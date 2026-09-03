Выездная торговля в 2026 году: правила, касса и как принимать оплату

Что такое выездная торговля простыми словами
Выездная торговля — это продажа товаров вне постоянного магазина: на ярмарках, мероприятиях, улицах, в электричках или в других местах. Проще говоря, разъездной продавец сам приезжает или приходит туда, где находятся покупатели.
Например:
- предприниматель продаёт продукты c машины;
- фермер привозит овощи на ярмарку;
- автолавка ездит по деревням.
Привычное всем выражение «выездная торговля» на самом деле не является юридическим термином. По ст. 346.43 НК РФ есть только два вида торговли — развозная и разносная. Давайте разберёмся, в чём между ними разница.
Развозная и разносная торговля: в чём разница
Разница в форме продажи товара.
Развозная торговля — розничная торговля товарами с помощью транспортного средства: автомобиля, автолавки, прицепа или автоцистерны.
Разносная торговля — продажа без транспорта: продавец переносит товар в сумке, корзине, на лотке или тележке.
Что не относится к выездной торговле
Не будет считаться выездной торговлей:
- маркетплейс;
- магазин с постоянным адресом;
- онлайн-магазин в социальных сетях.
Виды выездной торговли
К видам выездной торговли относится не только торговля фруктами и овощами. Можно продавать большой перечень разных продуктов. У этого формата есть большой спрос, а ещё он позволяет экономить на аренде.
Выездная торговля продуктами
Один из самых распространённых вариантов — продажа фермерских продуктов, фруктов, овощей и напитков. Некоторые товары обязательно маркируются и требуют оформления в государственной системе «Честный ЗНАК».
Среди них:
- слабоалкогольные напитки;
- продукция из молока;
- вода в упаковке;
- морепродукты.
Полный список можно посмотреть в распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.
Общепит на колёсах: автолавки и кофе на вынос
Автолавка или фудтрак — передвижное кафе на колёсах, а значит, на него распространяются требования к предприятиям общественного питания. Это мобильный торговый объект.
Владельцы фудтрака должны:
- соблюдать СанПиН;
- соблюдать требования 54-ФЗ — закона о применении контрольно-кассовой техники;
- работать в системах «Честный ЗНАК» и «Меркурий».
Автолавка в сёлах и удалённых территориях
Разъездной формат, например автомагазин на колёсах, часто используют в труднодоступных местах без инфраструктуры, магазинов и даже интернета.
Если населённый пункт официально относится к отдалённым или труднодоступным, можно работать без контрольно-кассовой техники. Но по требованию покупателя продавец обязан выдать подписанный документ о расчёте — это может быть бланк строгой отчётности (БСО).
Перечень отдалённых и труднодоступных местностей утверждается отдельно в каждом регионе.
Можно ли торговать на улице с машины
Торговать на улицах с машины можно, но только в подходящих для этого местах.
Где можно и где запрещено торговать
Можно торговать там, где разрешена стоянка по ПДД, а торговля не мешает машинам и пешеходам. Также можно торговать на ярмарках, фестивалях, рынках и в других местах, где разъездной продавец оформил своё участие или арендовал землю.
Нельзя торговать на проезжей части, на территории школ, детских садов и госучреждений, а также на чужой земле без разрешения.
Что нужно для выездной торговли
Для выездной торговли потребуется:
- купить и зарегистрировать кассу;
- соблюдать санитарные требования по СанПиН.
Для продажи маркированных товаров предпринимателю потребуются:
- 2D-сканер для кодов;
- регистрация в системе «Честный ЗНАК»;
- заключение договора с оператором фискальных данных.
Самозанятость, ИП или ООО — что выбрать
Выбор формы ведения бизнеса зависит от условий работы.
Самозанятость — если сами производите товары, которые продаёте. Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год. ККТ не нужна: на режиме НПД чеки формируют в приложении «Мой налог».
ИП — если будете торговать товарами от поставщиков, предусматривается больший доход или работа на патенте.
ООО — для бизнеса с несколькими учредителями, партнёрами или крупными заказчиками. ООО может зарегистрировать и один человек.
