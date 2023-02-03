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Определение термина "Компания, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг"

Компания, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг -
это:
— Один или более классов акций корпорации, суммарно превышающих 50 процентов голосующих акций всех видов, котировались на организованном рынке ценных бумаг в течение года
— Торги по каждому классу акций осуществлялись в количестве, отличном от минимального в течение не менее 60 дней в году, предшествовавшем настоящему, и суммарное количество акций каждого класса, оборачивающихся на бирже за данный год, составило не менее 10 процентов общего числа акций этого класса.

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Что такое Компания, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка