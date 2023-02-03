Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Диспропорции (от лат. dis — не и proportionalis — пропорциональный)

Определение термина "Диспропорции (от лат. dis — не и proportionalis — пропорциональный)"

Диспропорции (от лат. dis — не и proportionalis — пропорциональный) -
нарушение согласованности, соответствия взаимосвязанных экономических процессов и показателей, характеризующих функционирование и развитие отдельных отраслей и производств, протекание стадий воспроизводственного цикла. Например, может наблюдаться несоответствие объемов добычи сырья намеченным масштабам его переработки, объем производства может не удовлетворять требованиям потребления, рост производства средств производства намного превышать рост производства потребительских товаров и услуг, и наоборот. Д. свидетельствуют о гипертрофированном развитии одних секторов экономики за счет других, об отсутствии сбалансированности экономических процессов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

денежные средства предприятия, затраченные в течение конкретного периода времени на заработную плату, премиальные выплат...

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ

часть производственных фондов предприятий, полностью потребляемая в одном производственном цикле и переносящая свою стои...

ВАЛОВОЙ ДОХОД

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и прод...

ВАЛОВОЙ ДОХОД

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и прод...

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

экономика, основанная на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производс...

АНАЛИЗ

"(от греч. analysis — разложение) — метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит ...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Диспропорции (от лат. dis — не и proportionalis — пропорциональный): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка