Коротко В 2026 году торговый сбор действует только в Москве. Его платят ежеквартально — до 28‑го числа месяца, следующего за кварталом. Перед началом торговли нужно встать на учёт в налоговой по форме ТС‑1. За работу без уведомления предусмотрен штраф. Уплаченный торговый сбор можно учесть при расчёте некоторых налогов — порядок зависит от системы налогообложения.

Торговый сбор платят организации и ИП, которые торгуют в магазинах, киосках, палатках, автолавках и торговых автоматах Москвы. Объём выручки не важен, сбор считают от площади торгового зала или фиксированной ставки на объект.

Что такое торговый сбор простыми словами

Торговый сбор — обязательный местный платёж для бизнеса, который ведёт торговлю через определённые объекты, например магазины, киоски, палатки. Торговому сбору посвящена глава 33 НК РФ, но действует он только там, где местные власти приняли соответствующий нормативный акт. В России такой акт есть только в Москве — закон города Москвы от 17.12.2014 №62 «О торговом сборе». Он действует с 1 июля 2015 года.

Сбор считают не с выручки, а с торгового объекта. Не важно, продаёте вы в конкретном киоске на 100 000 или на 10 000 000 ₽ в квартал: размер сбора от выручки не изменится. Он зависит от трёх вещей:

вида торгового объекта;

его площади;

района.

Даже если вы используете объект для торговли хотя бы один раз в квартал, заплатить сбор надо за все три месяца.

Где действует торговый сбор

Торговый сбор в Москве

Москва — единственный регион, где работает такой сбор. Он касается организаций и ИП, которые торгуют через стационарные и нестационарные объекты Москвы, а также на её розничных рынках.

Торговый сбор в Московской области и других регионах

В Московской области и других регионах торговый сбор в 2026 году не действует. Москва и другие города федерального значения могут вводить его самостоятельно, но фактически это сделала только Москва. Для введения сбора на других территориях нужен отдельный федеральный закон.

Кто должен платить торговый сбор

Какие виды торговли облагаются торговым сбором

Торговый сбор применяют к разным форматам торговли. Разберём основные из них.

Стационарная торговая сеть с торговыми залами. Это магазины, супермаркеты и павильоны, где покупатели свободно ходят и выбирают товар. Здесь сбор зависит от площади зала, и чем больше метров, тем выше сумма.

Стационарная сеть без торговых залов. Сюда относятся киоски, островки в ТЦ и павильоны без свободного входа. Сбор считают по фиксированной ставке за объект. АЗС из этой группы исключены.

Нестационарная торговая сеть. Это палатки, ларьки и другие торговые объекты, которые не относятся к недвижимости. Развозную и разносную торговлю сюда не включают: автолавка с торговлей с колёс — это отдельный вид с отдельной ставкой, а разносчик с коробом товаров сбор не платит вообще.

Торговые автоматы. Вендинг — кофе, снеки, линзы и другое. Ставка сбора фиксированная за каждый аппарат и заметно ниже ставок для большинства других торговых объектов.

Организация розничных рынков. Управляющие рынками платят по площади рынка. В площадь торгового зала включают кассы, рабочие места и проходы для клиентов внутри торгового зала. Склады, подсобные помещения и комнаты администрации не учитывают, если в них не обслуживают покупателей (письмо Минфина России от 29.04.2015 №03-11-06/24876).

Кто не платит и кто освобождён от сбора

Арендатор торговой точки платит сбор, а собственник помещения, который его сдал, — нет. Но и для тех, кто непосредственно ведёт торговлю, предусмотрены исключения.

Освобождения работают на двух уровнях — федеральном и московском.

На федеральном уровне освобождены ИП на патентном налогообложении по видам деятельности из патента и плательщики ЕСХН. Именно поэтому ИП с киоском на ПСН сбор не платит, а тот же ИП, перешедший на УСН, платит.

На московском уровне от торгового сбора освобождены:

торговля на ярмарках выходного дня, специализированных, межрегиональных и региональных ярмарках;

торговля через стационарные и нестационарные объекты, расположенные на территории розничных рынков;

организации федеральной почтовой связи — при торговле почтовыми конвертами, карточками, тарой, знаками почтовой оплаты и канцелярскими товарами;

автономные, бюджетные и казённые учреждения.

Также предусмотрены отдельные московские льготы, в том числе для книжной торговли, киосков печати, религиозных организаций и торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях и цирках.

Ставки торгового сбора в Москве в 2026 году

Коэффициент-дефлятор на 2026 год

Коэффициент-дефлятор на 2026 год установлен приказом Минэкономразвития и составляет 2,165. Все базовые ставки умножают на него. Для сравнения: в 2025 году коэффициент был 1,976, рост составил 9,6%.

