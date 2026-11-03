АУСН для ООО

Коротко

На АУСН руководителям компаний необходимо использовать онлайн‑кассы, выплачивать зарплату в безналичной форме и самостоятельно вносить в ЛК данные о скрытых для банка операциях.

Налог на АУСН рассчитывается ежемесячно по ставке 8 или 20%. Компании освобождаются от сдачи налоговых деклараций, сохраняя лишь обязанность вести бухгалтерский учёт и хранить первичные документы.

При нарушении лимитов право на АУСН утрачивается автоматически с переводом компании на ОСНО.



Для применения АУСН компания должна соблюдать установленные требования. В частности, годовой доход не должен превышать 60 млн ₽, среднесписочная численность сотрудников — пять человек. Также необходимо проводить расчёты через уполномоченные банки.