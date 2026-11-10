Как работает АУСН для ИП
На АУСН расчётом налога занимается ФНС. Она автоматически собирает данные о доходах и расходах:
- из онлайн-касс;
- расчётных счетов, которые открыты в уполномоченных банках;
Налоговый период на АУСН составляет один месяц.
Как происходит процесс расчёта налога на автоматизированной упрощёнке:
- До 5-го числа месяца, идущего за отчётным, ИП необходимо внести в ЛК АУСН сведения об операциях, которые не видно через ККТ или расчётный счёт. К ним относятся взаимозачёты, возвраты и авансы.
- До 7-го числа месяца, идущего за отчётным, ИП нужно проверить корректность разметки операций, которую выполнил банк. В противном случае ФНС неправильно посчитает сумму налога.
- До 15-го числа месяца, идущего после отчётного, ФНС присылает уведомление с расчётом налога и итоговой суммой к уплате.
- Не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного, ИП необходимо уплатить налог.
Кто может применять АУСН
Согласно Федеральному закону от 25.02.2022 №17-ФЗ, ИП на АУСН должен:
- иметь обязательную регистрацию бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;
- соблюдать лимит средней численности сотрудников — не более пяти человек;
- не превышать остаточную стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;
- соблюдать лимит доходов — до 60 млн ₽ в год;
- иметь расчётные счета только в уполномоченных банках;
- выплачивать зарплату сотрудникам только в безналичной форме;
- не применять другие налоговые режимы;
- не вести деятельность, которая запрещена на АУСН.
Плюсы и минусы АУСН для ИП
|Плюсы АУСН
|Минусы АУСН
|Полная автоматизация расчёта основного налога.
Отсутствие отчётности.
Освобождение от уплаты некоторых налогов — например, НДФЛ с предпринимательской деятельности и налога на имущество, которое используется в хозяйственной деятельности предпринимателя.
Отсутствие необходимости уплаты стандартных страховых взносов за сотрудников
|Повышенные налоговые ставки по сравнению с УСН.
Невозможность уменьшить налог за счёт страховых взносов.
Жёсткие лимиты по годовому доходу и средней численности сотрудников.
Обязанность открыть расчётный счёт только в уполномоченном банке.
Необходимость ежемесячно контролировать сведения в ЛК АУСН и уплачивать налог
Какие налоги платит ИП на АУСН
На АУСН действуют две основных ставки:
- 8% — для АУСН «Доходы»;
- 20% — для АУСН «Доход минус расходы».
Также на АУСН «Доходы минус расходы» действует минимальный налог — 3% от всей выручки. Он уплачивается, если:
- бизнес сработал в убыток, то есть расходы превысили доходы;
- стандартный размер налога оказался меньше, чем эти 3%.
Помимо основного налога, ИП на АУСН должны платить:
- НДФЛ за сотрудников — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;
- транспортный налог — если у предпринимателей на АУСН есть автомобиль или спецтехника на балансе;
- земельный налог — если у предпринимателей на АУСН есть в собственности земельный участок;
- налог на имущество объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, согласно ст. 378.2 НК РФ;
- НДС — если налогоплательщик выставляет счета-фактуры или УПД с выделенной суммой налога на добавленную стоимость.
Как рассчитывать и платить налог на АУСН
Уполномоченный банк анализирует каждое движение денег по расчётному счёту ИП и присваивает ему специальный признак:
- приход — поступления от покупателей и оплата услуг;
- расход — оплаты поставщикам и подрядчикам, аренда и закупка товара;
- возврат прихода — корректировка базы, если ИП вернул деньги клиенту;
- возврат расхода — корректировка базы, если поставщик вернул деньги предпринимателю;
- не налоговая база — операции, которые не влияют на налог. Например, переводы между своими счетами, получение кредита или вывод собственных средств.
Банк может ошибиться в классификации операции — например, пометить оплату поставщику как не налоговую базу из-за некорректного назначения платежа. Поэтому ИП необходимо проверять данные в ЛК АУСН. Для этого необходимо:
- Найти операцию, которую нужно исправить.
- Нажать на неё и изменить признак. При необходимости нужно скорректировать признак по сумме операции.
- Сохранить изменения и убедиться, что новые данные введены верно.
Страховые взносы ИП на АУСН
На АУСН индивидуальные предприниматели полностью освобождаются от уплаты страховых взносов за себя и сотрудников. Исключение — это взнос на травматизм. В 2026 году его размер составляет 2 959 ₽ в год за всех сотрудников.
Срок уплаты — до 15-го числа каждого месяца по 1/12 от суммы.
