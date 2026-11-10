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АУСН для ИП в 2026 году

На АУСН предпринимателям не нужно вести бухгалтерию и сдавать декларации. При этом ИП должны правильно вносить данные для ФНС и корректно уплачивать страховые взносы за сотрудников. Точка Банк расскажет, как работает АУСН и когда она выгоднее других систем налогообложения для индивидуальных предпринимателей.

10.11.2026
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АУСН с Точка Банк — налоги без головной боли

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

АУСН с Точка Банк — налоги без головной боли

Счёт и онлайн‑бухгалтерия для АУСН — всё в одном месте от 0 ₽. Данные передаются в ФНС автоматически.
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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Автор

Коротко
АУСН — это спецрежим, при котором ФНС самостоятельно рассчитывает налог на основе данных из онлайн-касс, уполномоченных банков и ЛК налогоплательщика.
Главные преимущества режима — отсутствие налоговой отчётности, освобождение от уплаты основных страховых взносов и значительная экономия времени на бухгалтерии. При этом АУСН имеет ограничения — годовой доход не должен превышать 60 млн ₽, а штат ограничен пятью сотрудниками. Предприниматель должен ежемесячно проверять сведения в ЛК АУСН и при необходимости корректировать разметку банковских операций.
Перейти на спецрежим с УСН, НПД и ПСН можно сразу при регистрации ИП или с 1-го числа любого месяца в течение года. А при закрытии бизнеса необходимо сначала рассчитаться с сотрудниками, снять кассу с учёта и оплатить финальный налог перед закрытием счёта.

Как работает АУСН для ИП

На АУСН расчётом налога занимается ФНС. Она автоматически собирает данные о доходах и расходах:

Налоговый период на АУСН составляет один месяц.

Как происходит процесс расчёта налога на автоматизированной упрощёнке:

  1. До 5-го числа месяца, идущего за отчётным, ИП необходимо внести в ЛК АУСН сведения об операциях, которые не видно через ККТ или расчётный счёт. К ним относятся взаимозачёты, возвраты и авансы. 
  2. До 7-го числа месяца, идущего за отчётным, ИП нужно проверить корректность разметки операций, которую выполнил банк. В противном случае ФНС неправильно посчитает сумму налога.  
  3. До 15-го числа месяца, идущего после отчётного, ФНС присылает уведомление с расчётом налога и итоговой суммой к уплате. 
  4. Не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного, ИП необходимо уплатить налог. 
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Кто может применять АУСН

Согласно Федеральному закону от 25.02.2022 №17-ФЗ, ИП на АУСН должен:

  • иметь обязательную регистрацию бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;
  • соблюдать лимит средней численности сотрудников — не более пяти человек;
  • не превышать остаточную стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;
  • соблюдать лимит доходов — до 60 млн ₽ в год;
  • иметь расчётные счета только в уполномоченных банках;
  • выплачивать зарплату сотрудникам только в безналичной форме;
  • не применять другие налоговые режимы;
  • не вести деятельность, которая запрещена на АУСН.

Плюсы и минусы АУСН для ИП

Плюсы АУСНМинусы АУСН
Полная автоматизация расчёта основного налога.

Отсутствие отчётности.

Освобождение от уплаты некоторых налогов — например, НДФЛ с предпринимательской деятельности и налога на имущество, которое используется в хозяйственной деятельности предпринимателя.

Отсутствие необходимости уплаты стандартных страховых взносов за сотрудников
Повышенные налоговые ставки по сравнению с УСН.
Невозможность уменьшить налог за счёт страховых взносов.

Жёсткие лимиты по годовому доходу и средней численности сотрудников.
Обязанность открыть расчётный счёт только в уполномоченном банке.

Необходимость ежемесячно контролировать сведения в ЛК АУСН и уплачивать налог

Какие налоги платит ИП на АУСН

На АУСН действуют две основных ставки:

  • 8% — для АУСН «Доходы»;
  • 20% — для АУСН «Доход минус расходы».  

Также на АУСН «Доходы минус расходы» действует минимальный налог — 3% от всей выручки. Он уплачивается, если:

  • бизнес сработал в убыток, то есть расходы превысили доходы;
  • стандартный размер налога оказался меньше, чем эти 3%.

Помимо основного налога, ИП на АУСН должны платить:

  • НДФЛ за сотрудников — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица;
  • транспортный налог — если у предпринимателей на АУСН есть автомобиль или спецтехника на балансе;
  • земельный налог — если у предпринимателей на АУСН есть в собственности земельный участок;
  • налог на имущество объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, согласно ст. 378.2 НК РФ;
  • НДС — если налогоплательщик выставляет счета-фактуры или УПД с выделенной суммой налога на добавленную стоимость. 

