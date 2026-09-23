Что означает средний чек в ресторане
Средний чек — это выручка, которую разделили на количество чеков. Если все счета за месяц принесли 2,4 млн ₽ при 2 400 чеках — средний чек равен 1 000 ₽.
Средний чек — один из ключевых показателей, влияющих на выручку. Увеличивать её можно двумя основными способами: привлекать больше гостей или увеличивать сумму, которую в среднем оставляют уже пришедшие посетители. Работа со средним чеком позволяет сосредоточиться на втором направлении.
Рост среднего чека сам по себе ещё не означает такой же рост бизнеса: на показатель одновременно влияют цены и количество позиций в заказе.
Что входит в средний чек ресторана
В чек входит всё, что гость оплатил за визит, — от стейка до кофе. Чтобы цифры сошлись, важно избегать трёх распространённых ошибок.
1. Учёт зала, доставки и самовывоза в одном среднем чеке. Считайте средний чек в каждом канале отдельно, иначе картинка исказится. В доставке часто заказывают ужин на семью, а навынос берут один кофе.
2. Учитывать банкеты вместе с обычными посадками. Если всего по одному корпоративу в декабре будет большой чек, это смажет истинное положение дел при учёте в общей сумме выручки. Банкеты и бизнес-ланчи нужно выводить в отдельный учёт.
3. Забывать про скидки. Чек нужно считать по фактической кассе, а не по ценам из меню.
Чем наполняемость чека отличается от среднего чека
Наполняемость чека — среднее количество позиций в одном чеке: количество проданных позиций делят на количество чеков.
|Средний чек
|Наполняемость чека
|Что показывает
|Сумму заказа
|Количество позиций в заказе
|О чём говорит
|Сколько денег платит гость
|Аппетит гостя, его вовлечённость в меню
|Как увеличивается
|За счёт повышения цен, сопутствующих блюд, продажи сетов и премиальных позиций
|За счёт увеличения количества позиций: сеты с сезонными блюдами, рекомендации напитков к блюдам
|Что можно оценить
|Покупательская способность, эффективность бизнеса, общий финансовый результат
|Качество работы официантов, уровень допродаж, формат визитов, потребности гостей
Высокий средний чек при низкой наполняемости показывает, что выручку обеспечивают дорогие блюда или повышение цен. Например, можно протестировать подход с экспериментальными блюдами.
Низкая наполняемость чека при хорошей посещаемости указывает на возможности увеличения выручки без привлечения новых клиентов. Например, через обучение официантов и внедрение стандартов сервиса.
Как рассчитать средний чек: формулы и пример
Формулы расчёта
Средний чек считают по количеству чеков, но для ресторана также полезно дополнительно отслеживать средние траты на одного гостя.
1. Средний чек
Выручка ÷ Количество чеков = Средний чек.
Показывает среднюю сумму одного закрытого чека.
2. Средние траты на гостя
Выручка ÷ Количество гостей = Средние траты на гостя.
Дополнительный показатель для заведений, где один чек часто приходится на компанию из нескольких человек. Если компания из четырёх человек закрыла общий счёт на 4 000 ₽, средние расходы на гостя составят 1 000 ₽. Этот показатель помогает понять, сколько в среднем приходится на одного гостя и как на это повлияла работа официантов.
Пример расчёта
Кафе на 30 мест за месяц заработало 2 400 000 ₽, закрыв 2 400 заказов. Допустим, каждый заказ соответствует одному столу, за которым в среднем сидят два человека. Тогда за месяц кафе посетили 4 800 гостей.
- Средний чек: 2 400 000 ₽ ÷ 2 400 = 1 000 ₽.
- Средние траты на гостя: 2 400 000 ₽ ÷ 4 800 = 500 ₽.
- Гостей на одно посадочное место в день: 4 800 гостей ÷ 30 дней ÷ 30 мест = 5,3.
Виды среднего чека и в каких разрезах его считать
Считать в единый средний чек всю выручку за месяц неправильно. Так перемешаются обед с ужином, будни с выходными и банкетный декабрь с тихим январём. Анализировать чек нужно в разрезах.
Средний чек на гостя и на стол
Средний чек на стол показывает, сколько в среднем платит одна компания за один визит. Средний чек на гостя — сколько в среднем тратит один посетитель.
Если растёт только средний чек на стол, а чек гостя остаётся прежним, причина, скорее всего, в увеличении среднего размера компании. То есть за стол садится больше людей, но каждый из них тратит примерно ту же сумму, что и раньше.
Если средние траты на гостя растут быстрее, чем чек на стол, это сигнал: каждый посетитель стал заказывать больше или дороже. В этом случае стоит проанализировать:
- какие позиции стали чаще появляться в заказах;
- как изменилась структура заказа, например стало больше напитков, десертов, дорогих блюд;
- насколько эффективно официанты предлагают дополнения.
Средний чек по времени суток и дням недели
В течение недели средний чек одного заведения может заметно различаться. Бизнес-ланч, утренний кофе, пятничный ужин и воскресный бранч отличаются по сумме, наполняемости и марже. Если у бизнеса есть POS-система, то внутри сервиса можно быстро отфильтровать продажи по сменам и дням.
Представим, что кафе посчитало свои метрики.
|Срез
|Средние траты на гостя, ₽
|Наполняемость
|Комментарий
|Будни, бизнес-ланч
|550
|2,5
|Стабильно, почти весь трафик
|Будни, вечер
|900
|3,2
|Рост через напитки и десерты
|Выходные
|1 300
|3,8
|Компании, блюда на стол
По таким срезам можно искать точки роста. Например, отдельно проверить, как на чек бизнес-ланча влияют сеты, на вечерний — напитки и десерты, а на выходной — блюда на компанию. Сравнивать срез надо с таким же срезом годом ранее: среда в марте с прошлой средой марта, а не март с февралём.
По категориям блюд
Для анализа среднего чека меню можно разделить, например, на закуски, горячие блюда, безалкогольные напитки, десерты и алкоголь. Каждая категория отличается ценой, себестоимостью и маржинальностью, поэтому их полезно анализировать отдельно.
Здесь чек встречается с меню-инжинирингом. По матрице BCG позиции меню делят на четыре группы по двум осям — популярность и маржинальный доход с продажи:
- «звёзды» продаются хорошо и приносят много;
- «дойные коровы» продаются хорошо, но с небольшой маржой;
- «загадки» маржинальны, но их мало берут;
- «собаки» не продаются и не зарабатывают.
Продвижение «звёзд» и «загадок» помогает менять не только средний чек, но и прибыльность заказа: ресторан стимулирует продажи позиций с более высокой маржой.
Например, стейк за 1 200 ₽ при себестоимости 720 ₽ приносит 480 ₽ маржи, а паста за 600 ₽ при себестоимости 240 ₽ — 360 ₽. Поэтому при анализе меню важно смотреть не только на процент маржинальности, но и на абсолютную маржу каждой позиции.
Зачем анализировать средний чек
Показатель даёт руководителю ответы на четыре главных вопроса.
1. Работают ли допродажи. Если официанты предлагают десерты, соусы и напитки, это может отражаться и на среднем чеке, и на его наполняемости. Если число позиций в заказе падает, проверьте работу с допродажами и сами предложения: возможно, скрипты или ассортимент перестали работать.
2. Адекватны ли цены в меню. Если вы подняли цены на 15% и чек вырос на 15% при том же составе заказа, проверьте число гостей и заказов. Если трафик не просел, повышение цен, вероятно, не привело к заметному оттоку. Если же при подъёме цен на 15% чек вырос только на 5%, посмотрите на наполняемость: возможно, после повышения цен гости стали заказывать меньше позиций.
3. Как меняется состав гостей. Если средний чек растёт, а средние траты на одного гостя снижаются, проверьте средний размер компании и структуру заказов. Возможно, в заведении стало больше компаний, которые делят блюда и напитки на несколько человек.
4. Как выполнить план по выручке. Если кафе хочет заработать 2 700 000 ₽ за месяц при средних тратах на гостя 500 ₽, нужно привлечь 5 400 человек. А если увеличить средние траты на гостя на 100 ₽, хватит уже 4 500 гостей. Разница в 900 человек — это те самые деньги и усилия, которые экономит грамотная работа с чеком.
Как часто отслеживать средний чек
Раз в неделю — для оперативной проверки. Это помогает сразу заметить, если команда перестала предлагать допродажи в будни или они стали менее эффективными.
Раз в месяц — для анализа трендов. Такая проверка показывает картину в связке с выручкой, наполняемостью и категориями меню.
Как повысить средний чек в ресторане
Обучите персонал допродажам
Работа персонала — один из самых доступных рычагов роста среднего чека.
Смените формулировки. Вместо открытого «Что-нибудь ещё?» официант может использовать вопросы с выбором: «Вам сок, лимонад или морс?».
Заготовьте рекомендации для блюд. Официант должен знать 2–3 позиции для рекомендации и предлагать их как экспертный совет, а не навязчивую продажу: «К этому стейку отлично подойдёт шираз».
Эффект отслеживайте по среднему чеку и его наполняемости: даже небольшие допродажи при большом потоке могут заметно влиять на выручку.
Продумайте путь заказа
Составьте меню и порядок подачи так, чтобы допродажи выглядели естественно. Напитки предлагайте сразу, десерты — при завершении основного блюда, а для компаний порекомендуйте сеты и блюда на общий стол. Так дополнительные позиции органично встраиваются в заказ и увеличивают чек.
Пересоберите меню
Выделяйте популярные и маржинальные блюда, сокращайте перегруженное меню и пересматривайте цены с учётом популярности и маржи каждой позиции. Для популярных, но низкомаржинальных блюд можно рассмотреть небольшое повышение цены или снижение себестоимости.
Используйте сезонность и акции
Спецпредложения должны растить кассу, а не раздавать скидки просто так. Добиться повышения выручки можно несколькими способами.
- Сезонные карты. Летние лимонады и зимние согревающие сеты увеличивают средний чек и дают повод вернуться.
- Акции «от суммы». Бонусы за чек выше определённого порога мотивируют гостя добрать ещё одну позицию. Например, подарок при заказе от 2 000 ₽.
- Новые предложения для мёртвых часов. Есть время, когда посетителей в ресторане мало. Чтобы не упускать прибыль, запустите бизнес-ланчи или продумайте специальные сеты.
Ускорьте обслуживание и оборачиваемость столов
Сокращайте время ожидания блюд и оплаты счёта. Для оплаты можно использовать мобильные POS-терминалы и QR-коды на столах. Гостю не придётся ждать официанта с терминалом, а ресторан сможет быстрее освобождать столы для следующих посетителей.
Настройте мотивацию за допродажи
Скрипты продаж часто не работают, потому что мотивация сотрудников не связана с результатом.
Например, можно доплачивать за продажи отдельных маржинальных позиций — десертов, соусов или напитков. При этом не смешивайте премии от работодателя с чаевыми: чаевые остаются благодарностью гостя за обслуживание.
Внедрите накопительную лояльность
Не раздавайте скидки в моменте — это может негативно сказаться на выручке. Вместо этого попробуйте другую систему: механика «10% бонусами на следующий визит» часто возвращает гостя в заведение. Кроме того, персонализируйте спецпредложения и отправляйте пуш-уведомления и рассылки на основе истории заказов. Например: «Вы любите нашу пасту? Приходите в пятницу и получите десерт в подарок».