Определение термина "Новый международный экономический порядок (нмэп)"

Новый международный экономический порядок (нмэп)

концепция, положенная в основу движения развивающихся стран за демократическую перестройку международных экономических отношений, ликвидацию неравноправного положения стран на мировом рынке. В основе движения лежит идея создания межгосударственного механизма регулирования внешнеэкономических связей. Основные принципы НМЭП: преобразование системы международной торговли сырьевыми товарами; увеличение экспорта готовых изделий из развивающихся стран, открытие для этого рынка развитых стран; контроль за деятельностью транснациональных корпораций и устранение дискриминации с их стороны; финансовая помощь развивающимся странам со стороны развитых, уменьшение их задолженности путем списания части долгов; расширение экономического сотрудничества.