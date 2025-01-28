Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Эквайринг
  4. Как зарегистрировать в налоговой онлайн-кассу: пошаговая инструкция
Эквайринг
Эквайринг

Как зарегистрировать в налоговой онлайн-кассу: пошаговая инструкция

Точка Банк даёт пошаговую инструкцию, как правильно собрать и подать документы, чтобы избежать ошибок.

28.01.2025
16 699
16 699

Не хотите возиться с регистрацией онлайн‑кассы? Бесплатно зарегистрируем её за вас

Касса + фискальный накопитель + договор с ОФД + регистрация в ФНС — всё в одном комплекте от 23 000 ₽. — Подготовим и зарегистрируем кассу за 1 день — Без КЭП и поездок в налоговую. — Доставим до двери бесплатно.
Подобрать кассу

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Не хотите возиться с регистрацией онлайн‑кассы? Бесплатно зарегистрируем её за вас

Касса + фискальный накопитель + договор с ОФД + регистрация в ФНС — всё в одном комплекте от 23 000 ₽. — Подготовим и зарегистрируем кассу за 1 день — Без КЭП и поездок в налоговую. — Доставим до двери бесплатно.
Подобрать кассу

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Онлайн-касса должна быть почти у всех организаций и ИП. Исключение — продавцы мороженого в киоске, кваса из бочки, мастера по ремонту обуви, изготовлению ключей и некоторые другие категории.

Если фирма всё-таки обязана иметь контрольно-кассовую технику (ККТ), важно разобраться, как зарегистрировать кассу в налоговой. 

Что такое онлайн-касса

Онлайн-касса — устройство, которое фиксирует расчёты с покупателями, формирует чеки и отправляет информацию о продажах ОФД (оператору фискальных данных). Устройство помогает предпринимателям:

  • соответствовать требованиям налогового законодательства;
  • вести прозрачные расчёты;
  • работать легально и без штафов.

Онлайн-касса чаще всего нужна тем, кто работает в сфере розничной торговли, услуг или общепита, а также использует торговый эквайринг.

Как подготовиться к регистрации

Если ваш бизнес по закону должен работать с онлайн-кассой, её обязательно надо зарегистрировать. Если этого не сделать, устройство не сможет передавать информацию о финансовых операциях в ФНС, и налоговая оштрафует за неприменение онлайн-кассы. 

Выберите модель онлайн-кассы

Есть разные модели онлайн-касс для различных условий.

  • Стационарные онлайн-кассы: для использования на одном постоянном месте. Например, в магазинах и торговых центрах. 
  • Мобильные онлайн-кассы: для портативного применения со встроенным аккумулятором. Используются в сфере услуг, курьерских службах, доставке еды и выездной торговле.
  • POS-системы: для торговых точек с большим количеством покупателей. 
  • Облачные кассы: для тех, кто не контактирует с покупателем в момент приёма платежа. Используются в интернет-магазинах, вендинговых аппаратах, для услуг на выезде.

При покупке аппарата проверьте наличие пломб, заводского номера, техпаспорта. 

При выборе кассы надо исходить из потребностей предпринимателя. Если у него продуктовый магазин с частыми продажами, важна высокая скорость обслуживания. Тут подойдёт фискальный регистратор, например «Атол». Он формирует чеки под управлением компьютера, на котором работает какое-нибудь кассовое ПО.ᅠ 


Если товары продаются не так часто или у человека бизнес с развозом, можно приобрести смарт-терминал. Например, «Эвотор 6» — это касса с уже встроенным эквайрингом и лазерным сканером. Она помогает сэкономить на терминале эквайринга и 2D-сканере для маркировки.

Дмитрий Фадеевэксперт по онлайн-кассам

Требования к ККТ закреплены в № 54-ФЗ. Проверьте выбранную модель, убедитесь, что она входит в реестр ККТ. 

Купите фискальный накопитель  

Фискальный накопитель (ФН) в онлайн-кассе записывает, шифрует и хранит данные о кассовых операциях. ОФД проверяет их и передаёт в ФНС. 

Накопитель служит 13, 15 или 36 месяцев в зависимости от модели и вида предпринимательской деятельности. Как только заканчивается этот период — накопитель блокируется. Также его надо менять при заполнении памяти, поломке или неисправности.

Предприниматель подключается к ОФД на срок работы фискального накопителя. Удобно одновременно купить ФН и подключить ОФД. Тогда их период действия начнётся и закончится в один день, а значит — простоев не возникнет.

Дарья Щениковаэксперт по онлайн-кассам

3. Заключите договор с ОФД.

Оператор принимает, обрабатывает и направляет информацию с кассового оборудования в ФНС. ОФД можно выбрать только из числа компаний, которые входят в реестр.

Реестр операторов

Чтобы получать безналичную оплату через онлайн-кассу, подключите торговый эквайринг от Точки. С услугой «Онлайн-зачисление» средства поступят на счёт продавца через час в любой день недели, в том числе в праздники и выходные.

