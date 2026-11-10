Коротко

Главные преимущества режима — отсутствие налоговой отчётности, освобождение от уплаты основных страховых взносов и значительная экономия времени на бухгалтерии. При этом АУСН имеет ограничения — годовой доход не должен превышать 60 млн ₽, а штат ограничен пятью сотрудниками. Предприниматель должен ежемесячно проверять сведения в ЛК АУСН и при необходимости корректировать разметку банковских операций.

Перейти на спецрежим с УСН, НПД и ПСН можно сразу при регистрации ИП или с 1-го числа любого месяца в течение года. А при закрытии бизнеса необходимо сначала рассчитаться с сотрудниками, снять кассу с учёта и оплатить финальный налог перед закрытием счёта.

