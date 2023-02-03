Определение термина "Финансовые институты, учрежденные в соответствии с законодательством территорий сша"

Финансовые институты, учрежденные в соответствии с законодательством территорий сша

финансовые институты, учрежденные в соответствии с законодательством территорий США (Territory FFI), предоставившие подтверждение, что они являются финансовым институтом, иным, чем инвестиционная организация, и организованы или учреждены в соответствии с законодательством территорий США.