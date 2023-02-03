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Доставляем платежи в рублях
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Подбираем оптимальный способ получения платежа
Со всего мира
Китай, ОАЭ, Турция, страны Европы и СНГ
Транспортировка, упаковка, погрузочно‑разгрузочные работы и хранение товаров
В области коммерческой деятельности и управления
Работайте со всеми подопечными организациями в одном окне:
Если найдём ошибку в реквизитах — сами исправим и пришлём платёж на подпись
Объясним, что изменилось в валютном законодательстве, и ответим на вопросы о платежах
Проследим за сроками по контракту и предупредим о возможных нарушениях
Отрасль
Перевозки
Вчера отправили рубли в Китай. Сегодня клиент уже может пользоваться этой суммой! Спасибо банку за такую работу, тем более в сложившейся обстановке!
Отрасль
Разработка программного обеспечения
Сформировали вчера платёжку с новым кодом ТН ВЭД. Ждём проверки платежа. Выражаю огромную благодарность сотрудницам валютного контроля за большую помощь в правильном оформлении счёта и платёжки. Нам уделили много времени и всё рассказали не формально, а подробно. Спасибо за вашу отзывчивость и терпение при работе с клиентами!
Какие способы приёма платежей из‑за границы существуют?
Для приёма платежей из‑за границы есть несколько вариантов.
Первый способ — самый быстрый и надёжный. По правилам валютного законодательства все операции между резидентами и нерезидентами должны проводиться через уполномоченные банки.
В Точка Банке вы сможете получить от партнёра из‑за границы рубли. Для перевода денег в Россию иностранному контрагенту нужно:
Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение одного рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления.
Из каких стран можно получить оплату от иностранного контрагента?
Вы можете принимать деньги от иностранных контрагентов из разных стран мира, например: из Китая, ОАЭ, Турции, стран Европы и СНГ.
Как обеспечить безопасность платежа из‑за рубежа?
По правилам валютного контроля ВЭД‑предприниматели из России могут принимать оплату от зарубежных контрагентов через расчётный счёт в уполномоченном банке. Если использовать альтернативные способы, например «скидывать» через номер карты или телефона, юридическое лицо или ИП может получить штраф от налоговой и блокировку счёта, на который переводили деньги.
В Точка Банке каждый платёж проходит обязательную проверку в рамках валютного контроля, а персональный комплаенс‑ассистент помогает предотвратить блокировки и штрафы.
Как быстро поступают деньги из‑за границы в Россию?
Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение одного рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления.
В какой валюте придут деньги на расчётный счёт?
Большинство платежей от зарубежных партнёров приходит в рублях. При этом в Точка Банке вы также можете получать оплату в некоторых других национальных валютах. Точный список доступных валют зависит от страны вашего контрагента и актуальных условий банка.
Как принять оплату из‑за границы, если это первый перевод?
После открытия счёта банк формирует комплект реквизитов на русском и английском языках. Их нужно передать отправителю до перевода или указать в контракте — это снижает риск, что платёж попадёт на промежуточный счёт и потребует дополнительной проверки.
Какие документы может запросить банк по валютному контролю и почему?
Если расчёты в иностранной валюте
Чтобы банк зачислил или списал платёж, предоставьте документы для обоснования и подтверждения.
Для обоснования: договор, контракт, спецификация или инвойс.
Для подтверждения: акты, накладные, отчёты, УПД или таможенные декларации, если обязательства уже выполнены.
Если расчёты в рублях при экспорте товаров или услуг
Правила и требования к документам напрямую зависят от суммы и типа контракта.
Из каких стран можно принимать зарубежные платежи?
Принимать деньги из‑за рубежа на счёт в Точка Банке можно практически из любой страны мира, если банк‑отправитель и его корреспондентская сеть не ограничены под санкциями, а валюта платежа доходит до получателя. Ограничения зависят не столько от конкретного государства, сколько от способа перевода и валюты
Платёж завис: как принять платёж из‑за рубежа в Россию, если перевод не дошёл?
Напишите менеджеру — он запросит статус перевода у банка‑корреспондента. Если платёж вернулся, чаще всего причина в реквизитах или недостающих документах по контракту. Менеджер подскажет, что поправить перед повторной отправкой.
Отрасль
Розничная торговля
При опыте работы с более чем десятком банков, утверждаю — Точка Банк лучший! Скорость проведения платежей просто поражает. Лимиты на переводы потрясающие, люди, работающие в отделе валютного контроля, просто наилучшие! У нас клиенты часто делают ошибки в документах, а сотрудники валютного контроля тут же в чате предлагают нам заменить их на корректные! Спасибо вам ОГРОМНОЕ!