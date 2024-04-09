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54-ФЗ: закон о применении ККТ, требования к онлайн-кассам

Поможем разобраться в требованиях закона об онлайн-кассах и контрольно-кассовой технике, чтобы ваш бизнес работал легально и без штрафов.

11.03.2025
2746
2746

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Всё для работы по 54-ФЗ. Касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД
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Автор

Онлайн-касса — обязательный инструмент для бизнеса. Она помогает учитывать платежи и отправлять данные в налоговую. В этой статье разберёмся, какие требования к кассам в 2024 году, как их подключить и использовать без ошибок.

Что такое 54-ФЗ?

54-ФЗ — это закон, который регулирует порядок применения кассовой техники в России. Он обязывает компании и предпринимателей использовать онлайн-кассы для фиксации расчётов с клиентами и передачи данных в налоговую. Закон действует с 2003 года, но в 2017-м его обновили, введя обязательное применение онлайн-ККТ.

Главная цель 54-ФЗ — сделать расчёты прозрачными и защитить покупателей. Онлайн-кассы помогают контролировать движение денег, уменьшают риск теневых операций и упрощают работу с налоговой.

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Какие требования предъявляются к онлайн-кассам по 54-ФЗ?

По закону все ИП и ООО обязаны использовать онлайн-кассы при любых расчётах: наличкой или безналом. Исключения составляют самозанятые, предприниматели в труднодоступных местностях и работающие в сферах-исключениях по 54-ФЗ.

Основные требования к онлайн-кассам включают:

  • Наличие в реестре ККТ на сайте налоговой службы.
  • Корпус с заводским номером и встроенное печатающее устройство.
  • Фискальный накопитель для шифрования и хранения данных.
  • Подключение к оператору фискальных данных (ОФД).
  • Формирование чеков с обязательными реквизитами.

Полный перечень требований содержится в Федеральном законе № 54-ФЗ.

Кто обязан использовать онлайн-кассы?

54-ФЗ требует применять онлайн-кассы в большинстве случаев, когда происходит расчёт с клиентами. ККТ обязаны использовать:

  • Продавцы товаров и услуг. Любые компании и ИП, работающие с физлицами, включая магазины, кафе, салоны красоты и интернет-магазины.
  • Предприниматели, принимающие оплату наличными или картой, если расчёт происходит между юрлицами или ИП.
  • Продавцы, принимающие аванс и возвращающие деньги. Например, если клиент заплатил заранее или хочет получить деньги за бракованный товар.
  • Предприниматели, продающие товары в кредит. 
  • Владельцы бизнеса на азартных играх и ставках, например букмекеры, казино и тотализаторы обязаны применять ККТ при приёме ставок и выплате выигрышей.

Полный список операций, которые относятся к расчётам с ККТ, описан в статье 1.1  54-ФЗ.

Важно: кассовый чек можно выдать в бумажном или электронном виде, если покупатель предоставил контактные данные.

Кто может работать без кассы?

Федеральный закон предусматривает ряд исключений. Без кассового аппарата могут работать:

  1. Самозанятые (плательщики НПД).
  2. ИП и ООО, находящиеся в труднодоступной местности без интернета, — по списку региональных властей, которые публикуют такие списки на своих официальных сайтах.
  3. Предприниматели, занимающиеся:
  • продажей газет и журналов;
  • продажей ценных бумаг;
  • обслуживанием религиозных обрядов и церемоний;
  • сезонной торговлей овощами и фруктами на розничных рынках;
  • ремонтом обуви;
  • изготовлением ключей; 
  • другими видами деятельности по перечню из п. 2 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ.

С 1 марта 2025 года список тех, кто может работать без кассы, расширился. Например, в него входят фермеры, ИП на патенте, образовательные и спортивные организации. Если хотите узнать точно, нужен ли вам кассовый аппарат, загляните во вторую статью 54-ФЗ.

Если у вас есть освобождение от ККТ, но вы принимаете наличные, вам может понадобиться БСО — бланк строгой отчётности.

О том, какие бывают чеки, чем они отличаются и когда их использовать, мы рассказывали в статье про виды эквайринга.

Требования к онлайн-кассам

Для законного ведения бизнеса предпринимателям надо не только приобрести онлайн-кассу, но и правильно настроить её. Расскажем, как избежать штрафов и наладить корректную работу кассы. 

Технические характеристики

Онлайн-кассы должны соответствовать требованиям ФНС:

  • Фискальный накопитель (ФН) — устройство, которое фиксирует и шифрует данные о расчётах. Срок действия: 13, 15 или 36 месяцев в зависимости от налогообложения.
  • Подключение к интернету — касса должна передавать данные ОФД в режиме реального времени. Исключения есть для труднодоступных районов.
  • Программное обеспечение — ККМ должна работать на лицензированном ПО с возможностью обновления.
  • Принтер чеков — устройство печатает кассовые чеки с реквизитами и QR-кодом для проверки через приложение ФНС.
  • Автономная работа — при сбоях интернета касса должна сохранять чеки и передавать их позже.

