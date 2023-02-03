Платежи в Кыргызстан для ИП и ООО

В Точка Банке вы можете отправить в Кыргызстан рубли и сомы.

Чтобы перевести контрагенту за границу рубли, зайдите в интернет‑банк, на главной странице выберите «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните форму платежа.

Чтобы отправить в Кыргызстан платежи в сомах, откройте валютный счёт, если его ещё нет. В Точка Банке это можно сделать онлайн и бесплатно в течение пяти минут. Затем на главной странице интернет‑банка перейдите во вкладку «Платежи» — «Валютный платёж» и заполните форму.