Какие товары нельзя продавать
Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, запрещено торговать:
- алкоголем;
- лекарствами;
- медицинскими изделиями;
- продовольственными товарами без упаковки;
- ювелирными товарами и товарами из драгоценных металлов.
Нужна ли касса для выездной торговли
Кассовый аппарат должны использовать все организации и индивидуальные предприниматели, кроме тех, кто находится в списке исключений. Например, онлайн-касса нужна, если готовите или продаёте еду из фудтрака или реализуете маркированные товары.
Можно работать без кассы, если ваш вид деятельности входит в исключения из ст. 2 54-ФЗ:
- торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;
- разносная торговля с рук, из корзин и ручных тележек вне стационарной торговой сети и кроме технически сложных товаров, продовольственных товаров, требующих особых условий хранения и продажи, и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
- сезонная торговля овощами, фруктами и бахчевыми культурами вразвал;
- торговля из автоцистерн молоком, квасом, растительным маслом и живой рыбой;
- работа в местностях из перечня отдалённых или труднодоступных при условии выдачи покупателю по его требованию документа о расчёте.
Какую кассу выбрать для выездной торговли
Для выездной торговли чаще выбирают компактный аппарат или смарт-терминал.
Если вы предоставляете курьерские услуги, то стоит выбрать облачную кассу. Для каждого выезда не придётся носить оборудование с собой, а все операции проходят в удалённом дата-центре.
Купить или арендовать облачную кассу
Для старта или разовой работы удобнее аренда — меньше расходов на оборудование. Для постоянной работы обычно выгоднее покупка.
Как работать с кассой без стабильного интернета
При временном сбое связи можно продолжать торговлю. Данные о продажах не удалятся. Аппарат сохранит их в фискальном накопителе и автоматически передаст ОФД после восстановления соединения. Но затягивать не стоит — накопитель рассчитан на то, что подтверждение от ОФД поступит в течение 30 календарных дней с момента формирования чека.
Как принимать оплату при выездной торговле
Оплата по СБП и QR-коду
Оплата по СБП через QR-код считается расчётом электронным средством платежа. Если продавец обязан применять ККТ, он должен сформировать кассовый чек в момент оплаты. СБП не освобождает от применения онлайн-кассы.
Наличные и оплата картой
Наличные можно принимать непосредственно на выездной точке. Для оплаты банковской картой используют мобильный POS-терминал или кассу со встроенным эквайрингом.
Куда зачислять выручку: расчётный счёт и бизнес-карта
Выручку принимают на расчётный счёт. Для предпринимателя это важно прежде всего для учёта: проще сверять поступления, формировать отчётность и отделять выручку от других переводов.
Бизнес-карта привязана к расчётному счёту и нужна в основном для хозяйственных платежей или других расходов бизнеса.
Принимать оплату от покупателей обычными переводами на бизнес-карту не стоит. Такие поступления сложнее учитывать как продажи, а у налоговой могут возникнуть дополнительные вопросы.
Штрафы за нарушения при выездной торговле
Штраф за торговлю без кассы в 2026 году
Если продавец не применяет ККТ, его могут оштрафовать по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Штраф будет рассчитываться от суммы, проведённой без кассового аппарата.
|Для ИП
|Для организации
|От 25 до 50% суммы расчётов без кассы, но не менее 10 000 ₽
|От 75 до 100% суммы расчётов без кассы, но не менее 30 000 ₽
За нарушение прав покупателей и правил маркировки
Штрафы будут зависеть от формы ведения бизнеса и вида нарушения.
|Нарушение
|Для ИП
|Для должностных лиц
|Для организаций
|Обсчёт, обвешивание, введение покупателя в заблуждение
(ст. 14.7 КОАП РФ)
|От 3 000 до 5 000 ₽
|От 12 000 до 20 000 ₽
|От 100 000 до 500 000 ₽
|Продажа товаров без обязательной маркировки
(ст. 15.12 КоАП РФ)
|От 5 000 до 10 000 ₽
|От 5 000 до 10 000 ₽
|От 50 000 до 300 000 ₽
|Ошибки или непередача данных в систему маркировки
(ст. 15.12.1 КоАП РФ)
|От 1 000 до 10 000 ₽
|От 1 000 до 10 000 ₽
|От 50 000 до 100 000 ₽