Функциональные возможности

Выбирайте онлайн-кассу в зависимости от потребностей вашего бизнеса. Разные модели могут поддерживать:

  • Работу с разными способами оплаты — наличные, карты, СБП, электронные кошельки.
  • Передачу электронных чеков — на email или по СМС.
  • Интеграцию с учётными системами — 1С, CRM и другими программами.
  • Хранение данных — информация о расчётах сохраняется не менее 30 дней.
  • Удалённое управление — обновление ПО и контроль через веб-интерфейс.
  • Формирование чеков коррекции — для исправления ошибок при пробитии чеков.

Регистрация и фискализация

Для законного применения онлайн-кассы нужно:

  • Выбрать кассу из реестра ККТ на сайте ФНС.
  • Заключить договор с ОФД для передачи данных в налоговую.
  • Зарегистрировать кассу через личный кабинет на сайте налоговой или в отделении.
  • Получить регистрационный номер кассы в системе ФНС.
  • Фискализировать кассу — активировать фискальный накопитель и получить фискальный признак.
  • Проверить работу — напечатать тестовый чек и проверить передачу данных. 

Вы можете выполнить регистрацию самостоятельно или с помощью специалистов сервисных центров.

С 1 марта 2025 года регистрация кассы стала проще: после фискализации отчёт передаётся напрямую в личный кабинет ФНС через ОФД. 

Дмитрий Фадеевэксперт по кассам

Что делать после покупки онлайн-кассы?

После покупки надо зарегистрировать кассу, чтобы она работала и соответствовала требованиям закона. Расскажем, как проходит регистрация, какие документы нужно подготовить и сколько времени это занимает.

Процедура регистрации ККТ

Регистрация ККТ проходит в три этапа:

  1. Подайте заявление через личный кабинет ФНС.
  2. Получите регистрационный номер и фискализируйте кассу.
  3. Передайте данные в ФНС и получите карточку онлайн-кассы.

Для подписания заявления нужна КЭП. Если всё заполнено верно, процесс займёт не более одного дня.

Подробный пошаговый процесс регистрации мы разобрали в статье «Как зарегистрировать кассу онлайн».

Необходимые документы

Для регистрации потребуются паспорт, ИНН, свидетельство о регистрации бизнеса и договор с оператором фискальных данных (ОФД). Также необходимо заполнить заявление на регистрацию ККТ. Это можно сделать онлайн.

Сроки и этапы регистрации

Обычно процесс занимает до одного рабочего дня после подачи заявки. Сначала подаётся заявление, затем устройство получает регистрационный номер, после чего проводится фискализация. 

Штрафы и санкции за нарушение 54-ФЗ

За работу без онлайн-кассы штрафуют как бизнес, так и его руководителей.

  • За отсутствие ККТ: ИП – 25–50% от выручки (не менее 10 тыс. руб.), юрлица – 75–100% (не менее 30 тыс. руб.).
  • За повторное нарушение: при доходе вне кассы более 1 млн руб. возможно приостановление деятельности (до 90 дней) или дисквалификация руководителя (до 2 лет).
  • За несоответствие ККТ требованиям: юрлица – 5–10 тыс. руб., должностные лица – 1,5–3 тыс. руб.
  • За невыдачу чека: юрлица – 10 тыс. руб., руководители – до 2 тыс. руб.
  • За игнорирование запроса ФНС: юрлица – до 10 тыс. руб., должностные лица – до 3 тыс. руб.

Проверяйте кассу перед началом смены, обновляйте ПО и не игнорируйте письма из налоговой. Большинство штрафов — из-за невнимательности, а не из-за злого умысла.


Вопросы по теме

Что такое ОФД?

Оператор фискальных данных — посредник между предпринимателями и налоговой. ОФД бывают разными: каждый оператор собирает данные о платёжных операциях ИП и ООО, а затем передаёт их в налоговую в режиме реального времени.

Что такое ККТ?

ККТ — контрольно-кассовая техника. Проще говоря, это кассовые аппараты, которые отправляют в налоговую информацию обо всех финансовых операциях предпринимателей. Это важно, чтобы ФНС получала актуальные данные о деятельности ИП и юрлиц. Применение кассового аппарата необходимо для большинства предпринимателей.

Как передавать данные в налоговую?

После подключения онлайн-кассы и заключения договора с ОФД данные с кассового аппарата будут передаваться в налоговую автоматически. 

Каждый фискальный документ, сформированный на кассе, уходит к оператору фискальных данных в режиме реального времени. Тот в свою очередь отправляет их в ФНС. Дополнительных действий при применении ККТ от ИП не требуется. 

Как выбрать подходящую онлайн-кассу?

Выбирайте кассу по типу бизнеса: стационарная – для магазинов, мобильная – для курьеров. 

Учитывайте требования 54-ФЗ, интеграцию с вашим ПО и работу с ОФД.

Что делать, если онлайн-касса вышла из строя?

Перезагрузите кассу и проверьте подключение. 

Если не помогло – обратитесь в сервисный центр или техподдержку банка. Работать без ККТ нельзя, это грозит штрафами.

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