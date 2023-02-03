Определение термина "Замораживание активов, заработной платы, капиталов, счетов"

Замораживание активов, заработной платы, капиталов, счетов

блокирование, государственный запрет на использование и управление денежными средствами. Замораживание заработной платы на определенный период, то есть ее фиксация на достигнутом уровне, может иметь место на основе соглашения между профсоюзами и администрацией, предпринимателями. См. также БЛОКИРОВАНИЕ.