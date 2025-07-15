Кассы самообслуживания: всё, что нужно знать бизнесу

Длинные очереди, возвраты из-за расхождения стоимости на ценнике и в чеке… Неудивительно, что клиенты предпочитают кассы самообслуживания — терминалы, где они могут сами пробить свои товары, увидеть цену и расплатиться. Поэтому в каждом супермаркете, крупной точке фастфуда стоят такие КСО.

Что такое кассы самообслуживания

Касса самообслуживания — устройство, на котором покупатели могут сами сканировать штриходы товаров и оплачивать покупки. Кассир для этого не нужен. КСО, или SCO, как называют аппарат за границей, — автоматизированное устройство со сканером, терминалом оплаты и весами.

В России КСО популярны у покупателей по нескольким причинам:

Скорость обслуживания. Не нужно стоять в очереди, ждать, пока кассир обслужит предыдущего клиента.

Конфиденциальность. Никто не смотрит на товары покупателя, а некоторым людям важно, чтобы другие не обращали на них внимание.

Социальная дистанция. Не нужно общаться с кассиром и другими покупателями.

Контроль за чеком . Все товары отражаются на экране сразу после того, как покупатель пробивает их. Если цена за позицию не устроит, можно на месте убрать товар. Кассир на кассе обычно говорит итоговую цену после того, как пробьёт все позиции, и для корректировки нужно будет время.

Как работает касса самообслуживания

КСО состоит из тех же элементов, что и обычная касса, за которой сидит кассир. Основные элементы:

Сенсорный монитор, через который покупатель и сотрудник магазина управляют кассой самообслуживания. На экране отображается вся информация об отсканированных товарах.

Сканеры штрихкодов: стационарный и ручной. Они считывают двухмерные коды и QR-коды с упаковок товаров.

Весы для взвешивания товаров.

Фискальный накопитель . Это устройство хранит и передаёт информацию о денежных расчётах, прошедших через КСО.

POS-терминал , принимающий безналичную оплату.

Устройство для приёма и выдачи монет и банкнот.

Голосовое устройство с подсказками.

Стойки для упаковки или пакетов.

Теперь разберём, как работает касса самообслуживания. Алгоритм работы:

Покупатель сканирует штрихкоды товаров через сканер кассы самообслуживания. Покупатель ставит отсканированные товары на платформу. Если их туда не поместить, то КСО предупредит об этом. Если товар нужно взвесить, то покупатель кладёт его на весовую платформу, на экране выбирает нужную позицию. После сканирования на экране появляется общая сумма за все позиции и за каждую отдельно. КСО предлагает купить пакет, варианты оплаты, бонусы. Покупатель оплачивает товары, получает бумажный или электронный чек на e-mail.

Чем кассы самообслуживания помогают бизнесу

Преимущества КСО для бизнеса:

уменьшают очереди;

сокращают место — КСО как минимум в два раза меньше обычной кассы;

сокращают затраты на персонал;

допродают товары;

повышают удобство магазина.

В гипермаркетах бывают длинные очереди, особенно перед выходными и во время праздников. Кассы самообслуживания увеличивают проходимость покупателей и снижают нагрузку на кассиров. Кто-то останется в живой очереди на обычной кассе, а кто-то пойдёт на КСО. Касса самообслуживания может сыграть важную роль при выборе магазина. Если человек знает, что ему не придётся стоять долго в очереди, то он может выбрать точку с КСО.

Если у магазина есть зона для кассы самообслуживания, то ему не нужно держать большой штат кассиров, сотрудники выполняют другую работу. Бизнес сэкономит деньги на их зарплате, взносах в фонды, больничных и т.п. Один сотрудник может следить за несколькими кассами самообслуживания: отменять товары, пробивать алкоголь, помогать с оплатой.

Кассы самообслуживания часто оборудуют полками с мелкими товарами (жвачками, шоколадками, газированной водой). Некоторые клиенты покупают их, находясь в зоне КСО. Это увеличивает допродажи магазина.

Некоторые покупатели не очень любят контактировать с другими людьми. Поэтому они охотнее выберут кассу самообслуживания даже в том случае, когда кассир свободный. К тому же КСО занимает в несколько раз меньше места, чем обычная касса. Ещё у кассира не исключены человеческие ошибки, а у КСО всё автоматизировано.

Возможные риски использования КСО для бизнеса

Внедрение касс самообслуживания влечёт некоторые риски для бизнеса. Среди них:

Дополнительные сложности с наличными. Если большую часть клиентов составляют покупатели, которые расплачиваются только наличными деньгами, то придётся ставить КСО с возможностью приёма банкнот и монет. Иначе можно потерять клиентов.

Человеческий фактор. Пожилые предпочитают рассчитываться за покупки с кассиром и ради этого готовы простоять в очереди, но в зону КСО ни ногой. Кассу самообслуживания можно обмануть. Например, пробить весовой товар по меньшей цене. И кассир, следящий за зоной КСО, не всегда может это обнаружить.

Периодичность обслуживания. Кассовый аппарат самообслуживания — сложная техника со своим ПО, которое может выходить из строя. ПО нужно обновлять, фискальный накопитель менять, а КСО чинить, если она сломается.

Сбои в работе. Штрихкод на товаре может стереться или промокнуть, и терминал его не считает. На обычной кассе кассир введёт код вручную, на КСО покупателю ради этого придётся ждать помощи сотрудника магазина.

Виды касс самообслуживания

Бизнес может установить напольные или настольные КСО.

Напольные

Единый большой комплекс со всеми элементами: онлайн кассой с эквайрингом, сканером, принтером и т.п. Отличаются большим сенсорным экраном. Обычно их дополняют полками для допродаж и корзин с сумками.

Такие КСО вы можете встретить в крупных торговых сетях: «Магните», «Пятёрочке», «Ашане» и т.п. Напольные КСО стоят от 250 000 руб., и их покупку могут позволить только большие ритейлы.

Настольные

Устанавливаются на кассовых стойках или тумбах. Они состоят из отдельных элементов, которые бизнес может устанавливать на своё усмотрение. Например, ручной сканер штрихов или электронные весы. Такие кассы не требуют много места, им не нужна большая зона самообслуживания. Стоимость настольных КСО в среднем начинается от 100 000 руб.

На что обратить внимание при подключении КСО

От касс самообслуживания будет польза, если бизнес сможет правильно их настроить и установить в нужном месте. Самостоятельно обучить персонал работе с новыми аппаратами, подключить их к бухгалтерии, настроить терминал, сканер и другие дополнительные приборы довольно сложно. Лучше обратиться в специальную компанию, которая занимается подключением, обслуживанием и ремонтом КСО.

Вся техника должна входить в реестр онлайн-касс и фискальных накопителей на сайте ФНС. Если она не зарегистрирована в налоговой, то пользоваться ей нельзя.

После покупки к кассе нужно подключить эквайринг, чтобы покупатели могли расплачиваться безналичным способом. Чтобы повысить продажи недорогих товаров, в зоне самообслуживания можно поставить полки с шоколадными батончиками, жвачками.

Как выбрать кассу самообслуживания для вашего бизнеса

Перед покупкой и установкой КСО в магазине нужно учесть несколько факторов: