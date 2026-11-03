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АУСН для ООО

Спецрежим АУСН освобождает ООО от большей части отчётности, страховых взносов за сотрудников и ручного расчёта налогов. Однако у системы есть строгие лимиты по годовой выручке и численности штата, а также нюансы взаимодействия с ФНС. Точка Банк расскажет, как работает АУСН для ООО и чем этот режим отличается от других систем налогообложения.

03.11.2026
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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Автор

Коротко
Для применения АУСН компания должна соблюдать установленные требования. В частности, годовой доход не должен превышать 60 млн ₽, среднесписочная численность сотрудников — пять человек. Также необходимо проводить расчёты через уполномоченные банки.
На АУСН руководителям компаний необходимо использовать онлайн‑кассы, выплачивать зарплату в безналичной форме и самостоятельно вносить в ЛК данные о скрытых для банка операциях.
Налог на АУСН рассчитывается ежемесячно по ставке 8 или 20%. Компании освобождаются от сдачи налоговых деклараций, сохраняя лишь обязанность вести бухгалтерский учёт и хранить первичные документы.
При нарушении лимитов право на АУСН утрачивается автоматически с переводом компании на ОСНО.

Как АУСН работает для ООО

На АУСН компания делегирует часть рутинных задач банку и налоговой инспекции.

Обязанности ООО:

  • выбор объекта налогообложения — «Доходы» или «Доходы минус расходы»;
  • использование онлайн-кассы для фиксации всех расчётов с покупателями;
  • выплата заработной платы сотрудникам в безналичной форме через уполномоченный банк
  • самостоятельное внесение в ЛК АУСН сведений о доходах и расходах, которые банк не видит. Например, взаимозачёты с маркетплейсами или доходы в натуральной форме;
  • проверка корректности разметки операций банком в ЛК АУСН
  • уплата страховых взносов на травматизм.

Обязанности уполномоченного банка:

  • автоматический анализ и разметка операций по расчётному счёту — доходы и расходы;
  • передача данных о финансовых операциях в ФНС;
  • расчёт и удержание НДФЛ с заработной платы сотрудников, а также направление сведений о доходах работников в налоговую.

Обязанности ФНС:

  • автоматический расчёт суммы основного налога на основании данных от банка, ККТ и ЛК АУСН;
  • направление компании уведомления о сумме налога к уплате.

Может ли ООО применять АУСН в 2026 году

Согласно Федеральному закону от 25.02.2022 №17-ФЗ, ООО на АУСН должно соответствовать строгим требованиям:

  • обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;
  • лимит средней численности работников не более пяти человек;
  • остаточная стоимость основных средств не более 150 млн ₽;
  • лимит доходов до 60 млн ₽;
  • доля участия других организаций в уставном капитале налогоплательщика не более 25%.
  • расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;
  • выплаты зарплаты производятся только безналично;
  • отсутствие совмещения других налоговых режимов;
  • запрет на введение определённого типа бизнеса — например, ломбарды, инвестиционные фонды, банки и организации, которые имеют филиалы или обособленные подразделения. Полный список запрещённой деятельности указан в ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ

Проверить, можно ли применять АУСН в вашем регионе, можно двумя способами:

  • зайдите в сервис подачи заявления о переходе на АУСН;
  • попробуйте подать заявление. Если это не получится сделать, значит, система проверила отсутствие эксперимента по АУСН в вашем регионе.

Как ООО перейти на АУСН

Для перехода ООО на АУСН руководителю компании необходимо заполнить специальное заявление и представить его в ФНС одним из способов:

Срок перехода организации на АУСН зависит от того, когда она была зарегистрирована и какой налоговый режим использовала ранее: 

  • открытие новой компании — в течение 30 дней после регистрации бизнеса;
  • ООО на УСН — не позднее последнего числа месяца, идущего перед месяцем перехода. Например, чтобы начать работать на АУСН с 1 ноября, уведомление нужно подать до 31 октября;
  • ООО на ОСНО или ЕСХН — только с 1 января следующего года.

