Да, базовую доверенность можно выпустить на сайте ФНС, но нужные полномочия там придётся выбирать вручную из полного справочника, что отнимает время и повышает риск ошибок. В ЭДО от Точка Банка под каждую должность уже собран оптимальный перечень полномочий. Вы можете легко отредактировать или дополнить готовый список в несколько кликов, не теряя времени на изучение сложных юридических формулировок, и уберечь себя от ошибок при заполнении.