Проверьте адрес

Место расположения бизнеса должно быть зафиксировано в ФИАС — Федеральной информационной адресной системе. Если адреса нет, его надо добавить в ГАР — государственный адресный реестр. 

Пошаговая инструкция по регистрации кассового аппарата на сайте ФНС

Регистрация ККТ проходит в три этапа:

  1. Внесение информации о технике и пользователе.
  2. Присвоение уникального регистрационного номера.
  3. Выдача карточки с номером.

Чтобы зарегистрировать кассу, понадобится квалифицированная электронная подпись — КЭП. Она нужна для подписи документов. Получить её можно лично в налоговой, в её доверенных лицах или в аккредитованном удостоверяющем центре.

Как зарегистрировать кассу онлайн

Шаг 1. Зайдите на сайт ФНС.

На сайте ФНС зарегистрируйтесь в личном кабинете как ИП или юрлицо. Если учётной записи ещё нет, нужно её завести.

Как зарегистрировать в налоговой онлайн-кассу: личный кабинет ФНС

Выберите раздел «Услуги. Сервисы», затем перейдите в «Мои кассы»

Регистрация новой кассы: кнопка «Зарегистрировать ККТ»

Здесь будут сведения о всех зарегистрированных ККТ. Для постановки на учёт новой кассы перейдите в раздел «Зарегистрировать ККТ» (в правом верхнем углу)

Шаг 2. Заполните заявление. 

Всплывающее окно «Зарегистрировать ККТ»

Система предложит заполнить заявление вручную или загрузить файл

Рассмотрим вариант с ручным заполнением бланка.

Личный кабинет ИП: заявление о регистрации ККТ

Введите адрес места установки аппарата, модели ККТ и ФН, сведения о ККТ и ОФД. Обязательно нужно привязывать ККТ к конкретному адресу

Сведения о ККТ в личном кабинете ИП

Сведения о ККТ — это данные о том, как и для чего будет использоваться касса, например для продажи маркированных товаров

В списке сведений можно выбрать несколько вариантов. Если пропустите какой-то пункт, нужно проходить перерегистрацию, чтобы добавить его.

Следующим действием выберите ОФД.

Выбор ОФД при регистрации новой кассы

Выбрать ОФД можно только из имеющегося списка

Проверьте все заполненные поля. Иногда опечатки или неточности влияют на срок регистрации. 

Шаг 3. Подпишите и отправьте заявление.

Подписание заявления о регистрации новой онлайн-кассы в налоговой

Система сама сформирует заявление, предложит подписать его и отправить

Статус заявления о регистрации кассы в налоговой

Периодически проверяйте статус заявления в личном кабинете, так как могут поступить запросы ФНС, например об уточнении номера аппарата или накопителя

Шаг 4. Получите регистрационный номер.

ФНС сверит сведения из заявки с государственными реестрами. Если всё верно, присвоит онлайн-кассе регистрационный номер. 

Уведомление о присвоении регистрационного номера контрольно-кассовой технике

В уведомлении указан номер, который нужно использовать для фискализации ККТ

Шаг 5. Пройдите фискализацию.

Фискализацию можно пройти на любом устройстве с подключённым принтером чеков. Выполните три действия:

  • Введите регистрационные данные в кассовый аппарат. Будьте внимательны, так как при введении неправильного номера фискальный накопитель блокируется.  
  • Дождитесь распечатки чека с параметрами фискализации. Это десять цифр, которые нужно ввести на сайте ФНС в поле «Отчёт о регистрации ККТ», строка «Фискальный признак». В строке «Дата, время получения фискального признака» укажите номер и дату фискального документа. 
  • Нажмите «Подписать и отправить». В ЛК появится карточка регистрации ККТ.
Карточка регистрации контрольно-кассовой техники

Дата регистрации ККТ — день формирования карточки

После получения карточки настройте передачу данных в ОФД для биллинга. Войдите в личный кабинет на сайте ОФД, найдите раздел «Подключение ККТ к ЛКК». В завершение введите информацию из карточки и сохраните изменения.

Как зарегистрировать кассу офлайн

Лично или через представителя передайте заявление в любое отделение ФНС. 

Срок рассмотрения документов и оформления ККТ — пять рабочих дней. 

Какие ошибки можно допустить при регистрации ККТ

Иногда предприниматели совершают ошибки ещё на этапе регистрации. Мы собрали наиболее распространённые — почитайте о них, чтобы не повторить. 

  • Неправильные или неполные сведения о предприятии, модели онлайн-кассы или ОФД. Проверяйте всё перед отправкой. 
  • Пропуск сроков. Фискализацию кассы и отчёт о регистрации ККТ в ФНС России нужно провести в течение 24 часов после получения номера. Если не соблюсти сроки, придётся получать новый номер. 
  • Частая перерегистрация ККТ. При изменениях в регистрационной карточке требуется перерегистрация. Перерегистрировать онлайн-кассу без замены ФН не более 12 раз. Затем понадобится новый накопитель.

Отдельно мы собрали список ошибок, за которые могут оштрафовать уже во время работы с онлайн-кассой. 