Как рассчитывать и платить налог на АУСН

Уполномоченный банк анализирует каждое движение денег по расчётному счёту ИП и присваивает ему специальный признак:

  • приход — поступления от покупателей и оплата услуг;
  • расход — оплаты поставщикам и подрядчикам, аренда и закупка товара;
  • возврат прихода — корректировка базы, если ИП вернул деньги клиенту;
  • возврат расхода — корректировка базы, если поставщик вернул деньги предпринимателю;
  • не налоговая база — операции, которые не влияют на налог. Например, переводы между своими счетами, получение кредита или вывод собственных средств.
ПРИМЕР
Доход ИП Петрова составил 100 000 ₽, а расходы — 90 000 ₽.
Рассчитываем налог: (100 000 – 90 000) × 20% = 2 000 ₽.
Рассчитываем минимальный налог: 100 000 × 3% = 3 000 ₽.
Итог: так как 2 000 ₽ < 3 000 ₽, необходимо уплатить минимальный налог 3 000 ₽.

Банк может ошибиться в классификации операции — например, пометить оплату поставщику как не налоговую базу из-за некорректного назначения платежа. Поэтому ИП необходимо проверять данные в ЛК АУСН. Для этого необходимо:

  2. Найти операцию, которую нужно исправить. 
  3. Нажать на неё и изменить признак. При необходимости нужно скорректировать признак по сумме операции.
  4. Сохранить изменения и убедиться, что новые данные введены верно. 

Экспертное мнение

При работе на АУСН предпринимателю важно учитывать, что не все расходы автоматически уменьшают налоговую базу. Например, если ИП выбрал объект «Доходы минус расходы», затраты должны соответствовать требованиям НК РФ и подтверждаться документами. Поэтому рекомендую сохранять договоры, акты, накладные и платёжные документы, даже если банк автоматически передал сведения об операции в ФНС. Банковская разметка сама по себе не подтверждает права учёта расхода при расчёте налога.


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Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Страховые взносы ИП на АУСН

На АУСН индивидуальные предприниматели полностью освобождаются от уплаты страховых взносов за себя и сотрудников. Исключение — это взнос на травматизм. В 2026 году его размер составляет 2 959 ₽ в год за всех сотрудников. 

Срок уплаты — до 15-го числа каждого месяца по 1/12 от суммы.

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Как ИП на АУСН платить зарплату сотрудникам

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ, работодатель на АУСН должен выполнять несколько обязательных требований:

  • лимит сотрудников — до пяти человек, оформленных по ТК и ГПД;
  • выплата зарплаты должна осуществляться только в безналичной форме.

На АУСН зарплату сотрудникам нельзя выплачивать  наличными:  все выплаты должны проходить  через расчётный счёт в уполномоченном банке. Это необходимо для автоматического расчёта и удержания НДФЛ, а также для передачи сведений о выплатах в ФНС.

Процесс расчёта и удержания НДФЛ за сотрудников на АУСН выглядит следующим образом:

  1. Перед выплатой зарплаты ИП передаёт банку данные о сотрудниках. К ним относятся ФИО, ИНН, вид и полная сумма начисленного дохода, а также размер применённых налоговых вычетов.
  2. Банк автоматически рассчитывает сумму налога по прогрессивной шкале, удерживает её из суммы к выдаче и сам формирует платёжное поручение на перечисление НДФЛ в бюджет.

Срок уплаты НДФЛ зависит от того, когда работодатель перечислил зарплату сотруднику:

  • с 1-го по 22-е число текущего месяца — до 28-го числа текущего месяца;
  • с 23-го числа по последнее число месяца — до 5-го числа следующего месяца;
  • с 23-го по 31 декабря — до последнего рабочего дня текущего года.
ВАЖНО
Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 №425-ФЗ, с 2026 года ИП должны платить НДФЛ с процентов по банковским вкладам и счетам. Срок уплаты — до 1 декабря 2027 года.

Какую отчётность сдаёт ИП на АУСН

АУСН практически полностью освобождает налогоплательщиков от бумажной и электронной отчётности. В таблице разберём, какую отчётность всё же нужно сдавать, а какую нет.

Сдавать нужноСдавать не нужно
 — Декларация по налогу на прибыль — для ИП, которые являются налоговыми агентами или выплачивают дивиденды.

 — Декларация по НДС — для ИП, которые являются налоговыми агентами или выставляют счета-фактуры или УПД.

 — Сведения о трудовой деятельности и страховом стаже (подразделы 1.1 и 1.2 ЕФС-1) — для ИП с сотрудниками
 — Налоговая декларация. 

 — Книга учёта доходов и расходов (КУДиР).

