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Кабинет водителя
для подписания
ЭТрН онлайн

Подключите Транспортный ЭДО, чтобы делегировать подписание накладных водителю
Кабинет водителя для подписания ЭТрН онлайн

В любое время

Водители сами оформят погрузку и разгрузку даже ночью

Прямо со смартфона

С помощью онлайн‑подписания в приложении «Госключ»

Данные под защитой

Водитель увидит только свои накладные без доступа к операциям бизнеса

Почему личный кабинет водителя — это удобно

Создали личный кабинет водителя в Транспортном ЭДО, чтобы вы могли делегировать подписание транспортных накладных сотрудникам

Водитель подпишет всё сам

При погрузке и выгрузке, не дожидаясь подписи руководителя

Без задержек в рейсе

Подписывать накладные можно прямо в пути в любое время дня и ночи

Простой интерфейс

Водитель видит только свои накладные и их статусы

Работает со смартфона

Через приложение «Госключ», без ноутбуков и флешек

Будьте уверены — данные под защитой

У водителя не будет доступа к банковским и другим чувствительным данным компании — в  личном кабинете видны только его  рейсы и транспортные накладные
Видит водитель
  • Титулы Т2 и Т4 в накладных
  • Статусы документов
  • QR-код для проверки на дороге
  • Архив завершённых рейсов
Защита данных с личным кабинетом водителя для ЭтРН
Скрыто от водителя
  • Счета и банковские операции
  • Другие документы
  • Финансовые условия перевозки
  • Рейсы других водителей компании
Защита данных кабинета водителя

Как работать с личным кабинетом

Руководителю
Водителю
1

Откройте счёт в Точка Банк и подключите сервис «Транспортный ЭДО»

Компания делает это один раз, после чего кабинет становится доступен для всех водителей

2

Оформите доверенности на водителей

Войдите в интернет‑банк, выберите «Сервисы» → «Транспортный ЭДО» → «Настройки» → «Доверенности» и создайте МЧД

Войти в интернет-банк
3

Выдайте доступ каждому водителю

Водитель получит доступ к личному кабинету после того, как вы выпустите на него доверенность. Выберите роль сотрудника — водитель, подтвердите полномочия, укажите срок действия доверенности и подпишите её КЭП.

4

Укажите данные авторизованного водителя в ЭТрН

Водитель увидит накладную в личном кабинете после внесения его персональных данных в ЭТрН. Это делает грузоотправитель при заполнении Титула 1 — блок «Водитель». Убедитесь, что передали данные корректно, иначе водитель не увидит документ в своём кабинете и не сможет его подписать.

5

Помогите водителю оформить электронную подпись

Установите сотруднику приложение «Госключ». Для входа ему нужно авторизоваться на Госуслугах. Далее необходимо выпустить неквалифицированную электронную подпись – НЭП Госключа, следуя подсказкам на экране. Ей он будет подписывать ЭТрН в личном кабинете.

1

Получите смс‑приглашение

Как только работодатель оформит доверенность на ваше имя, на телефон придёт смс со ссылкой для входа в личный кабинет водителя. 

Скопируйте и сохраните ссылку для следующего входа в личный кабинет водителя → https://epd.tochka.com/

2

Зарегистрируйтесь в Точка ID

Перейдите по ссылке из смс и войдите по своему номеру телефона — это персональный доступ, привязанный именно к вам

3

Установите приложение «Госключ»

Оно понадобится, чтобы подписывать документы. Работодатель поможет вам с выпуском электронной подписи

4

Войдите в личный кабинет водителя

Авторизуйтесь в личном кабинете по номеру телефона и коду из смс или используйте биометрию. После входа вы увидите свои накладные и сможете их подписывать.

Для водителей
Уже зарегистрированный водитель?

Переходите в личный кабинет и работайте с накладными прямо сейчас

Л"4-нй кабинет водителя

Тарифы на Транспортный ЭДО

Цена зависит от количества исходящих документов. Тариф подключается на год с момента покупки.
500 документов

7 ₽ за документ

3 500 ₽

700 документов

6,5 ₽ за документ

4 550 ₽

1 000 документов

6 ₽ за документ

6 000 ₽

Доверенности для сотрудников
  • До 1200 ₽ за одну МЧД или безлимит за 45000 ₽ на год
  • Подключайте уже сейчас и оформляйте доверенности, когда удобно: чем их больше, тем выгоднее цена
Тарифы на Транспортный ЭДО

Частые вопросы

Есть ли в личном кабинете статусы перевозки и архив завершённых документов?

Да, статусы перевозки показывают текущий этап выполнения заказа, например: «На подпись», «Ожидает оформления», «Оформлен», «Архив». Статусы позволяют оперативно передавать данные о статусе груза всем участникам перевозки в ГИС ЭПД.
Архив завершённых документов содержит историю всех ранее выполненных рейсов и закрывающих документов. Записи и электронные подписи хранятся на сервере компании или оператора связи, их можно быстро найти по контрагенту, номеру или дате.

Как оформить электронную подпись
для водителя?

Водителю понадобится простая юридически значимая электронная подпись — НЭП, её можно оформить через приложение «Госключ» бесплатно по паспорту и биометрии, ехать в удостоверяющий центр не нужно.

Как ИП оформить МЧД на водителя
для работы с электронными перевозочными документами?

ИП оформляет МЧД на водителя в Точка Банке, указывает данные водителя, срок и полномочия, затем подписывает сформированную доверенность своей КЭП. Только после этого водитель вправе подписывать ЭТрН.

Может ли водитель подтверждать погрузку
и разгрузку со смартфона без компьютера?

Да, весь процесс — от входа в личный кабинет водителя до подписания и получения QR‑кода — работает в браузере на телефоне, компьютер не требуется.

Можно ли подключить к личному кабинету всех водителей перевозчика?

Да. Каждому водителю потребуется оформить электронную подпись и выпустить машиночитаемую доверенность для работы с перевозочными документами.

Можно ли ограничить доступ водителя только его рейсами и накладными?

Да, это одна из ключевых особенностей кабинета: доступ выдаётся по доверенности и ограничен только теми документами, где в Титуле 1 указан водитель.

Может ли один водитель работать в личном кабинете от нескольких перевозчиков?

Да, водитель в личном кабинете может переключаться между разными компаниями. Нажмите на название компании вверху экрана, откроется список остальных, выберите нужную — перечень ЭТрН обновится.

Можно ли отозвать доступ и доверенность после увольнения или замены водителя?

Руководитель может отозвать доверенность в любой момент до истечения срока её действия — доступ водителя к документам компании прекращается сразу после отзыва.

Что делать, если водитель поменял телефон или потерял доступ к личному кабинету?

Достаточно заново авторизоваться через Точка ID и заново установить Госключ на новом устройстве и выпустить подпись — доступ восстанавливается по действующей доверенности, без обращения в поддержку.

Как перевозчику отслеживать подписание документов водителем и статус перевозки?

Руководитель видит статус каждой накладной и рейса в общем интерфейсе — не нужно звонить водителю, чтобы узнать, подписан ли документ.

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Мобильное подписание ЭТрН для водителей: личный кабинет, НЭП и МЧД — Точка Банк