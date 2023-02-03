Определение термина "Существенный собственник, являющийся налогоплательщиком сша"

Существенный собственник, являющийся налогоплательщиком сша

это:

— Применительно к юридическому лицу — любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет не менее 10 % акций такой корпорации (по праву голоса или по стоимости).

— Применительно к иностранному товариществу (т.е. по FATCA учреждено за пределами США) — любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет более 10 % совокупной доли прибыли или капитала такого товарищества.

— В случае траста — любой налогоплательщик США, считающийся владельцем части такого фонда (согласно налоговому законодательству США), и любой налогоплательщик США, в прямом или косвенном владении которого находится более 10 % бенефициарной доли участия в таком доверительном фонде.

— Косвенное владение. В случае если юридическое лицо принадлежит прямо или косвенно другому юридическому лицу, партнерству или трасту (за исключением Финансового института для целей закона FATCA, участвующего в применении FATCA, финансового института, признанного соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем), Финансовому институту США, Налогоплательщику США, исключенному для целей FATCA, Освобожденному бенефициарному владельцу или Исключенной нефинансовой организации США), то первое юридическое лицо будет принадлежать, соответственно, акционерам юридического лица -акционера, партнерам, бенефициарам траста.

— Реализация прав владения посредством опциона. Если налогоплательщик США прямо или косвенно владеет или является держателем опциона на покупку акций в иностранной корпорации, на процентный доход или долю в иностранном партнерстве, на долю в иностранном трасте, то, в целях применения FATCA, такое лицо считается существенным собственником доли в основном капитале такой иностранной организации. Вышеуказанное так же справедливо в отношении владения опционом на приобретение опциона на приобретение прав владения или серии опционов.

— Определение пропорциональной доли владения. Определение доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом основывается на всех уместных фактах и обстоятельствах. Все обстоятельства, которые могут искусственным образом занизить долю владения собственника, являющегося налогоплательщиком США, в иностранной организации не должны быть приняты во внимание при определении доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом

— При определении, является ли налогоплательщик США существенным собственником иностранной организации, следует агрегировать все права собственности в иностранной организации, прямо или косвенно принадлежащие родственным лицам. В целях данного расчета родственными лицами следует считать супругов, родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков, а так же супругов всех вышеперечисленных.

Применительно к FFI, задокументированных владельцем, собственник, являющийся налогоплательщиком США, определяется с любой долей участия (10%-ный порог отсутствует).

Существенным собственником с точки зрения FATCA может являться как физическое так и юридическое лицо.