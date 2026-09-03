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Эквайринг
Эквайринг

Выездная торговля в 2026 году: правила, касса и как принимать оплату

Выездная торговля может быть прибыльной, главное правильно её организовать. В этой статье Точка Банк расскажет, как законно торговать, нужна ли онлайн-касса и как выгодно принимать оплату от клиентов.

03.09.2026
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300

Мобильная касса для ИП и ООО

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Мобильная касса для ИП и ООО

Переносные кассы со встроенным эквайрингом и без — для выездной торговли, курьеров и общепита на колёсах
Купить онлайн‑кассу

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Коротко
Выездная торговля подразумевает торговлю без постоянного торгового места. Продавец может работать во временной точке, доставлять товары курьером или перемещаться по локации вместе с товаром. Обычно этот формат используют для продажи продуктов, напитков, цветов, сезонных товаров и бытовых мелочей.
Официального термина «выездная торговля» не существует. По ст. 346.43 НК РФ есть лишь две официальные формы:
    — развозная торговля — продавец торгует на выезде или из транспортных средств: машин, автолавок, прицепов и других;
    — разносная торговля — продавец торгует товаром, который лежит в тележке, корзине, лотке или просто в руках.

Что такое выездная торговля простыми словами 

Выездная торговля — это продажа товаров вне постоянного магазина: на ярмарках, мероприятиях, улицах, в электричках или в других местах. Проще говоря, разъездной продавец сам приезжает или приходит туда, где находятся покупатели. 

Например:

  • предприниматель продаёт продукты c машины;
  • фермер привозит овощи на ярмарку;
  • автолавка ездит по деревням.

Привычное всем выражение «выездная торговля» на самом деле не является юридическим термином. По ст. 346.43 НК РФ есть только два вида торговли — развозная и разносная. Давайте разберёмся, в чём между ними разница. 

Развозная и разносная торговля: в чём разница

Разница в форме продажи товара.

Развозная торговля — розничная торговля товарами с помощью транспортного средства: автомобиля, автолавки, прицепа или автоцистерны.

Разносная торговля — продажа без транспорта: продавец переносит товар в сумке, корзине, на лотке или тележке. 

Что не относится к выездной торговле

Не будет считаться выездной торговлей: 

  • маркетплейс;
  • магазин с постоянным адресом;
  • онлайн-магазин в социальных сетях.

Виды выездной торговли

К видам выездной торговли относится не только торговля фруктами и овощами. Можно продавать большой перечень разных продуктов. У этого формата есть большой спрос, а ещё он позволяет экономить на аренде.

Выездная торговля продуктами

Один из самых распространённых вариантов — продажа фермерских продуктов, фруктов, овощей и напитков. Некоторые товары обязательно маркируются и требуют оформления в государственной системе «Честный ЗНАК». 

Среди них:

  • слабоалкогольные напитки;
  • продукция из молока;
  • вода в упаковке; 
  • морепродукты.

Полный список можно посмотреть в распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р

Общепит на колёсах: автолавки и кофе на вынос

Автолавка или фудтрак — передвижное кафе на колёсах, а значит, на него распространяются требования к предприятиям общественного питания. Это мобильный торговый объект.  

Владельцы фудтрака должны:

Автолавка в сёлах и удалённых территориях

Разъездной формат, например автомагазин на колёсах, часто используют в труднодоступных местах без инфраструктуры, магазинов и даже интернета. 

Если населённый пункт официально относится к отдалённым или труднодоступным, можно работать без контрольно-кассовой техники. Но по требованию покупателя продавец обязан выдать подписанный документ о расчёте — это может быть бланк строгой отчётности (БСО)

Перечень отдалённых и труднодоступных местностей утверждается отдельно в каждом регионе. 

Можно ли торговать на улице с машины

Торговать на улицах с машины можно, но только в подходящих для этого местах. 

Где можно и где запрещено торговать

Можно торговать там, где разрешена стоянка по ПДД, а торговля не мешает машинам и пешеходам. Также можно торговать на ярмарках, фестивалях, рынках и в других местах, где разъездной продавец оформил своё участие или арендовал землю.

Нельзя торговать на проезжей части, на территории школ, детских садов и госучреждений, а также на чужой земле без разрешения.

Что нужно для выездной торговли

Для выездной торговли потребуется:

Для продажи маркированных товаров предпринимателю потребуются:

Онлайн-касса для выездной торговли
Переносная касса со встроенным эквайрингом заменяет отдельный терминал. В неё встроен сканер для кодов маркировки — покупать 2D‑сканер отдельно не придётся.
В Точка Банк касса продаётся комплектом: сама касса, фискальный накопитель на 15 или 36 месяцев и подписка на ОФД. Зарегистрируем её в ФНС и настроим, а оплатить можно сразу или в рассрочку на 12 месяцев.

Самозанятость, ИП или ООО — что выбрать

Выбор формы ведения бизнеса зависит от условий работы.

Самозанятость — если сами производите товары, которые продаёте. Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год. ККТ не нужна: на режиме НПД чеки формируют в приложении «Мой налог».

ИП — если будете торговать товарами от поставщиков, предусматривается больший доход или работа на патенте. 

ООО — для бизнеса с несколькими учредителями, партнёрами или крупными заказчиками. ООО может зарегистрировать и один человек.

