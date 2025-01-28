Как зарегистрировать в налоговой онлайн-кассу: пошаговая инструкция

При выборе кассы надо исходить из потребностей предпринимателя. Если у него продуктовый магазин с частыми продажами, важна высокая скорость обслуживания. Тут подойдёт фискальный регистратор, например «Атол». Он формирует чеки под управлением компьютера, на котором работает какое-нибудь кассовое ПО.ᅠ





Если товары продаются не так часто или у человека бизнес с развозом, можно приобрести смарт-терминал. Например, «Эвотор 6» — это касса с уже встроенным эквайрингом и лазерным сканером. Она помогает сэкономить на терминале эквайринга и 2D-сканере для маркировки.