Система «Меркурий»: что это, для чего нужна и как в ней работать

Коротко Государственная информационная система «Меркурий» — платформа Россельхознадзора для учёта подконтрольной продукции и оформления электронных ветеринарных документов. В системе фиксируют движение товара с помощью электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) — от производства до погашения при приёмке. За работу без эВСД бизнесу грозят штрафы до 500 000 ₽.

Система «Меркурий» касается розницы, общепита, производителей и оптовиков, которые работают с продуктами животного происхождения. Например, с мясом, молоком, рыбой и другими продуктами.

Что такое система «Меркурий» простыми словами

Представьте сыроварню: фермер привозит туда молоко, сыровар варит сыр и отправляет его в магазин. Чтобы исключить опасные продукты и заражение, государство контролирует весь путь товара — от здоровья коровы до конкретной витрины, на которой продаётся сыр.

Каждый шаг фиксируют в документах: продавец молока указывает данные о сырье, сыроварня подтверждает получение и оформляет новый документ на сыр, а магазин регистрирует приёмку на свой склад. Ни одно звено не пропадает.

Такую сквозную связь и обеспечивает «Меркурий» — цифровая платформа Россельхознадзора, где участники рынка оформляют и гасят электронные ветеринарные сопроводительные документы на каждую партию.

Обязательность электронных ВСД закреплена в ст. 2.3 Закона РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» и Федеральном законе от 13.07.2015 №243-ФЗ. С 2018 года электронный ВСД стал единственным законным способом подтвердить безопасность продукции. Бумажные сертификаты остались в прошлом, и ими разрешено пользоваться только при авариях, отсутствии интернета или работе с гостайной.

Как связаны Меркурий, ВетИС и Россельхознадзор

Россельхознадзор контролирует безопасность продукции животного происхождения. Под его управлением работает ВетИС — единая ветеринарная информационная система. «Меркурий» — один из её модулей, который отвечает за электронные ВСД на внутреннем рынке.

Работать с Меркурием прямо из браузера нельзя. Сначала вы должны зарегистрироваться в модуле «Цербер» — личном кабинете, который выдаёт доступ к остальным модулям, в том числе к Меркурию. О том, как это сделать, мы поговорим ниже.

Чем Меркурий отличается от «Честного ЗНАКА» и Роспотребнадзора

Эти три системы часто путают. Отличия — в цели, охвате и контролирующем органе.

Меркурий контролируется Россельхознадзором и мониторит ветеринарную безопасность продукции животного происхождения. Система показывает происхождение сырья, его состав, производителя и условия хранения.

Маркировка «Честный ЗНАК» отслеживает подлинность и перемещение товаров от завода до кассового чека, что защищает рынок от контрафакта. За контроль ЧЗ отвечают Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Федеральная налоговая служба (ФНС).

Работайте с маркировкой прямо в ЭДО от Точка Банка. Сервис сам проверит коды маркировки в УПД и передаст данные «Честному ЗНАКУ». Для этого подключите тариф «Продвинутый».

Роспотребнадзор проверяет соблюдение санитарных норм, гигиены и правил торговли непосредственно в точках продаж и заведениях общественного питания.

Один и тот же товар может проходить через все три структуры. К примеру, животноводческое сырьё проверяется в Меркурии, готовая упаковка сыра на полке маркируется для «Честного ЗНАКА», а санитарные условия его хранения на складе магазина контролирует Роспотребнадзор. С 2026 года Меркурий и «Честный ЗНАК» действуют в сквозной связке: данные о ветеринарных нарушениях передаются между системами автоматически для выявления фальсификата.

Для чего нужна программа «Меркурий»

Главная цель Меркурия — защитить рынок от опасных продуктов. Если у мяса или молока нет эВСД, их происхождение неизвестно, а значит, продавать их нельзя.

Для бизнеса Меркурий решает три задачи.

1. Защищает от недобросовестных поставщиков. Вы не сможете принять подозрительно дешёвый товар без документов. Это минимизирует риски для здоровья покупателей и убережёт компанию от штрафов, конфискаций и закрытия.

2. Упрощает документооборот. Бумажные справки больше не нужны: все эВСД хранятся в облаке, и при проверке Россельхознадзора достаточно показать электронный кабинет.

3. Открывает доступ к крупным контрагентам. Сети и надёжные оптовики не работают с теми, кто не зарегистрирован в Меркурии, так как не могут легально передать им товар.

Кто обязан работать в Меркурии

В системе обязаны работать все участники оборота подконтрольной продукции: от производителей и оптовиков до кафе и розничных магазинов. Размер бизнеса значения не имеет — требования распространяются и на крупные сети, и на ИП с одной торговой точкой.

Производители и оптовики создают и оформляют новые эВСД на каждую партию сырья или готовой продукции.

Розница (магазины) новых документов обычно не создаёт, но обязана гасить входящие эВСД при приёмке товара от поставщика.

