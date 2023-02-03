Терминалы и другое оборудование
Поможем выбрать терминал или кассу
Привезём и настроим от двух рабочих дней
Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов
Поможем выбрать терминал или кассу
Привезём и настроим от двух рабочих дней
Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов
Переносные терминалы для ИП
Переносной терминал
Подходит для работы в помещении и на выезде
16 000 ₽
Или 1 600 ₽ × 12 месяцев
Аренда за 1 ₽
С оборотом от 500 000 ₽ в месяц
Переносной терминал
Подходит для работы в помещении и на выезде
16 000 ₽
Или 1 600 ₽ × 12 месяцев
Аренда за 1 ₽
С оборотом от 500 000 ₽ в месяц
Переносной терминал
Миниатюрный терминал подойдёт для работы на выезде
2 770 ₽
Что вы получите
Гибкие условия
Предложим аренду за 1 ₽ в месяц для терминалов, рассрочку на год — для терминалов и онлайн-касс
Комиссию от 0,4%
Принимайте платежи через СБП — ставка ниже, чем у классического эквайринга
Гарантию на год
Производитель заменит устройство, если поломка произошла не по вашей вине
Частые вопросы
В какие регионы вы доставляете переносные терминалы для ИП?
Мы доставляем оборудование в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Омск и другие города России.