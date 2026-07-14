Коротко

Рекуррентные платежи безопасны, но перед подключением нужно убедиться, что провайдер имеет сертификацию PCI DSS, позволяет настраивать суммы, периодичность, пробные периоды и подписки, а также подключение через API и платёжные ссылки.



Рекуррентные платежи — регулярные автоматические списания по подписке. Их используют компании, которые продают подписку на онлайн‑курсы, онлайн‑кинотеатры, фитнес, программное обеспечение и многое другое. Рекуррентные платежи могут подключить ИП и юридические лица.