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Онлайн-кассы и другое оборудование

Всё для работы по 54‑ФЗ: онлайн‑кассы, фискальный накопитель, подписка на ОФД

Поможем выбрать терминал или кассу

Привезём и настроим от двух рабочих дней

Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов

хиро блок фото

Поможем выбрать терминал или кассу

Привезём и настроим от двух рабочих дней

Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов

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Онлайн-кассы для ООО в рассрочку

2 предложения
MSPOS‑SE‑Ф переносная онлайн-касса фото

Переносная онлайн-касса

MSPOS‑SE‑Ф

Подходит для сферы услуг и магазинов с небольшой проходимостью

До 8 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

23 000 ₽

Или 2 200 ₽ × 12 месяцев

Подробнее
MSPOS‑NEW‑Ф переносная онлайн-касса фото

Переносная онлайн-касса

MSPOS‑NEW‑Ф

Подходит для общепита, сферы услуг, магазинов с небольшим ассортиментом и выездной торговли

До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

23 000 ₽

Или 2 200 ₽ × 12 месяцев

Подробнее

Что вы получите

Гибкие условия

Предложим аренду за 1 ₽ в месяц для терминалов, рассрочку на год — для терминалов и онлайн-касс

гибкие условиягибкие условиягибкие условия

Комиссию от 0,4%

Принимайте платежи через СБП — ставка ниже, чем у классического эквайринга

комиссию от 0,4%комиссию от 0,4%комиссию от 0,4%

Гарантию на год

Производитель заменит устройство, если поломка произошла не по вашей вине

гарантию на годгарантию на годгарантию на год
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

В какие регионы вы доставляете онлайн-кассы для ООО в рассрочку?

Мы доставляем оборудование в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Омск и другие города России.

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