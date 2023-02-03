Кабинет водителя для подписания ЭТрН онлайн

В любое время
Водители сами оформят погрузку и разгрузку даже ночью
Прямо со смартфона
С помощью онлайн‑подписания в приложении «Госключ»
Данные под защитой
Водитель увидит только свои накладные без доступа к операциям бизнеса
При погрузке и выгрузке, не дожидаясь подписи руководителя
Подписывать накладные можно прямо в пути в любое время дня и ночи
Водитель видит только свои накладные и их статусы
Через приложение «Госключ», без ноутбуков и флешек
Компания делает это один раз, после чего кабинет становится доступен для всех водителей
Войдите в интернет‑банк, выберите «Сервисы» → «Транспортный ЭДО» → «Настройки» → «Доверенности» и создайте МЧД
Водитель получит доступ к личному кабинету после того, как вы выпустите на него доверенность. Выберите роль сотрудника — водитель, подтвердите полномочия, укажите срок действия доверенности и подпишите её КЭП.
Водитель увидит накладную в личном кабинете после внесения его персональных данных в ЭТрН. Это делает грузоотправитель при заполнении Титула 1 — блок «Водитель». Убедитесь, что передали данные корректно, иначе водитель не увидит документ в своём кабинете и не сможет его подписать.
Установите сотруднику приложение «Госключ». Для входа ему нужно авторизоваться на Госуслугах. Далее необходимо выпустить неквалифицированную электронную подпись – НЭП Госключа, следуя подсказкам на экране. Ей он будет подписывать ЭТрН в личном кабинете.
Как только работодатель оформит доверенность на ваше имя, на телефон придёт смс со ссылкой для входа в личный кабинет водителя.
Скопируйте и сохраните ссылку для следующего входа в личный кабинет водителя → https://epd.tochka.com/
Перейдите по ссылке из смс и войдите по своему номеру телефона — это персональный доступ, привязанный именно к вам
Оно понадобится, чтобы подписывать документы. Работодатель поможет вам с выпуском электронной подписи
Авторизуйтесь в личном кабинете по номеру телефона и коду из смс или используйте биометрию. После входа вы увидите свои накладные и сможете их подписывать.
Переходите в личный кабинет и работайте с накладными прямо сейчас
7 ₽ за документ
3 500 ₽
6,5 ₽ за документ
4 550 ₽
6 ₽ за документ
6 000 ₽
Да, статусы перевозки показывают текущий этап выполнения заказа, например: «На подпись», «Ожидает оформления», «Оформлен», «Архив». Статусы позволяют оперативно передавать данные о статусе груза всем участникам перевозки в ГИС ЭПД.
Архив завершённых документов содержит историю всех ранее выполненных рейсов и закрывающих документов. Записи и электронные подписи хранятся на сервере компании или оператора связи, их можно быстро найти по контрагенту, номеру или дате.
Водителю понадобится простая юридически значимая электронная подпись — НЭП, её можно оформить через приложение «Госключ» бесплатно по паспорту и биометрии, ехать в удостоверяющий центр не нужно.
ИП оформляет МЧД на водителя в Точка Банке, указывает данные водителя, срок и полномочия, затем подписывает сформированную доверенность своей КЭП. Только после этого водитель вправе подписывать ЭТрН.
Да, весь процесс — от входа в личный кабинет водителя до подписания и получения QR‑кода — работает в браузере на телефоне, компьютер не требуется.
Да. Каждому водителю потребуется оформить электронную подпись и выпустить машиночитаемую доверенность для работы с перевозочными документами.
Да, это одна из ключевых особенностей кабинета: доступ выдаётся по доверенности и ограничен только теми документами, где в Титуле 1 указан водитель.
Да, водитель в личном кабинете может переключаться между разными компаниями. Нажмите на название компании вверху экрана, откроется список остальных, выберите нужную — перечень ЭТрН обновится.
Руководитель может отозвать доверенность в любой момент до истечения срока её действия — доступ водителя к документам компании прекращается сразу после отзыва.
Достаточно заново авторизоваться через Точка ID и заново установить Госключ на новом устройстве и выпустить подпись — доступ восстанавливается по действующей доверенности, без обращения в поддержку.
Руководитель видит статус каждой накладной и рейса в общем интерфейсе — не нужно звонить водителю, чтобы узнать, подписан ли документ.