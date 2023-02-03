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Онлайн-кассы и другое оборудование

Всё для работы по 54‑ФЗ: онлайн‑кассы, фискальный накопитель, подписка на ОФД

Поможем выбрать терминал или кассу

Привезём и настроим от двух рабочих дней

Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов

хиро блок фото

Поможем выбрать терминал или кассу

Привезём и настроим от двух рабочих дней

Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов

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Онлайн-кассы для маркетплейсов и ПВЗ

1 предложение
Эвотор 6 переносная онлайн-касса фото

Переносная онлайн-касса

Эвотор 6

Подходит для сферы общественного питания: небольших кафе,
фастфуда, пекарен, мини-баров.

Указанная цена доступна клиентам Точка Банка.

До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

24 000 ₽

Или 2 250 ₽ × 12 месяцев

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Что вы получите

Гибкие условия

Предложим аренду за 1 ₽ в месяц для терминалов, рассрочку на год — для терминалов и онлайн-касс

гибкие условиягибкие условиягибкие условия

Комиссию от 0,4%

Принимайте платежи через СБП — ставка ниже, чем у классического эквайринга

комиссию от 0,4%комиссию от 0,4%комиссию от 0,4%

Гарантию на год

Производитель заменит устройство, если поломка произошла не по вашей вине

гарантию на годгарантию на годгарантию на год
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

В какие регионы вы доставляете онлайн-кассы для маркетплейсов и ПВЗ?

Мы доставляем оборудование в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Омск и другие города России.

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Онлайн-кассы для маркетплейсов и ПВЗ по низкой цене: доставка и настройка | Точка Банк