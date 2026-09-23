Коротко Чтобы объективно понимать ситуацию, средний чек нужно считать отдельно по разным каналам: для зала, доставки и самовывоза. Также важно отдельно считать банкеты. Анализировать чек нужно в разрезах времени суток, дней недели, категории блюд. Это помогает находить точки роста через допродажи, меню‑инжиниринг и работу официантов. Средний чек и наполняемость чека — разные вещи. Средний чек — сумма заказа, а наполняемость — количество позиций. Высокий чек при низкой наполняемости часто означает рост за счёт цен или дорогих блюд, а не за счёт допродаж. Повышать средний чек можно без роста цен: через обучение персонала допродажам, продуманный путь заказа, пересборку меню, сезонные предложения, ускорение оплаты и программы лояльности.

Средний чек в ресторане — это выручка, разделённая на количество чеков. Средний чек показывает, сколько денег приносит один счёт.

Что означает средний чек в ресторане

Средний чек — это выручка, которую разделили на количество чеков. Если все счета за месяц принесли 2,4 млн ₽ при 2 400 чеках — средний чек равен 1 000 ₽.

Средний чек — один из ключевых показателей, влияющих на выручку. Увеличивать её можно двумя основными способами: привлекать больше гостей или увеличивать сумму, которую в среднем оставляют уже пришедшие посетители. Работа со средним чеком позволяет сосредоточиться на втором направлении.

Рост среднего чека сам по себе ещё не означает такой же рост бизнеса: на показатель одновременно влияют цены и количество позиций в заказе.

Что входит в средний чек ресторана

В чек входит всё, что гость оплатил за визит, — от стейка до кофе. Чтобы цифры сошлись, важно избегать трёх распространённых ошибок.

1. Учёт зала, доставки и самовывоза в одном среднем чеке. Считайте средний чек в каждом канале отдельно, иначе картинка исказится. В доставке часто заказывают ужин на семью, а навынос берут один кофе.

2. Учитывать банкеты вместе с обычными посадками. Если всего по одному корпоративу в декабре будет большой чек, это смажет истинное положение дел при учёте в общей сумме выручки. Банкеты и бизнес-ланчи нужно выводить в отдельный учёт.

3. Забывать про скидки. Чек нужно считать по фактической кассе, а не по ценам из меню.

Чем наполняемость чека отличается от среднего чека

Наполняемость чека — среднее количество позиций в одном чеке: количество проданных позиций делят на количество чеков.

Средний чек Наполняемость чека Что показывает Сумму заказа Количество позиций в заказе

О чём говорит Сколько денег платит гость Аппетит гостя, его вовлечённость в меню Как увеличивается За счёт повышения цен, сопутствующих блюд, продажи сетов и премиальных позиций За счёт увеличения количества позиций: сеты с сезонными блюдами, рекомендации напитков к блюдам Что можно оценить Покупательская способность, эффективность бизнеса, общий финансовый результат Качество работы официантов, уровень допродаж, формат визитов, потребности гостей

Высокий средний чек при низкой наполняемости показывает, что выручку обеспечивают дорогие блюда или повышение цен. Например, можно протестировать подход с экспериментальными блюдами.

Низкая наполняемость чека при хорошей посещаемости указывает на возможности увеличения выручки без привлечения новых клиентов. Например, через обучение официантов и внедрение стандартов сервиса.

Как рассчитать средний чек: формулы и пример

Формулы расчёта

Средний чек считают по количеству чеков, но для ресторана также полезно дополнительно отслеживать средние траты на одного гостя.

1. Средний чек

Выручка ÷ Количество чеков = Средний чек.

Показывает среднюю сумму одного закрытого чека.

2. Средние траты на гостя

Выручка ÷ Количество гостей = Средние траты на гостя.

Дополнительный показатель для заведений, где один чек часто приходится на компанию из нескольких человек. Если компания из четырёх человек закрыла общий счёт на 4 000 ₽, средние расходы на гостя составят 1 000 ₽. Этот показатель помогает понять, сколько в среднем приходится на одного гостя и как на это повлияла работа официантов.

