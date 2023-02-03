Клиентский опыт — это все впечатления, которые человек получает при взаимодействии с компанией: от общения с сотрудниками до использования продукта.

Мы стараемся сделать этот опыт максимально комфортным. Для этого придерживаемся одного из главных принципов — относимся к каждому клиенту как к единственному и не прекращаем диалог, пока не убедимся: предприниматель получил то, что хотел.