 — Расчёт по страховым взносам (РСВ)
6-НДФЛ 

Как ИП перейти на АУСН

Для перехода на АУСН предпринимателю необходимо подать специальное уведомление в электронном виде. Это можно сделать:

Срок подачи уведомления зависит от того, какая система налогообложения использовалась до АУСН:

  • ИП на УСН, НПД и ПСН — до начала месяца, с которого планируется переход на АУСН;
  • ИП на ОСНО и ЕСХН — до 31 декабря текущего года.
ВАЖНО
ИП на УСН и НПД могут перейти на АУСН в течение года, а на ОСНО и ЕСХН — только с 1 января следующего года. Также если предприниматель перешёл с УСН на АУСН в середине текущего года, он не может передумать и вернуться назад на УСН через несколько месяцев. В таком случае ИП должен применять АУСН минимум 12 месяцев.

Как открыть и закрыть ИП на АУСН

ИП может выбрать АУСН сразу при регистрации индивидуального предпринимательства. Для этого ему необходимо в ЛК АУСН или уполномоченном банке подать уведомление о применение спецрежима. Срок представления документа — в течение 30 дней с даты регистрации бизнеса. АУСН будет применяться с первого дня ведения деятельности.

ВАЖНО
При выборе объекта налогообложения на АУСН нужно определить, какую долю в выручке составляют документально подтверждённые расходы. Если они составляют менее 60% от выручки, выгоднее применять объект «Доходы». Если расходы составляют более 60% от выручки, выгоднее использовать объект «Доходы минус расходы» (20%).

Закрытие ИП на АУСН требует соблюдения строгой последовательности действий.

Основной шаг Что делать
Расчёт с сотрудниками, если они естьУвольте всех сотрудников. 

Выплатите финальную зарплату.

Сдайте подраздел 1.1 ЕФС-1 не позднее рабочего дня, следующего за днём издания приказа об увольнении
Снятие с учёта онлайн-кассыСформируйте отчёт о закрытии фискального накопителя (ФН).

Подайте заявление по форме КНД 1110062 о снятии кассы с учёта. Это можно сделать через ЛК ФНС, портал «Госуслуги», оператора ЭДО и лично в отделении налоговой
Финальные расчёты по налогам и взносамУплатите основной налог на АУСН не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем закрытия.

Уплатите страховые взносы на травматизм в течение 15 рабочих дней со дня внесения в ЕГРИП записи о прекращении деятельности
Подача заявления о прекращении деятельности ИПЗаполните заявление по форме КНД 1112512.

Отправьте документ через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», МФЦ, Почту России или лично в ИФНС 

После внесения сведений о прекращении деятельности ИП в ЕГРИП необходимо закрыть расчётный счёт в уполномоченном банке

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Что происходит при утрате права на АУСН

При превышении лимита доходов или численности сотрудников налогоплательщик автоматически теряет право применять АУСН с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение. По умолчанию ИП будет переведён на ОСНО или УСН при подаче заявления.

Если предприниматель заранее понимает, что превысит лимиты или нарушит правила АУСН, он может добровольно отказаться от автоматизированной упрощёнки и перейти на УСН. Для этого ему необходимо подать заявление по форме КНД 1154004 до 31 декабря текущего года. Дата перехода — 1 января следующего календарного года.

Вопросы по теме

Можно ли ИП на АУСН принимать оплату наличными?

ИП на АУСН могут принимать оплату наличными от клиентов, но только при обязательном использовании онлайн-кассы и выдаче чека с признаком «приход». При этом выдавать наличные деньги сотрудникам в качестве зарплаты на АУСН строго запрещено.

Когда выгоднее использовать АУСН?

АУСН выгоднее применять в нескольких случаях:


— есть наёмные сотрудники до пяти человек — экономия на страховых взносах и фонде оплаты труда (ФОТ);


— мало документально подтверждённых расходов — в таком случае лучше выбрать АУСН «Доходы»;


— важны полная автоматизация расчёта налогов и отсутствие необходимости вести отчётность — экономия на бухгалтере. Подойдёт для микробизнеса.

Можно ли иметь несколько расчётных счетов на АУСН?

ИП на АУСН может иметь несколько расчётных счетов. Главное условие — они должны быть открыты только в уполномоченных банках.  

Можно ли открыть счёт одновременно в нескольких уполномоченных банках?

Федеральный закон от 25.02.2022 №17-ФЗ не ограничивает количество банков, с которыми может работать ИП на АУСН. Поэтому предприниматель может одновременно открыть расчётные счета в нескольких разных банках. 


Главное условие — все эти банки должны входить в утверждённый реестр ФНС.

Нужно ли ИП на АУСН применять онлайн-кассу?