Пример расчёта

Кафе на 30 мест за месяц заработало 2 400 000 ₽, закрыв 2 400 заказов. Допустим, каждый заказ соответствует одному столу, за которым в среднем сидят два человека. Тогда за месяц кафе посетили 4 800 гостей.

Средний чек: 2 400 000 ₽ ÷ 2 400 = 1 000 ₽.

Средние траты на гостя: 2 400 000 ₽ ÷ 4 800 = 500 ₽.

Гостей на одно посадочное место в день: 4 800 гостей ÷ 30 дней ÷ 30 мест = 5,3.

Виды среднего чека и в каких разрезах его считать

Считать в единый средний чек всю выручку за месяц неправильно. Так перемешаются обед с ужином, будни с выходными и банкетный декабрь с тихим январём. Анализировать чек нужно в разрезах.

Средний чек на гостя и на стол

Средний чек на стол показывает, сколько в среднем платит одна компания за один визит. Средний чек на гостя — сколько в среднем тратит один посетитель.

Если растёт только средний чек на стол, а чек гостя остаётся прежним, причина, скорее всего, в увеличении среднего размера компании. То есть за стол садится больше людей, но каждый из них тратит примерно ту же сумму, что и раньше.

Если средние траты на гостя растут быстрее, чем чек на стол, это сигнал: каждый посетитель стал заказывать больше или дороже. В этом случае стоит проанализировать:

какие позиции стали чаще появляться в заказах;

как изменилась структура заказа, например стало больше напитков, десертов, дорогих блюд;

насколько эффективно официанты предлагают дополнения.

Средний чек по времени суток и дням недели

В течение недели средний чек одного заведения может заметно различаться. Бизнес-ланч, утренний кофе, пятничный ужин и воскресный бранч отличаются по сумме, наполняемости и марже. Если у бизнеса есть POS-система, то внутри сервиса можно быстро отфильтровать продажи по сменам и дням.

Представим, что кафе посчитало свои метрики.

Срез Средние траты на гостя, ₽ Наполняемость Комментарий Будни, бизнес-ланч 550 2,5 Стабильно, почти весь трафик Будни, вечер 900 3,2 Рост через напитки и десерты Выходные 1 300 3,8 Компании, блюда на стол

По таким срезам можно искать точки роста. Например, отдельно проверить, как на чек бизнес-ланча влияют сеты, на вечерний — напитки и десерты, а на выходной — блюда на компанию. Сравнивать срез надо с таким же срезом годом ранее: среда в марте с прошлой средой марта, а не март с февралём.

По категориям блюд

Для анализа среднего чека меню можно разделить, например, на закуски, горячие блюда, безалкогольные напитки, десерты и алкоголь. Каждая категория отличается ценой, себестоимостью и маржинальностью, поэтому их полезно анализировать отдельно.

Здесь чек встречается с меню-инжинирингом. По матрице BCG позиции меню делят на четыре группы по двум осям — популярность и маржинальный доход с продажи:

«звёзды» продаются хорошо и приносят много;

«дойные коровы» продаются хорошо, но с небольшой маржой;

«загадки» маржинальны, но их мало берут;

«собаки» не продаются и не зарабатывают.

Продвижение «звёзд» и «загадок» помогает менять не только средний чек, но и прибыльность заказа: ресторан стимулирует продажи позиций с более высокой маржой.

Например, стейк за 1 200 ₽ при себестоимости 720 ₽ приносит 480 ₽ маржи, а паста за 600 ₽ при себестоимости 240 ₽ — 360 ₽. Поэтому при анализе меню важно смотреть не только на процент маржинальности, но и на абсолютную маржу каждой позиции.

Зачем анализировать средний чек

Показатель даёт руководителю ответы на четыре главных вопроса.

