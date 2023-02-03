Платежи в Кыргызстан для ИП и ООО

Срочно
Доставляем деньги от 1 рабочего дня
Прозрачно
Обозначаем чёткие сроки и статусы перевода
А также по всему миру
Отправляем в Китай, Турцию, Европу, СНГ и другие страны
Подберём лучшее предложение для вашей сделки
Платёж дойдёт без сбоев и в полном объёме
Вы всегда видите движение денег в интернет‑банке
Доставили 97% платежей за последние полгода
Курсы валют обновляются круглосуточно
Если найдём ошибку в реквизитах — сами исправим и пришлём платёж на подпись
Объясним, что изменилось в валютном законодательстве, и ответим на вопросы о платежах
Проследим за сроками по контракту и предупредим о возможных нарушениях
Читайте разборы валютного законодательства, актуальные новости о логистике и полезные материалы в телеграм‑канале «ВЭД от Точка Банк»
Создайте платёж в интернет‑банке:
Дополнительные реквизиты в зависимости от валюты платежа
Для переводов в рублях:
Для переводов в сомах — SWIFT‑код банка‑получателя в Кыргызстане.
В Точка Банке вы можете отправить в Кыргызстан рубли и сомы.
Чтобы перевести контрагенту за границу рубли, зайдите в интернет‑банк, на главной странице выберите «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните форму платежа.
Чтобы отправить в Кыргызстан платежи в сомах, откройте валютный счёт, если его ещё нет. В Точка Банке это можно сделать онлайн и бесплатно в течение пяти минут. Затем на главной странице интернет‑банка перейдите во вкладку «Платежи» — «Валютный платёж» и заполните форму.
Комиссия за международные валютные переводы в сомах в Киргизию для юридических лиц и ИП в Точка Банке составляет от 0,3% от суммы перевода.
В Точка Банке нет ограничений и лимитов на переводы.
Платёж в Кыргызстан идёт от нескольких часов до 1 рабочего дня. В редких случаях — до 10 рабочих дней, в зависимости от цепочки банков‑корреспондентов. Задать вопросы по платежам можно валютным помощникам в чате банка или по телефону с 7:00 до 21:00 мск. Даже в выходные и праздники.
Чтобы российский предприниматель смог получить рубли из Кыргызстана, контрагент должен выполнить следующие действия:
Деньги поступят на ваш счёт, пользоваться ими можно сразу после получения.
Чтобы открыть счёт в киргизских сомах для переводов по реквизитам в Точка Банке, нужно уже иметь или открыть основной рублёвый расчётный счёт, а затем добавить валютный счёт в сомах через интернет‑банк. Открытие счёта, как и его обслуживание, бесплатно.