Ставки по видам объектов и районам

Размер торгового сбора в Москве на 2026 год зависит от типа объекта и его локации. Город условно разделён на две группы:

— Группа 1: центр — 10 районов ЦАО.

— Группа 2:

зона внутри МКАД, где базовая ставка примерно вдвое ниже центральной;

зона за МКАД, включая Новую Москву, Зеленоград и отдалённые районы вроде Митино или Бутово, где действуют минимальные ставки.

Для большинства стандартных объектов ставки на 2026 год уже посчитаны и проиндексированы на коэффициент-дефлятор 2,165. Ниже — уже проиндексированные суммы торгового сбора за квартал.

Киоски и павильоны без торгового зала обходятся в 185 536 ₽ в центре, 92 768 ₽ внутри МКАД и 64 937 ₽ за МКАД.

Нестационарные палатки стоят по 92 768 ₽ в центре и внутри МКАД, а за МКАД — 64 937 ₽.

Магазины с залом до 50 м² потребуют 123 691 ₽ в центре, 61 845 ₽ внутри МКАД и 43 291 ₽ за её пределами.

Автолавки и развозная торговля платят фиксировано 92 768 ₽ по всей Москве.

Торговые автоматы обходятся в 11 223 ₽ за квартал независимо от района.

ВАЖНО Если вы смотрите нормативные акты или официальные справочники, где приводятся базовые неиндексированные ставки, умножайте их на дефлятор 2,165 вручную.

Как рассчитать торговый сбор: формула и примеры

Если у вас стандартный объект — киоск, автолавка, автомат или магазин до 50 м², считать ничего не нужно. Можно взять готовую квартальную сумму из списка выше.

Общая формула выглядит так:

Торговый сбор = Физический показатель х Итоговая ставка за квартал.

Физический показатель — количество объектов (для киосков, автоматов, палаток) или площадь торгового зала в в квадратных метрах (для магазинов).

Итоговую сумму округляют до целых рублей.

Для больших магазинов и рынков действуют отдельные правила расчёта.

Для магазинов площадью больше 50 м² ставка рассчитывается ступенчато: для разных диапазонов площади установлена своя ставка за квадратный метр. Чтобы не запутаться в расчётах для сложных площадей, точную сумму удобнее всего посчитать через официальный калькулятор торгового сбора

Организаторы розничных рынков платят 50 ₽ за каждый квадратный метр площади в квартал. Ставку также необходимо умножать на дефлятор 2,165.

Торговля со склада в Москве сбором не облагается — ставка для этого вида деятельности законодательно не установлена.

Пример расчёта торгового сбора для разных торговых точек

Пример 1. Магазин в ЦАО, торговый зал 80 м²

Для зала более 50 м² ставку считают ступенчато: первые 50 м² — по одной ставке, остальные метры — по меньшей. На 2026 год для центра это 2 474,595 ₽ за м² первых 50 м² и 136,395 ₽ за м² свыше 50.

50 × 2 474,595 = 123 729,75 ₽.

30 × 136,395 = 4 091,85 ₽.

Итого: 127 821,60 ₽ за квартал, округляем до 127 822 ₽.

То есть за год магазин заплатит 511 288 ₽.

Пример 2. Киоск в ЦАО без торгового зала

Фиксированная ставка торгового сбора 2026 года — 185 536 ₽ за квартал (85 698 × 2,165). За год — 742 144 ₽.

Пример 3. Автолавка, развозная торговля

Ставка одинаковая по всему городу — 92 768 ₽ за квартал или 371 072 ₽ за год.

Пример 4. Вендинговый аппарат

11 223 ₽ за квартал за каждый автомат или 44 892 ₽ за год.

Пример 5. Магазин за МКАД, зал 30 м²

Такой магазин попадает в категорию до 50 м², ставка 43 291 ₽ за квартал. Это почти в полтора раза дешевле такого же магазина внутри МКАД (61 845 ₽) и втрое дешевле центра (123 691 ₽).

Как снизить расходы на торговый сбор

Проверьте московские льготы. Например, освобождение может действовать для торговли на ярмарках выходного дня или через торговые объекты на территории розничных рынков.

Перейдите на онлайн-торговлю. Интернет-магазины с доставкой или выдачей через сторонние ПВЗ не платят сбор, потому что у них нет своего физического объекта торговли в Москве.

Контролируйте площадь зала. Для магазинов до 50 м² действует фиксированная ставка. Если зал чуть превышает этот порог, платёж начинает расти за каждый квадратный метр. Иногда выгоднее отдать лишние метры под склад или подсобку, чтобы уложиться в 50 м².