1. Работают ли допродажи. Если официанты предлагают десерты, соусы и напитки, это может отражаться и на среднем чеке, и на его наполняемости. Если число позиций в заказе падает, проверьте работу с допродажами и сами предложения: возможно, скрипты или ассортимент перестали работать.

2. Адекватны ли цены в меню. Если вы подняли цены на 15% и чек вырос на 15% при том же составе заказа, проверьте число гостей и заказов. Если трафик не просел, повышение цен, вероятно, не привело к заметному оттоку. Если же при подъёме цен на 15% чек вырос только на 5%, посмотрите на наполняемость: возможно, после повышения цен гости стали заказывать меньше позиций.

3. Как меняется состав гостей. Если средний чек растёт, а средние траты на одного гостя снижаются, проверьте средний размер компании и структуру заказов. Возможно, в заведении стало больше компаний, которые делят блюда и напитки на несколько человек.

4. Как выполнить план по выручке. Если кафе хочет заработать 2 700 000 ₽ за месяц при средних тратах на гостя 500 ₽, нужно привлечь 5 400 человек. А если увеличить средние траты на гостя на 100 ₽, хватит уже 4 500 гостей. Разница в 900 человек — это те самые деньги и усилия, которые экономит грамотная работа с чеком.

Как часто отслеживать средний чек

Раз в неделю — для оперативной проверки. Это помогает сразу заметить, если команда перестала предлагать допродажи в будни или они стали менее эффективными.

Раз в месяц — для анализа трендов. Такая проверка показывает картину в связке с выручкой, наполняемостью и категориями меню.

Как повысить средний чек в ресторане

Обучите персонал допродажам

Работа персонала — один из самых доступных рычагов роста среднего чека.

Смените формулировки. Вместо открытого «Что-нибудь ещё?» официант может использовать вопросы с выбором: «Вам сок, лимонад или морс?».

Заготовьте рекомендации для блюд. Официант должен знать 2–3 позиции для рекомендации и предлагать их как экспертный совет, а не навязчивую продажу: «К этому стейку отлично подойдёт шираз».

Эффект отслеживайте по среднему чеку и его наполняемости: даже небольшие допродажи при большом потоке могут заметно влиять на выручку.

Продумайте путь заказа

Составьте меню и порядок подачи так, чтобы допродажи выглядели естественно. Напитки предлагайте сразу, десерты — при завершении основного блюда, а для компаний порекомендуйте сеты и блюда на общий стол. Так дополнительные позиции органично встраиваются в заказ и увеличивают чек.

Пересоберите меню

Выделяйте популярные и маржинальные блюда, сокращайте перегруженное меню и пересматривайте цены с учётом популярности и маржи каждой позиции. Для популярных, но низкомаржинальных блюд можно рассмотреть небольшое повышение цены или снижение себестоимости.

Используйте сезонность и акции

Спецпредложения должны растить кассу, а не раздавать скидки просто так. Добиться повышения выручки можно несколькими способами.

Сезонные карты. Летние лимонады и зимние согревающие сеты увеличивают средний чек и дают повод вернуться.

Акции «от суммы». Бонусы за чек выше определённого порога мотивируют гостя добрать ещё одну позицию. Например, подарок при заказе от 2 000 ₽.

Новые предложения для мёртвых часов. Есть время, когда посетителей в ресторане мало. Чтобы не упускать прибыль, запустите бизнес-ланчи или продумайте специальные сеты.

Ускорьте обслуживание и оборачиваемость столов

Сокращайте время ожидания блюд и оплаты счёта. Для оплаты можно использовать мобильные POS-терминалы и QR-коды на столах. Гостю не придётся ждать официанта с терминалом, а ресторан сможет быстрее освобождать столы для следующих посетителей.

Настройте мотивацию за допродажи

Скрипты продаж часто не работают, потому что мотивация сотрудников не связана с результатом.

Например, можно доплачивать за продажи отдельных маржинальных позиций — десертов, соусов или напитков. При этом не смешивайте премии от работодателя с чаевыми: чаевые остаются благодарностью гостя за обслуживание.

Внедрите накопительную лояльность