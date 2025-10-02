Что такое облачная касса и как она работает: простое объяснение для бизнеса

Облачная касса нужна бизнесам, которые принимают оплату от клиентов онлайн. Она работает как обычная физическая касса, полностью соответствует 54-ФЗ, но при этом не существует в реальности и не привязана к конкретной точке продаж.

Коротко Подходит интернет-магазинам, маркетплейсам, онлайн-сервисам и выездным специалистам. Регистрация и обслуживание проходят удалённо, а провайдер берёт на себя техническую часть.

Облачная касса нужна бизнесу, чтобы пробивать онлайн-чеки по 54-ФЗ без физического аппарата. Она работает через интернет: принимает оплату, формирует чек, передаёт его в ФНС и покупателю.

Что такое облачная касса: простыми словами

Облачная касса — это программное обеспечение, которое выполняет все функции обычной физической кассы: передаёт данные о покупке в налоговую и отправляет электронные чеки покупателям.

Особенности облачной кассы:

Физическая касса не нужна — всё работает в облаке.

Все фискальные данные защищены и передаются в налоговую автоматически.

Интегрируется с интернет-эквайрингом, CMS, CRM и собственными платформами.

Доступна из любого места — касса не привязана к адресу.

Можно быстро начать работу — достаточно заключить договор с провайдером и пройти онлайн-регистрацию в ФНС.

Облачная контрольно-кассовая техника (ККТ) полностью соответствует требованиям №54-ФЗ. Её допустимо использовать не только при оплате на сайте, но ещё и при некоторых видах офлайн-продаж. Например, при доставке товаров на дом или оказании услуг с выездом.

Принцип непрерывной работы облачной кассы

Облачная касса автоматически формирует и передаёт чеки через интернет. Вся работа в облаке происходит по защищённому сценарию.

1-й шаг: приём оплаты. Когда клиент оплачивает заказ, система получает данные: что и на какую сумму было продано.

2-й шаг: формирование чека. Виртуальная касса собирает данные (название, цена, система налогообложения, форма оплаты) и формирует фискальный чек. Дальше фискальный накопитель (ФН) подписывает и сохраняет его.

3-й шаг: передача в ОФД. Сформированный чек отправляется оператору фискальных данных.

4-й шаг: регистрация в ФНС. ОФД направляет чек в налоговую службу. Это происходит в автоматическом режиме.

5-й шаг: отправка покупателю. Покупатель получает чек на email или в SMS. В некоторых случаях чек можно открыть по ссылке.

6-й шаг: хранение данных о чеке. Все данные об операциях хранятся у провайдера и доступны в личном кабинете.

Пример чека по 54-ФЗ:



Чем облачная касса отличается от онлайн-кассы

Термины «облачная касса» и «онлайн-касса» иногда путают, но это не одно и то же.

Облачная касса Онлайн-касса Физическое устройство не нужно Нужно покупать и устанавливать кассу Работает удалённо, через интернет Привязана к конкретной точке Обслуживается провайдером Требует технического обслуживания Удобна для онлайн-торговли и НКО Подходит для офлайн магазинов Регистрация — полностью онлайн Регистрация — через ФНС или ЦТО

Ключевое отличие в том, что в облачной кассе вся обработка чеков и взаимодействие с ОФД происходят на стороне провайдера. Вам не нужно следить за обновлением прошивки, заменой ФН или настройкой ККТ.

Онлайн-касса — это скорее формат устройства. А виртуальная ККТ — это способ организации всего кассового процесса через интернет. Влад Дусманов руководитель Диджиталкассы от Точка Банк

Кто может использовать облачную кассу

Интернет-магазины могут подключить облачную кассу к интернет-эквайрингу или CMS и бесперебойно отправлять чеки после каждой оплаты. Это удобно, когда покупатели оплачивают покупки в нерабочее время.

