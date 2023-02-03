Определение термина "Организация, определенная в секции 501(c) налогового кодекса сша"

Организация, определенная в секции 501(c) налогового кодекса сша

(Section 501© entities of US Internal Revenue Code) — организация, указанная в секции 501 © Налогового кодекса США, за исключением страховой организации, указанной в секции 501©(15), которая предоставила:

— подтверждение, что Налоговая служба США (IRS) выпустила письмо с подтверждением, что организация относится к организациям, определенным в секции 501(a) Налогового кодекса США и указала дату такого письма, ИЛИ

— предоставила копию заключения юриста США, подтверждающего что организация относится к организациям, определенным в секции 501(a) Налогового кодекса США

— подтверждение, что статус организации не был отозван.