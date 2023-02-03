Для приёма платежей из‑за границы есть несколько вариантов.

Прямой рублёвый перевод на счёт в российском банке. SWIFT‑перевод в валюте с последующей конвертацией. Перевод по системе денежных переводов. Оплата через компании‑посредники или сервисы‑агрегаторы. В этом случае зарубежный клиент платит местному юридическому лицу посредника, а вы получаете средства на свой российский счёт или карту в рублях за вычетом комиссии сервиса.

Первый способ — самый быстрый и надёжный. По правилам валютного законодательства все операции между резидентами и нерезидентами должны проводиться через уполномоченные банки.

В Точка Банке вы сможете получить от партнёра из‑за границы рубли. Для перевода денег в Россию иностранному контрагенту нужно:

уточнить в своём банке возможность отправить деньги в Точка Банк;

открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;

конвертировать валюту в рубли и положить их на свой счёт;

отправить рубли по реквизитам вашего счёта.

Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение одного рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления.﻿