Какие товары нельзя продавать

Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, запрещено торговать:

  • алкоголем;
  • лекарствами;
  • медицинскими изделиями;
  • продовольственными товарами без упаковки;
  • ювелирными товарами и товарами из драгоценных металлов.

Нужна ли касса для выездной торговли

Кассовый аппарат должны использовать все организации и индивидуальные предприниматели, кроме тех, кто находится в списке исключений. Например, онлайн-касса нужна, если готовите или продаёте еду из фудтрака или реализуете маркированные товары.

Можно работать без кассы, если ваш вид деятельности входит в исключения из ст. 2 54-ФЗ:

  • торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;
  • разносная торговля с рук, из корзин и ручных тележек вне стационарной торговой сети и кроме технически сложных товаров, продовольственных товаров, требующих особых условий хранения и продажи, и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
  • сезонная торговля овощами, фруктами и бахчевыми культурами вразвал;
  • торговля из автоцистерн молоком, квасом, растительным маслом и живой рыбой;
  • работа в местностях из перечня отдалённых или труднодоступных при условии выдачи покупателю по его требованию документа о расчёте.

Какую кассу выбрать для выездной торговли

Для выездной торговли чаще выбирают компактный аппарат или смарт-терминал.

Если вы предоставляете курьерские услуги, то стоит выбрать облачную кассу. Для каждого выезда не придётся носить оборудование с собой, а все операции проходят в удалённом дата-центре. 

Купить или арендовать облачную кассу

Для старта или разовой работы удобнее аренда — меньше расходов на оборудование. Для постоянной работы обычно выгоднее покупка. 

Как работать с кассой без стабильного интернета

При временном сбое связи можно продолжать торговлю. Данные о продажах не удалятся. Аппарат сохранит их в фискальном накопителе и автоматически передаст  ОФД после восстановления соединения. Но затягивать не стоит — накопитель рассчитан на то, что подтверждение от ОФД поступит в течение 30 календарных дней с момента формирования чека.

Как принимать оплату при выездной торговле

Оплата по СБП и QR-коду

Оплата по СБП через QR-код считается расчётом электронным средством платежа. Если продавец обязан применять ККТ, он должен сформировать кассовый чек в момент оплаты. СБП не освобождает от применения онлайн-кассы. 

Наличные и оплата картой

Наличные можно принимать непосредственно на выездной точке. Для оплаты банковской картой используют мобильный POS-терминал или кассу со встроенным эквайрингом.

Куда зачислять выручку: расчётный счёт и бизнес-карта

Выручку принимают на расчётный счёт. Для предпринимателя это важно прежде всего для учёта: проще сверять поступления, формировать отчётность и отделять выручку от других переводов.

Бизнес-карта привязана к расчётному счёту и нужна в основном для хозяйственных платежей или других расходов бизнеса.

Принимать оплату от покупателей обычными переводами на бизнес-карту не стоит. Такие поступления сложнее учитывать как продажи, а у налоговой могут возникнуть дополнительные вопросы.

Принимать безналичную оплату на выезде можно и по QR‑коду, и картой. В Точка Банк ставка при оплате по QR‑коду — от 0,4 до 0,7%, при оплате картой — от 1,14%. Чем больше платежей проходит через СБП, тем ниже расходы на эквайринг — экономия от 0,5 до 1%.

Штрафы за нарушения при выездной торговле

Штраф за торговлю без кассы в 2026 году

Если продавец не применяет ККТ, его могут оштрафовать по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Штраф будет рассчитываться от суммы, проведённой без кассового аппарата.

Для ИПДля организации
От 25 до 50% суммы расчётов без кассы, но не менее 10 000 ₽От 75 до 100% суммы расчётов без кассы, но не менее 30 000 ₽

Непробитый чек и другие нарушения по онлайн-кассам, за которые штрафуют в 2026 году

За нарушение прав покупателей и правил маркировки

Штрафы будут зависеть от формы ведения бизнеса и вида нарушения.

НарушениеДля ИПДля должностных лиц
Для организаций
Обсчёт, обвешивание, введение покупателя в заблуждение 
(ст. 14.7 КОАП РФ)		От 3 000 до 5 000 ₽От 12 000 до 20 000 ₽От 100 000 до 500 000 ₽
Продажа товаров без обязательной маркировки 
(ст. 15.12 КоАП РФ)		От 5 000 до 10 000 ₽От 5 000 до 10 000 ₽От 50 000 до 300 000 ₽
Ошибки или непередача данных в систему маркировки 
(ст. 15.12.1 КоАП РФ)		От 1 000 до 10 000 ₽От 1 000 до 10 000 ₽От 50 000 до 100 000 ₽

Вопросы по теме

Какой ОКВЭД выбрать для выездной торговли?

Для развозной и разносной торговли подходит ОКВЭД 47.99 — «Розничная торговля вне магазинов, палаток и рынков». 

Можно ли применять патентную систему налогообложения для выездной торговли?

Только индивидуальный предприниматель может применять патент при развозной или разносной розничной торговле.


Но торговать по патенту можно только в пределах субъекта РФ, где он действует. Для торговли в другом регионе потребуется отдельный патент. Основание — ст. 346.43346.45 НК РФ.

Можно ли использовать личный автомобиль для выездной торговли?

Да. Личный автомобиль можно использовать для выездной торговли, как и любое другое имущество.

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Выездная торговля в 2026 году: правила, касса и приём оплаты для уличной торговли — Точка Банк