Маркетплейсы обязаны пробивать чеки в момент оплаты, если продавец работает по договору комиссии или аренды витрины. Облачная ККТ решает эту задачу централизованно, однако в данном случае выдача чека — задача самого маркетплейса.

Омниканальная торговля (сайт + мессенджеры + соцсети + мобильное приложение) тоже может быть подключена при помощи API.

Выездные и сервисные услуги. Курьеры, мастера, консультанты и другие специалисты, оказывающие услуги за пределами офиса, могут использовать облачную ККТ. Вместо того чтобы возить с собой громоздкий аппарат, достаточно смартфона и доступа в интернет, чтобы пробить чек и отправить его клиенту.

Для онлайн-сервисов и приложений. Если вы продаёте подписки, онлайн-курсы, цифровые товары или доступ к приложениям, тоже можно использовать виртуальную кассу. Она подходит для:

EdTech-сервисов.

Стриминговых платформ.

SaaS и мобильных приложений.

Агентств и консалтинговых компаний.

Кроме того, можно подключить эквайринг банков, которые интегрированы с кассой, — чек будет формироваться и отправляться без участия оператора.

Какие бывают облачные кассы

Все облачные кассы работают по схожему принципу, но среди них есть разные виды: с фискальным накопителем и без, а также специализированные под конкретные задачи.

С фискальным накопителем и без него

Согласно 54-ФЗ, фискальный накопитель (ФН) — обязательный элемент кассовой техники, даже облачной. Он обеспечивает шифрование, хранение и безопасность данных о продажах.

Облачная касса с ФН . ФН размещается на стороне провайдера, в защищённом ЦОД.

Облачная касса без ФН. Такая модель незаконна, так как нарушает требования к фискализации. Подобные решения могут привести к штрафам и блокировке деятельности компании.

ВАЖНО Выбирая поставщика, убедитесь, что касса сертифицирована, а данные фиксируются через ФН, зарегистрированный в ФНС.

Специализированные кассы

Некоторые поставщики предлагают адаптированные облачные кассы под конкретные бизнесы, например:

Транспорт и логистика — касса интегрируется с системой оплаты проезда или системой доставки и автоматически оформляет чек при приёме денежных средств.

Вендинговые автоматы — интеграция кассы с ПО автомата позволяет выдавать чек после каждой покупки.

HoReCa, фитнес, медицина — касса подключается к CRM или POS-системе и автоматически оформляет документы.

Такие ККТ обычно предлагают как готовый пакет с уже настроенными параметрами: видом ФН, форматом чеков, учётом маркировки, обязательных реквизитов.

Если бизнес использует собственную платформу или нестандартный сценарий продаж, можно всё адаптировать через API.

Как зарегистрировать облачную кассу в налоговой онлайн

Перед тем как начать использовать кассу, её необходимо зарегистрировать в ФНС. Это можно сделать самостоятельно или через провайдера. Подробнее об этапах подключения и выборе кассы читайте в статье «Как выбрать и подключить облачную кассу».

Регистрация через личный кабинет ФНС

ИП или ООО могут зарегистрировать облачную кассу самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Для этого потребуется усиленная электронная подпись, зарегистрированная на организацию или ИП.

1-й шаг. Войдите в личный кабинет ФНС.

2-й шаг. Перейдите в раздел регистрации ККТ: раздел «Учёт ККТ» → опция «Зарегистрировать кассу».

3-й шаг. Заполните данные о кассе, ОФД и фискальном накопителе.

4-й шаг. Подтвердите регистрацию.

5-й шаг. Получите регистрационный номер — РН КК.

6-й шаг. Передайте его провайдеру для активации кассы.

После успешной регистрации касса готова к работе.

Регистрация через ОФД или провайдера

Обычно поставщики облачных касс регистрируют кассы через собственный интерфейс или интеграцию с ОФД. Это экономит время и снижает риск появления ошибок, ведь пользователю самому делать ничего не придётся.

