Выдавайте права
Бухгалтер, менеджер или водитель сможет создавать и подписывать документы
Используйте, где угодно
В Диадоке, СБИС, Астрале, Такском и других сервисах
Без сервисов‑посредников
Работайте с электронными документами прямо в интернет‑банке
Накладные, акты, договоры и любые документы
Договоры и любые документы по сделкам
Договоры от лица компании на время отпуска руководителя
Свои титулы в ЭТрН или в электронной транспортной накладной
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Сотрудник подписывает документы личной электронной подписью физлица, а МЧД подтверждает его право действовать от имени компании
Сотрудник не имеет доступа к подписи руководителя, но получает конкретный набор полномочий под свою задачу
У главного бухгалтера, бухгалтера, заместителя руководителя и водителя — свои полномочия
Готовую машиночитаемую доверенность можно выгрузить и загрузить в тот сервис, где сотрудник подписывает документы и отправляет отчётность: Астрал, СБИС, Диадок, Такском, Эдивеб и другие
На портале ФНС вы создаёте доверенность в строгом интерфейсе, где нужно вручную подбирать коды из классификатора полномочий под каждую конкретную задачу налоговой отчётности. В Точка Банке процесс устроен иначе: вы оформляете МЧД через сервис «Документооборот» с удобными подсказками и готовыми шаблонами под бизнес‑задачи. Вам не придётся выбирать полномочия вручную — они уже заранее определены и привязаны к каждой конкретной роли. При этом банк сам отправляет документ в распределённый реестр, поэтому вы можете сразу подписывать файлы для контрагентов, банков и госорганов.
Нет, выпускать несколько МЧД больше не нужно, так как сейчас все ключевые госорганы принимают единую форму доверенности универсальный формат 003.
Нет. Доверенность нужна только тогда, когда документ подписывает не сам руководитель или ИП, а сотрудник от имени организации.
Да. Доверенность можно выдать и внештатному исполнителю — например, приходящему бухгалтеру или юристу, который ведёт дела компании по договору.
Нет. Машиночитаемая доверенность выпускается на одного человека — отдельная МЧД на каждого сотрудника с его данными и набором полномочий.
На практике оптимально оформлять МЧД сроком на один год — это позволяет вовремя актуализировать полномочия сотрудников и при необходимости легко редактировать данные. При этом можно выбрать любой другой срок: укажите его при создании доверенности в зависимости от ваших задач. Если же конкретный срок действия вообще не указан, доверенность автоматически считается действительной в течение одного года.
Доверенность нужно отозвать сразу после увольнения, чтобы бывший сотрудник больше не мог подписывать документы от имени компании.
Нет, полномочия внутри действующей доверенности изменить нельзя. При необходимости старую МЧД отзывают и выпускают новую с нужным набором прав.
Отзыв можно оформить через официальный сайт ФНС.
Действующую доверенность можно проверить в едином реестре машиночитаемых доверенностей на портале ФНС по номеру доверенности.
Да. По истечении срока доверенность автоматически теряет силу, и для продолжения работы нужно выпустить новую.
Да, базовую доверенность можно выпустить на сайте ФНС, но нужные полномочия там придётся выбирать вручную из полного справочника, что отнимает время и повышает риск ошибок. В ЭДО от Точка Банка под каждую должность уже собран оптимальный перечень полномочий. Вы можете легко отредактировать или дополнить готовый список в несколько кликов, не теряя времени на изучение сложных юридических формулировок, и уберечь себя от ошибок при заполнении.