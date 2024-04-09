В Точке можно купить онлайн-кассы, полностью готовые к работе. Мы обеспечим настройку, подключение к ОФД и доставку, а условия рассрочки позволяют расплачиваться постепенно.

Подробнее об онлайн-кассах Подробнее об онлайн-кассах Подробнее об онлайн-кассах