1-й шаг. Оформите доверенность или соглашение на провайдера.

2-й шаг. Поставщик регистрирует кассу на ваше ИП или юрлицо.

3-й шаг. Поставщик настраивает передачу данных в ОФД и ФНС.

4-й шаг. Поставщик тестирует работу кассы и передаёт пользователю в рабочем виде.

Как пользоваться облачной кассой

После подключения облачной кассы предприниматель может зайти в личный кабинет — это интерфейс, через который можно управлять всеми кассовыми операциями.

Автоматическая фискализация. При оплате система формирует и отправляет чек без вашего участия. Формирование чеков вручную. Например, если платёж прошёл по счёту или через ссылку. Оформление возвратов и чеков коррекции. В ЛК есть функции для возврата и корректировки. Создание X- и Z-отчётов, управление сменами. Возможность управления сменами, отчётами о выручке за период, в том числе и в приложении. Просмотр и печать. Через личный кабинет можно посмотреть чеки, скачать PDF, отправить их клиентам. Возвраты и отчёты. В ЛК есть функции для возврата и корректировки, смен, отчётов о выручке за период. Настройка уведомлений. Можно включить уведомления по email или SMS при каждой транзакции. Также здесь можно следить за статусами кассы, продлением ФН и сроками ОФД. Интеграции. В личном кабинете подключаются эквайринг, CMS или CRM — все они работают через единую панель управления. Поддержка. Время ответа техподдержки указывается в тарифе — обычно чаты или горячая линия доступны круглосуточно.

Как этот процесс может выглядеть в жизни:

Клиент оплачивает заказ на сайте — касса формирует чек автоматически.

Вы заходите в ЛК — видите список всех проходящих транзакций, где можно фильтровать, скачивать и делать возвраты.

Если нужно вручную выписать чек — это делается в 2–3 клика.

Система автоматически сообщает вашему бухгалтеру или интегрируется с 1С, CRM.

Что нужно для подключения облачной кассы

Чтобы начать использовать виртуальную ККТ, нужно подготовить несколько обязательных компонентов.

Необходимый компонент Для чего нужен Усиленная электронная подпись (УКЭП) Подписывать документы, зарегистрировать ККТ в налоговой Фискальный накопитель (ФН) Шифровать и хранить фискальные данные, выполнять требования 54-ФЗ Договор с ОФД Передавать информацию по чеку из кассы в ФНС и покупателю в режиме онлайн Регистрация кассы в ФНС Получить регистрационный номер для законного использования ККТ

Некоторые провайдеры берут оплату за каждый из этих шагов, но в Точка Банке всё это включено в базовую стоимость тарифа. А ещё в подарок предоставляется:

Подключение к оператору фискальных данных.

Сама процедура постановки на учёт.

Техническая поддержка на время действия тарифа.

Сколько стоит облачная онлайн-касса

Ниже — сравнение расходов при подключении облачной кассы у типичного поставщика и при использовании облачной кассы от Точка Банк.

Статья расходов Облачная касса Облачная касса от Точка Банк Годовой тариф на кассу От 1 700 ₽ в мес. От 1 400 ₽ в мес. Фискальный накопитель (ФН) 13 000–19 000 ₽ 12 000–18 250 ₽ Договор с ОФД 2 500–3 000 ₽ в год Включено Электронная подпись (УКЭП) 2 000–3 000 ₽ 2 000 ₽ Подключение и регистрация в ФНС От 1 500 ₽ Бесплатно Техподдержка От 3 000 ₽ в год Бесплатно Итого за первый год ~55 900 ₽ 40 650 ₽

Цены усреднены по данным открытых источников на октябрь 2025 года.

Постоянные и разовые расходы:

Разовые: выпуск ЭЦП, покупка фискального накопителя, если он не включён в тариф.

Периодические: продление ЭЦП, дополнительная техподдержка, если не входит в пакет услуг, продление тарифа и услуги ОФД.