Общепит (кафе, рестораны, столовые) гасит входящие эВСД на сырьё при приёмке. Если заведение готовит на доставку для юридических лиц, например кейтеринг, или перевозит продукты между филиалами, оно также оформляет собственные эВСД.

Нужно ли ветеринарное образование для работы в Меркурии

Для гашения документов ветеринарное образование не нужно. Подтверждать приёмку товара в магазине, кафе или на складе может любой сотрудник организации с доступом в «Гашение ВСД».

Ветеринарное образование и аттестация нужны только для производства и первичной отгрузки необработанного сырья с высокими рисками — сырого молока, необработанного мяса и рыбы. Создавать эВСД на такую продукцию вправе только государственные ветврачи или аттестованные специалисты. На готовую и переработанную продукцию это правило не распространяется.

Что такое эВСД и какие они бывают

Ветеринарный сопроводительный документ — это электронная запись в Меркурии, которая подтверждает, что продукция прошла ветеринарный контроль и может двигаться дальше по цепочке. У каждого эВСД уникальный номер — UUID из 36 знаков и QR-код для быстрой проверки.

Виды эВСД зависят от того, что происходит с продуктом. Вот несколько распространённых видов эВСД.

Производственный создаётся при переработке, изготовлении или фасовке, например когда из молока варят сыр.

Транспортный, или оборотный, сопровождает груз при перевозке от одного участника оборота к другому. Отправитель его оформляет, а получатель гасит.

Перемещение оформляется, если товар перевозят между собственными складами одного предприятия без смены владельца.

Возвратный создаётся автоматически, если покупатель отказывается от всей партии или её части при приёмке.

На практике эти документы сопровождают товар на разных этапах оборота. Так, например, производитель оформляет производственный ВСД на выпущенную продукцию, а при её отправке покупателю создаётся транспортный ВСД.

На какие товары нужно оформлять ВСД

В систему попадают почти все продукты животного происхождения и корма. Основные группы такие:

мясо, птица и субпродукты — сырые, замороженные, полуфабрикаты, колбасы, копчёности;

молочная продукция — сырое молоко, сыры, масло, творог, питьевое молоко в упаковках;

рыба и морепродукты, в том числе икра и консервы;

яйца;

натуральный мёд

готовые продукты с начинкой, такие как пельмени, макароны с мясом и рыбой, бульоны и супы, если мясной или рыбный компонент составляет 50% и более;

корма и фуражное зерно.

Как и где проверить товар

Не угадывайте по названию на этикетке — сверяйте код ТН ВЭД вашего товара:

в приказе МинсельхозаРоссии от 18.12.2015 №648 , где утверждён полный перечень подконтрольной продукции;

справочнике Меркурия по коду ТН ВЭД или названию товара в поисковой строке системы.

Если товар есть хотя бы в одном из источников, нужно оформлять эВСД.

Модули ВетИС: «Цербер», «Аргус», «Веста» и другие

Мы уже упоминали, что «Меркурий» — это не отдельная программа, а часть госэкосистемы ВетИС. Но бояться незнакомых названий не стоит, 90% бизнеса сталкиваются только с двумя сервисами.

Цербер — это ваша точка входа. В нём вы один раз регистрируете саму организацию, магазины, склады и сотрудников. Без Цербера система просто не узнает, куда вам отправлять товары.

Меркурий — это ваш ежедневный рабочий стол. Именно здесь кладовщик, бармен или бухгалтер нажимает кнопку «Погасить эВСД», когда на склад привозят мясо или молоко.

Зачем нужны остальные модули

Все остальные сервисы — это узкоспециализированные инструменты.

Если вы ввозите мясо из-за границы, подключится модуль «Аргус» (разрешения на импорт).

Когда лаборатория проверяет качество сыра, то вносит результаты в модуль «Веста».

Модули «Гален», «Ирена», «Тор» и другие — это служебная база данных с реестрами адресов, ветпрепаратов и аналитикой.

Так, если вы не импортёр и не ветеринарная лаборатория, для работы с продуктами вам понадобятся только регистрация в Цербере и ежедневная кнопка гашения в Меркурии.

Как зарегистрироваться в Меркурии: пошаговая инструкция

Регистрация занимает от нескольких часов до 10 рабочих дней и состоит из трёх шагов. Процедура бесплатна, госпошлин нет.

Шаг 1. Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП)

Без КЭП зарегистрироваться в Меркурии не получится.

Для руководителя ООО или ИП подпись оформляется бесплатно в любой налоговой (ФНС) или у её доверенных лиц. Например, её можно выпустить в сервисе «Документооборот» от Точка Банка — через партнёра УЦ «Основание». Потребуются паспорт, СНИЛС, ИНН и токен-флешка для записи ЭЦП, например Рутокен.

Если работать будут сотрудники, необходимо получить подпись физлица в аккредитованном удостоверяющем центре.

