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Эквайринг
Эквайринг

Как выбрать банк для эквайринга: на что обращать внимание малому бизнесу

88% покупок в России оплачивают безналично. Если принимаете только наличку, упускаете клиентов с оплатой по картам и QR-кодам. Эквайринг помогает вам удобно принимать платежи, а покупателям — платить привычным способом.


Точка Банк составил шпаргалку: на что обратить внимание в договоре с банком и как сэкономить на комиссии. А ещё как получить бесплатную доставку и настройку терминала, услугу регистрации в процессинговом центре, загрузку ключей и лицензий.

10.09.2026
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36

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Авторы

Коротко
Эквайринг с самой низкой комиссией не всегда самый дешёвый. При выборе банка учитывайте несколько нюансов.
— В договоре проверьте минимальный платёж. Например, в нём может быть условие: комиссия — 1%, но не менее 3 000 ₽ в месяц. При небольших оборотах это невыгодно.
— Убедитесь, что нет скрытых переплат за бесплатный терминал.
— Узнайте, нужно ли дополнительно платить за ускоренное зачисление денег.
— Поинтересуйтесь условиями замены оборудования.
— Заранее проверьте скорость поддержки, возможность интеграции с кассой и товароучётной системой, удобство личного кабинета и наличие готовых модулей для вашей CMS.
Важно подобрать тариф под реальный оборот, а для экономии на комиссии можно принимать оплату по СБП и цифровыми рублями.

Зачем бизнесу нужен эквайринг

Доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 88% в 2025 году. Чтобы принимать оплату через терминал, в интернете или по QR-коду, предпринимателю надо подключить эквайринг. 

По ст. 16.1 Закона РФ от 07.02.1991 №2300-1 «О защите прав потребителей» бизнес с выручкой более 20 млн ₽ за предыдущий год должен обеспечить возможность безналичной оплаты национальными платёжными инструментами. При этом для торговой точки с годовой выручкой менее 5 млн ₽ предусмотрено исключение. 

На практике эквайринг подключает большинство предпринимателей, которые работают с товарами и услугами. На это есть несколько причин: 

— Клиенту удобно расплатиться с продавцом, а продавцу принять платёж. Расчёт по эквайрингу занимает несколько секунд. 

— Меньше налички в кассе, а значит, ниже расходы на инкассацию, меньше ошибок при сдаче.

— Деньги за вычетом комиссии зачисляются на счёт автоматически после подтверждения банком.

Чтобы было удобнее разобраться, какой эквайринг выгоднее, мы собрали отдельную таблицу.

ВидДля когоОриентировочная
комиссия, %

СБП по QR-кодуОфлайн и онлайн0,4–0,7
Торговый (POS)Магазины и офлайн-точки1,3–2,5
МобильныйКурьеры, выездная торговля1,6–2,8
Интернет-эквайрингСайты и приложения1,8–3,5

Комментарий эксперта

В Точка Банке и торговый, и интернет‑эквайринг позволяют принимать оплату по картам и через QR‑коды. Оплата через QR‑коды дешевле эквайринга, поэтому вы можете сэкономить на комиссии.


Также в Точка Банке можно подключить только приём платежей через QR‑коды, не подключая эквайринг. С 1 сентября 2026 года появилась возможность принимать оплату ещё и через цифровой рубль. До конца 2026 года комиссии за приём платежей в цифровых рублях нет, а с 1 января она составит 0,3% и будет даже ниже комиссии за СБП.

Анатолий СемененкоАнатолий Семененко
Анатолий СемененкоЭксперт по эквайрингу

Какой банк выбрать для эквайринга: главные критерии

Комиссии и тарифы

Стоимость эквайринга складывается из комиссии банка, НДС и условий договора. Поэтому надо смотреть не только на ставку тарифа. 

Проверяйте минимальный платёж. Например, если в договоре прописана комиссия 1%, но не менее 3 000 ₽ в месяц, при небольшом обороте это будет невыгодно. Поэтому самый дешёвый эквайринг для ИП не всегда тот, у которого ниже процент. Сравните комиссию при вашем обороте с минимальным платежом. 

Учитывайте, что с 2026 года услуги торгового эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. При сравнении предложений уточняйте, включён ли налог в указанную банком комиссию или начисляется сверх неё. Например, если ставка 1,8% указана без НДС и налог начисляется сверху, итоговая стоимость составит около 2,2%. Комиссия по эквайрингу в Точка Банке указана уже с учётом НДС, поэтому после подключения не будет сюрпризов и сложностей с учётом.

