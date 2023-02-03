Определение термина "Юридическое лицо, неотделимое от собственника для целей налогооблажения в сша"

Юридическое лицо, неотделимое от собственника для целей налогооблажения в сша

юридическое лицо считается неотделимым от собственника лицом для целей налогообложения в США (disregarded entity) в соответствии с п. § 301.7701-2©(2)(i) американского налогового законодательства.