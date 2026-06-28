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Фискальный регистратор: что это, функции и отличия от других видов ККТ и онлайн-кассы

Фискальный регистратор — это устройство, которое подключают к компьютеру или POS-системе при приёме платежей. Его задача —  распечатать чек и передать информацию о транзакции в ФНС. 


Эксперт Точка Банка по онлайн-кассам Дмитрий Фадеев помог разобраться, чем фискальный регистратор отличается от онлайн-кассы и когда нужно выбрать для работы именно его.

28.06.2026
342
342

Онлайн-касса для работы по 54-ФЗ

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Онлайн-касса для работы по 54-ФЗ

Готовый комплект: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в ФНС.
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Авторы

Коротко
Фискальный регистратор — это касса с термопринтером и фискальным накопителем, который фиксирует и хранит данные о продажах. Для большинства ИП и компаний использование такой техники обязательно: за расчёты без неё предусмотрены штрафы.
Устройство получает команды из учётных программ, например 1С или iiko. Чаще всего применяется в стационарных точках: супермаркетах, ресторанах, аптеках и АЗС.
При выборе фискального регистратора обращайте внимание на скорость печати, ширину чековой ленты и наличие автоматического отрезчика. Перед началом работы обязательно зарегистрируйте устройство в ФНС.

Что такое фискальный регистратор

Фискальный регистратор, он же фискальник, или ФР, — это устройство, которое позволяет предпринимателям печатать чеки, вести учёт операций и отправлять данные о транзакциях в налоговую.

Для чего нужен фискальный регистратор и где его используют

По №54-ФЗ предприниматели должны проводить расчёты с использованием онлайн-касс или фискальных регистраторов.

Фискальный регистратор обычно используется в стационарных точках, например:

  • в розничных магазинах с учётной системой товаров, например «1С», «Мой склад»;
  • в кафе и ресторанах с системой R-Keeper или iiko;
  • в пунктах выдачи;
  • в сервисных центрах и мастерских;
  • на АЗС и точках самообслуживания. 

Чем фискальный регистратор отличается от кассового аппарата и онлайн-кассы

— Онлайн-касса — это смарт-терминал, который включает в себя все решения сразу: фискальный аппарат, терминал для оплаты картой, сканер для штрихкодов.

—- Фискальный регистратор — это внешний аппарат, который подключают к компьютеру или POS-системе. Его задача —  распечатать чек и передать информацию о транзакции в ФНС. 

—- Кассовый аппарат — это кнопочный формат онлайн-кассы с ограниченным функционалом. Внешне схож со смарт-терминалом, но не имеет сенсорного дисплея и сканера для штрихкодов. Для настройки требуется использование длинных кнопочных комбинаций.

Комментарий эксперта

На практике фискальные регистраторы обычно выбирают в трёх случаях:


1. ИП обязан работать с конкретным кассовым ПО, например при работе на условиях франшизы. Если ПО поддерживает работу только с фискальным регистратором, без него не обойтись.

2. У ИП больше 1 000 позиций в магазине. Онлайн-кассы пока не могут обеспечить комфортную работу с такой большой базой товаров. Поэтому на торговой точке нужен мощный компьютер с кассовым ПО и фискальный регистратор, подключённый к нему.

3. У торговой точки, например крупного сетевого магазина, большая проходимость. В этом случае тоже не обойтись без ПК и фискального регистратора.

Дмитрий ФадеевДмитрий Фадеев
Дмитрий ФадеевЭксперт по онлайн‑кассам в Точка Банке

Фискальный регистратор, онлайн-касса или кассовый аппарат

Фискальник, онлайн-касса и кассовый аппарат — это три разных устройства, которые решают одну задачу — фиксировать расчёты и передавать данные в налоговую. 

Ниже — наглядное сравнение.

Фискальный регистраторОнлайн-касса Кассовый аппарат
АвтономностьРаботает только в связке с компьютером или POS-системойСамостоятельный кассовый терминал с встроенным фискальным накопителем и интернет-передачей данныхСамостоятельный кассовый терминал
АктуальностьПрименяется по 54-ФЗПрименяется по 54-ФЗПрименяется по 54-ФЗ
МобильностьСтационарныйМобильная или стационарнаяМобильный
Вид бизнесаАптеки, салоны красоты, автосервисы, HoReCa, торговые сетиТакси, курьерская доставка, фудтраки, фруктовые лавкиТакси, курьерская доставка, фудтраки, фруктовые лавки
Фискальный накопительВстроенный ВстроенныйВстроенный
ИнтернетОбязательноОбязательноОбязательно
Дисплей (экран)ОтсутствуетСенсорный или кнопочныйКнопочный
Сканер штрихкодовОтсутствуетВстроенОтсутствует
ЦенаОт 8 000 до 30 000 ₽От 23 000 ₽От 12 000 ₽

Преимущества и недостатки фискальных регистраторов

Преимущества:

  • дешевле автономной кассы;
  • интегрируется с любой учётной системой;
  • компактный размер;
  • просто заменить при поломке.

