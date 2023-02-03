Поиск
  1. tochka.com
  2. Главная
  3. ВЭД
  4. Платежи за границу
  5. Платежи из-за границы

Принимайте оплату за экспорт из любой страны

Принимайте оплату за экспорт из любой страны

От 1 рабочего дня

Доставляем платежи в рублях

Комиссия от 0,12%

Подбираем оптимальный способ получения платежа

Со всего мира

Китай, ОАЭ, Турция, страны Европы и СНГ

Доставим оплату за товары и услуги

Реклама

ІТ‑услуги

Продажа товаров

Юридические услуги

Транспортные услуги

Транспортировка, упаковка, погрузочно‑разгрузочные работы и хранение товаров

Консультации

В области коммерческой деятельности и управления

Получайте платежи из‑за рубежа в 12+ валютах

От юаней до манат

  • В валюте: от 0,3%
  • В рублях: от 0,12%
  • Минимальная сумма: без ограничений

Создаём максимально
комфортное обслуживание

Директору
Бухгалтеру
Премиальное сопровождениеПремиальное сопровождение

Премиальное сопровождение

  • Быстро решим любой ваш вопрос
  • Будем следить за статистикой возвратов
  • Предоставим доступ к закрытому комьюнити по ВЭД
ФинансыФинансы

Финансы

  • Поможем получить отсрочку оплаты поставок из Китая
  • Застрахуем от кассовых разрывов
  • Подберём финансирование на нужные цели
Безопасность бизнесаБезопасность бизнеса

Безопасность бизнеса

  • Личный комплаенс‑ассистент поможет избежать рисков по 115‑ФЗ
  • Не заблокируем счёт, даже если налоговая запросит документы
  • Защитим от валютных штрафов
  • Проверим контрагентов по чёрным спискам
Сбыт и продвижениеСбыт и продвижение

Сбыт и продвижение

  • Предоставим Единый кабинет для продаж на маркетплейсах
  • Управляйте продажами на маркетплейсах из Единого кабинета
Персональная поддержка по ВЭДПерсональная поддержка по ВЭД

Персональная поддержка ВЭД

  • Быстро решим любой ваш вопрос
  • Будем готовить за вас валютные справки
  • Поможем составить новые документы
  • Будем следить за статистикой возвратов
Уведомления о рискахУведомления о рисках

Уведомления о рисках

  • Предупредим о блокировках ФНС и рисках по 115‑ФЗ
  • Защитим от валютных штрафов
  • Проверим контрагентов по чёрным спискам
  • Сообщим об изменениях в валютном законодательстве
Быстрый доступ к компаниям в холдингеБыстрый доступ к компаниям в холдинге

Быстрый доступ к компаниям в холдинге

Работайте со всеми подопечными организациями в од﻿ном окне:

  • Скачивайте выписки из любого банка
  • Выставляйте и оплачивайте счета
  • Безопасно храните пароли от любого сервиса
  • Ведите заметки и следите за рисками по 115-ФЗ
Удобство при работе с платежамиУдобство при работе с платежами

Удобство при работе с платежами

  • Формируйте платежи в 1С и загружайте сразу по всем клиентам
  • Выплачивайте зарплату на любые карты сотрудников
  • Подписывайте документы через ЭДО прямо в интернет‑банке

Пройдём валютный контроль вместе

Проверим документы без задержек

Если найдём ошибку в реквизитах — сами исправим и пришлём платёж на подпись

КартинкаКартинкаКартинка

Будем на связи даже в выходные

Объясним, что изменилось в валютном законодательстве, и ответим на вопросы о платежах

КартинкаКартинкаКартинка

Защитим от валютных штрафов

Проследим за сроками по контракту и предупредим о возможных нарушениях

Тарифы на приём платежей из‑за рубежа

Ноль

0 ₽ в месяц

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,2%

минимум 300 ₽

Платёж в валюте в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 150 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 500 ₽ за каждые 15 000 ₽

Снятие наличных

За каждые 10 000 ₽

комиссия 350 ₽

Помогаем бизнесу расти

Отрасль

Розничная торговля

При опыте работы с более чем десятком банков, утверждаю — Точка Банк лучший! Скорость проведения платежей просто поражает. Лимиты на переводы потрясающие, люди, работающие в отделе валютного контроля, просто наилучшие! У нас клиенты часто делают ошибки в документах, а сотрудники валютного контроля тут же в чате предлагают нам заменить их на корректные! Спасибо вам ОГРОМНОЕ!

Отрасль

Перевозки

Вчера отправили рубли в Китай. Сегодня клиент уже может пользоваться этой суммой! Спасибо банку за такую работу, тем более в сложившейся обстановке!