В большинстве случаев ИП на АУСН должен применять ККТ. Исключение — предприниматель принимает оплату исключительно безналичным переводом на расчётный счёт от других юридических лиц или ИП.

Нужно ли платить налог на АУСН, если в месяце не было доходов?

Налог на АУСН рассчитывается только с фактических доходов на объекте «Доходы»  или с разницы между доходами и расходами на объекте «Доходы минус расходы». 


Если за месяц у ИП не было доходов, налоговая база равна нулю. Соответственно, налог не начислится и его платить не нужно. 

Можно ли изменить объект «Доходы» на «Доходы минус расходы» в течение года?

Изменить объект налогообложения с «Доходы» на «Доходы минус расходы» или наоборот в течение календарного года нельзя. Сменить его можно только один раз в год — с 1 января, подав соответствующее уведомление в ФНС через ЛК АУСН. Срок представления заявления — не позднее 31 декабря предыдущего года.

Как учитывать возврат денег покупателю на АУСН?

На АУСН сумма возврата уменьшает налоговую базу ИП в том месяце, когда он был произведён. Чтобы это корректно отразилось в налогах, необходимо:


1. Оформить чек через ККТ с признаком «возврат прихода» и выдать его покупателю.


2. Проверить в Личном кабинете налогоплательщика АУСН или в интернет-банке, что эта операция получила правильный признак — «возврат прихода».


Если банк разметил операцию неверно, её нужно вручную исправить до 5-го числа следующего месяца, чтобы налоговая база была корректно уменьшена.

Как учитывать комиссии маркетплейсов при АУСН?

Порядок учёта комиссий зависит от объекта налогообложения:


— на АУСН «Доходы» комиссии не уменьшают налоговую базу — налог платится со всей суммы продаж. Удержать комиссию из налогооблагаемого дохода нельзя;


— на АУСН «Доходы минус расходы» комиссия маркетплейса признаётся обоснованным расходом и уменьшает налоговую базу.

Может ли ИП на АУСН работать на маркетплейсах?

Согласно Федеральному закону от 25.02.2022 №17-ФЗ, АУСН можно применять селлерам на маркетплейсах. Главное — предпринимателям нужно соблюдать следующие правила: 


—  обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;


—  лимит средней численности сотрудников — не более пяти человек;


—  остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;


—  лимит доходов — до 60 млн ₽ в год;


—  расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;


—  выплаты зарплаты производятся только безналично;


—  отсутствие совмещения других налоговых режимов.

Можно ли привлекать исполнителей по договорам ГПХ на АУСН?

ИП на АУСН может привлекать исполнителей по договорам ГПХ. При этом важно помнить:


— исполнители по договорам ГПХ учитываются в общем ограничении по сотрудникам. Их количество вместе со штатными работниками не должно превышать пять человек;


— с выплат по договорам ГПХ необходимо удерживать и перечислять НДФЛ.

Можно ли работать на АУСН, если деятельность ведётся в другом регионе?

ИП на АУСН может вести деятельность в любом регионе России, даже если в этом конкретном регионе эксперимент по АУСН не проводится. Главное условие — предприниматель должен состоять на налоговом учёте в том субъекте РФ, который участвует в эксперименте по АУСН. 

Что делать, если банк неправильно отметил операцию как доход или расход?

1. Зайдите в Личный кабинет налогоплательщика АУСН.


2. Найдите операцию, которую хотите исправить. 


3. Нажмите на неё и измените признак. При необходимости скорректируйте признак по сумме операции.


4. Сохраните изменения и убедитесь, что новые данные введены верно. 

Можно ли добровольно отказаться от АУСН после перехода?

Добровольно отказаться от АУСН можно, но с жёсткими ограничениями по срокам.


Если ИП перешёл на АУСН с 1 января, отказаться от режима можно только с 1 января следующего года. Для этого необходимо подать уведомление в ФНС не позднее 31 декабря текущего года.


Если ИП перешёл на АУСН в середине года, например с УСН или НПД, менять налоговый режим нельзя в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения АУСН.

Засчитывается ли период работы ИП на АУСН в страховой стаж?

Период работы ИП на АУСН засчитывается в страховой стаж, но с одним важным условием.


Поскольку фиксированные взносы на этом режиме не платятся, стаж формируется за счёт части уплаченного единого налога — 46% от его суммы направляется в СФР на пенсионное страхование. 


Чтобы календарный год был полностью засчитан в стаж, сумма этих перечислений должна быть не менее стоимости одного полного страхового года — 99 943 ₽ в 2026 году.


Если в течение года у ИП не было доходов и налог не уплачивался, стаж за этот период не будет сформирован. Исключение — ИП добровольно делает взносы в Социальный фонд России.

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