Поиск
  1. tochka.com
  2. Электронный документооборот
  3. МЧД на сотрудника онлайн

МЧД на сотрудника

Создавайте доверенность на сотрудника и настраивайте полномочия для подписания в ЭДО
МЧД на сотрудника

Выдавайте права

Бухгалтер, менеджер или водитель сможет создавать и подписывать документы

Используйте, где угодно

В Диадоке, СБИС, Астрале, Такском и других сервисах

Без сервисов‑посредников

Работайте с электронными документами прямо в интернет‑банке

Что смогут подписать ваши сотрудники с помощью МЧД

Выберите должность, а мы предложим подходящие полномочия 
Бухгалтер

Накладные, акты, договоры и любые документы

Бухгалтер
Главный бухгалтер

Договоры и любые документы по сделкам

Главный бухгалтер
Заместитель руководителя

Договоры от лица компании на время отпуска руководителя

Заместитель руководителя
Водитель

Свои титулы в ЭТрН или в электронной транспортной накладной

Водитель

Оформляйте доверенности на сотрудников за 4 шага

Весь процесс — от заполнения данных до получения МЧД — проходит в сервисе «Документооборот» от Точка Банка

1

Внесите

Личные данные сотрудника

2

Выберите

Роль и проверьте полномочия сотрудника

3

Укажите

Срок действия доверенности

4

Подпишите

МЧД квалифицированной ЭП руководителя или ИП

Набор требований зависит от роли

Бухгалтер и замруководителя

Официальное трудоустройство или по ГПХ

Статус распорядителя по счёту

Личная КЭП физлица на токене

Водитель

Достаточно оформления по ГПХ

Распорядителем по счёту быть не нужно

Для подписи подойдёт НЭП Госключа

Управляйте полномочиями сотрудников без передачи КЭП

Безопасно юридически

Сотрудник подписывает документы личной электронной подписью физлица, а МЧД подтверждает его право действовать от имени компании

Только нужные полномочия

Сотрудник не имеет доступа к подписи руководителя, но получает конкретный набор полномочий под свою задачу

Разделение прав по ролям

У главного бухгалтера, бухгалтера, заместителя руководителя и водителя — свои полномочия

Оформляйте МЧД на сотрудника прямо в Точка Банк

Работаете в другом сервисе ЭДО?

Готовую машиночитаемую доверенность можно выгрузить и загрузить в тот сервис, где сотрудник подписывает документы и отправляет отчётность: Астрал, СБИС, Диадок, Такском, Эдивеб и другие

Работаете в другом сервисе ЭДО?

Стоимость МЧД

Подключите сейчас, а оформляйте МЧД на сотрудников, когда удобно. Чем их больше, тем выгоднее цена.
1 доверенность
1 200 ₽ в год


3 доверенности
2 700 ₽ в год


5 доверенностей
3 900 ₽ в год


10 доверенностей
6 600 ₽ в год


25 доверенностей
15 000 ₽ в год


50 доверенностей
24 000 ₽ в год


100 доверенностей
36 000 ₽ в год


Безлимит
45 000 ₽ в год


Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Чем оформление МЧД в Точка Банк отличается от создания доверенности на сайте ФНС?

На портале ФНС вы создаёте доверенность в строгом интерфейсе, где нужно вручную подбирать коды из классификатора полномочий под каждую конкретную задачу налоговой отчётности. В Точка Банке процесс устроен иначе: вы оформляете МЧД через сервис «Документооборот» с удобными подсказками и готовыми шаблонами под бизнес‑задачи. Вам не придётся выбирать полномочия вручную — они уже заранее определены и привязаны к каждой конкретной роли. При этом банк сам отправляет документ в распределённый реестр, поэтому вы можете сразу подписывать файлы для контрагентов, банков и госорганов.

Нужны ли отдельные МЧД для ФНС, СФР, Росстата и других государственных систем?

Нет, выпускать несколько МЧД больше не нужно, так как сейчас все ключевые госорганы принимают единую форму доверенности универсальный формат 003.

Нужна ли МЧД, если все документы подписывает сам ИП или директор?

Нет. Доверенность нужна только тогда, когда документ подписывает не сам руководитель или ИП, а сотрудник от имени организации.

Можно ли выдать МЧД человеку, который не состоит в штате компании?

Да. Доверенность можно выдать и внештатному исполнителю — например, приходящему бухгалтеру или юристу, который ведёт дела компании по договору.

Можно ли оформить одну МЧД сразу на нескольких сотрудников?

Нет. Машиночитаемая доверенность выпускается на одного человека — отдельная МЧД на каждого сотрудника с его данными и набором полномочий.

На какой срок можно оформить машиночитаемую доверенность?

На практике оптимально оформлять МЧД сроком на один год — это позволяет вовремя актуализировать полномочия сотрудников и при необходимости легко редактировать данные. При этом можно выбрать любой другой срок: укажите его при создании доверенности в зависимости от ваших задач. Если же конкретный срок действия вообще не указан, доверенность автоматически считается действительной в течение одного года.

Что делать с МЧД после увольнения сотрудника?

Доверенность нужно отозвать сразу после увольнения, чтобы бывший сотрудник больше не мог подписывать документы от имени компании.

Можно ли изменить полномочия в уже выпущенной МЧД?

Нет, полномочия внутри действующей доверенности изменить нельзя. При необходимости старую МЧД отзывают и выпускают новую с нужным набором прав.

Как отозвать МЧД до окончания срока её действия?

Отзыв можно оформить через официальный сайт ФНС.

Как проверить, действует ли МЧД сотрудника?

Действующую доверенность можно проверить в едином реестре машиночитаемых доверенностей на портале ФНС по номеру доверенности.

Нужно ли выпускать новую МЧД, если закончился срок действия старой?

Да. По истечении срока доверенность автоматически теряет силу, и для продолжения работы нужно выпустить новую.

Можно ли создать МЧД через сервис ФНС?

Да, базовую доверенность можно выпустить на сайте ФНС, но нужные полномочия там придётся выбирать вручную из полного справочника, что отнимает время и повышает риск ошибок. В ЭДО от Точка Банка под каждую должность уже собран оптимальный перечень полномочий. Вы можете легко отредактировать или дополнить готовый список в несколько кликов, не теряя времени на изучение сложных юридических формулировок, и уберечь себя от ошибок при заполнении.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка