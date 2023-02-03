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Терминалы и другое оборудование

Всё для работы по 54‑ФЗ: онлайн‑кассы, фискальный накопитель, подписка на ОФД

Поможем выбрать терминал или кассу

Привезём и настроим от двух рабочих дней

Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов

хиро блок фото

Поможем выбрать терминал или кассу

Привезём и настроим от двух рабочих дней

Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов

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Терминалы для ИП в рассрочку

5 предложений
PAX A8900 переносной терминал фото

Переносной терминал

PAX A8900

Подходит для работы в помещении и на выезде

До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

16 000 ₽

Или 1 600 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

Подробнее
PAX D230 переносной терминал фото

Переносной терминал

PAX D230

Подходит для работы в помещении и на выезде

До 8 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

16 000 ₽

Или 1 600 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

Подробнее
PAX D230 стационарный терминал фото

Стационарный терминал

PAX D230

Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж

Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

16 000 ₽

Или 1 600 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

Подробнее
PAX AF6 стационарный терминал фото

Стационарный терминал

PAX AF6

Подходит для тех, кому важен эстетичный дизайн: салонов красоты, бьюти-студий, клиник

Контурная подсветка
Регулировка высоты
Платежи по карте и QR-коду
Подключение к кассе

17 000 ₽

Или 1 700 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 650 000 ₽ в месяц

Подробнее
PAX Q25 стационарный терминал фото

Стационарный терминал

PAX Q25

Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж

Подключение к кассе
Платежи по карте и QR-коду

13 000 ₽

Или 1 300 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

Подробнее

Что вы получите

Гибкие условия

Предложим аренду за 1 ₽ в месяц для терминалов, рассрочку на год — для терминалов и онлайн-касс

гибкие условиягибкие условиягибкие условия

Комиссию от 0,4%

Принимайте платежи через СБП — ставка ниже, чем у классического эквайринга

комиссию от 0,4%комиссию от 0,4%комиссию от 0,4%

Гарантию на год

Производитель заменит устройство, если поломка произошла не по вашей вине

гарантию на годгарантию на годгарантию на год
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

В какие регионы вы доставляете терминалы для ИП в рассрочку?

Мы доставляем оборудование в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Омск и другие города России.

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Терминалы для ИП в рассрочку по низкой цене: доставка и настройка | Точка Банк