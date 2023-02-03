Доставим от одного рабочего дня
И сообщим о зачислении
Отправим платёж в любую точку мира
В Китай, ОАЭ, страны Европы, СНГ
Поможем пройти
валютный контроль
Всего за 30 минут
И другие сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽. Успейте открыть счёт до 10 ноября!
Подберём лучшее предложение для вашей сделки
Платёж дойдёт в Сербию без сбоев и в полном объёме
Вы всегда видите движение денег в интернет‑банке
Доставили 97% платежей за последние полгода
Подберём агентов, которые смогут организовать оплату в Сербию и логистику даже в сложных случаях
Курсы валют обновляются круглосуточно
Если найдём ошибку в реквизитах — сами исправим и пришлём платёж на подпись
Объясним, что изменилось в валютном законодательстве, и ответим на вопросы о платежах
Проследим за сроками по контракту и предупредим о возможных нарушениях
Отрасль:
Перевозки
Вчера отправили рубли в Китай. Сегодня клиент уже может пользоваться этой суммой! Спасибо банку за такую работу, тем более в сложившейся обстановке!
Отрасль:
Разработка программного обеспечения
Сформировали вчера платёжку с новым кодом ТН ВЭД. Ждём проверки платежа. Выражаю огромную благодарность сотрудницам валютного контроля за большую помощь в правильном оформлении счёта и платёжки. Нам уделили много времени и всё рассказали не формально, а подробно. Спасибо за вашу отзывчивость и терпение при работе с клиентами!
Читайте разборы валютного законодательства, актуальные новости о логистике и полезные материалы в телеграм‑канале «ВЭД от Точка Банк»
Чтобы сделать валютный перевод за границу юридическому лицу, создайте платёж в интернет‑банке и приложите документы, на основании которых совершаете перевод, например, договор или инвойс. Если потребуется, поможем подготовить документы: подскажем, как правильно оформить договор и инвойс, проверим платёж перед отправкой.
Платежи за границу для юридических лиц можно отправлять почти во все страны, где принимают рубли или иностранную валюту. В Точка Банке можно перевести средства:
Мы подскажем, в какой валюте лучше провести платёж, чтобы поставщик получил деньги быстрее и без потерь на конвертации.
Валютные переводы для бизнеса можно проводить в рублях и в иностранных валютах — долларах, евро, юанях, тенге, рупиях и других. Чтобы оплачивать контракты в валюте, достаточно открыть валютный счёт, это быстро и бесплатно.
Комиссия за валютные платежи за границу зависит от выбранного тарифа. Если перевод в рублях, начисляется комиссия за валютный контроль — она применяется ко всем платежам нерезидентам. При переводе в валюте добавляется комиссия за валютный перевод. Мы заранее показываем итоговую сумму и комиссии в интернет‑банке, чтобы вы могли рассчитать стоимость перевода.
В Точка Банке нет ограничений и лимитов на валютные переводы юридических лиц за границу. Можно отправлять как небольшие платежи за услуги, так и крупные переводы по контрактам.
Платежи за границу проходят от 1 до 10 рабочих дней — срок зависит от страны и валюты. Мы подскажем, как оформить документы, и поможем выбрать оптимальный способ перевода, чтобы деньги дошли быстрее.
Валютным переводам для бизнеса обычно требуется договор или инвойс, на основании которых совершается платёж. Если сумма обязательств по договору меньше 1 000 000 ₽, документы можно не прикладывать. Если сумма больше, к платёжке добавляют договор, счёт и спецификацию. Мы проверим документы перед отправкой и поможем избежать ошибок валютного контроля.
Международные переводы проводим с 7:00 до 21:00 по Москве, даже в выходные и праздники. Срок зачисления зависит от валюты и банка‑получателя, но чаще всего перевод занимает не более 10 рабочих дней. Если нужен срочный платёж, поможем подобрать подходящий канал перевода.
Если сумма обязательств по внешнеторговому договору от 3 000 000 ₽ в эквиваленте и выше — контракт нужно поставить на учёт. В Точка Банке контракт на учёт ставит сотрудник валютного контроля после проверки документов — бесплатно и в течение 6 часов в рабочие дни. Мы также поможем внести изменения, снять контракт с учёта и подготовить подтверждающие документы.
Точка Банк соблюдает все требования валютного законодательства и 115‑ФЗ. Каждый платёж проходит проверку валютного контроля, а личный комплаенс‑ассистент помогает избежать блокировок и штрафов. Мы также проверяем контрагентов по международным базам и защищаем бизнес от рисков при расчётах с нерезидентами.
Откройте интернет‑банк, найдите платёж в истории и нажмите «Отменить». Если платёж ещё в процессе, его можно отменить сразу. Если он уже отправлен, напишите в чат — специалисты помогут оформить заявление на отзыв платежа. Комиссия за отзыв зависит от тарифа: на «Развитии» — 80 $, на «Начале» — 100 $, списывается в рублях по курсу ЦБ.
Отрасль:
Розничная торговля
При опыте работы с более чем десятком банков, утверждаю — Точка Банк лучший! Скорость проведения платежей просто поражает. Лимиты на переводы потрясающие, люди, работающие в отделе валютного контроля, просто наилучшие! У нас клиенты часто делают ошибки в документах, а сотрудники валютного контроля тут же в чате предлагают нам заменить их на корректные! Спасибо вам ОГРОМНОЕ!