Перед переходом на АУСН важно проверить соответствие лимитам автоматизированной упрощёнки и сдать отчётность по прежней СНО:

  • декларацию по УСН — не позднее 25 марта года, идущего после отчётного;
  • отчётность по сотрудникам — не позднее 25-го числа месяца, идущего после отчётного периода. Документы необходимо представить только за период фактического применения прежней системы налогообложения;
  • ЕФС-1:
  • подраздел 1.1 — не позднее следующего рабочего дня после кадрового события;
  • подраздел 1.2 — до 25 января года, идущего после отчётного;
  • подраздел 1.3 — до 25-го числа месяца, следующего за отчётным;
  • подраздел 2 — до 25 января года, идущего после отчётного;
  • подраздел 3 и раздел 2 — до 25-го числа месяца, идущего после отчётного квартала.

Какие налоги платит ООО на АУСН

Признак АУСН «Доходы» АУСН «Доходы минус расходы» 
Ставка налога8%20%
Минимальный налог — платится, когда компания в убытке или если обычный налог меньше минимальногоОтсутствует 3% от полученных за год доходов
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Доходы и расходы на АУСН учитываются по кассовому методу:

  • доход — это сумма, которая поступила в кассу, на расчётный счёт или через эквайринг;
  • расход — это сумма, которая была перечислена поставщику.

Чтобы расход на АУСН считался учтённым, он должен соблюдать несколько условий: 

  • фактическое списание с расчётного счёта, через кассу или эквайринг;  
  • экономическая обоснованность, то есть расход связан с деятельностью бизнеса, которая направлена на получение дохода;
  • документальная подтверждённость перевода денег, например УПД, кассовые чеки, акты выполненных работ или оказанных услуг и электронные транспортные накладные (ЭТрН).

На АУСН действует перечень расходов, которые:

Процесс расчёта налога ФНС выглядит следующим образом:

  1. До 5-го числа месяца, идущего за отчётным, необходимо внести в ЛК АУСН данные, которые налоговая не видит из-за того, что они не пробиты через кассу.
  2. До 7-го числа месяца, идущего за отчётным, нужно проверить корректность разметки операций, чтобы ФНС правильно сформировала сумму налога.
  3. Не позднее 15-го числа месяца, идущего после отчётного, ФНС направляет налогоплательщику уведомление с расчётом налога и итоговой суммой к уплате.
  4. Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, руководитель компании должен уплатить налог через единый налоговый счёт (ЕНС).
Какие налоги на АУСН платятсяКакие налоги на АУСН не платятся
НДФЛ за сотрудников — по прогрессивной шкале от 13 до 22% в зависимости от размера заработка физлица.

Страховые взносы на травматизм сотрудников.

Транспортный налог, если у компании на АУСН есть автомобиль или спецтехника на балансе.

Земельный налог, если у компаний на АУСН есть в собственности земельный участок.

Налог на имущество объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, согласно ст. 378.2 НК РФ.

НДС, если налогоплательщик является налоговым агентом, занимается импортом товаров или выставляет счета-фактуры.

Налог на прибыль, если ООО выплачивает дивиденды 
Налог на прибыль — по общему правилу. 

Страховые взносы за сотрудников — для ООО.

Налог на имущество, которое используется в хозяйственной деятельности компании, — для ООО

Экспертное мнение

На АУСН налог рассчитывается ежемесячно, а ФНС получает данные об операциях от банка и онлайн-кассы. При этом руководителю важно проверять разметку платежей и вовремя вносить сведения о доходах и расходах, которые не видит банк. Ошибки в учёте могут привести к неправильному расчёту налога. Также перед переходом на АУСН нужно оценить налоговую нагрузку с учётом ставок 8 или 20%.


Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка поможет вести учёт, рассчитывать налоги и готовить отчётность, чтобы упростить повседневные задачи бизнеса.

Дарья Жуковская&nbsp;Дарья Жуковская&nbsp;
Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Страховые взносы для ООО на АУСН

ООО на АУСН платит только страховые взносы на травматизм. В 2026 году размер выплат составляет 2 959 ₽ в год за всех сотрудников. 

Срок уплаты страховых взносов на травматизм — до 15-го числа каждого месяца по 1/12 от суммы.

Какую отчётность сдаёт ООО на АУСН

Нужно сдаватьНе нужно сдавать
Декларация по налогу на прибыль — для ООО, которое является налоговым агентом или выплачивает дивиденды.

Декларация по НДС — для ООО, которое является налоговым агентом или выставляет счета-фактуры или УПД.

Сведения о трудовой деятельности и страховом стаже, подразделы 1.1 и 1.2 ЕФС-1, — для ООО с сотрудниками.

Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах 
Налоговая декларация. 

Книга учёта доходов и расходов (КУДиР).

Расчёт по страховым взносам (РСВ).
6-НДФЛ 

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ и пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, документы для бухгалтерского, налогового и других учётов необходимо хранить не менее пяти лет на случай камеральных или выездных проверок.

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Плюсы и минусы АУСН для ООО

ПлюсыМинусы
Автоматизация налогового учёта.

Минимальная отчётность. 

Освобождение от страховых взносов — необходимо платить только на травматизм.

Простое управление — все операции отслеживаются автоматически через банк и ЛК АУСН
Повышенные налоговые ставки по сравнению с УСН.

Жёсткие ограничения по лимиту годового дохода, численности сотрудников и открытию расчётного счёта только в уполномоченных банках.

Запрет на совмещение систем налогообложения.

Ежемесячный расчёт налога 

АУСН подойдёт для компаний, у которых:

  • высокий фонд оплаты труда — экономия 30% на страховых взносах;
  • доход составляет от 20 млн до 60 млн ₽.

Утрата права на АУСН и ликвидация ООО

Право на применение АУСН теряется автоматически, если ООО нарушает условия Федерального закона от 25.02.2022 №17-ФЗ:

  • превышение лимита доходов в 60 млн ₽; 
  • превышение среднесписочной численности сотрудников в пять человек;
  • открытие расчётного счёта в банке, который не входит в реестр уполномоченных организаций ФНС;
  • выплата заработной платы осуществляется наличными из кассы;
  • превышение стоимости основных средств в 150 млн ₽;
  • создание обособленных подразделений;
  • смена региона, где не применяется АУСН.

После утраты права использования АУСН компания автоматически переходит на ОСНО. Уведомление об утрате права на АУСН необходимо подать в ФНС не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло нарушение. Уведомление о переходе на другой спецрежим — УСН или ЕСХН — подаётся в тот же срок, если руководитель компании не хочет попасть на ОСНО.

ВАЖНО
Если налогоплательщик заранее понимает, что превысит лимиты или нарушит правила АУСН, он может добровольно отказаться от автоматизированной упрощёнки. Для этого ему необходимо подать специальное заявление до 31 декабря текущего года. Дата перехода — 1 января следующего календарного года.

Согласно Федеральному закону от 13.06.2023 №249-ФЗ, при ликвидации ООО на АУСН действует упрощённая система.

  1. Компания проверяет соответствие критериям, которые допускают упрощённую ликвидацию. Например, ООО включено в Реестр МСП, не является плательщиком НДС, не имеет задолженности по налогам и у него нет в собственности недвижимости и транспортного средства.
  2. Учредитель оформляет решение о ликвидации, проводится собрание и составляется протокол.
  3. Руководитель компании гасит задолженности и реализует между учредителями имущество, если они есть.
  4. Руководитель подаёт в ФНС заявление по форме Р19001 — это можно сделать через ЛК налогоплательщика или сервис подачи документов на госрегистрацию.
  5. ФНС проводит проверку, самостоятельно вносит запись об исключении из ЕГРЮЛ и публикует сведения в журнале «Вестник государственной регистрации». 

При ликвидации ООО руководителю компании необходимо:

  • не менее чем за два месяца уведомить каждого сотрудника о ликвидации компании лично и под подпись, согласно ст. 180 ТК РФ
  • выплатить сотрудникам заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие;
  • сдать в СФР ЕФС-1.

Вопросы по теме

Можно ли ООО совмещать АУСН с УСН или ЕСХН?

Согласно Федеральному закону от 25.02.2022 №17-ФЗ, организация не может совмещать АУСН с другими налоговыми режимами.

Можно ли изменить объект налогообложения АУСН в течение года?

Изменить объект налогообложения АУСН можно только один раз в год — с 1 января. Для этого необходимо подать уведомление в налоговый орган не позднее 31 декабря текущего года.

Учитываются ли исполнители по договорам ГПХ при определении численности работников?

В среднесписочную численность сотрудников на АУСН входят штатные сотрудники по трудовым договорам и исполнители по договорам ГПХ. Исключения — ИП и самозанятые.

Может ли единственный учредитель быть директором ООО без начисления зарплаты?

Учредитель может быть директором ООО без начисления зарплаты при выполнении двух условий:


— компания официально не ведёт деятельность;


— директор находится в административном отпуске без сохранения заработной платы.


Если ООО ведёт деятельность и директор выполняет свои функции, заключение трудового договора и выплата зарплаты обязательны. 

Можно ли открыть несколько расчётных счетов в разных уполномоченных банках?

Законодательство не ограничивает количество расчётных счетов или уполномоченных банков при применении АУСН. Главное условие — все банки, в которых планируется держать счета, должны входить в специальный уполномоченный реестр.

Разрешено ли перечислять зарплату на карту сотрудника в банке, который не участвует в АУСН?

Расчётный счёт самой компании обязательно должен быть открыт в уполномоченном банке из реестра ФНС. При этом перечислять зарплату сотруднику можно на его личную карту в любом другом банке. 


Главное условие — выплата должна быть строго безналичной.

Нужно ли ООО применять онлайн-кассу при работе на АУСН?

Поскольку ФНС рассчитывает налог на АУСН именно на основании данных, поступающих с кассы, ООО необходимо применять ККТ при работе на АУСН.


Исключения:


— безналичные расчёты с другими юридическими лицами и ИП;


— ведение деятельности, освобождающей применение ККТ, согласно ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ.

Как учитывать доходы ООО, полученные в иностранной валюте?

Доходы ООО в иностранной валюте на АУСН учитываются по следующим правилам:


— сумма валютного дохода пересчитывается в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, действующему на дату фактического получения денег, то есть зачисления на транзитный счёт;


— основную часть работы по разметке таких доходов осуществляет уполномоченный банк. Он передаёт данные в ФНС уже в рублёвом эквиваленте по курсу на день операции;


— доход признаётся по кассовому методу, то есть в момент зачисления средств на счёт.

Что происходит с режимом при смене юридического адреса и региона регистрации?

При смене юридического адреса ООО на АУСН возможны два сценария:


— при переезде в регион, где применяется АУСН, компания сохраняет право на использование автоматизированной упрощёнки;


— при переезде в регион, где не применяется АУСН, компания автоматически утрачивает право на использование автоматизированной упрощёнки. В этом случае необходимо уведомить налоговую об утрате права и перейти на другой налоговый режим — УСН или ОСНО.

Возникает ли налог за месяц, в котором у ООО не было доходов?

На АУСН налог рассчитывается только с фактически полученных доходов или разницы между доходами и расходами за месяц. Если доходов не было, налоговая база равна нулю и сумма налога к уплате составляет 0 ₽. 

Как торговый сбор влияет на налог ООО на АУСН?

Влияние торгового сбора на налог ООО при АУСН зависит от выбранного объекта налогообложения:


— на объекте «Доходы» сумма уплаченного торгового сбора уменьшает сам налог в полном объёме;


— на объекте «Доходы минус расходы» сумма уплаченного торгового сбора включается в состав расходов организации и уменьшает налоговую базу для расчёта налога.

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АУСН для ООО в 2026 году: условия, налоги, отчётность и как перейти — Точка Банк