Фискальный регистратор: что это, функции и отличия от других видов ККТ и онлайн-кассы

Фискальный регистратор — это устройство, которое подключают к компьютеру или POS-системе при приёме платежей. Его задача — распечатать чек и передать информацию о транзакции в ФНС.



Эксперт Точка Банка по онлайн-кассам Дмитрий Фадеев помог разобраться, чем фискальный регистратор отличается от онлайн-кассы и когда нужно выбрать для работы именно его.