товара
Определяем требования к товару и помогаем оформить сертификаты, декларации соответствия, СГР, маркировку и другие необходимые документы
По итогу вы покупаете уже официально растаможенный товар с полным пакетом документов и можете продавать его без ограничений
Стоимость
Сроки
Поиск поставщика
5 000 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
до 10 рабочих дней
Доставка товара из-за границы
Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа
до 12 дней
Авиаперевозки груза
25–35 дней
Автомобильные грузоперевозки
35–45 дней
Железнодорожные грузоперевозки
55–65 дней
Морские грузоперевозки
Таможенное оформление, пошлины и НДС
Рассчитаем в соответствии с товарной группой и действующими ставками
до 2 рабочих дней
Услуги сервиса
При закупке от 500 000 ₽ — 10%
При закупке от 2 000 000 ₽ — 5%
Конвертация валюты
от 2%
От курса банка
Валютный контроль
0,12%
От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽
Стоимость
Сроки
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Подготовка к оформлению — 1 500 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Оформление — от 15 000 ₽
Рассчитывают партнёры по сертификации
от 3 дней
Декларация
от 14 дней
Сертификат
Маркировка «Честный знак»
60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно
Проверка поставщика
От 15 000 ₽
Сроки рассчитываются индивидуально
Подбор кода ТН ВЭД, расчёт и уплата пошлин и НДС, контроль документов, подача декларации, сопровождение досмотра и выпуск груза.
Срок зависит от товара, документов и необходимости дополнительных проверок со стороны таможни. Мы заранее готовим документы и сопровождаем оформление до выпуска товара. Если у таможенного инспектора появятся вопросы или потребуются дополнительные сведения, сами возьмём взаимодействие с таможней на себя.
Базовый пакет — контракт, инвойс, упаковочный лист, транспортные документы. По отдельным категориям товара — сертификаты соответствия, лицензии, разрешения. Полный список пришлём после уточнения товара.
Код товарной номенклатуры ВЭД определяет ставку пошлины, НДС и необходимость разрешительных документов. Ошибка в коде — частая причина доначислений и задержек на таможне, поэтому мы проверяем и подтверждаем его до подачи декларации.
Да, направление из Китая — одно из основных. Работаем со сборными и контейнерными поставками, включая консолидацию на складах в КНР.
Если ваш груз задержали, просто пришлите нам имеющиеся документы — дальше действовать будем мы. Сами соберём весь пакет недостающих документов, составим правильные и аргументированные ответы на запросы таможни и возьмём на себя переговоры с инспекторами.
Вам не придётся вникать в требования ведомства: мы полностью закроем этот вопрос, оперативно решим проблему и сделаем всё, чтобы вы не переплачивали за хранение товара на складе.