При покупке онлайн‑кассы в Точка Банке вы получите настроенное и зарегистрированное в ФНС устройство. Регистрация пройдёт с первого раза и без ошибок.

Как снять онлайн-кассу с учёта

Чтобы снять онлайн-кассу с учёта, нужно сформировать заявление и подать его в ФНС. Это можно сделать в бумажном формате, через ЛК налоговой или ОФД. 

Процедура включает несколько шагов:

  1. Подготовьте кассу. Завершите все расчёты, сформируйте итоговый отчёт и убедитесь, что данные переданы ОФД.
  2. Сформируйте заявление. В ЛК налогоплательщика заполните заявление о снятии кассы с учёта. Укажите причину (например, замена оборудования, прекращение деятельности).
  3. Отправьте данные в налоговую. После снятия кассы с учёта сформируйте отчёт о закрытии ФН и отправьте его в налоговую через личный кабинет.
  4. Проверьте завершение процедуры. Убедитесь, что касса удалена из реестра налоговой. Это можно сделать через личный кабинет или запросив подтверждающий документ.

Также нужно сформировать отчёт о закрытии ФН. Информация для этого отчёта формируется в ККТ — процесс зависит от аппарата. Отчёт подают в налоговую вместе с заявкой. После того как инспекция получит документы и проверит их, она сформирует и отправит заявителю специальную карточку. 

Снимать кассу с учёта — это обязанность владельца бизнеса. Если не снять её вовремя, налоговая оштрафует за нарушение порядка или сроков.  

Размер штрафа:

  • Для ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей.
  • Для компаний — штраф от 5 000 до 10 000 рублей.

Чтобы избежать дополнительных расходов и проблем с налоговой, важно следить за сроками и правильно оформлять документы.

Образец заявления по форме 1110061

Заявление по форме 1110061 — ключевой документ для регистрации или снятия с учёта онлайн-кассы. В нём — всё об устройстве, владельце и его деятельности.

Что включает заявление:

1. Данные налогоплательщика:

  • ИНН, КПП (для юридических лиц).
  • Полное наименование или ФИО.

2. Информацию об онлайн-кассе:

  • Заводской номер ККТ.
  • Модель устройства.
  • Характеристики ФН.
  • ОФД, к которому будет подключена касса.

3. Место установки кассы:

  • Адрес, где будет использоваться касса.
  • Указание на возможность использования в автономном режиме (например, для курьеров).

4. Тип заявления:

  • Регистрация.
  • Перерегистрация (в случае замены фискального накопителя).
  • Снятие с учёта.

Как заполнить заявление:

  1. Используйте электронный вариант, чтобы избежать ошибок.
  2. Заполняйте документ разборчиво, чётко и без сокращений.
  3. Проверяйте информацию перед отправкой.

Скачайте и заполните заявление по кнопке «Скачать» ниже. Заполненное заявление подаётся через личный кабинет налогоплательщика или лично в отделении налоговой. 

Заявление по форме 1110061

Вопросы по теме

Можно ли подключить эквайринг при покупке онлайн-кассы?

Да, при покупке онлайн-кассы можно сразу подключить торговый эквайринг Точки. Клиенты смогут оплачивать покупки товаров и услуг картой или по QR-коду.

Подключить онлайн-кассу с эквайрингом

Что делать, если возникли проблемы с регистрацией ККТ?

Если вы столкнулись с техническими трудностями:

  1. Проверьте все документы — убедитесь, что всё заполнено правильно.
  2. Свяжитесь с технической поддержкой — позвоните или напишите в службу поддержки ФНС или поставщику ККТ.
  3. Обратитесь за юридической помощью — если ситуация сложная, проконсультируйтесь с юристом.

Можно ли использовать старый ФН с новой кассой?

Нет, если вы уже регистрировали кассу с фискальным накопителем в ФНС, использовать чип повторно не получится.

Какие штрафы могут быть за отсутствие регистрации?

Если касса не зарегистрирована, бизнесу грозят штрафы:

  • Для индивидуальных предпринимателей — от 10 000 до 30 000 рублей.
  • Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Сколько времени занимает регистрация онлайн-кассы?

Процедура регистрации занимает до 5 рабочих дней. При использовании личного кабинета налогоплательщика процесс может занять несколько часов, если всё указано корректно.

Какие документы нужны для регистрации онлайн-кассы?

Для регистрации онлайн-кассы понадобится заявление о регистрации ККТ — официальный бланк с информацией о кассе по форме КНД-1110061.

Документы для регистрации кассы через ЛК ФНС:

  • КЭП.
  • Паспорт кассы.
  • Паспорт ФН.
  • Договор с ОФД.

Документы для регистрации кассы лично: 

  • Паспорт кассы.
  • Паспорт ФН.
  • Договор с ОФД.
  • Заявление на регистрацию кассы.

Другие статьи по теме

15 ИЮЛЯ 2026
1741
Ульяна Гром
Как поменять фискальный накопитель в кассе
15 АПРЕЛЯ 2023
10 671
Лена Тарасова
Как сделать отчет по эквайрингу

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка