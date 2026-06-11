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Эквайринг
Эквайринг

Как ресторанам и кафе следить за КБЖУ блюд: расчёт пищевой ценности

Рестораны обязаны предоставлять посетителям  точные данные о калорийности и нутриентах. Если этой информации нет, можно получить штраф от проверяющих органов. Точка Банк расскажет, как рассчитать КБЖУ в меню, откуда брать данные о составе продуктов и какие штрафы грозят за нарушения в 2026 году.

11.06.2026
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Коротко
КБЖУ рассчитывают с помощью технологических карт и с учётом того, как продукты меняются при термообработке. Для этого данные берут из справочников, от поставщиков или в лабораториях.
Если у кафе или ресторана нет информации о пищевой ценности, владельца могут оштрафовать. За отсутствие КБЖУ или за недостоверные расчёты заведениям грозят штрафы от 500 до 500 000 ₽.

Что такое КБЖУ

КБЖУ — это аббревиатура, которая расшифровывается как калории, белки, жиры и углеводы. Для ресторана это расчётный показатель: он зависит от рецептуры, веса ингредиентов и способа их кулинарной обработки.

Обязательно ли считать пищевую ценность блюд в общепите

Согласно постановлению Правительства РФ от 21.09.2020 №1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», заведение обязано доносить до потребителя информацию о пищевой ценности продукции. Это значит, что гость вправе знать:

  • калорийность порции;
  • количество белков, жиров и углеводов;
  • наличие витаминов, если они специально добавляются в процессе приготовления.

Игнорировать это правило нельзя. Если клиент попросит показать КБЖУ, а официант не сможет его предоставить, это может стать поводом для жалобы. А предпринимателя могут оштрафовать.

Кроме того, по данным аналитиков, в 2026 году 30% россиян пересмотрели рацион в пользу здорового питания, а каждый третий гость внимательно изучает состав блюд перед заказом. 

Для бизнеса прозрачность пищевой ценности решает сразу три задачи.

  • Привлечение новой аудитории. Люди, которые следят за фигурой или имеют медицинские ограничения, выберут заведение, в котором не придётся гадать о составе и калорийности блюда.
  • Снижение рисков. Точные данные защищают от претензий недовольных клиентов и вопросов со стороны Роспотребнадзора.
  • Контроль себестоимости. Расчёт пищевой и энергетической ценности неразрывно связан с технологическими картами. Понимая точный выход продукта после термообработки, шеф-повар лучше контролирует стоимость блюда.

Крупные представители рынка уже превратили этот процесс в конкурентное преимущество. Например, некоторые сети фастфуда внедряют на сайтах интерактивные калькуляторы, где посетитель может собрать обед и сразу рассчитать итоговые цифры КБЖУ.

Кто должен считать КБЖУ в общепите

Ответственность за расчёты КБЖУ часто лежит на технологе или шеф-поваре. Именно они разрабатывают технико-технологические карты (ТТК) на каждое новое блюдо.

В небольших заведениях задачу делегируют управляющему или отдают на аутсорс профильным специалистам. Важно, чтобы расчётами занимался человек, который знает коэффициенты потерь граммов при жарке или варке. Например, понимал разницу между весом сырого мяса и готового стейка.

Где и как отображать КБЖУ: меню, сайт и доставка

Закон требует предоставлять информацию в наглядной и доступной форме. Официальных указаний по оформлению нет, поэтому рестораторы могут сами выбирать формат. Например:

  • напечатать информацию мелким шрифтом под названием блюда в меню или вынести в отдельную колонку;
  • сделать отдельную таблицу с составом и калорийностью;
  • добавить КБЖУ в карточку каждого блюда на сайте и в приложении. Для доставки это такое же обязательное требование, как и для зала.
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Как посчитать КБЖУ самостоятельно

Расчёт строится вокруг технологической карты, где фиксируется вес каждого ингредиента до обработки (брутто) и после (нетто). Главная сложность самостоятельного подсчёта — учёт потерь при термической обработке. Продукты ведут себя по-разному.