Как ИП на АУСН платить зарплату сотрудникам
Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ, работодатель на АУСН должен выполнять несколько обязательных требований:
- лимит сотрудников — до пяти человек, оформленных по ТК и ГПД;
- выплата зарплаты должна осуществляться только в безналичной форме.
На АУСН зарплату сотрудникам нельзя выплачивать наличными: все выплаты должны проходить через расчётный счёт в уполномоченном банке. Это необходимо для автоматического расчёта и удержания НДФЛ, а также для передачи сведений о выплатах в ФНС.
Процесс расчёта и удержания НДФЛ за сотрудников на АУСН выглядит следующим образом:
- Перед выплатой зарплаты ИП передаёт банку данные о сотрудниках. К ним относятся ФИО, ИНН, вид и полная сумма начисленного дохода, а также размер применённых налоговых вычетов.
- Банк автоматически рассчитывает сумму налога по прогрессивной шкале, удерживает её из суммы к выдаче и сам формирует платёжное поручение на перечисление НДФЛ в бюджет.
Срок уплаты НДФЛ зависит от того, когда работодатель перечислил зарплату сотруднику:
- с 1-го по 22-е число текущего месяца — до 28-го числа текущего месяца;
- с 23-го числа по последнее число месяца — до 5-го числа следующего месяца;
- с 23-го по 31 декабря — до последнего рабочего дня текущего года.
Какую отчётность сдаёт ИП на АУСН
АУСН практически полностью освобождает налогоплательщиков от бумажной и электронной отчётности. В таблице разберём, какую отчётность всё же нужно сдавать, а какую нет.
|Сдавать нужно
|Сдавать не нужно
| — Декларация по налогу на прибыль — для ИП, которые являются налоговыми агентами или выплачивают дивиденды.
— Декларация по НДС — для ИП, которые являются налоговыми агентами или выставляют счета-фактуры или УПД.
— Сведения о трудовой деятельности и страховом стаже (подразделы 1.1 и 1.2 ЕФС-1) — для ИП с сотрудниками
| — Налоговая декларация.
— Книга учёта доходов и расходов (КУДиР).
— Расчёт по страховым взносам (РСВ)
6-НДФЛ
Как ИП перейти на АУСН
Для перехода на АУСН предпринимателю необходимо подать специальное уведомление в электронном виде. Это можно сделать:
- уполномоченный банк;
- мобильное приложение АУСН.
Срок подачи уведомления зависит от того, какая система налогообложения использовалась до АУСН:
- ИП на УСН, НПД и ПСН — до начала месяца, с которого планируется переход на АУСН;
- ИП на ОСНО и ЕСХН — до 31 декабря текущего года.
Как открыть и закрыть ИП на АУСН
ИП может выбрать АУСН сразу при регистрации индивидуального предпринимательства. Для этого ему необходимо в ЛК АУСН или уполномоченном банке подать уведомление о применение спецрежима. Срок представления документа — в течение 30 дней с даты регистрации бизнеса. АУСН будет применяться с первого дня ведения деятельности.
Закрытие ИП на АУСН требует соблюдения строгой последовательности действий.
|Основной шаг
|Что делать
|Расчёт с сотрудниками, если они есть
|Увольте всех сотрудников.
Выплатите финальную зарплату.
Сдайте подраздел 1.1 ЕФС-1 не позднее рабочего дня, следующего за днём издания приказа об увольнении
|Снятие с учёта онлайн-кассы
|Сформируйте отчёт о закрытии фискального накопителя (ФН).
Подайте заявление по форме КНД 1110062 о снятии кассы с учёта. Это можно сделать через ЛК ФНС, портал «Госуслуги», оператора ЭДО и лично в отделении налоговой
|Финальные расчёты по налогам и взносам
|Уплатите основной налог на АУСН не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем закрытия.
Уплатите страховые взносы на травматизм в течение 15 рабочих дней со дня внесения в ЕГРИП записи о прекращении деятельности
|Подача заявления о прекращении деятельности ИП
|Заполните заявление по форме КНД 1112512.
Отправьте документ через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», МФЦ, Почту России или лично в ИФНС
После внесения сведений о прекращении деятельности ИП в ЕГРИП необходимо закрыть расчётный счёт в уполномоченном банке
Что происходит при утрате права на АУСН
При превышении лимита доходов или численности сотрудников налогоплательщик автоматически теряет право применять АУСН с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение. По умолчанию ИП будет переведён на ОСНО или УСН при подаче заявления.
Если предприниматель заранее понимает, что превысит лимиты или нарушит правила АУСН, он может добровольно отказаться от автоматизированной упрощёнки и перейти на УСН. Для этого ему необходимо подать заявление по форме КНД 1154004 до 31 декабря текущего года. Дата перехода — 1 января следующего календарного года.