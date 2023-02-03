Оборудование для приёма платежей
Поможем выбрать терминал или кассу
Привезём и настроим от двух рабочих дней
Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов
Поможем выбрать терминал или кассу
Привезём и настроим от двух рабочих дней
Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов
Кассовое оборудование (ККТ) c фискальным накопителем для ООО
Переносная онлайн-касса
Подходит для сферы услуг и магазинов с небольшой проходимостью
23 000 ₽
Или 2 200 ₽ × 12 месяцев
Переносная онлайн-касса
Подходит для общепита, сферы услуг, магазинов с небольшим ассортиментом и выездной торговли
23 000 ₽
Или 2 200 ₽ × 12 месяцев
Переносная онлайн-касса
Подходит для сферы общественного питания: небольших кафе,
фастфуда, пекарен, мини-баров.
Указанная цена доступна клиентам Точка Банка.
24 000 ₽
Или 2 250 ₽ × 12 месяцев
Что вы получите
Гибкие условия
Предложим аренду за 1 ₽ в месяц для терминалов, рассрочку на год — для терминалов и онлайн-касс
Комиссию от 0,4%
Принимайте платежи через СБП — ставка ниже, чем у классического эквайринга
Гарантию на год
Производитель заменит устройство, если поломка произошла не по вашей вине
Частые вопросы
В какие регионы вы доставляете кассовое оборудование (ККТ) c фискальным накопителем для ООО?
Мы доставляем оборудование в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Омск и другие города России.
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