  • Мясо при варке теряет до 40% массы, так как сок уходит в бульон.
  • Рыба может потерять до половины веса с учётом удаления костей и плавников. 
  • Крупы, наоборот, впитывают воду и увеличиваются в объёме.

Если просто сложить калории сырых продуктов из рецепта, итоговая цифра будет в корне неверной. Нужно применять специальные формулы и коэффициенты потерь для каждого вида обработки: жарка, варка, запекание.

Большинство заведений используют для подсчёта системы автоматизации, например iiko, r_keeper или QuickResto. В программу вносят продукты и указывают метод их обработки, а затем алгоритм сам пересчитывает вес и выдаёт готовые значения КБЖУ.

Откуда можно и нельзя брать БЖУ для расчёта калорийности

Чтобы расчёты были точными, нужно опираться на проверенные источники данных.

1. Официальные справочники. Классический вариант — таблицы химического состава продуктов под редакцией И.М. Скурихина. 

2. Данные от производства. Если вы закупаете готовые соусы, полуфабрикаты или специфические продукты у поставщиков, их пищевая ценность уже указана на заводской упаковке. Эти цифры нужно включать в технологические карты.

3. Лабораторные исследования. Самый точный, но дорогой метод. Блюдо отдают на экспертизу, где химики рассчитывают количество элементов. В 2026 году Роспотребнадзор обновил методические рекомендации по лабораторному контролю пищевой ценности.

4. Базы данных в системах автоматизации. Современные программы для ресторанов уже содержат встроенные справочники продуктов с предзаполненными показателями.

Брать цифры из случайных статей в интернете или из фитнес-приложений нельзя — они часто содержат ошибки и не учитывают нормы ГОСТов.

Какая погрешность КБЖУ разрешается в ресторане

Даже при идеальных расчётах калораж на тарелке может отличаться от цифр в меню. Исследования показывают, что часто фактическая энергетическая ценность ресторанной еды превышает заявленную в два раза.

Причины кроются в человеческом факторе. Например, повар налил чуть больше масла при жарке или кусок мяса оказался жирнее обычного.

Поэтому расчётное КБЖУ всегда имеет погрешность. Однако это не освобождает ресторан от обязанности стремиться к максимальному соответствию технологической карте. Обычно отклонение допускается до 5%.

Штрафы для кафе и ресторанов за нарушение прав потребителя

Если заведение игнорирует правила и не предоставляет гостям информацию о составе пищи, это считается нарушением прав потребителя. Проверяющие органы могут выписать за это штраф.

За отсутствие нужной информации индивидуального предпринимателя оштрафуют на сумму от 500 до 1 000 ₽, а компанию — от 5 000 до 10 000 ₽. Регулируется ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ.

Если же цифры в меню есть, но они кардинально расходятся с реальностью, например вместо диетического салата принесли блюдо, залитое майонезом, это расценивается как обман потребителя. Здесь штрафы серьёзнее: для ИП — от 12 000 до 20 000 ₽, для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 ₽. Регулируется ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ.

Вопросы по теме

Должно ли быть КБЖУ блюд в основном меню?

Закон не обязывает указывать КБЖУ именно в меню. Вы можете вынести эту информацию в отдельный прейскурант или папку. Данные можно предоставить по требованию гостя.

Есть ли допустимая погрешность калорийности?

Да, отклонения неизбежны из-за природной неоднородности продуктов. В мировой практике допустимой считается разница в пределах 20% между заявленными и фактическими показателями.

Как часто рестораны должны обновлять информацию о КБЖУ?

Данные нужно пересчитывать каждый раз, когда меняется технологическая карта блюда. Если шеф-повар решил заменить один соус на другой или изменил вес гарнира, новые цифры должны сразу же появиться в информационных материалах для гостей. Чтобы быстро вносить изменения, заведения часто выбирают формат онлайн-меню.

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