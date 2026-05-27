Ценники на товары: как создавать и печатать, чтобы всё было по закону

Если информация на ценнике понятная и заметная, человек может купить товар быстрее. Но ценник — это не просто часть оформления витрины, его наличие — обязательное требование закона.

Что такое ценник

Ценник — это информация о товаре, которая показывает его стоимость. Ценником может быть бумажная карточка, электронное или световое табло, грифельная доска, стенд. Главное, чтобы покупатель понимал, к какому товару относится цена, и мог легко её узнать. Продавец обязательно должен предоставить информацию о цене.

Как правильно оформить ценник

Если коротко, ценник сопровождает образцы товаров на прилавках и витринах. Закон не устанавливает единый формат ценников, но требует, чтобы информация на них была достоверной, понятной и легко читаемой.

Требования к информации на ценнике

Чтобы ценник соответствовал требованиям, на нём нужно указывать:

наименование товара;

сорт — при наличии;

цену за массу или единицу;

единицу измерения — штука, метр и т.д.

Дополнительно могут указывать артикул, штрихкод или информацию об акции. Главное — чтобы покупатель сразу понимал цену товара.

Важно, чтобы цифры на ценнике совпадали с ценой на кассе. Если информация отличается, покупатель может потребовать продать товар по указанной стоимости — такая позиция подтверждается судебной практикой и разъяснениями контролирующих органов.

Требования к оформлению ценников

Главное правило — информация на ценнике должна быть чёткой и заметной.

Основные требования:

текст должен быть понятным и легко читаемым;

цена — хорошо заметной;

оформление не должно вводить в заблуждение.

Обычно в одном магазине ценники оформляют единообразно: используют один формат, стиль и шрифт — так покупателям проще ориентироваться. Ценники можно печатать или писать от руки. Главное, чтобы они оставались читаемыми и не вводили покупателя в заблуждение.

Обычно для каждого товара размещают отдельный ценник, даже если цена у нескольких товаров одинаковая. Формат ценников бывает разный: карточки на полке, наклейки или держатели.

Какие правила действуют для отдельных категорий товаров

Для некоторых товаров действуют дополнительные требования к информации на ценнике. Они помогают покупателю получить более полные сведения о продукции и сделать осознанный выбор.

Бытовая техника

На ценнике или рядом с товаром могут дополнительно указывать марку, модель и основные характеристики, например мощность, объём, класс энергопотребления.





Одежда, обувь и текстиль

Обычно указывают размер, состав материала, артикул или модель. Если эти данные уже указаны на ярлыке, чаще всего их не дублируют на ценнике.

Ювелирные изделия

Дополнительно указывают:

цену изделия;

стоимость за грамм — без вставок;

вид драгоценного металла, пробу, характеристики вставки.

Также на изделии должен быть ярлык с подробной информацией: металл, проба, масса и характеристики вставок.

Мебель и стройматериалы

На ценнике могут указывать:

материал;

размер;

назначение товара;

комплектацию — если это набор.

Продукты питания

Для отдельных категорий продуктов есть свои особенности:

для весовых товаров — цена за единицу измерения (килограмм или 100 граммов);

для фасованной продукции — итоговая стоимость и другая обязательная информация о товаре;

для молочной продукции может использоваться дополнительная маркировка, например наличие или отсутствие заменителей молочного жира.

Товары, бывшие в употреблении, и комиссионные товары

Обязательно указывают:

состояние, например б/у;

возможные недостатки.

Лекарственные средства

На ценнике указывают:

наименование;

дозировку;

количество доз в упаковке;

страну-производителя.

Акции

Для акционных товаров обычно указывают старую и новую цену, а также размер скидки — так покупателю проще оценить выгоду.

Где и как создавать ценники

Ценники можно создавать разными способами. Основные варианты:

специальные программы учёта товаров. например СБИС или 1С:Торговля и Склад;

шаблоны ценников в таблицах, например в Excel;

графические редакторы, например Canva;

готовые формы в кассовых системах.

Эти инструменты помогают выбирать дизайн и формат, а затем сразу распечатывать ценники. Например, так может выглядеть ценник, созданный в 1С.

Если цены часто меняются, удобнее использовать автоматизированные системы. Они позволяют обновлять стоимость и печатать ценники одним нажатием.

Образцы ценников

Ниже — примеры ценников, которые используют в розничной торговле.

Пример обычного ценника:

Пример акционного ценника:

Как оформить ценники в онлайн-магазине

В интернет-торговле цена товара также должна быть указана на странице товара. Покупатель должен видеть стоимость до оформления заказа.

Обычно карточка товара содержит:

название продукции;

цену;

информацию о скидке, если она есть;

кнопку для отправления в корзину или покупки.

Иногда используют акционные баннеры или выделение цветом, чтобы показать снижение цены. Такой дизайн помогает покупателю быстрее заметить выгодное предложение.

Штрафы за неправильное оформление ценников

Если ценники оформлены неправильно или цена на кассе отличается от указанной на полке, это может считаться нарушением прав покупателя. Контроль за соблюдением правил торговли осуществляет Роспотребнадзор.

Ответственность может наступить по нескольким статьям КоАП РФ.

Например, если товар продают по более высокой цене, чем указано на ценнике. Штрафы могут составлять:

для индивидуальных предпринимателей — от 3 000 до 5 000 ₽ ;

для организаций — от 20 000 до 50 000 ₽ .

Нарушение права потребителя на получение информации о товаре — ст. 14.8 КоАП РФ.

Например, если на товаре нет ценника или информация о цене указана непонятно. Штрафы могут составлять: