Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Персонал основной деятельности в строительных организациях

Определение термина "Персонал основной деятельности в строительных организациях"

Персонал основной деятельности в строительных организациях -
персонал, включающий работников: 1) занятых на работах по строительству зданий и сооружений, в том числе на строительстве временных (нетитульных) зданий, сооружений, приспособлений и устройств, осуществляемом за счет накладных расходов; 2) занятых на работах по монтажу оборудования; 3) занятых на работах по капитальному ремонту зданий и сооружений; 4) занятых на работах по изготовлению непосредственно на строительной площадке нестандартизированного и котельно-вспомогательного оборудования, на работах по предмон-тажной ревизии оборудования и связанному с ней восстановительному ремонту и на пуско-наладочных работах; 5) занятых на гидронамывных, буровзрывных, вскрыв-ных работах и на работах по антисептике, термоизоляционных работах; 6) занятых первичным окультуриванием сельскохозяйственных угодий; 7) занятых на работах по газификации квартир, выполняемых за счет средств населения, и на других подрядных работах; 8) аппарата строительно-монтажных трестов и подрядных организаций (СУ, СМУ, РСУ, управлений механизации, передвижных строительных формирований и т. д.); 9) занятых непосредственно на строительной площадке (а не в обособленных подсобных производствах) изготовлением бетона, раствора, дозировкой и доставкой к строительным машинам материалов, подогревом бетона, отоплением тепляков; 10) занятых погрузочно-разгрузочными работами и перемещением материалов и оборудования в пределах рабочей зоны, т. е. от приобъектного (участкового) склада до места укладки; 11) связи, обслуживающих строительство, работников душевых, кубовых и других подразделений, обслуживающих рабочих непосредственно на строительной площадке, а также работников, занятых уборкой территории строительства и помещений на строительной площадке; 12) трестов (контор, управлений, баз) механизации, машинопрокатных (ремонтно-про-катных) баз, механизированных колонн, занятых эксплуатацией и техническим обслуживанием строительных машин и механизмов, обслуживающих строительные, а также промышленные и другие организации; 13) подрядных организаций (СУ, СМУ, РСУ), управлений механизации, передвижных строительных формирований и т. д., занятых эксплуатацией и обслуживанием строительных машин и механизмов; 14) всех видов охраны (военизированной, профессиональной пожарной, сторожевой), которые состоят в штате данной организации. Работники охраны, обслуживающие одновременно строительно-монтажные работы, подсобные производства, обслуживающие и прочие хозяйства, относятся к персоналу, занятому на строительно-монтажных работах; 15) информационно-вычислительных центров, вычислительных центров, машиносчетных станций (бюро), состоящих на балансе строительно-монтажных трестов, строительных организаций, включая те, которые выполняют работы и для других предприятий; 16) лабораторий (кроме строительных), нормативно-исследовательских станций, служб техники безопасности строительно-монтажных трестов, строительных организаций; 17) управлений производственно-технологической комплектации.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

АССИГНОВАНИЯ

денежные средства, выделенные из государственных и иных источников на определенные цели или определенным организациям....

КОРПОРАЦИЯ

(лат. corporatio — объединение)  совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления совместной д...

ТРУД

один из четырех основных факторов производства: осознанная, общепризнанная деятельность человека, требующая приложения у...

УСЛУГИ

виды деятельности, работ, в процессе восполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материально-веществ...

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

"операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, использованием иностранной валюты в качестве средства платежа...

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, использованием в качестве средства платежа ино...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Персонал основной деятельности в строительных организациях: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка