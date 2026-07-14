Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Эквайринг
  4. Рекуррентные платежи: что это такое и зачем они бизнесу
Эквайринг
Эквайринг

Рекуррентные платежи: что это такое и зачем они бизнесу

Рекуррентные платежи позволяют бизнесу регулярно получать оплату и удерживать клиентов. 


В этой статье Точка Банк расскажет, что такое рекуррентные платежи, кому они подходят и как их подключить.

14.07.2026
280
280

Принимайте онлайн‑платежи от 1,5%

Интернет‑эквайринг от Точка Банк: рекуррентные списания, оплата по ссылке и через API
Подключить интернет-эквайринг

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Принимайте онлайн‑платежи от 1,5%

Интернет‑эквайринг от Точка Банк: рекуррентные списания, оплата по ссылке и через API
Подключить интернет-эквайринг

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Коротко
Рекуррентные платежи — регулярные автоматические списания по подписке. Их используют компании, которые продают подписку на онлайн‑курсы, онлайн‑кинотеатры, фитнес, программное обеспечение и многое другое. Рекуррентные платежи могут подключить ИП и юридические лица.
Рекуррентные платежи безопасны, но перед подключением нужно убедиться, что провайдер имеет сертификацию PCI DSS, позволяет настраивать суммы, периодичность, пробные периоды и подписки, а также подключение через API и платёжные ссылки.

Что такое рекуррентные платежи

Рекуррентные платежи — это автоматическое списание денег с банковской карты клиента раз в неделю, месяц, квартал или год. Клиент один раз даёт согласие, привязывает карту — и всё. Средства списываются автоматически почти без участия клиента и получателя средств.

ПРИМЕР
Покупатель оформляет подписку на онлайн‑кинотеатр. Перед подключением он даёт предварительное согласие на ежемесячное списание средств. Дальше деньги списываются автоматически — ничего подтверждать не нужно. Если клиент захочет отменить подписку, сможет сделать это прямо в кабинете онлайн‑кинотеатра.

Для чего нужны рекуррентные платежи

Рекуррентные платежи нужны бизнесу, чтобы не запрашивать оплату у клиента перед каждым продлением подписки или очередным платежом. Деньги списываются автоматически по графику, поэтому компания может рассчитывать на регулярное поступление средств. Доля пропущенных оплат снижается.  

Плюсы и минусы рекуррентных платежей для бизнеса

Рекуррентные платежи упрощают расчёты между бизнесом и клиентом. Но у них есть и недостатки, которые важно учитывать. Давайте разбираться. 

Преимущества

Бесшовность платежей. Пользователям не нужно каждый раз вводить личные данные и данные карты.

Удержание клиентов. Пока сервис решает регулярную задачу пользователя, он реже отказывается от подписки. Например, компания не станет отключать CRM, в которой ведется вся клиентская база.

Уменьшение пропущенных оплат. Автоматические списания помогают избежать ситуаций, когда клиент забывает вовремя оплатить услугу.

Автоматизация и уменьшение ручной работы. Сотрудникам не приходится выставлять счета вручную, отправлять напоминания и контролировать поступление каждого платежа.

Регулярный доход. Компания может точнее прогнозировать выручку и планировать денежные поступления.

Больше механик для привлечения пользователей. Клиенту проще оформить подписку с пробным периодом или специальными условиями, а затем продолжить пользоваться сервисом без дополнительных действий. 

Недостатки

Зависимость от платёжных провайдеров. Сбои, изменения тарифов или политики платёжных сервисов происходят нечасто, но напрямую влияют на бизнес-процессы.

Недоверие плательщиков. Некоторым людям сложно доверить кому-то списание денег с их карт. Они опасаются, что не смогут отменить подписку, оспорить ошибочное списание, а также кражи персональных данных. 

Недобросовестное использование. Пользователи скачивают весь контент и не продлевают доступ.

Как работают рекуррентные платежи в Точка Банк  

Давайте разберём работу рекуррентных платежей на примере. Представим, что компания продаёт подписку на доставку пончиков по выходным. Клиент может выбрать тариф в зависимости от количества пончиков в порции.

Для компании и клиента подписка на рекуррентные платежи выглядит просто, но внутри всё устроено сложнее. 

1. Клиент оформляет заказ на сайте или в приложении компании. 