Недостатки:

  • нужен отдельный компьютер или планшет;
  • нужны драйверы и настройка.

Можно ли обойтись без фискального регистратора

В большинстве случаев для ИП и организаций применение кассы обязательно. Предприниматель может использовать фискальный регистратор или полноценную онлайн-кассу с передачей данных в налоговую через ОФД.

Обойтись без контрольно-кассовой техники не получится. При каждом расчёте с покупателем необходимо сформировать кассовый чек.  

По статье 14.5 КоАП РФ, если не использовать кассу, могут выписать штраф.

Неприменение ККТ для должностных лиц и ИПОт 10 000 ₽
Неприменение ККТ для юрлиц и ИПОт 30 000 ₽

С сентября 2026 года штрафы могут увеличиться и стать: 

— От 30 000 ₽ — для должностных лиц и ИП;
— От 150 000 ₽ — для юрлиц.

Исключение — самозанятые. Режим самозанятого избавляет от необходимости использовать ККТ. Тем не менее выдавать чеки требуется — через приложение «Мой налог».

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Как устроен фискальный регистратор

Устройство состоит из нескольких компонентов. Каждый отвечает за конкретную функцию.

  • Фискальный накопитель (ФН) — защищённый чип, хранящий все операции. Срок службы 15 или 36 месяцев.
  • Термопринтер — печатает бумажные чеки. Ширина ленты 57 или 80 мм.
  • Модуль связи — Wi-Fi, Ethernet или GSM для передачи данных в ОФД по сети.
  • Процессор и ПО — обрабатывают команды от кассовой программы и формируют фискальные документы.
  • Интерфейсы подключения — USB, COM-порт или Ethernet для связи с компьютером.

Как выбрать фискальный регистратор

При выборе модели фискального регистратора, смотрите на характеристики. 

1. Скорость печати

Различные модели печатают чеки с разной скоростью. От скорости зависит и цена, поэтому переплачивать за высокую скорость печати нужно не всем и не всегда.

Комментарий эксперта

Если вы печатаете до 300 чеков в день, достаточно скорости 100 мм/сек и меньше. Если за день проходит больше 300 чеков, лучше выбирать скорость больше 100 мм/сек. Самые быстрые и дорогие ФР печатают со скоростью 300 мм/сек. Обычно их выбирают для точек с очень высокой проходимостью.

Дмитрий ФадеевДмитрий Фадеев
Дмитрий ФадеевЭксперт по онлайн‑кассам в Точка Банке

2. Наличие или отсутствие автоотрезчика

Автоматическая отрезка чека экономит время кассира и ускоряет обслуживание. В небольших точках можно обойтись без неё, но при постоянном потоке покупателей она необходима.

3. Ширина чековой ленты

На рынке распространены два стандарта ширины чековой ленты:

  • 58 мм;
  • 80 мм.

Для малого бизнеса обычно достаточно узкой ленты — 58 мм. Широкая лента — 80 мм — даёт более читаемый чек, позволяет разместить логотип, рекламные блоки. Но и стоит дороже. Её чаще использует сетевой бизнес. 

4. Совместимость с программным обеспечением и оборудованием

Перед тем как купить фискальный регистратор, убедитесь, что модель корректно работает с учётными системами и другими устройствами. Не все модели одинаково хорошо интегрируются с 1С, iiko, R-Keeper и другими решениями. Важно проверить:

  • наличие драйверов и обновлений;
  • поддержку операционной системы;
  • совместимость со сканером, пинпадом и денежным ящиком.

5. Регистрация в реестре ФНС

Предприниматели могут использовать только виды фискальных накопителей из реестра ККТ налоговой службы. 

Перед началом работы нужно правильно зарегистрировать онлайн-кассу  — без этого использовать устройство нельзя.

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Как подключить фискальный принтер

Подключение довольно простое и в первый раз займёт около 30 минут.

Шаг 1. Установите драйвер с сайта производителя под операционную систему.

Шаг 2. Подключите устройство через USB, COM или Ethernet к компьютеру.

Шаг 3. Настройте кассовую программу, укажите тип фискальника и порт подключения.

Шаг 4. Пробейте тестовый чек — убедитесь, что данные ушли в ОФД.

Вопросы по теме

Нужен ли фискальный регистратор для онлайн-торговли?

Если вы продаёте товары или услуги физлицам в интернете, то лучше всего подойдёт аренда облачной онлайн-кассы. Фискальный регистратор подходит для стационарных точек.

Какие функции выполняет фискальный регистратор?

ФР выполняет следующие функции:


— Формирует фискальный чек — бумажный и электронный.


— Отправляет сведения о расчётах в налоговую через ОФД.


— Фиксирует каждую оплату без возможности изменения.


— Хранит фискальные данные в накопителе.

Нужно ли регистрировать фискальный регистратор?

В России фискальный регистратор, как часть онлайн-кассы по 54-ФЗ, должен быть зарегистрирован в ФНС перед началом использования. Устройство надо поставить на учёт, привязать к организации или ИП, подключить к оператору фискальных данных.

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Что такое фискальный регистратор (ФР) и как он работает — Точка Банк