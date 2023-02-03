Узнаете о внутренних процессах, которые обычно остаются под NDA
Увидите, что помогает нам относиться к каждому клиенту как к единственному
Поймёте, какие практики клиентского сервиса подойдут вашему бизнесу
17–20 ноября, Екатеринбург
Собственникам бизнеса, руководителям
Вы подпишете NDA и узнаете всё о наших внутренних процессах, хранении и обработке данных, принципах клиентоцентричности.
Изучите эффективные фреймворки для работы с клиентами. Узнаете, как устроена среда для сотрудников, и увидите свои точки роста.
Разберём ошибки в работе с клиентами. Расскажем, как справляемся с негативом и сохраняем индивидуальный подход в крупной компании.
Зададите вопросы спикерам программы, познакомитесь с другими участниками и обменяетесь опытом на совместных ужинах.
Определите, какие практики клиентского сервиса можно внедрить в ваш бизнес. А если вопросы появятся после, вернётесь к экспертам банка за советом — мы всегда на связи.
Делимся практиками, которые помогли Точка Банку вырасти и сохранить лояльность клиентов
Собираем обратную связь от предпринимателей и доносим её до команды, чтобы становиться лучше
Проекты Точка Банка отмечены CX WORLD AWARDS за развитие клиентского опыта, а управленческие практики — наградой NextGen Enterprise Summit
Стажировка пройдёт в Екатеринбурге — городе, где появился Точка Банк. Вы побываете в главном офисе, познакомитесь с командами и узнаете, как устроена наша работа изнутри.
Мы рекомендуем пройти всю программу, а не приезжать на отдельные дни. Так вы сможете лучше разобраться в нашей работе и получить максимум пользы от стажировки.
Да, на стажировку можно приехать вместе с коллегами. Если в вашей группе больше трёх человек, каждый получит скидку 10 000 ₽.
А если хотите пройти стажировку только своей командой, мы можем организовать отдельную программу с учётом ваших потребностей.
Клиентский опыт — это все впечатления, которые человек получает при взаимодействии с компанией: от общения с сотрудниками до использования продукта.
Мы стараемся сделать этот опыт максимально комфортным. Для этого придерживаемся одного из главных принципов — относимся к каждому клиенту как к единственному и не прекращаем диалог, пока не убедимся: предприниматель получил то, что хотел.