Таможенное оформление

Срок зависит от товара, документов и необходимости дополнительных проверок со стороны таможни. Мы заранее готовим документы и сопровождаем оформление до выпуска товара. Если у таможенного инспектора появятся вопросы или потребуются дополнительные сведения, сами возьмём взаимодействие с таможней на себя.