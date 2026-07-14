Что такое рекуррентные платежи
Рекуррентные платежи — это автоматическое списание денег с банковской карты клиента раз в неделю, месяц, квартал или год. Клиент один раз даёт согласие, привязывает карту — и всё. Средства списываются автоматически почти без участия клиента и получателя средств.
Для чего нужны рекуррентные платежи
Рекуррентные платежи нужны бизнесу, чтобы не запрашивать оплату у клиента перед каждым продлением подписки или очередным платежом. Деньги списываются автоматически по графику, поэтому компания может рассчитывать на регулярное поступление средств. Доля пропущенных оплат снижается.
Плюсы и минусы рекуррентных платежей для бизнеса
Рекуррентные платежи упрощают расчёты между бизнесом и клиентом. Но у них есть и недостатки, которые важно учитывать. Давайте разбираться.
Преимущества
— Бесшовность платежей. Пользователям не нужно каждый раз вводить личные данные и данные карты.
— Удержание клиентов. Пока сервис решает регулярную задачу пользователя, он реже отказывается от подписки. Например, компания не станет отключать CRM, в которой ведется вся клиентская база.
— Уменьшение пропущенных оплат. Автоматические списания помогают избежать ситуаций, когда клиент забывает вовремя оплатить услугу.
— Автоматизация и уменьшение ручной работы. Сотрудникам не приходится выставлять счета вручную, отправлять напоминания и контролировать поступление каждого платежа.
— Регулярный доход. Компания может точнее прогнозировать выручку и планировать денежные поступления.
— Больше механик для привлечения пользователей. Клиенту проще оформить подписку с пробным периодом или специальными условиями, а затем продолжить пользоваться сервисом без дополнительных действий.
Недостатки
— Зависимость от платёжных провайдеров. Сбои, изменения тарифов или политики платёжных сервисов происходят нечасто, но напрямую влияют на бизнес-процессы.
— Недоверие плательщиков. Некоторым людям сложно доверить кому-то списание денег с их карт. Они опасаются, что не смогут отменить подписку, оспорить ошибочное списание, а также кражи персональных данных.
— Недобросовестное использование. Пользователи скачивают весь контент и не продлевают доступ.
Как работают рекуррентные платежи в Точка Банк
Давайте разберём работу рекуррентных платежей на примере. Представим, что компания продаёт подписку на доставку пончиков по выходным. Клиент может выбрать тариф в зависимости от количества пончиков в порции.
Для компании и клиента подписка на рекуррентные платежи выглядит просто, но внутри всё устроено сложнее.
1. Клиент оформляет заказ на сайте или в приложении компании.
2. Перед оплатой выбирает срок, на который хочет оформить подписку.
3. Вводит свои данные: ФИО, номер телефона и почту.
4. Переходит к оплате, соглашается с условиями подписки, вводит реквизиты карты и совершает первый платёж.
5. В следующем периоде банк-эквайер автоматически генерирует запрос на оплату.
6. Эквайринг банка компании передаёт запрос в банк клиента.
7. Банк списывает деньги со счёта клиента. Если на счёте недостаточно средств для платежа, система повторяет попытку списания.
8. Банк перечисляет средства на счёт компании за вычетом комиссии.
9. Клиент и продавец получают уведомления о прошедшем платеже, клиенту направляется чек об оплате.
10. Цикл повторяется, пока клиент не решит отключить подписку или не истечёт срок подписки.
Где применяются рекуррентные платежи
Мы живём в мире подписок: по подписочной системе работает большая часть бизнеса — от игр до программного обеспечения.
Каким сферам подходят рекуррентные платежи:
- фитнес;
- страхование;
- игровые подписки;
- благотворительность;
- курсы, репетиторы и обучение;
- медицинские сервисы и телемедицина;
- правовые и бухгалтерские сервисы;
- программное обеспечение и SaaS-сервисы;
- облачное хранилище, хостинги, антивирусы;
- закрытые бизнес-клубы и сообщества по интересам;
- медиа и стриминг (музыка, фильмы, подкасты).
Как подключить рекуррентные платежи: пошаговая инструкция
Вот шесть основных шагов, которые помогут подключить рекуурентные платежи для вашего бизнеса.
Шаг 1. Изучите предложения по интернет-эквайрингу. Делайте выбор исходя из того, что важно для вас: известность компании, дополнительные возможности, поддержка, комиссии сервиса, стоимость и лимиты.
Шаг 2. Убедитесь, что провайдер поддерживает автосписания, соответствует стандарту сертификации PCI DSS, предоставляет возможность настраивать суммы, периодичность оплат, даёт внедрить пробные периоды и подписки, а также даёт подключиться через API. У Точка Банка всё это есть.
Шаг 3. Подключите продукт для приёма платежей у выбранного провайдера.
Шаг 4. Проведите интеграцию вашего сервиса для приёма оплат. Интеграцию можно настроить через API или создавать ссылки-подписки через интерфейс, если нет технических специалистов.
Шаг 5. Проведите тест платежа с небольшой суммой или в тестовом формате, если сервис позволяет это сделать.
Шаг 6. Запустите оплату. При возникновении ошибок или проблем с сервисом обращайтесь к провайдеру, чтобы не допустить негативного опыта у клиентов.