Выберите другой формат или локацию. Торговый автомат (11 223 ₽/м²) или киоск за МКАД (64 937 ₽/м²) обходятся дешевле полноценного магазина в центре. Если бизнес мобильный, смена района может снизить сбор в 2–3 раза.

Как лучше не делать: не стоит фиктивно разделять один зал на мелкие отделы под разными ИП. Если попытаться искусственно раскроить пространство, налоговая всё равно распознает дробление по общему входу, единым кассам и БТИ. В итоге сбор пересчитают со всей площади помещения и выпишут штраф.

Как встать на учёт, изменить данные и сняться с учёта

Торговый сбор не требует налоговой декларации. При начале торговли нужно уведомить ФНС о постановке на учёт в качестве плательщика торгового сбора.

Куда подавать уведомление, зависит от объекта торговли. Если для бизнеса используется недвижимость, например магазин или павильон, уведомление подают в налоговую по месту нахождения объекта. Если торговля ведётся через движимое имущество, например автолавку, уведомление подают по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Такой порядок установлен статьёй 416 НК РФ.

Уведомление можно подать на бумаге или в электронной форме. Электронное уведомление можно сформировать и направить через оператора ЭДО.

Постановка на учёт

Уведомление нужно подать в течение пяти рабочих дней с даты начала использования объекта для торговли. Если торговых объектов несколько, сведения о каждом нужно указать в уведомлении ТС-1. Налоговая ставит организацию или ИП на учёт в течение пяти дней после получения уведомления. После этого направляет выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков, подтверждающую постановку на учёт.

Изменение данных

Если изменились площадь, адрес или вид торговли, надо подать новое уведомление ТС-1 с пометкой «Изменение сведений». Увеличение площади считается с начала квартала, а уменьшение — со следующего.

Снятие с учёта

Если точка закрылась, подайте уведомление в течение пяти рабочих дней с даты прекращения торговли. Это важно: если уведомление подать вовремя, датой прекращения считается день прекращения торговли. Если пропустить установленный срок, датой снятия с учёта станет день подачи уведомления.

Принудительная постановка

Если вы не подали уведомление, инспекция может поставить вас на учёт самостоятельно на основании сведений от уполномоченных органов. При этом обязанность подать ТС-1 сохраняется, как и ответственность за нарушение срока постановки на учёт.

Как платить торговый сбор: сроки, ЕНП и проверка по ИНН

Сроки уплаты в 2026 году

Сбор платят ежеквартально не позднее 28-го числа месяца, следующего за кварталом. Если дата выпадает на выходной, срок переносят на ближайший рабочий день. График на 2026 год такой:

за 1 квартал — до 28 апреля;

2 квартал — до 28 июля;

3 квартал — до 28 октября;

4 квартал — до 28 января 2027 года.

Уплата через ЕНП и КБК

Торговый сбор уплачивается в составе единого налогового платежа на единый налоговый счёт. В 2026 году при перечислении ЕНП указывают КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510, а в поле ОКТМО — «0».

Уведомление об исчисленных суммах по торговому сбору подавать не нужно.

Как проверить задолженность по ИНН

Проверять начисления и задолженность можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС по ИНН. Там отображается карточка расчётов по ЕНС, включая торговый сбор. Если вы видите начисления по объекту, который больше не используется для торговли, подайте возражение через личный кабинет или обратитесь в инспекцию.

Как уменьшить налог на сумму торгового сбора

— УСН «Доходы». Уплаченный торговый сбор можно вычесть из налога по той деятельности, в отношении которой установлен сбор. Ограничение в 50%, которое действует для некоторых других вычетов, здесь не применяется. При этом уменьшить налог можно, если УСН и торговый сбор зачисляются в бюджет одного региона — в данном случае Москвы.

Например, магазин на УСН «Доходы» уплатил торговый сбор 127 822 ₽ за квартал. Налог по УСН за торговую деятельность за тот же период составил 200 000 ₽. После уменьшения на торговый сбор к уплате останется 72 178 ₽.

— УСН «Доходы минус расходы». Уплаченный торговый сбор учитывают в расходах при расчёте налоговой базы.

— Организации на ОСНО. Торговый сбор уменьшает налог на прибыль в той части, которая зачисляется в бюджет Москвы.

— ИП на ОСНО. Вправе уменьшить исчисленный НДФЛ на сумму уплаченного торгового сбора при соблюдении условий, предусмотренных НК РФ.

Штрафы за неуплату и работу без уведомления