Обратите внимание: если подпись у руководителя уже есть, например для сдачи отчётности или работы с онлайн-кассой, новую выпускать не нужно — подойдёт имеющаяся.

Шаг 2. Зарегистрироваться через Цербер: официальный сайт, вход и заявка

Официальный адрес системы «Цербер» — cerberus.vetrf.ru. Регистрация через КЭП занимает 1–3 рабочих дня; на бумаге через территориальное управление Россельхознадзора — 5–7 рабочих дней.

Пошаговый порядок регистрации такой:

Зайдите на сайт и авторизуйтесь с помощью КЭП руководителя. Проверьте данные компании (ИНН, ОГРН, адрес) и в поле «Тип надзора» обязательно выберите «Ветеринарный надзор». Укажите контакты и добавьте сотрудников, которые будут работать с документами. Для каждого сотрудника укажите ФИО, СНИЛС и личную электронную почту. Подпишите заявку электронной подписью и отправьте на проверку. После одобрения Россельхознадзор пришлёт на почту реквизиты доступа.

Лучше назначить права администратора минимум двоим сотрудникам или себе и управляющему. Если один человек уволится или заболеет, второй сможет мгновенно выдать доступ новому работнику, и приёмка товара не встанет.

Шаг 3. Зарегистрировать площадки и выдать права сотрудникам

Площадки — это все физические точки, где вы работаете с продуктами: магазины, склады, кухни ресторанов и другое. Без привязки к конкретному адресу принимать и отгружать товар нельзя.

Добавление площадок в Цербере. При заполнении заявки зайдите в раздел «Поднадзорные объекты». Сначала проверьте адрес через поиск: если помещение раньше снимал другой бизнес, оно уже есть в базе и его нужно выбрать и связать со своей компанией. Если адреса нет, то создайте новый объект, укажите вид деятельности «Торговля» или «Общепит» и тип владения — аренда или собственность.

Настройка прав доступа. Заводить отдельных пользователей в Меркурии не надо — их профили создаются автоматически из списка в заявке. Руководителю остаётся зайти в сервис «Ветис.Паспорт» и галочками выставить сотрудникам нужные роли, например «Гашение ВСД» для кладовщика или бармена.

Как работать в Меркурии

Приёмка товара и гашение ВСД

По правилам приказа Минсельхоза №862 погасить входящий эВСД нужно в течение 24 часов с момента фактической приёмки товара. Копить документы и гасить раз в неделю нельзя — система фиксирует просрочки автоматически.

Порядок действий при приёмке такой:

Осмотрите доставленную партию, сверьте объём, наименование и сроки годности. В браузере на mercury.vetrf.ru найдите входящий эВСД по 36-значному коду (UUID) или отсканируйте QR-код из накладной. Если всё сходится, нажмите кнопку «Погасить». Если есть брак или нехватка, оформите частичную приёмку и система сама создаст возвратный эВСД на остаток.

Допустим, в ресторан привезли партию сыра. Шеф-повар заходит в Меркурий, находит документ, сверяет вес и нажимает «Погасить». С этого момента сыр легально числится на кухне. Использовать его для готовки блюд гостям можно сразу — создавать новые эВСД на пиццу или соус ресторану не нужно.

ВАЖНО Не гасите документ, если товар просрочен, эВСД аннулирован, данных нет в системе или не сходятся объём, наименование и дата выработки. При любых расхождениях сначала свяжитесь с поставщиком для исправления ошибок и только потом завершайте приёмку.

Интеграция с товароучётной системой

Веб-интерфейс Меркурия подходит, если поставок немного и с эВСД удобно работать вручную через браузер.

Интеграция с товароучётной системой позволяет автоматизировать работу с эВСД и выполнять часть операций прямо в привычной учётной программе. Для обмена данными с Меркурием используется ВетИС.API. Возможности интеграции зависят от конкретной системы и подключённого решения.

Штрафы за нарушения при работе с Меркурием

За нарушения в Меркурии предусмотрено два типа наказаний: блокировки в самой системе от Россельхознадзора и штрафы по ст. 10.8 КоАП РФ.

1. Блокировка учётной записи внутри системы. Если сотрудники регулярно ошибаются при работе с эВСД, Россельхознадзор перекроет доступ к личному кабинету. За пять незначительных опечаток аккаунт заморозят на три месяца, а за две критические ошибки, например с весом или датой выработки, — на полгода.

В период блокировки принимать продукцию и торговать не получится.

2. Денежные штрафы и приостановка работы. За невыполненную приёмку или торговлю индивидуальный предприниматель заплатит от 3 000 до 5 000 ₽, а компания — от 10 000 до 20 000 ₽. За перевозку продукции без эВСД санкции выше: от 30 000 до 40 000 ₽ для ИП и от 300 000 до 500 000 ₽ для ООО.