Определение термина "Иностранные для целей fatca организации, признаваемые членами нефинансовой группы"

Иностранные для целей fatca организации, признаваемые членами нефинансовой группы

(Excepted nonfinancial group entities). К данной группе относятся нефинансовые холдинговые компании, хеджинговые и финансовые центры (включая кэптивные финансовые компании) нефинансовых групп, за исключением инвестиционных фондов, при соблюдении условий, описанных ниже:

Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США) признается членом нефинансовой группы при соблюдении следующих условий:

1) Организация не принимает средства во вклады, не осуществляет банковскую или иную аналогичную деятельность и не является депозитарием (за исключением случаев, когда данная деятельность осуществляется только для членов расширенной группы аффилированных лиц, в которую она входит)

2) Организация является холдинговой компанией, финансовым центром, кэптивной финансовой компанией, и получает значительную долю доходов от такой деятельности

3) Организация не образована при участии (и не позиционируется в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемых как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях. Компания не считается образованной или используемой с инвестиционной целью в случае, если до приобретения такая компания существовала не менее шести месяцев и осуществляла деятельность на регулярной основе, при условии отсутствия иных фактов, доказывающих обратное.

Расширенная группа аффилированных лиц (владение и контроль более 50%) признается нефинансовой группой в случае, если:

1) В течение трехлетнего периода (но не дольше периода существования расширенной группы аффилированных лиц), предшествующего году, в котором будет определен статус группы: (i) «пассивные» доходы составляют не более 25% от валовых доходов группы (за исключением доходов, полученных членами группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и от межгрупповых транзакций членов группы); (ii) не более 5% валовой выручки группы могут быть получено от членов группы, являющихся FFI (за исключением доходов от определенных видов операций между членами группы, либо доходов, полученных сертифицированными финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Certified deemed-compliant FFI) и (iii) стоимость активов группы, используемых для получения «пассивных» доходов, должна составлять не более 25% от рыночной стоимости всех активов группы (без учета активов, принадлежащих членам группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и активов, полученных в результате межгрупповых транзакций), и

2) Все FFI, являющиеся членами группы, должны признаваться либо финансовыми институтами, участвующими в применении FATCA (Participating FFI), либо финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Deemed-compliant FFI).