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Стажировка по клиентскому опыту в Точка Банк

Расскажем, как работаем с клиентами и почему 70% из них готовы нас рекомендовать

Узнаете о внутренних процессах, которые обычно остаются под NDA

Увидите, что помогает нам относиться к каждому клиенту как к единственному

Поймёте, какие практики клиентского сервиса подойдут вашему бизнесу

Покажем, как мы привлекаем и удерживаем клиентов

За 4 дня подробно разберём работу отделов поддержки и продаж: от внутренних процессов до принципов

Когда и где

17–20 ноября, Екатеринбург

Кому подойдёт

Собственникам бизнеса, руководителям

Зачем участвовать

  • Научиться системно работать с клиентами
  • Повысить лояльность и средний чек
  • Выстроить сервис, который не зависит от собственников и отдельных сотрудников

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Открыто поделимся практиками

Расскажем то, о чём не говорим публично

Вы подпишете NDA и узнаете всё о наших внутренних процессах, хранении и обработке данных, принципах клиентоцентричности.

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Разберём реальные задачи вашего бизнеса

Изучите эффективные фреймворки для работы с клиентами. Узнаете, как устроена среда для сотрудников, и увидите свои точки роста.

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Честно признаемся в своих провалах

Разберём ошибки в работе с клиентами. Расскажем, как справляемся с негативом и сохраняем индивидуальный подход в крупной компании.

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Оставим время для неформального общения

Зададите вопросы спикерам программы, познакомитесь с другими участниками и обменяетесь опытом на совместных ужинах.

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Вместе составим план действий

Определите, какие практики клиентского сервиса можно внедрить в ваш бизнес. А если вопросы появятся после, вернётесь к экспертам банка за советом — мы всегда на связи.

Нам можно доверять

11 лет опыта

Делимся практиками, которые помогли Точка Банку вырасти и сохранить лояльность клиентов

800 000+ клиентов

Собираем обратную связь от предпринимателей и доносим её до команды, чтобы становиться лучше

Поддержка клиентов и не только

  • При переходе на электронные транспортные документы консультировали логистов 3 276 часов
  • В День предпринимателя — 2026 поддержали любимые компании сотрудников наружной рекламой

Признание профессионального сообщества 

Проекты Точка Банка отмечены CX WORLD AWARDS за развитие клиентского опыта, а управленческие практики — наградой NextGen Enterprise Summit

До встречи в Точка Банк!

Приезжайте в Екатеринбург — город, в котором началась наша история

Тарифы на участие в стажировке

Самостоятельный
149 000 ₽
Если предпочитаете сами добраться до Екатеринбурга
  • 4 дня стажировки
    Погружение во внутренние процессы банка
    Возможность задать вопросы лидерам направлений по работе с клиентами
    Ответы на вопросы после стажировки
    Презентации, материалы, шаблоны, практические инструменты
    Обеды и ужины
  • Проживание
    Перелёт
    Трансфер
Комфорт
229 000 ₽
Если хотите добраться самостоятельно, но не искать жильё
  • 4 дня стажировки
    Погружение во внутренние процессы банка
    Возможность задать вопросы лидерам направлений по работе с клиентами
    Ответы на вопросы после стажировки
    Презентации, материалы, шаблоны, практические инструменты
    Обеды и ужины
    Проживание в отеле премиум-класса
  • Перелёт
    Трансфер
Всё включено
329 000 ₽
Если хотите сосредоточиться только на стажировке, мы полностью организуем поездку
  • 4 дня стажировки
    Погружение во внутренние процессы банка
    Возможность задать вопросы лидерам направлений по работе с клиентами
    Ответы на вопросы после стажировки
    Презентации, материалы, шаблоны, практические инструменты
    Обеды и ужины
    Проживание в отеле премиум-класса
    Перелёт
    Трансфер

Адаптируем программу для вас

  • Подберём подходящие темы и формат
  • Разберём реальные ситуации из вашей практики
  • Договоримся о сроках обучения
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Хочу на стажировку

Частые вопросы

Где пройдёт Стажировка по клиентскому опыту?

Стажировка пройдёт в Екатеринбурге — городе, где появился Точка Банк. Вы побываете в главном офисе, познакомитесь с командами и узнаете, как устроена наша работа изнутри.

Как долго идёт программа?

Стажировка длится четыре дня. Подробную программу и расписание можно посмотреть по ссылке.

Я могу приехать только на часть программы?

Мы рекомендуем пройти всю программу, а не приезжать на отдельные дни. Так вы сможете лучше разобраться в нашей работе и получить максимум пользы от стажировки.

Можно ли пройти Стажировку по клиентскому опыту cо своей командой?

Да, на стажировку можно приехать вместе с коллегами. Если в вашей группе больше трёх человек, каждый получит скидку 10 000 ₽.

А если хотите пройти стажировку только своей командой, мы можем организовать отдельную программу с учётом ваших потребностей.

Что такое клиентский опыт и как с ним работают в Точка Банк?

Клиентский опыт — это все впечатления, которые человек получает при взаимодействии с компанией: от общения с сотрудниками до использования продукта.

Мы стараемся сделать этот опыт максимально комфортным. Для этого придерживаемся одного из главных принципов — относимся к каждому клиенту как к единственному и не прекращаем диалог, пока не убедимся: предприниматель получил то, что хотел.

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