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Платежи за границу: из России в ОАЭ от 0,3%

Платежи за границу от 0,3%

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В белорусских рублях, рублях

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Проверим документы без задержек

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Проверим документы без задержек

Будем на связи даже в выходные

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Будем на связи даже в выходные

Защитим от валютных штрафов

Проследим за сроками по контракту и предупредим о возможных нарушениях

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Ноль

0 ₽ в месяц

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,2%

минимум 300 ₽

Платёж в валюте в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 150 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 500 ₽ за каждые 15 000 ₽

Снятие наличных

За каждые 10 000 ₽

комиссия 350 ₽

Не хотите ждать звонка?
8 (804) 700 40 31
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Помогаем бизнесу расти

Отрасль:

Розничная торговля

При опыте работы с более чем десятком банков, утверждаю — Точка Банк лучший! Скорость проведения платежей просто поражает. Лимиты на переводы потрясающие, люди, работающие в отделе валютного контроля, просто наилучшие! У нас клиенты часто делают ошибки в документах, а сотрудники валютного контроля тут же в чате предлагают нам заменить их на корректные! Спасибо вам ОГРОМНОЕ!

Отрасль:

Перевозки

Вчера отправили рубли в Китай. Сегодня клиент уже может пользоваться этой суммой! Спасибо банку за такую работу, тем более в сложившейся обстановке!

Отрасль:

Разработка программного обеспечения

Сформировали вчера платёжку с новым кодом ТН ВЭД. Ждём проверки платежа. Выражаю огромную благодарность сотрудницам валютного контроля за большую помощь в правильном оформлении счёта и платёжки. Нам уделили много времени и всё рассказали не формально, а подробно. Спасибо за вашу отзывчивость и терпение при работе с клиентами!

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Частые вопросы

Как перевести деньги из России за границу юридическому лицу?

Чтобы сделать валютный перевод за границу юридическому лицу, создайте платёж в интернет‑банке и приложите документы, на основании которых совершаете перевод, например, договор или инвойс. Если потребуется, поможем подготовить документы: подскажем, как правильно оформить договор и инвойс, проверим платёж перед отправкой.

В какие страны можно отправлять валютные платежи в Точка Банк?

Платежи за границу для юридических лиц можно отправлять почти во все страны, где принимают рубли или иностранную валюту. В Точка Банке можно перевести средства:

  • в Китай — в юанях или рублях;
  • в Индию — в рупиях или рублях;
  • в Казахстан — в тенге или рублях;
  • а также в Беларусь, Армению, Кыргызстан, Турцию, Узбекистан и другие дружественные страны.

Мы подскажем, в какой валюте лучше провести платёж, чтобы поставщик получил деньги быстрее и без потерь на конвертации.

В какой валюте можно отправить или получить платёж?

Валютные переводы для бизнеса можно проводить в рублях и в иностранных валютах — долларах, евро, юанях, тенге, рупиях и других. Чтобы оплачивать контракты в валюте, достаточно открыть валютный счёт, это быстро и бесплатно.

Какой размер комиссии за трансграничные расчёты в Точка Банк?

Комиссия за валютные платежи за границу зависит от выбранного тарифа. Если перевод в рублях, начисляется комиссия за валютный контроль — она применяется ко всем платежам нерезидентам. При переводе в валюте добавляется комиссия за валютный перевод. Мы заранее показываем итоговую сумму и комиссии в интернет‑банке, чтобы вы могли рассчитать стоимость перевода.

Какую сумму можно переводить за границу?

В Точка Банке нет ограничений и лимитов на валютные переводы юридических лиц за границу. Можно отправлять как небольшие платежи за услуги, так и крупные переводы по контрактам.

Сколько времени идёт валютный перевод?

Платежи за границу проходят от 1 до 10 рабочих дней — срок зависит от страны и валюты. Мы подскажем, как оформить документы, и поможем выбрать оптимальный способ перевода, чтобы деньги дошли быстрее.

Какие документы нужны для перевода за границу?

Валютным переводам для бизнеса обычно требуется договор или инвойс, на основании которых совершается платёж. Если сумма обязательств по договору меньше 1 000 000 ₽, документы можно не прикладывать. Если сумма больше, к платёжке добавляют договор, счёт и спецификацию. Мы проверим документы перед отправкой и поможем избежать ошибок валютного контроля. 

В какое время исполняются международные переводы в Точка Банк?

Международные переводы проводим с 7:00 до 21:00 по Москве, даже в выходные и праздники. Срок зачисления зависит от валюты и банка‑получателя, но чаще всего перевод занимает не более 10 рабочих дней. Если нужен срочный платёж, поможем подобрать подходящий канал перевода.

Нужно ли ставить контракт на учёт?

Если сумма обязательств по внешнеторговому договору от 3 000 000 ₽ в эквиваленте и выше — контракт нужно поставить на учёт. В Точка Банке контракт на учёт ставит сотрудник валютного контроля после проверки документов — бесплатно и в течение 6 часов в рабочие дни. Мы также поможем внести изменения, снять контракт с учёта и подготовить подтверждающие документы.

Как обеспечивается безопасность международных платежей?

Точка Банк соблюдает все требования валютного законодательства и 115‑ФЗ. Каждый платёж проходит проверку валютного контроля, а личный комплаенс‑ассистент помогает избежать блокировок и штрафов. Мы также проверяем контрагентов по международным базам и защищаем бизнес от рисков при расчётах с нерезидентами.

Как отменить валютный платёж?

Откройте интернет‑банк, найдите платёж в истории и нажмите «Отменить». Если платёж ещё в процессе, его можно отменить сразу. Если он уже отправлен, напишите в чат — специалисты помогут оформить заявление на отзыв платежа. Комиссия за отзыв зависит от тарифа: на «Развитии» — 80 $, на «Начале» — 100 $, списывается в рублях по курсу ЦБ.

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Валютные платежи и переводы за границу :&nbsp;в&nbsp;ОАЭ для юридических лиц и ИП — ВЭД в Точка Банке