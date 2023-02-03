Платежи за границу для юридических лиц можно отправлять почти во все страны, где принимают рубли или иностранную валюту. В Точка Банке можно перевести средства:

в Китай — в юанях или рублях;

в Индию — в рупиях или рублях;

в Казахстан — в тенге или рублях;

а также в Беларусь, Армению, Кыргызстан, Турцию, Узбекистан и другие дружественные страны.

Мы подскажем, в какой валюте лучше провести платёж, чтобы поставщик получил деньги быстрее и без потерь на конвертации.

