Фискальные накопители и другое оборудование
Поможем выбрать терминал или кассу
Привезём и настроим от двух рабочих дней
Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов
Поможем выбрать терминал или кассу
Привезём и настроим от двух рабочих дней
Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов
Фискальные накопители для ООО
Фискальный накопитель
Подходит тем, кто работает на спецрежиме, УСН и патенте
20 000 ₽
Фискальный накопитель
Подходит тем, кто работает на ОСНО, торгует подакцизными товарами или совмещает ОСНО и спецрежим
13 500 ₽
Что вы получите
Гибкие условия
Предложим аренду за 1 ₽ в месяц для терминалов, рассрочку на год — для терминалов и онлайн-касс
Комиссию от 0,4%
Принимайте платежи через СБП — ставка ниже, чем у классического эквайринга
Гарантию на год
Производитель заменит устройство, если поломка произошла не по вашей вине
Частые вопросы
В какие регионы вы доставляете фискальные накопители для ООО?
Мы доставляем оборудование в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Омск и другие города России.