Определение термина "Организация, определенная в секции 501(c) налогового кодекса сша"
— подтверждение, что Налоговая служба США (IRS) выпустила письмо с подтверждением, что организация относится к организациям, определенным в секции 501(a) Налогового кодекса США и указала дату такого письма, ИЛИ
— предоставила копию заключения юриста США, подтверждающего что организация относится к организациям, определенным в секции 501(a) Налогового кодекса США
— подтверждение, что статус организации не был отозван.
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