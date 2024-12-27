В статье разбираемся, что такое эквайринг, какие его виды существуют и какой эквайринг выбрать для бизнеса.
Что такое эквайринг
Эквайринг — услуга, которая помогает бизнесу принимать платежи от клиентов по картам или электронным средствам.
Как это происходит на практике:
- Покупатель оплачивает товар или услугу картой.
- Банк списывает деньги со счёта покупателя.
- Средства поступают на счёт продавца за вычетом комиссии банка.
Кому нужен эквайринг
Эквайринг использует бизнес, который принимает безналичные платежи за товары или услуги.
Эквайринг стоит подключить:
- Владельцам розничных магазинов и кафе — для удобной оплаты через POS-терминал.
- Интернет-магазинам и онлайн-сервисам — для приёма платежей через интернет-эквайринг.
- Индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере доставки или предоставляющим услуги на дому.
Как работает эквайринг
Эквайринг проходит так:
- Покупатель прикладывает, вставляет или проводит карту через терминал, либо вводит данные на сайте для оплаты.
- Терминал или платёжная система отправляет запрос на авторизацию в банк покупателя.
- Банк клиента проверяет наличие денег на счёте покупателя и подтверждает транзакцию.
- Банк-эквайер, обслуживающий бизнес, принимает средства на счёт продавца за вычетом комиссии.
- Клиент получает чек — бумажный или электронный, а бизнес — подтверждение платежа.
Виды эквайринга
Торговый эквайринг
Для кого: если ваш бизнес работает в офлайн-точках с фиксированным местом расчётов, например в магазинах, кафе или салонах, подойдёт торговый эквайринг.
В чём суть: терминал устанавливается рядом с кассой, что делает процесс оплаты быстрым и удобным.
Интернет-эквайринг
Для кого: для бизнеса, работающего онлайн, — интернет-магазинов, сервисов, образовательных платформ, а также продавцов, ведущих продажи через страницы в социальных сетях.
В чём суть: интернет-эквайринг позволяет принимать платежи через сайт, приложение или напрямую через соцсети. Это расширяет возможности бизнеса и делает оплату удобной для клиентов.
Мобильный эквайринг
Для кого: когда нужно принимать оплату на ходу — например, курьерам, самозанятым или на выездной торговле.
В чём суть: компактное устройство работает через приложение, превращая смартфон в платёжный терминал.
QR-коды и самообслуживание
Для кого: для бизнеса, где важна скорость и удобство — кафе, точки самообслуживания, небольшие магазины.
В чём суть: клиент сканирует код, оплачивает через приложение по QR-коду, а вы получаете деньги на расчётный счёт.
Онлайн-касса со встроенным эквайрингом
Для кого: Общепит, сфера услуг, магазины с небольшим ассортиментом или выездная торговля.
В чём суть: онлайн-касса с эквайрингом — компактное устройство, объединяющее приём оплаты и печать чеков. Это решение помогает соблюдать требования законодательства, особенно для малого бизнеса.
Каждый вид эквайринга решает свои задачи. Если хотите разобраться подробнее, прочитайте нашу статью о том, какие виды эквайринга существуют.
Как выбрать эквайринг для бизнеса
Правильный выбор эквайрингового обслуживания напрямую влияет на удобство расчётов и эффективность бизнеса. Чтобы найти оптимальное решение, учитывайте несколько ключевых факторов.
Критерии выбора эквайринга:
- Комиссия банка. Размер комиссии может зависеть от оборота бизнеса и способа подключения.
- Скорость зачисления средств. Чем быстрее деньги поступают на счёт, тем меньше задержек в обороте бизнеса.
- Стоимость оборудования. Если подключаете торговый эквайринг, обратите внимание на условия покупки или аренды POS-терминала.
- Техническая поддержка. Оперативная помощь в случае сбоя оборудования или системы — залог бесперебойной работы.
- Дополнительные функции. Интеграция с онлайн-кассами, автоматическая отчётность для бухгалтерии, возможность приёма оплаты по QR-кодам — всё это делает эквайринг удобнее для бизнеса.
Предложение банка Точка
Эквайринг от Точки — это удобное и выгодное решение для вашего бизнеса:
- Торговый эквайринг. Терминал за 1 ₽ при обороте от 500 000 ₽, комиссия от 1,14%, зачисление средств от 15 секунд — даже в праздники.
- Интернет-эквайринг. Подключение бесплатно, комиссия от 1,5%, моментальное зачисление по QR-коду.
- Оплата по QR-коду. Минимальная комиссия от 0,4%, затраты на оборудование — 0 ₽, зачисление за 15 секунд.
- Онлайн-касса. Полностью готовая к работе, с настройкой и регистрацией в ФНС.
- Клик от Точка Банк. Удобный способ оплаты счёта и чаевых для ресторанов и кафе через QR-код.
Почему Точка:
- Выгодные комиссии. Ставка зависит от оборота, а с ростом бизнеса она снижается.
- Комфорт в работе. Интеграция со сторонними кассами и программами, бесплатная доставка терминала от 2 дней.
- Чуткая поддержка 24/7. Решим любой вопрос по телефону или в чате.
С нами ваш бизнес будет принимать платежи быстро, выгодно и удобно!
Из чего складывается комиссия за эквайринг
Комиссия за эквайринг — плата, которую банк-эквайер удерживает за обработку транзакций. Она формируется из трёх составляющих:
- Процент за обслуживание — комиссия за перевод средств, которая зависит от оборота.
- Ставка платёжной системы — стоимость услуг Visa, Mastercard или «МИР».
- Техническое обслуживание — расходы на поддержание оборудования и ПО.
Что нужно, чтобы подключить эквайринг
Выполните шаги:
- Выберите банк и тип эквайринга — торговый, интернет или мобильный.
- Заключите договор с банком.
- Настройте оборудование или систему — установите POS-терминал, подключите интернет-эквайринг на сайте.
Перечень необходимых документов
Для подключения эквайринга нужны:
- Паспорт руководителя или ИП.
- Свидетельство о регистрации бизнеса (ОГРНИП или ОГРН).
- Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.
- Реквизиты расчётного счёта.
- Договор аренды помещения (для торгового эквайринга).
В некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие деятельность бизнеса.