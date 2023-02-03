Поиск

Оборудование для приёма платежей

Всё для работы по 54‑ФЗ: онлайн‑кассы, фискальный накопитель, подписка на ОФД

Поможем выбрать терминал или кассу

Привезём и настроим от двух рабочих дней

Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов

хиро блок фото

Поможем выбрать терминал или кассу

Привезём и настроим от двух рабочих дней

Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов

  1. Всё оборудование
  2. Для ООО

Кассовое оборудование (ККТ) для ООО

11 предложений
на 36 месяцев фискальный накопитель фото

Фискальный накопитель

на 36 месяцев

Подходит тем, кто работает на спецрежиме, УСН и патенте

20 000 ₽

Подробнее
на 15 месяцев фискальный накопитель фото

Фискальный накопитель

на 15 месяцев

Подходит тем, кто работает на ОСНО, торгует подакцизными товарами или совмещает ОСНО и спецрежим

13 500 ₽

Подробнее
MSPOS‑SE‑Ф переносная онлайн-касса фото

Переносная онлайн-касса

MSPOS‑SE‑Ф

Подходит для сферы услуг и магазинов с небольшой проходимостью

До 8 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

23 000 ₽

Или 2 200 ₽ × 12 месяцев

Подробнее
MSPOS‑NEW‑Ф переносная онлайн-касса фото

Переносная онлайн-касса

MSPOS‑NEW‑Ф

Подходит для общепита, сферы услуг, магазинов с небольшим ассортиментом и выездной торговли

До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

23 000 ₽

Или 2 200 ₽ × 12 месяцев

Подробнее
PAX A8900 переносной терминал фото

Переносной терминал

PAX A8900

Подходит для работы в помещении и на выезде

До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

16 000 ₽

Или 1 600 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

Подробнее
PAX D230 переносной терминал фото

Переносной терминал

PAX D230

Подходит для работы в помещении и на выезде

До 8 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

16 000 ₽

Или 1 600 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

Подробнее
PAX D230 стационарный терминал фото

Стационарный терминал

PAX D230

Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж

Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

16 000 ₽

Или 1 600 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

Подробнее
mPOS переносной терминал фото

Переносной терминал

mPOS

Миниатюрный терминал подойдёт для работы на выезде

Поддержка NFC
Вес — всего 80 г
Подключение через смартфон

2 770 ₽

Подробнее
PAX AF6 стационарный терминал фото

Стационарный терминал

PAX AF6

Подходит для тех, кому важен эстетичный дизайн: салонов красоты, бьюти-студий, клиник

Контурная подсветка
Регулировка высоты
Платежи по карте и QR-коду
Подключение к кассе

17 000 ₽

Или 1 700 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 650 000 ₽ в месяц

Подробнее
PAX Q25 стационарный терминал фото

Стационарный терминал

PAX Q25

Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж

Подключение к кассе
Платежи по карте и QR-коду

13 000 ₽

Или 1 300 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

Подробнее
Эвотор 6 переносная онлайн-касса фото

Переносная онлайн-касса

Эвотор 6

Подходит для сферы общественного питания: небольших кафе,
фастфуда, пекарен, мини-баров.

Указанная цена доступна клиентам Точка Банка.

До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

24 000 ₽

Или 2 250 ₽ × 12 месяцев

Подробнее

Что вы получите

Гибкие условия

Предложим аренду за 1 ₽ в месяц для терминалов, рассрочку на год — для терминалов и онлайн-касс

гибкие условиягибкие условиягибкие условия

Комиссию от 0,4%

Принимайте платежи через СБП — ставка ниже, чем у классического эквайринга

комиссию от 0,4%комиссию от 0,4%комиссию от 0,4%

Гарантию на год

Производитель заменит устройство, если поломка произошла не по вашей вине

гарантию на годгарантию на годгарантию на год
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

В какие регионы вы доставляете кассовое оборудование (ККТ) для ООО?

Мы доставляем оборудование в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Омск и другие города России.

Другие предложения

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка