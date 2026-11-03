АУСН для ООО

Как АУСН работает для ООО
На АУСН компания делегирует часть рутинных задач банку и налоговой инспекции.
Обязанности ООО:
- выбор объекта налогообложения — «Доходы» или «Доходы минус расходы»;
- использование онлайн-кассы для фиксации всех расчётов с покупателями;
- выплата заработной платы сотрудникам в безналичной форме через уполномоченный банк;
- самостоятельное внесение в ЛК АУСН сведений о доходах и расходах, которые банк не видит. Например, взаимозачёты с маркетплейсами или доходы в натуральной форме;
- проверка корректности разметки операций банком в ЛК АУСН;
- уплата страховых взносов на травматизм.
Обязанности уполномоченного банка:
- автоматический анализ и разметка операций по расчётному счёту — доходы и расходы;
- передача данных о финансовых операциях в ФНС;
- расчёт и удержание НДФЛ с заработной платы сотрудников, а также направление сведений о доходах работников в налоговую.
Обязанности ФНС:
- автоматический расчёт суммы основного налога на основании данных от банка, ККТ и ЛК АУСН;
- направление компании уведомления о сумме налога к уплате.
Может ли ООО применять АУСН в 2026 году
Согласно Федеральному закону от 25.02.2022 №17-ФЗ, ООО на АУСН должно соответствовать строгим требованиям:
- обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;
- лимит средней численности работников не более пяти человек;
- остаточная стоимость основных средств не более 150 млн ₽;
- лимит доходов до 60 млн ₽;
- доля участия других организаций в уставном капитале налогоплательщика не более 25%.
- расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;
- выплаты зарплаты производятся только безналично;
- отсутствие совмещения других налоговых режимов;
- запрет на введение определённого типа бизнеса — например, ломбарды, инвестиционные фонды, банки и организации, которые имеют филиалы или обособленные подразделения. Полный список запрещённой деятельности указан в ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ.
Проверить, можно ли применять АУСН в вашем регионе, можно двумя способами:
- на официальном сайте налоговой. Информация о новых регионах периодически пополняется по мере принятия новых законодательных мер;
- в личном кабинете налогоплательщика:
- зайдите в сервис подачи заявления о переходе на АУСН;
- попробуйте подать заявление. Если это не получится сделать, значит, система проверила отсутствие эксперимента по АУСН в вашем регионе.
Как ООО перейти на АУСН
Для перехода ООО на АУСН руководителю компании необходимо заполнить специальное заявление и представить его в ФНС одним из способов:
- уполномоченный банк;
- с помощью мобильного приложения АУСН.
Срок перехода организации на АУСН зависит от того, когда она была зарегистрирована и какой налоговый режим использовала ранее:
- открытие новой компании — в течение 30 дней после регистрации бизнеса;
- ООО на УСН — не позднее последнего числа месяца, идущего перед месяцем перехода. Например, чтобы начать работать на АУСН с 1 ноября, уведомление нужно подать до 31 октября;
- ООО на ОСНО или ЕСХН — только с 1 января следующего года.
Перед переходом на АУСН важно проверить соответствие лимитам автоматизированной упрощёнки и сдать отчётность по прежней СНО:
- декларацию по УСН — не позднее 25 марта года, идущего после отчётного;
- отчётность по сотрудникам — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода. Документы необходимо представить только за период фактического применения прежней системы налогообложения;
- ЕФС-1:
- подраздел 1.1 — не позднее следующего рабочего дня после кадрового события;
- подраздел 1.2 — до 25 января года, идущего после отчётного;
- подраздел 1.3 — до 25-го числа месяца, следующего за отчётным;
- подраздел 2 — до 25 января года, идущего после отчётного;
- подраздел 3 и раздел 2 — до 25-го числа месяца, идущего после отчётного квартала.
Какие налоги платит ООО на АУСН
|Признак
|АУСН «Доходы»
|АУСН «Доходы минус расходы»
|Ставка налога
|8%
|20%
|Минимальный налог — платится, когда компания в убытке или если обычный налог меньше минимального
|Отсутствует
|3% от полученных за год доходов
Доходы и расходы на АУСН учитываются по кассовому методу:
- доход — это сумма, которая поступила в кассу, на расчётный счёт или через эквайринг;
- расход — это сумма, которая была перечислена поставщику.
Чтобы расход на АУСН считался учтённым, он должен соблюдать несколько условий:
- фактическое списание с расчётного счёта, через кассу или эквайринг;
- экономическая обоснованность, то есть расход связан с деятельностью бизнеса, которая направлена на получение дохода;
- документальная подтверждённость перевода денег, например УПД, кассовые чеки, акты выполненных работ или оказанных услуг и электронные транспортные накладные (ЭТрН).
На АУСН действует перечень расходов, которые:
- можно учесть при расчёте налога — туда входят любые затраты бизнеса, если они не попадают в прямой законодательный запрет, согласно ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ;
- нельзя учесть — полный список указан в п. 4 ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ.
Процесс расчёта налога ФНС выглядит следующим образом:
- До 5-го числа месяца, идущего за отчётным, необходимо внести в ЛК АУСН данные, которые налоговая не видит из-за того, что они не пробиты через кассу.
- До 7-го числа месяца, идущего за отчётным, нужно проверить корректность разметки операций, чтобы ФНС правильно сформировала сумму налога.
- Не позднее 15-го числа месяца, идущего после отчётного, ФНС направляет налогоплательщику уведомление с расчётом налога и итоговой суммой к уплате.
- Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, руководитель компании должен уплатить налог через единый налоговый счёт (ЕНС).
|Какие налоги на АУСН платятся
|Какие налоги на АУСН не платятся
|НДФЛ за сотрудников — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица.
Страховые взносы на травматизм сотрудников.
Транспортный налог, если у компании на АУСН есть автомобиль или спецтехника на балансе.
Земельный налог, если у компаний на АУСН есть в собственности земельный участок.
Налог на имущество объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, согласно ст. 378.2 НК РФ.
НДС, если налогоплательщик является налоговым агентом, занимается импортом товаров или выставляет счета-фактуры.
Налог на прибыль, если ООО выплачивает дивиденды
|Налог на прибыль — по общему правилу.
Страховые взносы за сотрудников — для ООО.
Налог на имущество, которое используется в хозяйственной деятельности компании, — для ООО
Страховые взносы для ООО на АУСН
ООО на АУСН платит только страховые взносы на травматизм. В 2026 году размер выплат составляет 2 959 ₽ в год за всех сотрудников.
Срок уплаты страховых взносов на травматизм — до 15-го числа каждого месяца по 1/12 от суммы.
Какую отчётность сдаёт ООО на АУСН
|Нужно сдавать
|Не нужно сдавать
|Декларация по налогу на прибыль — для ООО, которое является налоговым агентом или выплачивает дивиденды.
Декларация по НДС — для ООО, которое является налоговым агентом или выставляет счета-фактуры или УПД.
Сведения о трудовой деятельности и страховом стаже, подразделы 1.1 и 1.2 ЕФС-1, — для ООО с сотрудниками.
Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах
|Налоговая декларация.
Книга учёта доходов и расходов (КУДиР).
Расчёт по страховым взносам (РСВ).
6-НДФЛ
Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ и пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, документы для бухгалтерского, налогового и других учётов необходимо хранить не менее пяти лет на случай камеральных или выездных проверок.
Плюсы и минусы АУСН для ООО
|Плюсы
|Минусы
|Автоматизация налогового учёта.
Минимальная отчётность.
Освобождение от страховых взносов — необходимо платить только на травматизм.
Простое управление — все операции отслеживаются автоматически через банк и ЛК АУСН
|Повышенные налоговые ставки по сравнению с УСН.
Жёсткие ограничения по лимиту годового дохода, численности сотрудников и открытию расчётного счёта только в уполномоченных банках.
Запрет на совмещение систем налогообложения.
Ежемесячный расчёт налога
АУСН подойдёт для компаний, у которых:
- высокий фонд оплаты труда — экономия 30% на страховых взносах;
- доход составляет от 20 млн до 60 млн ₽.
Утрата права на АУСН и ликвидация ООО
Право на применение АУСН теряется автоматически, если ООО нарушает условия Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ:
- превышение лимита доходов в 60 млн ₽;
- превышение среднесписочной численности сотрудников в пять человек;
- открытие расчётного счёта в банке, который не входит в реестр уполномоченных организаций ФНС;
- выплата заработной платы осуществляется наличными из кассы;
- превышение стоимости основных средств в 150 млн ₽;
- создание обособленных подразделений;
- смена региона, где не применяется АУСН.
После утраты права использования АУСН компания автоматически переходит на ОСНО. Уведомление об утрате права на АУСН необходимо подать в ФНС не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло нарушение. Уведомление о переходе на другой спецрежим — УСН или ЕСХН — подаётся в тот же срок, если руководитель компании не хочет попасть на ОСНО.
Согласно Федеральному закону от 13.06.2023 №249-ФЗ, при ликвидации ООО на АУСН действует упрощённая система.
- Компания проверяет соответствие критериям, которые допускают упрощённую ликвидацию. Например, ООО включено в Реестр МСП, не является плательщиком НДС, не имеет задолженности по налогам и у него нет в собственности недвижимости и транспортного средства.
- Учредитель оформляет решение о ликвидации, проводится собрание и составляется протокол.
- Руководитель компании гасит задолженности и реализует между учредителями имущество, если они есть.
- Руководитель подаёт в ФНС заявление по форме Р19001 — это можно сделать через ЛК налогоплательщика или сервис подачи документов на госрегистрацию.
- ФНС проводит проверку, самостоятельно вносит запись об исключении из ЕГРЮЛ и публикует сведения в журнале «Вестник государственной регистрации».
При ликвидации ООО руководителю компании необходимо:
- не менее чем за два месяца уведомить каждого сотрудника о ликвидации компании лично и под подпись, согласно ст. 180 ТК РФ;
- выплатить сотрудникам заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие;
- сдать в СФР ЕФС-1.