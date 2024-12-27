В статье разбираемся, что такое эквайринг, какие его виды существуют и какой эквайринг выбрать для бизнеса.

Что такое эквайринг

Эквайринг — услуга, которая помогает бизнесу принимать платежи от клиентов по картам или электронным средствам. ㅤ Продавец предоставляет клиенту возможность рассчитаться картой, а банк-эквайер гарантирует перевод денег на расчётный счёт продавца.

Как это происходит на практике:

Покупатель оплачивает товар или услугу картой. Банк списывает деньги со счёта покупателя. Средства поступают на счёт продавца за вычетом комиссии банка.

Продавцы и покупатели каждый день пользуются эквайрингом: при оплате картой в супермаркете, заказах в интернет-магазине или оплате по QR.

Кому нужен эквайринг

Эквайринг использует бизнес, который принимает безналичные платежи за товары или услуги.

Эквайринг стоит подключить:

Владельцам розничных магазинов и кафе — для удобной оплаты через POS-терминал.

Интернет-магазинам и онлайн-сервисам — для приёма платежей через интернет-эквайринг.

Индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере доставки или предоставляющим услуги на дому.

Эквайринг позволяет удержать уже существующих клиентов и привлечь новых. Наличка встречается в обороте всё реже, поэтому без эквайринга может начаться отток покупателей. Анатолий Семененко эксперт по эквайрингу

Как работает эквайринг

Эквайринг проходит так:

Покупатель прикладывает, вставляет или проводит карту через терминал, либо вводит данные на сайте для оплаты. Терминал или платёжная система отправляет запрос на авторизацию в банк покупателя. Банк клиента проверяет наличие денег на счёте покупателя и подтверждает транзакцию. Банк-эквайер, обслуживающий бизнес, принимает средства на счёт продавца за вычетом комиссии. Клиент получает чек — бумажный или электронный, а бизнес — подтверждение платежа.

Этот процесс занимает несколько секунд, так что оплата происходит быстро и удобно для всех сторон.

Виды эквайринга

Торговый эквайринг

Для кого: если ваш бизнес работает в офлайн-точках с фиксированным местом расчётов, например в магазинах, кафе или салонах, подойдёт торговый эквайринг.

В чём суть: терминал устанавливается рядом с кассой, что делает процесс оплаты быстрым и удобным.

Интернет-эквайринг

Для кого: для бизнеса, работающего онлайн, — интернет-магазинов, сервисов, образовательных платформ, а также продавцов, ведущих продажи через страницы в социальных сетях.

В чём суть: интернет-эквайринг позволяет принимать платежи через сайт, приложение или напрямую через соцсети. Это расширяет возможности бизнеса и делает оплату удобной для клиентов.

Мобильный эквайринг

Для кого: когда нужно принимать оплату на ходу — например, курьерам, самозанятым или на выездной торговле.

В чём суть: компактное устройство работает через приложение, превращая смартфон в платёжный терминал.

QR-коды и самообслуживание

Для кого: для бизнеса, где важна скорость и удобство — кафе, точки самообслуживания, небольшие магазины.

В чём суть: клиент сканирует код, оплачивает через приложение по QR-коду, а вы получаете деньги на расчётный счёт.

Онлайн-касса со встроенным эквайрингом

Для кого: Общепит, сфера услуг, магазины с небольшим ассортиментом или выездная торговля.

В чём суть: онлайн-касса с эквайрингом — компактное устройство, объединяющее приём оплаты и печать чеков. Это решение помогает соблюдать требования законодательства, особенно для малого бизнеса.

Каждый вид эквайринга решает свои задачи. Если хотите разобраться подробнее, прочитайте нашу статью о том, какие виды эквайринга существуют.

Как выбрать эквайринг для бизнеса

Правильный выбор эквайрингового обслуживания напрямую влияет на удобство расчётов и эффективность бизнеса. Чтобы найти оптимальное решение, учитывайте несколько ключевых факторов.

Критерии выбора эквайринга:

Комиссия банка. Размер комиссии может зависеть от оборота бизнеса и способа подключения. Скорость зачисления средств. Чем быстрее деньги поступают на счёт, тем меньше задержек в обороте бизнеса. Стоимость оборудования. Если подключаете торговый эквайринг, обратите внимание на условия покупки или аренды POS-терминала. Техническая поддержка. Оперативная помощь в случае сбоя оборудования или системы — залог бесперебойной работы. Дополнительные функции. Интеграция с онлайн-кассами, автоматическая отчётность для бухгалтерии, возможность приёма оплаты по QR-кодам — всё это делает эквайринг удобнее для бизнеса.

Предложение банка Точка

Эквайринг от Точки — это удобное и выгодное решение для вашего бизнеса:

Почему Точка:

Выгодные комиссии. Ставка зависит от оборота, а с ростом бизнеса она снижается.

Комфорт в работе. Интеграция со сторонними кассами и программами, бесплатная доставка терминала от 2 дней.

Чуткая поддержка 24/7. Решим любой вопрос по телефону или в чате.

С нами ваш бизнес будет принимать платежи быстро, выгодно и удобно!

Из чего складывается комиссия за эквайринг

Комиссия за эквайринг — плата, которую банк-эквайер удерживает за обработку транзакций. Она формируется из трёх составляющих:

Процент за обслуживание — комиссия за перевод средств, которая зависит от оборота. Ставка платёжной системы — стоимость услуг Visa, Mastercard или «МИР». Техническое обслуживание — расходы на поддержание оборудования и ПО.

Обычно банки берут примерно 2–3% комиссии. Это связано с тем, что списанная комиссия не полностью остается у эквайера. Большую часть этой суммы эквайер выплачивает банку, выпустившему карту покупателя, в зависимости от вида деятельности.ㅤТакже из этой суммы выделяется комиссия платёжной системе, которая обрабатывает расчёты и запросы на проведение платежей. В итоге у самого эквайера остаётся около 0,3–0,5%. Анатолий Семененко эксперт по интернет-эквайрингу в Точке

Что нужно, чтобы подключить эквайринг

Выполните шаги:

Выберите банк и тип эквайринга — торговый, интернет или мобильный. Заключите договор с банком. Настройте оборудование или систему — установите POS-терминал, подключите интернет-эквайринг на сайте.

Перечень необходимых документов

Для подключения эквайринга нужны:

Паспорт руководителя или ИП.

Свидетельство о регистрации бизнеса (ОГРНИП или ОГРН).

Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

Реквизиты расчётного счёта.

Договор аренды помещения (для торгового эквайринга).

В некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие деятельность бизнеса.