Эквайринг в Точка Банк — от 0,4% в зависимости от тарифа и вида бизнеса
Зачисление от 15 секунд, даже в праздники и выходные. На любом тарифе бесплатная доставка и настройка терминала, услуга регистрации в процессинговом центре, загрузка ключей и лицензий.

Условия договора

Внимательно прочитайте договор и не стесняйтесь задавать вопросы. Обращайте внимание на пункты, в которых может прятаться скрытая переплата. 

— Повышенная комиссия за бесплатный терминал. Нулевая аренда часто компенсируется высокой ставкой. Например, при обороте 600 000 ₽ в месяц ставка 1,5% с арендой терминала за 1 500 ₽ выгоднее, чем бесплатный терминал со ставкой 2,5%.

— Срок зачисления денег. У разных банков и способов оплаты он отличается: деньги могут поступать сразу, на следующий день или позднее. Проверьте сроки в тарифе и уточните, нужно ли отдельно платить за ускоренное зачисление.

— Замена и ремонт оборудования. Уточните в договоре, оплачивается ли выезд мастера и за сколько дней привезут замену. Если терминал сломается перед выходными, долгая замена может привести к потере продаж.

— MCC-код бизнеса. От этого кода может зависеть тариф, поэтому проверьте, правильно ли банк определил категорию вашего бизнеса.

Техническая поддержка и интеграция

Заранее проверьте три вещи:

— скорость техподдержки;

— интеграцию терминала с вашей кассой и товароучётной системой;

— удобство личного кабинета — операции, выписки и отмена платежей должны быть доступны без звонка в банк.

Для интернет-эквайринга проверьте, есть ли готовый платёжный модуль для вашей CMS или другой платформы, на которой работает сайт. Иначе может потребоваться отдельная интеграция.

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Репутация банка и отзывы клиентов

Смотрите не на общие отзывы, а на то, как банк действует при проблемах: сколько занимает проверка спорных операций, какие документы потребуются и как быстро восстанавливают работу терминала. Если в поддержке работают люди, а не роботы, решение всех вопросов будет быстрее. 

Также уточните, какие сферы бизнеса банк считает рискованными и что происходит при росте числа возвратов или оспариваний. У разных банков требования отличаются, поэтому отказ одного банка не означает отказ всех.

Дополнительные услуги и возможности

Уточните, входят ли в цену аналитика по оплатам и терминалам, автоматическая выписка и сверка, смс-уведомления или другие уведомления об операциях, — некоторые банки предоставляют их бесплатно.

Также проверьте, как оформляются возвраты и когда деньги возвращаются клиенту. Кешбэк-программы банка покупателя на вашу комиссию не влияют, но могут стимулировать клиентов чаще оплачивать покупки картой.

Как сэкономить на эквайринге

Снизить расходы можно несколькими способами:

  1. Подобрать тариф под свой реальный оборот, а не ориентироваться только на минимальную ставку. 
  2. Использовать СБП с  комиссией 0,4–0,7%. К тому же такие платежи не облагаются НДС.
  3. Сравнить условия эквайринга в своём банке и у других банков.
  4. Уточнить, есть ли специальные ставки для вашей сферы и MCC-кода. 
  5. Учитывать стоимость аренды или покупки терминала и другие дополнительные платежи. 
  6. Следить за акциями и временными предложениями банков.
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Стоит ли выбирать самый дешёвый эквайринг

Низкая ставка ещё не означает, что эквайринг окажется самым выгодным. На итоговые расходы влияют минимальный платёж, аренда или покупка терминала, дополнительные услуги и условия зачисления денег. Поэтому сравнивать предложения банков лучше по полной стоимости при вашем обороте, а не только по проценту комиссии.

Вопросы по теме

Как быстро подключить эквайринг?

Срок зависит от банка и вида эквайринга. Интернет-эквайринг или СБП могут подключаться без физического терминала, а для торгового эквайринга потребуется время на настройку и доставку оборудования. Точный срок лучше уточнить у банка перед подключением.

Какие документы нужны для подключения эквайринга?

Банк может запросить паспорт ИП или руководителя, регистрационные данные бизнеса, реквизиты счёта, сведения о торговой точке, а для интернет-эквайринга — ещё информацию о сайте и условиях оплаты и возврата.

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Как выбрать банк для эквайринга, какой эквайринг выгоднее — Точка Банк