Как выбрать банк для эквайринга: на что обращать внимание малому бизнесу

Зачем бизнесу нужен эквайринг
Доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 88% в 2025 году. Чтобы принимать оплату через терминал, в интернете или по QR-коду, предпринимателю надо подключить эквайринг.
По ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1991 №2300-1 «О защите прав потребителей» бизнес с выручкой более 20 млн ₽ за предыдущий год должен обеспечить возможность безналичной оплаты национальными платёжными инструментами. При этом для торговой точки с годовой выручкой менее 5 млн ₽ предусмотрено исключение.
На практике эквайринг подключает большинство предпринимателей, которые работают с товарами и услугами. На это есть несколько причин:
— Клиенту удобно расплатиться с продавцом, а продавцу принять платёж. Расчёт по эквайрингу занимает несколько секунд.
— Меньше налички в кассе, а значит, ниже расходы на инкассацию, меньше ошибок при сдаче.
— Деньги за вычетом комиссии зачисляются на счёт автоматически после подтверждения банком.
Чтобы было удобнее разобраться, какой эквайринг выгоднее, мы собрали отдельную таблицу.
|Вид
|Для кого
|Ориентировочная
комиссия, %
|СБП по QR-коду
|Офлайн и онлайн
|0,4–0,7
|Торговый (POS)
|Магазины и офлайн-точки
|1,3–2,5
|Мобильный
|Курьеры, выездная торговля
|1,6–2,8
|Интернет-эквайринг
|Сайты и приложения
|1,8–3,5
Какой банк выбрать для эквайринга: главные критерии
Комиссии и тарифы
Стоимость эквайринга складывается из комиссии банка, НДС и условий договора. Поэтому надо смотреть не только на ставку тарифа.
Проверяйте минимальный платёж. Например, если в договоре прописана комиссия 1%, но не менее 3 000 ₽ в месяц, при небольшом обороте это будет невыгодно. Поэтому самый дешёвый эквайринг для ИП не всегда тот, у которого ниже процент. Сравните комиссию при вашем обороте с минимальным платежом.
Учитывайте, что с 2026 года услуги торгового эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. При сравнении предложений уточняйте, включён ли налог в указанную банком комиссию или начисляется сверх неё. Например, если ставка 1,8% указана без НДС и налог начисляется сверху, итоговая стоимость составит около 2,2%. Комиссия по эквайрингу в Точка Банке указана уже с учётом НДС, поэтому после подключения не будет сюрпризов и сложностей с учётом.
Условия договора
Внимательно прочитайте договор и не стесняйтесь задавать вопросы. Обращайте внимание на пункты, в которых может прятаться скрытая переплата.
— Повышенная комиссия за бесплатный терминал. Нулевая аренда часто компенсируется высокой ставкой. Например, при обороте 600 000 ₽ в месяц ставка 1,5% с арендой терминала за 1 500 ₽ выгоднее, чем бесплатный терминал со ставкой 2,5%.
— Срок зачисления денег. У разных банков и способов оплаты он отличается: деньги могут поступать сразу, на следующий день или позднее. Проверьте сроки в тарифе и уточните, нужно ли отдельно платить за ускоренное зачисление.
— Замена и ремонт оборудования. Уточните в договоре, оплачивается ли выезд мастера и за сколько дней привезут замену. Если терминал сломается перед выходными, долгая замена может привести к потере продаж.
— MCC-код бизнеса. От этого кода может зависеть тариф, поэтому проверьте, правильно ли банк определил категорию вашего бизнеса.
Техническая поддержка и интеграция
Заранее проверьте три вещи:
— скорость техподдержки;
— интеграцию терминала с вашей кассой и товароучётной системой;
— удобство личного кабинета — операции, выписки и отмена платежей должны быть доступны без звонка в банк.
Для интернет-эквайринга проверьте, есть ли готовый платёжный модуль для вашей CMS или другой платформы, на которой работает сайт. Иначе может потребоваться отдельная интеграция.
Репутация банка и отзывы клиентов
Смотрите не на общие отзывы, а на то, как банк действует при проблемах: сколько занимает проверка спорных операций, какие документы потребуются и как быстро восстанавливают работу терминала. Если в поддержке работают люди, а не роботы, решение всех вопросов будет быстрее.
Также уточните, какие сферы бизнеса банк считает рискованными и что происходит при росте числа возвратов или оспариваний. У разных банков требования отличаются, поэтому отказ одного банка не означает отказ всех.
Дополнительные услуги и возможности
Уточните, входят ли в цену аналитика по оплатам и терминалам, автоматическая выписка и сверка, смс-уведомления или другие уведомления об операциях, — некоторые банки предоставляют их бесплатно.
Также проверьте, как оформляются возвраты и когда деньги возвращаются клиенту. Кешбэк-программы банка покупателя на вашу комиссию не влияют, но могут стимулировать клиентов чаще оплачивать покупки картой.
Как сэкономить на эквайринге
Снизить расходы можно несколькими способами:
- Подобрать тариф под свой реальный оборот, а не ориентироваться только на минимальную ставку.
- Использовать СБП с комиссией 0,4–0,7%. К тому же такие платежи не облагаются НДС.
- Сравнить условия эквайринга в своём банке и у других банков.
- Уточнить, есть ли специальные ставки для вашей сферы и MCC-кода.
- Учитывать стоимость аренды или покупки терминала и другие дополнительные платежи.
- Следить за акциями и временными предложениями банков.
Стоит ли выбирать самый дешёвый эквайринг
Низкая ставка ещё не означает, что эквайринг окажется самым выгодным. На итоговые расходы влияют минимальный платёж, аренда или покупка терминала, дополнительные услуги и условия зачисления денег. Поэтому сравнивать предложения банков лучше по полной стоимости при вашем обороте, а не только по проценту комиссии.