Отрасль

Разработка программного обеспечения

Сформировали вчера платёжку с новым кодом ТН ВЭД. Ждём проверки платежа. Выражаю огромную благодарность сотрудницам валютного контроля за большую помощь в правильном оформлении счёта и платёжки. Нам уделили много времени и всё рассказали не формально, а подробно. Спасибо за вашу отзывчивость и терпение при работе с клиентами!

Вопросы о приёме платежей

Какие способы приёма платежей из‑за границы существуют?

Для приёма платежей из‑за границы есть несколько вариантов.

  1. Прямой рублёвый перевод на счёт в российском банке.
  2. SWIFT‑перевод в валюте с последующей конвертацией.
  3. Перевод по системе денежных переводов.
  4. Оплата через компании‑посредники или сервисы‑агрегаторы. В этом случае зарубежный клиент платит местному юридическому лицу посредника, а вы получаете средства на свой российский счёт или карту в рублях за вычетом комиссии сервиса.

Первый способ — самый быстрый и надёжный. По правилам валютного законодательства все операции между резидентами и нерезидентами должны проводиться через уполномоченные банки.

В Точка Банке вы сможете получить от партнёра из‑за границы рубли. Для перевода денег в Россию иностранному контрагенту нужно:

  • уточнить в своём банке возможность отправить деньги в Точка Банк;
  • открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;
  • конвертировать валюту в рубли и положить их на свой счёт;
  • отправить рубли по реквизитам вашего счёта.

Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение одного рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления.﻿

Из каких стран можно получить оплату от иностранного контрагента?

Вы можете принимать деньги от иностранных контрагенто﻿в из разных стран мира, например: из Китая, ОАЭ, Турции, стран Европы и СНГ.

Как обеспечить безопасность платежа из‑за рубежа?

По правилам валютного контроля ВЭД‑предприниматели из России могут принимать оплату от зарубежных контрагентов через расчётный счёт в уполномоченном банке. Если использовать альтернативные способы, например «скидывать» через номер карты или телефона, юридическое лицо или ИП может получить штраф от налоговой и блокировку счёта, на который переводили деньги.﻿

В Точка Банке каждый платёж проходит обязательную проверку в рамках валютного контроля, а персональный комплаенс‑ассистент помогает предотвратить блокировки и штрафы. 

Как быстро поступают деньги из‑за границы в Россию?

Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение одного рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления. ﻿

В какой валюте придут деньги на расчётный счёт?

Большинство платежей от зарубежных партнёров приходит в рублях. При этом в Точка Банке вы также можете получать оплату в некоторых других национальных валютах. Точный список доступных валют зависит от страны вашего контрагента и актуальных условий банка.﻿

Как принять оплату из‑за границы, если это первый перевод?

После открытия счёта банк формирует комплект реквизитов на русском и английском языках. Их нужно передать отправителю до перевода или указать в контракте — это снижает риск, что платёж попадёт на промежуточный счёт и потребует дополнительной проверки.

Какие документы может запросить банк по валютному контролю и почему?

Если расчёты в иностранной валюте

Чтобы банк зачислил или списал платёж, предоставьте документы для обоснования и подтверждения.

Для обоснования: договор, контракт, спецификация или инвойс.

Для подтверждения: акты, накладные, отчёты, УПД или таможенные декларации, если обязательства уже выполнены.

Если расчёты в рублях при экспорте товаров или услуг

Правила и требования к документам напрямую зависят от суммы и типа контракта.

  • До 10 000 000 ₽: предоставлять документы в банк и ставить контракт на учёт не нужно, платежи в банке не учитываются.
  • От 10 000 000 ₽ или если сумма стала выше пороговой накопительным итогом: контракт нужно обязательно ставить на учёт в банке. По нему потребуется предоставить обосновывающие документы: договор, контракт, спецификацию, счёт и подтверждающие документы: акты, накладные, отчёты, УПД или таможенные декларации, если обязательства уже выполнены.
  • Операция связана с займом: для кредитных договоров и договоров займа действует лимит, контракт ставится на учёт, а документы запрашиваются, если сумма договора составляет 3 000 000 ₽ и более.

Из каких стран можно принимать зарубежные платежи?

Принимать деньги из‑за рубежа на счёт в Точка Банке можно практически из любой страны мира, если банк‑отправитель и его корреспондентская сеть не ограничены под санкциями, а валюта платежа доходит до получателя. Ограничения зависят не столько от конкретного государства, сколько от способа перевода и валюты

Платёж завис: как принять платёж из‑за рубежа в Россию, если перевод не дошёл?

Напишите менеджеру — он запросит статус перевода у банка‑корреспондента. Если платёж вернулся, чаще всего причина в реквизитах или недостающих документах по контракту. Менеджер подскажет, что поправить перед повторной отправкой.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка