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Эквайринг
Эквайринг

Что такое эквайринг: объясняем простыми словами

Помните время, когда покупки оплачивали только наличкой? Сейчас это встречается редко, а нормой стали безналичные расчёты. Эквайринг помогает принимать платежи всего за пару действий.

27.12.2024
11 668
11 668

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Подключите эквайринг в Точка Банк

Ставка при оплате по QR-коду — от 0,4% до 0,7%, при оплате картой — от 1,14%. Подключение и настройка — бесплатно.
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Приём платежей от 0,4%

Приём платежей от 0,4%

Автор

В статье разбираемся, что такое эквайринг, какие его виды существуют и какой эквайринг выбрать для бизнеса.

Что такое эквайринг

Эквайринг — услуга, которая помогает бизнесу принимать платежи от клиентов по картам или электронным средствам. 

Продавец предоставляет клиенту возможность рассчитаться картой, а банк-эквайер гарантирует перевод денег на расчётный счёт продавца.

Как это происходит на практике:

  1. Покупатель оплачивает товар или услугу картой.
  2. Банк списывает деньги со счёта покупателя.
  3. Средства поступают на счёт продавца за вычетом комиссии банка.
Продавцы и покупатели каждый день пользуются эквайрингом: при оплате картой в супермаркете, заказах в интернет-магазине или оплате по QR. 

Кому нужен эквайринг

Эквайринг использует бизнес, который принимает безналичные платежи за товары или услуги.

Эквайринг стоит подключить:

  • Владельцам розничных магазинов и кафе — для удобной оплаты через POS-терминал.
  • Интернет-магазинам и онлайн-сервисам — для приёма платежей через интернет-эквайринг.
  • Индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере доставки или предоставляющим услуги на дому.

Эквайринг позволяет удержать уже существующих клиентов и привлечь новых. Наличка встречается в обороте всё реже, поэтому без эквайринга может начаться отток покупателей.

Анатолий Семененкоэксперт по эквайрингу

Как работает эквайринг

Эквайринг проходит так:

  1. Покупатель прикладывает, вставляет или проводит карту через терминал, либо вводит данные на сайте для оплаты.
  2. Терминал или платёжная система отправляет запрос на авторизацию в банк покупателя.
  3. Банк клиента проверяет наличие денег на счёте покупателя и подтверждает транзакцию.
  4. Банк-эквайер, обслуживающий бизнес, принимает средства на счёт продавца за вычетом комиссии.
  5. Клиент получает чек — бумажный или электронный, а бизнес — подтверждение платежа.
Этот процесс занимает несколько секунд, так что оплата происходит быстро и удобно для всех сторон.

Виды эквайринга

Торговый эквайринг

Для кого: если ваш бизнес работает в офлайн-точках с фиксированным местом расчётов, например в магазинах, кафе или салонах, подойдёт торговый эквайринг

В чём суть: терминал устанавливается рядом с кассой, что делает процесс оплаты быстрым и удобным. 

Интернет-эквайринг

Для кого: для бизнеса, работающего онлайн, — интернет-магазинов, сервисов, образовательных платформ, а также продавцов, ведущих продажи через страницы в социальных сетях. 

В чём суть: интернет-эквайринг позволяет принимать платежи через сайт, приложение или напрямую через соцсети. Это расширяет возможности бизнеса и делает оплату удобной для клиентов.

Мобильный эквайринг

Для кого: когда нужно принимать оплату на ходу — например, курьерам, самозанятым или на выездной торговле. 

В чём суть: компактное устройство работает через приложение, превращая смартфон в платёжный терминал.

QR-коды и самообслуживание

Для кого: для бизнеса, где важна скорость и удобство — кафе, точки самообслуживания, небольшие магазины.

В чём суть: клиент сканирует код, оплачивает через приложение по QR-коду, а вы получаете деньги на расчётный счёт. 

Онлайн-касса со встроенным эквайрингом

Для кого: Общепит, сфера услуг, магазины с небольшим ассортиментом или выездная торговля.

В чём суть: онлайн-касса с эквайрингом — компактное устройство, объединяющее приём оплаты и печать чеков. Это решение помогает соблюдать требования законодательства, особенно для малого бизнеса.

Каждый вид эквайринга решает свои задачи. Если хотите разобраться подробнее, прочитайте нашу статью о том, какие виды эквайринга существуют.

Как выбрать эквайринг для бизнеса

Правильный выбор эквайрингового обслуживания напрямую влияет на удобство расчётов и эффективность бизнеса. Чтобы найти оптимальное решение, учитывайте несколько ключевых факторов.

Критерии выбора эквайринга:

  1. Комиссия банка. Размер комиссии может зависеть от оборота бизнеса и способа подключения.
  2. Скорость зачисления средств. Чем быстрее деньги поступают на счёт, тем меньше задержек в обороте бизнеса.
  3. Стоимость оборудования. Если подключаете торговый эквайринг, обратите внимание на условия покупки или аренды POS-терминала.
  4. Техническая поддержка. Оперативная помощь в случае сбоя оборудования или системы — залог бесперебойной работы.
  5. Дополнительные функции. Интеграция с онлайн-кассами, автоматическая отчётность для бухгалтерии, возможность приёма оплаты по QR-кодам — всё это делает эквайринг удобнее для бизнеса.

Предложение банка Точка

Эквайринг от Точки — это удобное и выгодное решение для вашего бизнеса:

  • Торговый эквайринг. Терминал за 1 ₽ при обороте от 500 000 ₽, комиссия от 1,14%, зачисление средств от 15 секунд — даже в праздники.
  • Интернет-эквайринг. Подключение бесплатно, комиссия от 1,5%, моментальное зачисление по QR-коду.
  • Оплата по QR-коду. Минимальная комиссия от 0,4%, затраты на оборудование — 0 ₽, зачисление за 15 секунд.
  • Онлайн-касса. Полностью готовая к работе, с настройкой и регистрацией в ФНС.
  • Клик от Точка Банк. Удобный способ оплаты счёта и чаевых для ресторанов и кафе через QR-код. 

Почему Точка:

  • Выгодные комиссии. Ставка зависит от оборота, а с ростом бизнеса она снижается.
  • Комфорт в работе. Интеграция со сторонними кассами и программами, бесплатная доставка терминала от 2 дней.
  • Чуткая поддержка 24/7. Решим любой вопрос по телефону или в чате.

С нами ваш бизнес будет принимать платежи быстро, выгодно и удобно!

Из чего складывается комиссия за эквайринг

Комиссия за эквайринг — плата, которую банк-эквайер удерживает за обработку транзакций. Она формируется из трёх составляющих:

  1. Процент за обслуживание — комиссия за перевод средств, которая зависит от оборота.
  2. Ставка платёжной системы — стоимость услуг Visa, Mastercard или «МИР».
  3. Техническое обслуживание — расходы на поддержание оборудования и ПО.

Обычно банки берут примерно 2–3% комиссии. Это связано с тем, что списанная комиссия не полностью остается у эквайера. Большую часть этой суммы эквайер выплачивает банку, выпустившему карту покупателя, в зависимости от вида деятельности.ㅤТакже из этой суммы выделяется комиссия платёжной системе, которая обрабатывает расчёты и запросы на проведение платежей. В итоге у самого эквайера остаётся около 0,3–0,5%.

Анатолий Семененкоэксперт по интернет-эквайрингу в Точке

Что нужно, чтобы подключить эквайринг

Выполните шаги:

  1. Выберите банк и тип эквайринга — торговый, интернет или мобильный.
  2. Заключите договор с банком.
  3. Настройте оборудование или систему — установите POS-терминал, подключите интернет-эквайринг на сайте.

Перечень необходимых документов

Для подключения эквайринга нужны:

  • Паспорт руководителя или ИП.
  • Свидетельство о регистрации бизнеса (ОГРНИП или ОГРН).
  • Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.
  • Реквизиты расчётного счёта.
  • Договор аренды помещения (для торгового эквайринга).

В некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие деятельность бизнеса.

Подключите эквайринг в Точке. Ставка — от 0,4% в зависимости от тарифа и вида бизнеса. Зачисление от 15 секунд, даже в праздники и выходные.
На любом тарифе включены бесплатная доставка и настройка терминала, услуга регистрации в процессинговом центре, загрузка ключей и лицензий. 
Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы и помочь подобрать выгодный тариф.

Вопросы по теме

Какие есть ещё способы приёма платежей?

Помимо эквайринга, можно использовать:

  • Кассы для наличных расчётов.
  • Переводы по реквизитам или QR-кодам.
  • Системы быстрых платежей (СБП).

Зачем бизнесу нужен эквайринг?

Эквайринг позволяет принимать безналичные платежи. Это удобно для покупателей и повышает лояльность. Кроме того, это снижает риски, связанные с наличными деньгами.

Обязателен ли эквайринг для ИП и другого бизнеса?

Эквайринг обязателен для предпринимателей, если выручка за прошлый год превысила 20 млн рублей. Продавцы должны предоставить покупателям возможность оплаты картой «МИР». Исключение — торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей или те, что находятся в местах без интернета. Подробнее об этом в статье «Обязателен ли эквайринг».

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