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Платежи в Кыргызстан для ИП и ООО

Платежи в Кыргызстан для ИП и ООО

Срочно

Доставляем деньги от 1 рабочего дня

Прозрачно

Обозначаем чёткие сроки и статусы перевода

А также по всему миру

Отправляем в Китай, Турцию, Европу, СНГ и другие страны

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Рассчитайте комиссию за платёж

Подберём лучшее предложение для вашей сделки

Доставим платёж в Киргизию вовремя

Соблюдаем договорённости

Платёж дойдёт без сбоев и в полном объёме

Показываем статус перевода

Вы всегда видите движение денег в интернет‑банке

Защищаем от возвратов

Доставили 97% платежей за последние полгода

Подберём надёжное решение по расчётам с Киргизией для бизнеса

Отправляйте платежи напрямую в разные страны

  • В валюте: от 0,3%
  • В рублях: от 0,12%
  • Минимальная сумма: без ограничений
Меняйте валюту онлайн в один клик

Курсы валют обновляются круглосуточно

Отправим перевод в Кыргызстан в сомах, а также в другие страны

Китай
В юанях, рублях
Казахстан
В тенге, рублях
Турция
В лирах, рублях
Беларусь
В белорусских рублях, рублях

Пройдём валютный контроль вместе

Проверим документы без задержек

Если найдём ошибку в реквизитах — сами исправим и пришлём платёж на подпись

Проверим документы без задержек

Будем на связи даже в выходные

Объясним, что изменилось в валютном законодательстве, и ответим на вопросы о платежах

Будем на связи даже в выходные

Защитим от валютных штрафов

Проследим за сроками по контракту и предупредим о возможных нарушениях

Защитим от валютных штрафов

Откройте счёт — и отправляйте платежи в Киргизию

Ноль

0 ₽ в месяц

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,2%

минимум 300 ₽

Платёж в валюте в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 150 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 500 ₽ за каждые 15 000 ₽

Снятие наличных

За каждые 10 000 ₽

комиссия 350 ₽

Важные новости для тех, кто занимается ВЭД

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Частые вопросы

Как перевести деньги в Кыргызстан из России юридическому лицу?

Создайте платёж в интернет‑банке:

  • на главной странице выберите «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу»;
  • заполните поля, которые будут появляться;
  • загрузите документы, на основании которых проводите оплату, например договор или инвойс.

Какие данные получателя нужны для перевода в Кыргызстан?

  • Наименование получателя — полное юридическое название компании или ФИО индивидуального предпринимателя.
  • Номер счёта получателя — расчётный счёт в банке Кыргызстана или номер IBAN, если применимо.
  • Наименование банка-получателя — в каком банке открыт счёт.
  • ИНН получателя в Кыргызстане. Указывается в назначении платежа по требованию банка.

Дополнительные реквизиты в зависимости от валюты платежа

Для переводов в рублях:

  • БИК российского банка-посредника.
  • Наименование российского банка-посредника.
  • Корреспондентский счёт киргизского банка, открытый в этом российском банке‑посреднике.

Для переводов в сомах    SWIFT‑код банка‑получателя в Кыргызстане.

В какой валюте можно совершить платёж в Кыргызскую Республику?

В Точка Банке вы можете отправить в Кыргызстан рубли и сомы.

Чтобы перевести контрагенту за границу рубли, зайдите в интернет‑банк, на главной странице выберите «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните форму платежа.

Чтобы отправить в Кыргызстан платежи в сомах, откройте валютный счёт, если его ещё нет. В Точка Банке это можно сделать онлайн и бесплатно в течение пяти минут. Затем на главной странице интернет‑банка перейдите во вкладку «Платежи» — «Валютный платёж» и заполните форму.

Какая комиссия за денежные переводы в Киргизию в Точка Банк?

Комиссия за международные валютные переводы в сомах в Киргизию для юридических лиц и ИП в Точка Банке составляет от 0,3% от суммы перевода.

Какие лимиты и ограничения действуют на переводы в Кыргызстан?

В Точка Банке нет ограничений и лимитов на переводы.

В какой срок зачисляются деньги из России в Кыргызстан?

Платёж в Кыргызстан идёт от нескольких часов до 1 рабочего дня. В редких случаях — до 10 рабочих дней, в зависимости от цепочки банков‑корреспондентов. Задать вопросы по платежам можно валютным помощникам в чате банка или по телефону с 7:00 до 21:00 мск. Даже в выходные и праздники.

Как получить платёж от контрагента из Кыргызстана?

Чтобы российский предприниматель смог получить рубли из Кыргызстана, контрагент должен выполнить следующие действия: 

  • уточнить в своём банке возможность отправить платёж в рублях в Точка Банк;
  • открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;
  • конвертировать киргизский сом в рубли и положить их на счёт;
  • отправить рубли по реквизитам. 

Деньги поступят на ваш счёт, пользоваться ими можно сразу после получения.

Как открыть счёт в киргизских сомах для переводов по реквизитам?

Чтобы открыть счёт в киргизских сомах для переводов по реквизитам в Точка Банке, нужно уже иметь или открыть основной рублёвый расчётный счёт, а затем добавить валютный счёт в сомах через интернет‑банк. Открытие счёта, как и его обслуживание, бесплатно.

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Платежи в Кыргызстан для юридических лиц и ИП — Денежные переводы в Киргизию в рублях — Точка Банк