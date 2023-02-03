Определение термина "Жизненный цикл нововведения, новой техники"

Жизненный цикл нововведения, новой техники

"период времени от зарождения новой идеи, ее практического воплощения в новых изделиях до морального старения этих изделий и их снятия с производства, значительного уменьшения их практического применения. Жизненный цикл нововведений принято делить на отдельные стадии: а) зарождение идеи, появления изобретения; б) научные исследования и разработки, экспериментальная проверка возможности воплощения замысла; в) появление нового изделия на рынке, формирование спроса (рост); г) широкое изготовление новых изделий (зрелость); д) насыщение рынка; е) затухание продажи и вытеснение изделия новым, более совершенным. Иногда жизненный цикл нововведения характеризуется формулой: ""наука—техника—производство—применение""."