2. Перед оплатой выбирает срок, на который хочет оформить подписку.

3. Вводит свои данные: ФИО, номер телефона и почту.

4. Переходит к оплате, соглашается с условиями подписки, вводит реквизиты карты и совершает первый платёж.

5. В следующем периоде банк-эквайер автоматически генерирует запрос на оплату. 

6. Эквайринг банка компании передаёт запрос в банк клиента.

7. Банк списывает деньги со счёта клиента. Если на счёте недостаточно средств для платежа, система повторяет попытку списания. 

8. Банк перечисляет средства на счёт компании за вычетом комиссии.

9. Клиент и продавец получают уведомления о прошедшем платеже, клиенту направляется чек об оплате.

10. Цикл повторяется, пока клиент не решит отключить подписку или не истечёт срок подписки. 

Где применяются рекуррентные платежи

Мы живём в мире подписок: по подписочной системе работает большая часть бизнеса — от игр до программного обеспечения.  

Каким сферам подходят рекуррентные платежи:

  • фитнес;
  • страхование; 
  • игровые подписки; 
  • благотворительность; 
  • курсы, репетиторы и обучение; 
  • медицинские сервисы и телемедицина; 
  • правовые и бухгалтерские сервисы; 
  • программное обеспечение и SaaS-сервисы; 
  • облачное хранилище, хостинги, антивирусы;
  • закрытые бизнес-клубы и сообщества по интересам; 
  • медиа и стриминг (музыка, фильмы, подкасты).
Онлайн‑касса для чеков по подписке
При приёме оплаты от физлиц по 54‑ФЗ на каждое списание нужно пробивать чек. Облачная касса от Точка Банк формирует чеки автоматически — покупать отдельное устройство не нужно, мы настроим и зарегистрируем кассу в ФНС.

Как подключить рекуррентные платежи: пошаговая инструкция 

Вот шесть основных шагов, которые помогут подключить рекуурентные платежи для вашего бизнеса. 

Шаг 1. Изучите предложения по интернет-эквайрингу. Делайте выбор исходя из того, что важно для вас: известность компании, дополнительные возможности, поддержка, комиссии сервиса, стоимость и лимиты. 

Шаг 2. Убедитесь, что провайдер поддерживает автосписания, соответствует стандарту сертификации PCI DSS, предоставляет возможность настраивать суммы, периодичность оплат, даёт внедрить пробные периоды и подписки, а также даёт подключиться через API. У Точка Банка всё это есть. 

Шаг 3. Подключите продукт для приёма платежей у выбранного провайдера.

Шаг 4. Проведите интеграцию вашего сервиса для приёма оплат. Интеграцию можно настроить через API или создавать ссылки-подписки через интерфейс, если нет технических специалистов.

Шаг 5. Проведите тест платежа с небольшой суммой или в тестовом формате, если сервис позволяет это сделать.

Шаг 6. Запустите оплату. При возникновении ошибок или проблем с сервисом обращайтесь к провайдеру, чтобы не допустить негативного опыта у клиентов.

Вопросы по теме

В чем отличия рекарринга и рекуррентов?

Реккаринг — это технология привязки банковской карты клиента к его аккаунту, которая избавляет от необходимости постоянно вводить платёжные данные заново. 


Реккаринговые платежи клиент проводит по своей инициативе: покупает разные товары, когда ему удобно с помощью своей карты.


Рекурренты — платежи, которые автоматически списываются с карты клиента для оплаты подписки или доступа к услуге.

Безопасны ли рекуррентные платежи?

Рекуррентные платежи безопасны для бизнеса: оплата проходит через банк-эквайер, который обрабатывает списание с карты и платёжного провайдера, который берёт на себя всю инфраструктуру платежей.


Платёжные данные не хранятся у компании. Для их защиты используется токенизация — замена данных карты (номера, срока действия и CVV) на уникальный цифровой код, который нельзя использовать вне конкретной системы. 


При выборе платёжного провайдера обращайте внимание на соответствие стандарту PCI DSS — набор требований к защите данных банковских карт.

Другие статьи по теме

15 ИЮЛЯ 2026
1741
Ульяна Гром
Как поменять фискальный накопитель в кассе
15 АПРЕЛЯ 2023
10 671
Лена Тарасова
Как сделать отчет по эквайрингу

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка